İspanya’yı şiddetli yağış vurdu: 2 kişi hayatını kaybetti

İspanya’da şiddetli yağışların ardından Katalonya’da kırmızı alarm verildi. Barselona'nın Tordera ilçesinde duvarın çökmesi sonucu 65 yaşında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, Barselona'nın Montornes ilçesinde de bir kişinin yaşamını yitirdiğini, Pineda de Mar'da ise derenin taşması sonrasında bir kişinin kayıp olduğunu duyurdu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şiddetli yağmurların Katalonya'da ve özellikle 2 kişinin hayatını kaybettiği Barselona'da çok zor bir duruma yol açtığını kaydetti. Yaşamını yitirenlerin aileleri ve dostlarına başsağlığı mesajı ileten Sanchez, bölge sakinlerinden gereksiz seyahatlerden kaçınmalarını ve acil durum süresince resmi kanallardan gelen talimatlara uymalarını istedi.