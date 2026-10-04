  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Azerbaycan'da başörtüsü yasağını eleştiren aktivist gözaltına alındı! Vatandaş anlattı, AK Parti raporladı! Edi Rama’dan Alman basınına Türkiye cevabı: “Tehdit değil, barış ve istikrar görüyorum” Trump’tan dikkat çeken Kim Jong-Un açıklaması! “112 nükleer füzesi varsa iyi geçinmek güzel” Fatma Betül Sayan Kaya hakkında “60 özel kalem” iddiası ‘Meclis’te Başörtülüyü gördünüz, milyarları görmediniz! Karahasanoğlu’ndan muhalefete sert çıkış İzmir lağım kokusundan kurtuluyor! İzmir'i AK Parti yönetecek Çiçek değil rüşvet buketi! Mezitli’de akılalmaz yöntem Yunanistan kaynıyor! 'Türkiye'nin koyduğu şartı kabul edersek tezlerimiz çöker' Mekke Paktı büyüyor! İslamabad’dan peş peşe katılım açıklaması
Spor Milli takım, İtalya maçına hazır
Spor

Milli takım, İtalya maçına hazır

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Milli takım, İtalya maçına hazır

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamaya göre; A Milli Futbol Takımı, İtalya maçının hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında yarın İtalya'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarını Belçika'da gerçekleştirdiği idmanla tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, Standard Liege Kulübünün akademi tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas, rondo ve çeviklik çalışmaları yapıldı.

Taktik ve duran top uygulamaları üzerinde durulan idman, taktik oyun ile sona erdi.

 

Dizindeki ağrı sebebiyle kamp döneminde yapılan bir antrenmanda yer almayan Emirhan Topçu, aynı bölgedeki şikayetinin yeniden oluşması nedeniyle çalışmayı yarıda bıraktı.

Arka adalesinde ağrısı olan Can Uzun da idmanın ilk bölümünde takımla çalışırken sonrasında çalışmasına bireysel programı doğrultusunda devam etti.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da antrenmanı tribünden takip etti.

Montella ile futbolculardan Ozan Kabak, müsabakanın oynanacağı Renato Dall'Ara Stadı'nda bugün TSİ 19.45'te basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, toplantı öncesi statta kısa bir yürüyüş yapacak.

Milli takım, Belçika maçında neden siyah bant takıyor
Milli takım, Belçika maçında neden siyah bant takıyor

Spor

Milli takım, Belçika maçında neden siyah bant takıyor

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile karşılaşacak
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile karşılaşacak

Spor

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile karşılaşacak

A Milli Takım 5 Ekim'de İtalya deplasmanında: Arda Güler ve Barış Alper cezalı
A Milli Takım 5 Ekim'de İtalya deplasmanında: Arda Güler ve Barış Alper cezalı

Spor

A Milli Takım 5 Ekim'de İtalya deplasmanında: Arda Güler ve Barış Alper cezalı

Bakan Yumaklı: "Gıda güvenliği konusu bir milli güvenlik meselesidir"
Bakan Yumaklı: "Gıda güvenliği konusu bir milli güvenlik meselesidir"

Gündem

Bakan Yumaklı: "Gıda güvenliği konusu bir milli güvenlik meselesidir"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23