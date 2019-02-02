Yokuş, cevap ver.. İşi yokuşa sürme!

Eleştirdiğimiz isimlerin, açıklama yapmaları halinde, o açıklamayı yayınlamamak, gizlemek, hatta “Git mahkemeye” edası ile tavır almak, bize yakışmaz..

Samimiyetimize yakışmaz..

Dürüstlüğümüze yakışmaz..

Her ne kadar..

Açıklama yapma hakkı, hakaret etmeyi gerektirmiyorsa da..

Aşağıda yayınlayacağım açıklamanın birçok yerinde hakaret ifadeleri var ise de..

Biz prensibimizi bozmayalım..

Onların cevabını verelim..

Sonrasında da, karşı cevaplarımızı sunarız..

İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş’tan gelen açıklama, şöyle:

“Sn. A.İhsan KARAHASANOĞLU

Akit Yazarı

29.01.2019 tarihli Akit Gazetesi’nde kaleme aldığınız ‘HDP’nin Desteği Hem Kürtlere, Hem Milliyetçilere İhanettir’ başlıklı yazınızın içinde benim ismimi geçirdiğiniz için bu açıklamayı gönderme gereği duydum.

Sayın yazar, sizi hiçbir zaman takip etmemiş bir kişiyim. Bundan sonra da takip edeceğimi zannetmiyorum. Çünkü yukarıdaki başlıklı yazınızın tamamını bile okuyamadım. Baştan aşağı yalan, dolan ve iftira dolu. Aynı siyasi iktidar sahiplerinin kullandığı dili kullanıyorsunuz.

Bizim parti yetkililerimiz HDP yetkilileri ile bugüne kadar resmi, gayri resmi görüşme yapmamışlardır. Bunu da defalarca kamuoyuna deklare etmişlerdir. Bu bir!

İkincisi, bizim Partinin adı ‘İP’ değil İYİ PARTİ’dir. Dilin dönmüyor ve kalemin yazmıyorsa, bundan sonra doğrusunu yazmanı tavsiye ederim. Hayır! Ben istediğim gibi yazarım derseniz, bu da sizin bileceğiniz şey!

Ben, İyi Parti Konya Milletvekili olarak partimizin adını ‘İP’ diye ısrarla yazıp çizenlere ‘İpsiz Sapsızlar’ diyorum. Ancak dilinizi düzeltirseniz ‘İpsiz Sapsız Yazar’ olmaktan kurtulursunuz.

Önemli Not: Nezaketi ve edebi rafa kaldırmış kişilerle muhatap olmak istemem. Ancak yazınızı okuyunca istisna yaptım.

FAHRETTİN YOKUŞ/KONYA Milletvekili”

Ne demişiz de, Fahrettin Bey’i, bu kadar kızdırmışız?

Ne istemişiz, Fehrettin Bey’den?

“Bizim gazeteye niye abone olmadınız?” mı demişiz?

“Yılbaşında niye bir hediye yollamadınız” mı demişiz?

“Sendikacılık döneminizde, promosyonlardan yararlandırmadınız” mı demişiz?

Tabii ki hiçbirisi..

Bizim bu taraklarda bezimiz olmadığını, herkes bilir..

Fahrettin Bey’in de aksi yönde bir ididası yok zaten..

Peki ne demişiz, ne istemişiz?

“HDP ile perde arkasından yapılan ittifak sebebi ile İyi Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti” demişiz..

Yalan mı?

Tamer Akkal istifa etmemiş mi?

Şunun şurasında, daha 6 ay önce, İyi Parti tabelası altında seçime giren, şimdi de partisinden istifa eden Tamer Akkal diye bir vakıa yok da, biz mi uyduruyoruz?

Benim yazımdaki ifadelerden daha vahimlerini istifa açıklamasında belirten Tamer Bey’e, Fahrettin Bey’in bir itirazı var mı?

Tamer Bey’e yolladığı bir açıklaması var mı?

Haydi ona cevap verme ihtiyacı hissetmedi..

Fahrettin Bey’in bana gönderdiği açıklamasının kenarında köşesinde, birlikte seçime girdiği milletvekilinin sözleri hakkında tek kelime cevabı var mı?

Yok..

“Partilerinin ismi İP değil.. İyi parti imiş!”

Aman aman aman..

Ne kadar önemli bir konu..

Önemli olmadığını, alın size ispat ediyorum..

Buyrun, yazımın başından beri, “İyi Parti” diyorum..

Sizden korktuğum için falan değil..

Kısır tartışmalara girmemek için..

Benim eleştirimin merkezinde, bambaşka konular olduğu için..

Ben bu yazımda, “İyi Parti” dememle, iyi mi oldunuz şimdi?

HDP ile yaptığınız gizli ittifak ortadan kalktı mı şimdi?

24 Haziran seçimleri öncesinde, genel başkanınızın, “HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş için yaptığı güzellemeler” unutulmuş mu oldu şimdi?

CHP listesinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan.. Aynı zamanda da HDP ile kucak kucağa olan Tunç Soyer’i, İyi Parti’nin desteklediği gerçeği, ortadan kalktı mı şimdi?

İyi Partililerin oy vermesi istenilen Tunç Soyer’in babası Nurettin Soyer’in, ülkücü gençlere 12 Eylül’de işkence ettirdiği gerçeği, tarih kitaplarından silindi mi şimdi?

İstanbul Adalar’da, İyi Parti aday göstermeyerek, destek verme açıklamasında bulunduğu CHP’nin adayı Erdem Gül için..

HDP’nin yaptığı açıklamada, “Bizim de adayımızdır. Seçmenlerimize oy vermeleri çağrısında bulunuyoruz” deklarasyonu, yok mu oldu şimdi?

CHP aday gösterecek..

İyi Parti ve HDP açıkça “Biz aday göstermiyoruz, CHP adayını destekliyoruz” diyecek..

Biz bunu gizleyeceğiz, öyle mi?

Bunu mu istiyorsunuz, Fahrettin Bey?

Desteklediğiniz parti, Kadıköy’de HDP sempatizanı birisini aday gösterecek..

Sizden “Hop, noluyoruz. Siz CHP misiniz, HDP mi? HDP ile gizli bir anlaşmanız var ise söyleyin de, safımızı tekrar belirleyelim” itirazı gelmeyecek..

Biz de bu gerçeği yazmayacağız, öyle mi?

Siz söyleyin, ben tekrar tekrar “İyi Parti” diyeyim..

Benim “İyi Parti” demem, sizi memnun edecek ise..

Sizi, milliyetçi seçmene ihanet etmekten kurtaracak ise..

Bir daha yazayım: “İyi Parti”

İsterseniz, on defa yazayım..

Bin defa yazayım..

Olmaz..

Partinizin ismi, “İyi Parti” olmakla, iyi olamazsınız..

HDP ile aynı paralelde yürüdüğünüzü gizleyemezsiniz.

Bunu sadece ben söylemiyorum..

Manisa milletvekiliniz söylüyor..

İzmir İl Başkanı’nız söylüyor..

Dolayısı ile..

Eleştirimden kavga çıkartma yerine..

“Biz ne yapıyoruz” özeleştirisi yapmanız gerekirdi..

İşi yokuşa sürmemeniz gerekirdi..

Belki bu kadar “İyi parti” dedikten sonra..

“İsminize layık olmaya” çalışırsınız da..

Tartışma bir faydaya yarar!