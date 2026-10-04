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Gündem Depremin şiddeti dağları sarstı! Kozan'da dev kaya kütlesi dehşet saçtı
Gündem

Depremin şiddeti dağları sarstı! Kozan'da dev kaya kütlesi dehşet saçtı

Yeniakit Publisher
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Adana ve Osmaniye'de meydana gelen peş peşe depremler sırasında Kozan ilçesindeki bir tepeden dev kaya parçalarının koparak yuvarlanması mahalle sakinlerine büyük panik yaşattı.

Saimbeyli'de yaşanan 4,8 ve 4,9 ile Sumbas'taki 5,2 büyüklüğündeki sarsıntıların ardından Kozan'ın Tokmanaklı Mahallesi'nde hareketlilik yaşandı. Hakim bir tepeden kopan dev kaya kütlesinin büyük bir gürültüyle aşağı kaydığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bölgede toz bulutu yükseldi, büyük korku yaşandı

Yamaçtan aşağı sürüklenen kaya kütlesinin oluşturduğu yoğun toz bulutu mahalle sakinleri arasında tedirginliğe yol açtı. Şans eseri yaralanmaya yol açmayan olay sonrası bölgedeki vatandaşların dikkati ve tedirgin bekleyişi sürüyor.

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