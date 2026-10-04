10 yaş genç görünmenizi sağlayacak doğal maske tarifi! Cam gibi parlatan 'Gençlik iksiri': 70 derdin devası bal

Cildinize iyi baktığınızda yaşıtlarınızdan genç ve daha sağlıklı görünürsünüz. Birçok insan her ay yüzlerce lira harcayarak ciltlerine iyi bakmaya çalışıyor ancak tamamen doğal yöntemler kullanarak hem daha ucuza hem de yan etkilere maruz kalmadan bu amaca ulaşmak aslında hiç de zor değil.

Emin olun bahsedeceğimiz tüm maskeleri evinizde şu an bulunan malzemeleri kullanarak kolaylıkla yapabilir ve yüzünüze uygulayabilirsiniz. Hem fazla vaktinizi almayacak hem de arzuladığınız görünüme sizi kavuşturacaktır.

Domates maskesi

Yemeklerinize lezzet katmanın yanında, domates cildinizi besler ve zararlı mikroorganizmalardan temizlenmesine yardımcı olur. Bir domatesi ortadan ikiye bölün ve suyunu bir kaseye sıkın. 3 çay kaşığı süt kaymağı ekleyin ve ardından yüzünüze uygulayın. 30 dakika bekletin ve ardından ılık suyla durulayın.

Ballı ve sütlü maske

temizleyicidir ve bal da cildinizi derinlemesine nemlendirmek için oldukça yeterli bir üründür. 4 çay kaşığı sıcak süt ile 2 çay kaşığı balı bir kasede iyice karıştırın. Yüzünüzü ılık suyla yıkayın ve ardından hazırladığınız karışımı yüzünüze bir pamuk yardımıyla uygulayın ve 20 dakika sonra önce ılık suyla durulayın sonra da soğuk suyla bir kez daha yıkayın.

Zerdeçal maskesi

Tüm pahalı kozmetik ürünlerinde göreceğiniz zerdeçalı kendiniz de kolaylıkla kullanabilirsiniz. Yarım çay kaşığı zerdeçal tozu ile 1 çay kaşığı karbonatı 2 çay kaşığı gül suyunda güzelce karıştırın ve yüzünüze uygulayın. 5 dakika bekletin ve ardından yüzünüze dairesel hareketlerle masaj yaparak yedirin. Önce ılık suyla, ardından soğuk suyla yıkayın.

Muz maskesi

İçeriğindeki potasyum ve diğer vitamin ve mineraller, muzu harika bir maske yapmak için vazgeçilmez kılıyor. Cildinizin yumuşacık olmasını istiyorsanız bu maske tam size göre. Olgun bir muzu bir kasede ezin ve içine iki çay kaşığı bal ekleyin. Ardından yüzünüze ve boynunuza uygulayın ve 15 dakika bekletin. Ardından ılık suyla durulayın ve ardından yüzünüze soğuk su çarpın.

Besan Maskesi

Besan unu Hindistan’da sıkça kullanılan önemli bir besin kaynağıdır. Aynı zamanda güzellik ürünlerinde de çokça kullanılır. Besan unu ile maske hazırlamak için tek yapmanız gereken 2 yemek kaşığı besan unu, 1 yemek kaşığı süt ve 1 yemek kaşığı limon suyunu karıştırarak macun kıvamı elde edin ve ardından yüzünüze uygulayarak 20 dakika bekletin. Ardından soğuk suyla durulayın.