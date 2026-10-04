Bakan Yusuf Tekin'den YKS açıklaması: Sistem ve usul değişikliği yok

Bakan Yusuf Tekin, "Eğitim sistemi daha başarılı hale geldiğinde, toplumda barış, adalet, demokratik değerler, insanların birbirine saygı duyması, bu gibi konular güçlenmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin, "Haberimiz Olsun" projesinde pilot okul olan Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda yürütülen "Haberimiz Olsun" Projesi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) doğrultusunda öğrencilerin doğru ve güvenilir bilgiye erişmelerini, ülke ve dünya gündemini bilinçli ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmelerini amaçlıyor.

Proje kapsamında öğrenciler, haber araştırmasından metin yazımına, sunuculuktan çekim ve seslendirmeye, röportajdan kurgu ve yayın hazırlığına kadar dijital içerik üretiminin farklı aşamalarında aktif görev alıyor.

Öğrencilerin stüdyo ortamında kendilerinin hazırlayıp sunduğu bültene konuk olan Tekin, Eğitim Bilişim Ağı (EBA), EBA YouTube, TRT EBA ve Bakanlık sosyal medya hesaplarında yayınlanan programda gençlerin yönelttiği soruları yanıtladı.

"Yeni eğitim öğretim yılının, öğrenciler için önceki yıllardan en belirgin farkının ne olacağı" sorusu üzerine Bakan Tekin, hem öğrenciler hem de tüm eğitim camiası ve Türk milleti için güzel ve hayırlı bir eğitim öğretim yılı diledi.

Önceki yıllarda olduğu gibi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve buna ilişkin attıkları yeni adımların, öğrenciler için en önemli hususlar olacağına işaret eden Tekin, şunları kaydetti:

"Müfredat değişikliklerinin, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çok önemli bir paradigma değişikliğini beraberinde getirdiği alanlar var. PISA'nın ölçtüğü şeylerle bizim müfredatımızı uyumlu hale getirmeye çalıştık. Müfredatımızı, bilgiyi sadece aklınızda tutmanız gereken bir şey olarak değil, aynı zamanda gündelik hayata, içinde yaşadığınız topluma entegre olmanız açısından nasıl kullanacağınızı da müfredatın bir parçası haline getirdiğimiz bir uygulama."

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, öğrencilerin okulda aldığı bilgileri analitik şekilde düşünerek beceriye dönüştürebildiği bir eğitim öğretimi şekillendirmek üzere kurgulandığını hatırlatan Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk defa Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile başlayan öğrencilerin bu yıl her kademenin üçüncü sınıfına geçtiklerini ifade etti.

Tekin, şu anda ilkokullarda 1, 2 ve 3'lerde, ortaokullarda 5, 6 ve 7'lerde, liselerde 9, 10 ve 11. sınıflarda modelin uygulandığını anımsattı.

"OYUNLAR, EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİNİN PARÇASI HALİNE DÖNÜŞECEK"

Bu yıl özellikle "oyun" üzerine odaklandıklarını aktaran Tekin, çocuk oyunlarını, birçok parametreyle beraber eğitim öğretim açısından da kullanabilecekleri bir enstrüman haline dönüştürdüklerini vurguladı.

Hem çocukların obezite ve dijital bağımlılık gibi sorunların üstesinden gelmesi hem de TYMM'nin vermeye çalıştığı yardımlaşma, dayanışma gibi değerler açısından işlevsel oyunların eğitim öğretim sürecinin bir parçası haline dönüştüğü bir yılı yaşayacaklarını aktaran Tekin, bu yılın ana konularından birinin 'Maarifin Kalbinde Oyun' başlığıyla yürüyeceğini belirtti.

Tekin, okullarda, bu oyunların hangi mantıkla, neye odaklanarak, nasıl eğitimin bir parçası olacağını açıklamak üzere de bir politika belgesi hazırlayarak yayımladıklarını anımsattı.

Türkiye'nin PISA'da önemli bir başarı kazandığını hatırlatan Tekin, OECD ve PISA yetkililerinin, birçok ülkenin eğitim bakanının katıldığı bir toplantıda, Türkiye'nin eğitim başarısını örnek gösterdiğinin altını çizdi.

Bu başarının sadece 2025 PISA döngüsü için geçerli olmadığını kaydeden Tekin, "2015'ten itibaren hep belirgin bir şekilde tırmanışa geçtik ve bu yıl zirve noktaya ulaşmış olduk. Bu başarı, ilk PISA döngüsünün yapıldığı 2003'ten itibaren derslik, okul, öğretmen ataması yapmaktan, ücretsiz ders kitabı dağıtmaktan DYK kurslarına kadar her yıl attığımız adımların kümülatif bir neticesi." değerlendirmesini yaptı.

Öğrencilerin öğrendiği şeyleri sorgulayan, eleştirel bakabilen bireyler olarak yetişmesini arzu ettiklerini vurgulayan Tekin, "Eğitim sistemi daha başarılı hale geldiğinde toplumda barış, adalet, demokratik değerler, insanların birbirine saygı duyması, bu gibi konular güçlenmiş olacak. Ekonomik açıdan baktığımızda siz daha nitelikli yetiştiğinizde ülkemizin milli geliri artacak." ifadelerini kullandı.

"GELECEK YIL BİZİ NASIL BİR YKS BEKLİYOR?"

Öğrencilerin, "Gelecek yıl bizi nasıl bir YKS bekliyor?" sorusu üzerine Tekin, bu konuda yalan, yanlış ve art niyetli haberlerin çokça yayıldığını gördüklerini ifade etti.

Her gittiği okulda öğrencilerden sorular geldiğini belirten Tekin, bu yıl 12. sınıfa giden öğrenciler için sınav sorularında hiçbir değişiklik olmayacağını, ilk kez gelecek eğitim öğretim yılında yeni müfredata göre sorular yöneltileceğini aktardı.

Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Bu yıl 11. sınıf olanlar, 12. sınıfa geçtiğinizde değişen tek bir şey var. Senin müfredatından soru soracağım. Başka hiçbir şey değişmiyor. MEBİ'de, EBA'da hem üniversiteye giriş hem liselere geçiş sınavı için yeterince hazırlık materyali var. Değişecek tek şey, onun müfredatı farklıydı, senin müfredatın farklı. Ona sorduğumuz bazı sorular senin müfredatında olmayacak. Sınavın ne sistemi değişecek ne usulü, değişiklik yok. Her yıl müfredattan soruyorduk, şimdi senin müfredatından soracağız."

"BU COĞRAFYANIN ADI BAŞINDAN BERİ TÜRKİSTAN"

Bakan Tekin, bir öğrencinin "TYMM ile bazı kavramlarda değişiklik yapıldı. Türkistan'ı tanımak bizim için neden önemli?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Biz gençken 'Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği' diye bir devlet vardı. Bu devlet İkinci Dünya Savaşı sonrası Türk dünyası dediğimiz kardeşlerimizi egemenliği altına aldı. Onların Türkiye ile ilişki kurması, kavram birlikteliği içinde olması, o devletlerin bağımsızlık isteyebileceği endişesi doğurdu. O zaman Türkiye ile bağını koparan bir kavramsallaşmaya ihtiyaç duydular ve 'Türkistan' kavramı yerine 'Orta Asya' dediler. Bu coğrafyanın adı tarihin başından beri Türkistan. O zaman biz niye 'Orta Asya' diyelim. Birileri tüm bu kavramları, ideolojik sebeplerle bizim düşünce biçimimizi değiştirmek, hayata bakışımızı yönlendirmek için değiştirmişler. Biz de şimdi diyoruz ki 'bunlar tarih boyunca nasıl kullanılmışsa ideolojilerden arındıralım, bilimsel hallerini kullanalım'."

Filistin'de Gazze'de İsrail saldırıları başladığı andan itibaren Türkiye'de farkındalık üretecek işler yapmaya yoğun bir şekilde çaba sarf ettiklerini belirten Tekin, bu yıl da "Uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın" mottosuyla Filistinli çocukların yaşadığı drama dikkat çeken etkinlikleri okullarda düzenleyeceklerini bildirdi.

"MUTLAKA ANNE BABANIZI HER GÜN ARAYIN"

Bir öğrencinin yönelttiği "Aileniz sizi aradığında onların ayrı bir yeri, bir dokunulmazlığı var mı?" sorusuna Tekin, şu yanıtı verdi:

"Her sabah, nerede olursam olayım saat 08.00-09.00 arasında ya annemi ya babamı ararım. Her gün mutlaka seslerini duyarım, hayır dualarını alırım. Onlar aradığında mutlaka önemli bir şey vardır. Allah hepimizin anne babasına, yaşayanlara sağlık ve huzur nasip etsin. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Anne baba olmak apayrı bir duygu. Mutlaka anne babanızı her gün arayın."

İyi bir Beşiktaş taraftarı olduğunu belirten Tekin, "Maçları takip etmeye çalışıyorum. Beşiktaş çok iyi gidiyor. Böyle devam ederse çok da mutlu olacağım." ifadelerini kullandı.