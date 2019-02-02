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Yokuş, cevap ver.. İşi yokuşa sürme!

02 Şubat 2019 Cumartesi

Eleştirdiğimiz isimlerin, açıklama yapmaları halinde, o açıklamayı yayınlamamak, gizlemek, hatta “Git mahkemeye” edası ile tavır almak, bize yakışmaz..

Samimiyetimize yakışmaz..

Dürüstlüğümüze yakışmaz..

Her ne kadar..

Açıklama yapma hakkı, hakaret etmeyi gerektirmiyorsa da..

Aşağıda yayınlayacağım açıklamanın birçok yerinde hakaret ifadeleri var ise de..

Biz prensibimizi bozmayalım..

Onların cevabını verelim..

Sonrasında da, karşı cevaplarımızı sunarız..

İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş’tan gelen açıklama, şöyle:

“Sn. A.İhsan KARAHASANOĞLU

Akit Yazarı

29.01.2019 tarihli Akit Gazetesi’nde kaleme aldığınız ‘HDP’nin Desteği Hem Kürtlere, Hem Milliyetçilere İhanettir’ başlıklı yazınızın içinde benim ismimi geçirdiğiniz için bu açıklamayı gönderme gereği duydum.

Sayın yazar, sizi hiçbir zaman takip etmemiş bir kişiyim. Bundan sonra da takip edeceğimi zannetmiyorum. Çünkü yukarıdaki başlıklı yazınızın tamamını bile okuyamadım. Baştan aşağı yalan, dolan ve iftira dolu. Aynı siyasi iktidar sahiplerinin kullandığı dili kullanıyorsunuz.

Bizim parti yetkililerimiz HDP yetkilileri ile bugüne kadar resmi, gayri resmi görüşme yapmamışlardır. Bunu da defalarca kamuoyuna deklare etmişlerdir. Bu bir!

İkincisi, bizim Partinin adı ‘İP’ değil İYİ PARTİ’dir. Dilin dönmüyor ve kalemin yazmıyorsa, bundan sonra doğrusunu yazmanı tavsiye ederim. Hayır! Ben istediğim gibi yazarım derseniz, bu da sizin bileceğiniz şey! 

Ben, İyi Parti Konya Milletvekili olarak partimizin adını ‘İP’ diye ısrarla yazıp çizenlere ‘İpsiz Sapsızlar’ diyorum. Ancak dilinizi düzeltirseniz ‘İpsiz Sapsız Yazar’ olmaktan kurtulursunuz.

Önemli Not: Nezaketi ve edebi rafa kaldırmış kişilerle muhatap olmak istemem. Ancak yazınızı okuyunca istisna yaptım.

FAHRETTİN YOKUŞ/KONYA Milletvekili”

Ne demişiz de, Fahrettin Bey’i, bu kadar kızdırmışız?

Ne istemişiz, Fehrettin Bey’den?

“Bizim gazeteye niye abone olmadınız?” mı demişiz?

“Yılbaşında niye bir hediye yollamadınız” mı demişiz?

“Sendikacılık döneminizde, promosyonlardan yararlandırmadınız” mı demişiz?

Tabii ki hiçbirisi..

Bizim bu taraklarda bezimiz olmadığını, herkes bilir..

Fahrettin Bey’in de aksi yönde bir ididası yok zaten..

Peki ne demişiz, ne istemişiz?

“HDP ile perde arkasından yapılan ittifak sebebi ile İyi Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti” demişiz..

Yalan mı?

Tamer Akkal istifa etmemiş mi?

Şunun şurasında, daha 6 ay önce, İyi Parti tabelası altında seçime giren, şimdi de partisinden istifa eden Tamer Akkal diye bir vakıa yok da, biz mi uyduruyoruz?

Benim yazımdaki ifadelerden daha vahimlerini istifa açıklamasında belirten Tamer Bey’e, Fahrettin Bey’in bir itirazı var mı?

Tamer Bey’e yolladığı bir açıklaması var mı?

Haydi ona cevap verme ihtiyacı hissetmedi..

Fahrettin Bey’in bana gönderdiği açıklamasının kenarında köşesinde, birlikte seçime girdiği milletvekilinin sözleri hakkında tek kelime cevabı var mı?

Yok..

“Partilerinin ismi İP değil.. İyi parti imiş!”

Aman aman aman..

Ne kadar önemli bir konu..

Önemli olmadığını, alın size ispat ediyorum..

Buyrun, yazımın başından beri, “İyi Parti” diyorum..

Sizden korktuğum için falan değil..

Kısır tartışmalara girmemek için..

Benim eleştirimin merkezinde, bambaşka konular olduğu için..

Ben bu yazımda, “İyi Parti” dememle, iyi mi oldunuz şimdi?

HDP ile yaptığınız gizli ittifak ortadan kalktı mı şimdi?

24 Haziran seçimleri öncesinde, genel başkanınızın, “HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş için yaptığı güzellemeler” unutulmuş mu oldu şimdi?

CHP listesinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan.. Aynı zamanda da HDP ile kucak kucağa olan Tunç Soyer’i, İyi Parti’nin desteklediği gerçeği, ortadan kalktı mı şimdi?

İyi Partililerin oy vermesi istenilen Tunç Soyer’in babası Nurettin Soyer’in, ülkücü gençlere 12 Eylül’de işkence ettirdiği gerçeği, tarih kitaplarından silindi mi şimdi?

İstanbul Adalar’da, İyi Parti aday göstermeyerek, destek verme açıklamasında bulunduğu CHP’nin adayı Erdem Gül için..

HDP’nin yaptığı açıklamada, “Bizim de adayımızdır. Seçmenlerimize oy vermeleri çağrısında bulunuyoruz” deklarasyonu, yok mu oldu şimdi?

CHP aday gösterecek..

İyi Parti ve HDP açıkça “Biz aday göstermiyoruz, CHP adayını destekliyoruz” diyecek..

Biz bunu gizleyeceğiz, öyle mi?

Bunu mu istiyorsunuz, Fahrettin Bey?

Desteklediğiniz parti, Kadıköy’de  HDP sempatizanı birisini aday gösterecek..

Sizden “Hop, noluyoruz. Siz CHP misiniz, HDP mi? HDP ile gizli bir anlaşmanız var ise söyleyin de, safımızı tekrar belirleyelim” itirazı gelmeyecek..

Biz de bu gerçeği yazmayacağız, öyle mi?

Siz söyleyin, ben tekrar tekrar “İyi Parti” diyeyim..

Benim “İyi Parti” demem, sizi memnun edecek ise..

Sizi, milliyetçi seçmene ihanet etmekten kurtaracak ise..

Bir daha yazayım: “İyi Parti”

İsterseniz, on defa yazayım..

Bin defa yazayım..

Olmaz..

Partinizin ismi, “İyi Parti” olmakla, iyi olamazsınız..

HDP ile aynı paralelde yürüdüğünüzü gizleyemezsiniz.

Bunu sadece ben söylemiyorum..

Manisa milletvekiliniz söylüyor..

İzmir İl Başkanı’nız söylüyor..

Dolayısı ile..

Eleştirimden kavga çıkartma yerine..

“Biz ne yapıyoruz” özeleştirisi yapmanız gerekirdi..

İşi yokuşa sürmemeniz gerekirdi.. 

Belki bu kadar “İyi parti” dedikten sonra..

“İsminize layık olmaya” çalışırsınız da..

Tartışma bir faydaya yarar!

 

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YORUM YAZ

  • KADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELEKADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELE1 sa önce
    BEKİR...şu..Gazetenin..Sitesinin..Editörü...seni...ADAM..yerine...koyupta..DEMOKRASİ..adı ...altnda..senin...DIŞKILARINI...yayınlaması...bile...BÜYÜK...BİR...ADAMLIK....zaten...SİZ.Kİ..... sokaklara...çiçekli..FİSTANLARLA...başınza...ÇEMBERLERLE...eylem...yapmaya...çıkan.... TEFERRUAT..tan...saydığınız...örtüleri...başınızdan...atıp...MİNİ..ETEK..giyip...KATALOKTAN ..eş...bulup..ADAMLIK..TASLAYAN.......ZİBİDİLERİNİZ...ADAMLIĞI...ERKEKLİĞİ...AĞZINA..ALACAK..ENSON.....CİNSİYET...SİZSİNİZ....Bülent..Ersoy...sizden..daha..Delikanlıdr
  • M.SEYDİ TEMELM.SEYDİ TEMEL1 sa önce
    İP den rahatsız ama, AK PARTİ derken akepe diyorlar. Yurdumdan insan manzaraları.
  • KADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELEKADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELE1 sa önce
    TUNCAY........ORHANMİROĞLU...pkktarfından Musa Anterle beraber..vuruldu.. öldü..diye..bırakıldı...YALANIN...PKK-FETÖ yle...örtüşüyo...MAĞDUR..FETÖ..cüler.. eebiyatı.. yapmışsın..yaaa..bizim ..civarda...HAKETMEYEN...kimse...yok...hatta... SIRALARINI..BEKLEDİKLERİNİ...UMDUKLARIMIZ...var.....ALLAH(cc)..TEZ...ZAMANDA...YAPTIKLARININ...HESABINI...VERMEYİ...NASİP..ETSİN... sende ..burada...HAMİLE...DEĞİLSEN...ACELE...HAMİLE...KAL.....İÇERİ...GİRİNCE...BEBEKLERİDE...HAPSE...ATIYORLAR....diyerek...PROPAANDA...YAPARSINIZ...bizde...size...ACIRIZ
  • görkemgörkem1 sa önce
    siyasete boguldunuz, milleti unuttunuz sn. yazar.. Brakin bunlari domates biber patlican sogana gelin.. Carsi-pazar yaniyor analar agliyor..
  • ayhanayhan1 sa önce
    mandalar yine yuva yapmış söğüt dalına....hey bilumum solaksalak takımı siz de beyin yok sizin beyniniz apple cinsi...size laf anlatılamaz...ama sevindiğim tek şey ALİ beyin yazıları sayesinde en fazla yorum yazılan köşe burası reytingler tavan yapıyor...klavyeniz dert görmesin tencere tava takımı. boş tenekeler olduğunuzdan çok ses çıkartıyorsunuz işsiz güçsüz ezik takımı. daha çooook ağlayacaksınız sömürgecilerin hizmetçileri...
  • Müh.Müh.2 sa önce
    Sizi canıgönülden tebrik ediyorum kitabın ortasından konuşmak buna denir inadına ip ip ip ip ip ip ip ip ip ip biiiiiiiip
  • Helal OlsunHelal Olsun2 sa önce
    Fahrettin Yokuş'a helal olsun.Senin gibi birini ne kadar kibarca uyarmış. Sıfatlarınızı doğru yazabilse AKP yargısında idam edilirdi.
  • AlperAlper2 sa önce
    Müslüman kendini yetistirmezse önüne gelen aldatır,işte yeşil holdingler, F ETÖ ve ortakları, d in Tüccarısiyasetciler,gazeteciler, medya vb.
  • YaziyorumYaziyorum2 sa önce
    Yorumcu bekir etraf pis ve,kir aklini kendine sakla gerekmez fikir iki oluk akar biri nur digeri kir.yazilani bizlerde okuyoruz bunlarinda bir gun hdp olmasindan korkuyoruz .
  • Hüseyin Hüseyin 2 sa önce
    Neymiş hdp ile ittifak ediyormuş etsin siz kol kola girip halay çekip sarılıp kucaklastinizya
  • SelamSelam2 sa önce
    Ak demekle ak İyi demekle iyi olunmaz
  • YaziyorumYaziyorum2 sa önce
    İp attim ucu kaldi tarakda gucu kaldi,mhp ,den ayrildin icinde aci kaldi.meramin baglari,yokus buklum yollari.nezaman serhos,oldun begenmiyon yorumlari .idaret durumlari hdp danis sorunlari biz gonderiyok yorumlari.
  • BekirBekir2 sa önce
    Fahrettin bey sizi adam yerine koyup cevap yazmis ve dogru'da söylemis ama siz israrla akp yandasligi yapmak icin dogrulari kabul etmemekte direniyosunuz yazida size hakaret göremiyorum aksine size yazar deyipte gercek yazarlara hakaret etmis.
  • ŞaşkınŞaşkın2 sa önce
    Yorumcu AHMED, HDP ile işbirliği vatan hainliğidir demişsin, doğrudur. Oslodan Habura, Diyarbakırdan Kandile, Dolmabahçeden İmralıya PKK ile işbirliği yapanların da vatan haini olduğunun farkındasınızdır umarım!.. Ama Reis hatırına herşey mübahtır, PKK ile iş tutma yetkisi sace AK Partidedir diyorsanız orasını bilemem.
  • İbrahim akİbrahim ak3 sa önce
    Taraflı yazıyorsun diye eleştiren hadsiz tarafsız yazı okumak istiyorsan roman oku cinali oku
  • İbrahim akİbrahim ak3 sa önce
    Sayin vekil saygı görmek istiyorsan önce sen saygı göstereceksin senin genel başkanın Ak partiye akepe deyince de itiraz ettim mi? Sizin HDP yle yaptığınız dolaylı işbirliğini herkes biliyor. kendinize gelin Türkeş'in idamını isteyen birinin oğlunu destekliyorsunuz ve bu kişi babasıyla gurur duyuyor yani elinde imkan olsa o da aynini yapar bu da mı zoruna gitmiyor da size ip denmesi zoruna gidiyor sen ak Parti'ye akepe demeyi bırak bizde sana ip demeyelim
  • alkanalkan3 sa önce
    ah be ali bey ab aşıgı akp biz islami parti değiliz.bizim hedefimiz islambirliği değil ab liği diyen ab ilham kaynagımız diyen ab kapısından biz ayrılmayacagız atacaksa ab bizi atsındiyerek ab uyum yasaları ugruna kanunlar düzenlemeler yapan istanbul sözleşmesi etcep gibi uygulamalarda bulunan bir siyasi partiyi desteklemeniz müslüman olanlara ve kendinize nasıl izahat edeceksiniz.pkk la iyi parti yokken katil öcalanın diyarbakırmeydanında mektubunu pkk paçavraları ve sıloganları altında açıklama yapılmasından medet umanlar osloda dolma bahçesarayında pkk ile masaya oturup anlaşma metni imzalayanlar diyarbakır akp kongıresinebarzani ve şivan perver itlerini konuk edip düet yapanları pelsilvanyaya milletvekili ve eşierini yatıya gönderen ne istedinizde vermedik diyen ankarayı parselparsel fetöye veren türkçe olimpiyatlarında fetöye methiyeler düzen döngel hocamdiye aglayanlar ve siz destekçileri bunumilliyetçi muhafazar kesime inahanet değilmi bunu nasıl açıklayacaksınız.hdp terör örgütü ise seçime girmesi devletin parasıyla devletin imkanlarıyla pkk ya destek veriyorsa hdp nin seçimegirmesi ne yasalar çerçeves.nde engel olmayan iktidar ve adaleti temsil eden nezaman bunun hesabını sagcısıyla solcusuyla müslümajyla türk halkına hesabını verecek.
  • ŞenerŞener3 sa önce
    Ak partiye ısrarla akp diyen akıl, iyi partiye, ip denilmesinden rahatsız! Ak dememek için akp diyenlere ip demek bence uygun. Kafa bu kadar! İyi dersek iyi, ak dersek ak mı olur? Çocukça siyasi cambazlık! Gelen yazıyı yayımlamanız isabet olmuş, zihniyet anlaşılmıştır.
  • OkurOkur3 sa önce
    "PKK terör örgütü değildir" diye yaz Google efendiye. Bak bakalım kim demis kimin, milletvekili çıkıyor karşıma.
  • TuncayTuncay4 sa önce
    Ali bey yazınız düne kadar fetonun elini ayağını opupte şimdilerde kendilerini kurtarmak için bir çok insanı fetocu deyip hapse attıran bundan dolayı nice ailelerinharap olmasına sebep olan kişilerin söylemine benziyor. Ali bey zanna geç dün akp li olupta bugün akp için ne ifadeler kullanan insanlar var bunlar için davanizi ihanet etmeyin diyorsunuz ve bu eleştirileri görmüyorsunuz aynı şey diğer partiler için neden geçerli değil.Diğer partileri üstü kapalı HDP ve iş birliği yapmakla sucluyorsunuz ama akp direk iş birliği yapıyor hatta Orhan Miroğlu çıkıp PKK terör örgütü değildir diyor ses yok. Gerçekten sizler ne yazdiginizin ne soylediginizin farkında mısınız el insaf el insaf el insaf sadece feto davasında bile kactane masumun canı yandı beğendiler biz okuduk ama aklımızı satmadık diyerek kurtulurken garibanlar kurtulamadı el insaf el insaf
  • AHMEDAHMED4 sa önce
    Kaleminize sağlık. PKK nın idare ettiği HDP ile işbirliği yapmak vatan hainliğidir. PKK yı Amerikanın desteklediğini, Türkiyeyi bölme maksadı taşıdığını bilmeyen mi var? Erdoğanın karşısındaaciz kalan , ideolojisizkalan zavallı CHP, İP HDPne yapacaklarını şaşırmış vaziyette yalpalıyor. Seçimde cevaplarını alacaklar.
  • SabriSabri4 sa önce
    Hiç bir şey söyleyememiş zaten adam(!)..sadece yazara hakaretane eleştiri yapmış..taraflı yazı yazıyorsun diye bir de kendilerinin hdpkk ele bir bağlarının bulunmadığını(!)..kimi inandırabilir ? ancak içi boş kavramlarla sloganist söylemlerle ülkücü olmuş sonradan ip li olmuş seçmeninden başka ?..ha bir de İP zoruna gitmiş..Ak Parti'ye akape, akepe (akp) diyerek kendilerince hınçlarını alanlar neden bozuluyorlar ki ?...gerçekten mızrak çuvala sığmamış..
  • mustafaamustafaa4 sa önce
    senmisin ali dürüst ve samimi akp nin yalakası ali ne günlere kaldık yarabbi ali dürüst ve samimiymiş duydunuzmu
  • Hikmet Karadeniz Hikmet Karadeniz 4 sa önce
    Bahsi geçen yazınızda tam dokuz defa iyi parti sadece bir kere ip demişsiniz takıla takıla bunamı takılmış hem kendileri hakaret kastıyla Akpartiye AKP demiyorlarmı
  • YaziyorumYaziyorum6 sa önce
    Turkiye cumhuriyeti deyince bu,uzun kelime nasil iki kelimeye sigdiriliyor T.C deyince ayni anlam cikiyor,ozaman bastan iyi bir isim aranirken sonuca katlanilir,iyi demekle iyi olmuyor bu us emekle ip...efendi.
  • YaziyorumYaziyorum6 sa önce
    Konyanin mevlanasi konya ,yi iyi yapmaz.bir zamanlar duymustum ,ulkede en cok iski tuketen,sehir konya .onlarin bir milli turjucusu var riza konyali sesi soguk havada kalmis titrek sesli ,soyle diyor yuksek odalarda mangal komuru,nevlam ,hovardalara versin omuru,yasibelki80 yasindaben ip edeim, neden iyi olmadigi bunu hak etmiyor iyi demekle birde bendemi onaylayim gecen hoca soyle diyor bir mefta geldi nasil bilirdiniziyi biliriz yok Allah bilir,butun derelerin ,den gelen sularin birlesnesinden,sagliksiz fakat memba su diye iyi diye kakalarsan yokus efendi sen deyil milletin onayi gerekli iyi demek icin bir ahcida yemek yapar kendince iyi der sizinki zorbalik biz ,sizdeki malzeme yemek olmaz ancak corbalik hareket kobralik sizin iyi yonunuzu sizden gormedik vatan hainlerine verilen destekden vicdanin el veriyorsa gunden gune partin eriyorsa ben hic iyi gormedim bence,iplerle sarili ip olnasa dagilir kucuk elestiriye darilir yokus cikamayan vatani milletini anlamayan umdugunu bulamayan bunak iyi gerekmez baska isim bulak birde biz size sorak,yaza hazirlik olur cekic orak, yamur yagmaz ortalik kurak oturak alemi raki meze gerek milleti birak size iyi demek bende merak ediyom sizden cok irak siz veceremediniz isi hdp birak.
  • koraykoray6 sa önce
    Dogru.. Partinin ismi, “İyi Parti” olmakla, iyi olunmuyor.. Ama ayni sekilde AK Parti olmaklada ak olunmuyor.Kendi yazinla kendini tanimladin..Bay Yazar..
  • Sayın yazar, sizi hiç okumadım:Sayın yazar, sizi hiç okumadım:7 sa önce
    Keh, keh.., okumadın da nassı cevap virdin la? Uzay aşırı alıcıların mı var? hdp ile ortak iş duttuğunuzu bilmeyen mi var la? Keh, kehh..
  • DayıDayı8 sa önce
    Bak adamlar nasilda sadık AKP ve MHP li olanda soğan olmuş 20₺ diyor oyum CHP'ye diyor vrrmeseen küserim git ver o soğanı bı daha göremezsinizörnek:Suriye Irak .

Ali Karahasanoğlu

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