Depremin şiddeti dağları sarstı! Kozan'da dev kaya kütlesi dehşet saçtı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Adana ve Osmaniye'de meydana gelen peş peşe depremler sırasında Kozan ilçesindeki bir tepeden dev kaya parçalarının koparak yuvarlanması mahalle sakinlerine büyük panik yaşattı.
Saimbeyli'de yaşanan 4,8 ve 4,9 ile Sumbas'taki 5,2 büyüklüğündeki sarsıntıların ardından Kozan'ın Tokmanaklı Mahallesi'nde hareketlilik yaşandı. Hakim bir tepeden kopan dev kaya kütlesinin büyük bir gürültüyle aşağı kaydığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bölgede toz bulutu yükseldi, büyük korku yaşandı
Yamaçtan aşağı sürüklenen kaya kütlesinin oluşturduğu yoğun toz bulutu mahalle sakinleri arasında tedirginliğe yol açtı. Şans eseri yaralanmaya yol açmayan olay sonrası bölgedeki vatandaşların dikkati ve tedirgin bekleyişi sürüyor.