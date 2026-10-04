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Yaşam 10 gündür kayıptı! Tıp fakültesi öğrencisi gölde ölü bulundu
Yaşam

10 gündür kayıptı! Tıp fakültesi öğrencisi gölde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
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10 gündür kayıptı! Tıp fakültesi öğrencisi gölde ölü bulundu

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde göl kıyısında bulunan erkek cesedinin, 10 gündür kayıp olan 24 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Ramazan Çin’e ait olduğu belirlendi.

Isparta’da 10 gündür kayıp olarak aranan tıp fakültesi öğrencisi Ramazan Çin’den acı haber geldi.

 

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Eğirdir Gölü'nün Menderes Mahallesi mezarlık karşısındaki kıyısında meydana geldi. Eğirdir Gölü’nün Mezarlık Altı mevkisinde bir erkek cesedi bulunması üzerine ekipler bölgede çalışma başlattı. İncelemenin ardından ölen kişinin, 10 gündür kayıp olan Ramazan Çin olduğu tespit edildi.

 

Cenazesi tanınmayacak halde

Burdur'un Yeşilova ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Çin’in, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi olduğu belirtildi. Yaklaşık 10 gündür gölde bulunduğu değerlendirilen Çin'in cenazesinin tanınmayacak halde olduğu kaydedildi. Ramazan Çin'in annesinin de 23 Eylül'de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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