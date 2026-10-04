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Gündem Bakan Yumaklı: "Gıda güvenliği konusu bir milli güvenlik meselesidir"
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Bakan Yumaklı: "Gıda güvenliği konusu bir milli güvenlik meselesidir"

Yeniakit Publisher
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Bakan Yumaklı: "Gıda güvenliği konusu bir milli güvenlik meselesidir"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, panelde gıda güvenliğini milli güvenlik meselesi sayarak tohumların yüzde 96'sının Türkiye'de üretildiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Vakfı'nda düzenlenen 'Tarım Gençlik ve Teknoloji, Politika, Eğitim, Yatırım ve Adaptasyon Paneli'nde yaptığı konuşmada "Gıda güvenliği konusu bir milli güvenlik meselesidir" dedi. Panele Bakan Yumaklı'nın yanı sıra Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, TÜME Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz ve davetliler katıldı.

Yumaklı, tarımsal üretimi insan hayatının her aşamasının vazgeçilmez parçası olarak tanımladı: "Bir insanın doğumundan ölümüne kadar tarımsal üretime muhtacız. Dünyanın en iyi teknolojilerini üreten insanların da günde 3 öğün yemeğe ihtiyacı var."

Türkiye'de savunma sanayisiyle özdeşleşen TEKNOFEST'e geçen yıl 'Tarım Teknolojileri Kümelenmesi' kavramının girdiğini hatırlatan Bakan, tarım teknolojilerinin ülkenin geleceği açısından stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti. "Bu da bir vatan savunmasıdır. Bu da gıdanın garanti altına alınması savunmasıdır" diyen Yumaklı, artık bütün ülkelerin gıda güvenliğinin bir milli güvenlik meselesi olduğu konusunda hemfikir olduğunu belirterek, "Eğer halkınızı gıda anlamında bir endişeye sevk ediyorsanız orada çok daha büyük problemleri yaşamanız mümkün" diye konuştu.

"Konya kadar Hollanda"

Tohumdan sofraya uzanan üretim sürecinin bütüncül ele alınması ve verilerin analiz edilip politikalara yansıtılması gerektiğini vurgulayan Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal üretim potansiyelini Hollanda örneğiyle anlattı: "Konya kadar Hollanda. Üretimi de o kadar zaten. Ama aldığını katma değerli üretim haline getirip satabiliyor." Bakan, Türkiye'nin ürettiğini katma değerli hale getirip kendi ihtiyacının dışında dünya sahnesine çıkmanın yolunu bulmak durumunda olduğunu, gelişmiş ülkelerin hiçbirinden geri kalır yanı bulunmadığını ancak geliştirilecek çok alan olduğunu söyledi.

Çiftçilerin yaş ortalaması 57

Türkiye'de çiftçilerin yaş ortalamasının 57 olduğunu açıklayan Yumaklı, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 2 milyon 380 bin çiftçinin yalnızca yüzde 13'ünün genç, yüzde 58'inin orta yaşlı, bunun üzerindekilerin ise ileri yaşlı olduğunu belirterek gençlerin tarıma yönelmesinin önemini vurguladı. Bakan, "Gençlerin ve kadın girişimcilerin 'Evet, ben bu işi yapıyorum' dediği her yerde varız" dedi.

Son 24 yılda verilen tarım desteklerinin bugünkü tutarının yaklaşık 8 trilyon liraya ulaştığını aktaran Yumaklı, devletin tarımın önemini yalnızca sözle değil fiiliyatta ve bütçe uygulamalarında da net biçimde gösterdiğini söyledi. Bakan, Türkiye'nin bu yılı 140 milyon tonun üzerinde tarımsal üretimle tamamlayıp tüm zamanların rekorunu kıracağını ifade etti ve "Bu başarıda payı olan bütün üreticilerimize, çiftçilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Tohumlarımızın yüzde 96'sını biz üretiyoruz"

Tarım teknolojisinin yalnızca cihazlardan ibaret olmadığını söyleyen Yumaklı, tohum üretimine ilişkin şu bilgileri verdi: "Tohum da bir teknolojidir, eğer doğru bir şekilde, olması gerektiği gibi geliştirirseniz ve kendiniz üretebiliyorsanız. Türkiye'de tohum üzerinden maalesef sürekli bir dezenformasyon yürütülüyor. Tohumlarımızın yüzde 96'sını biz üretiyoruz. Dünyada ilk 10 içerisindeyiz."

Sulama teknolojilerine de değinen Bakan, 7,3 milyon hektarlık alanın sulamaya açıldığını ve çalışmaların devam ettiğini söyledi. "Ancak sadece sulamaya açmanız bir anlam ifade etmez" diyen Yumaklı, bir damlanın bile hayati olduğu bir dönemde bitkiye yalnızca ihtiyacı olan suyu verebilmenin ve suyu verimli kullanabilmenin teknolojisinin de geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

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