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Dünya İspanya’yı şiddetli yağış vurdu: 2 kişi hayatını kaybetti
Dünya

İspanya’yı şiddetli yağış vurdu: 2 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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İspanya’yı şiddetli yağış vurdu: 2 kişi hayatını kaybetti

İspanya’da etkili olan şiddetli yağışlar Katalonya’da hayatı olumsuz etkiledi. Barselona’da 2 kişi yaşamını yitirirken, Pineda de Mar’da bir kişinin kayıp olduğu bildirildi.

İspanya’da şiddetli yağışların ardından Katalonya’da kırmızı alarm verildi. Barselona'nın Tordera ilçesinde duvarın çökmesi sonucu 65 yaşında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, Barselona'nın Montornes ilçesinde de bir kişinin yaşamını yitirdiğini, Pineda de Mar'da ise derenin taşması sonrasında bir kişinin kayıp olduğunu duyurdu.

 

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şiddetli yağmurların Katalonya'da ve özellikle 2 kişinin hayatını kaybettiği Barselona'da çok zor bir duruma yol açtığını kaydetti. Yaşamını yitirenlerin aileleri ve dostlarına başsağlığı mesajı ileten Sanchez, bölge sakinlerinden gereksiz seyahatlerden kaçınmalarını ve acil durum süresince resmi kanallardan gelen talimatlara uymalarını istedi.

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