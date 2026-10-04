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Yerel Kırmızı ışık ihlali hayattan koparıyordu!
Yerel

Kırmızı ışık ihlali hayattan koparıyordu!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Bursa’da hastane çıkışında meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta geçen kamyonet, hastaneden çıkış yapan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak bir süre sürüklendi.

Kaza, Osmangazi ilçesinde bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi çıkışında meydana geldi. Hastaneden çıkış yapan motosiklete, kavşakta kırmızı ışıkta geçen kamyonet çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, sürücü bir süre yerde sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsünün sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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