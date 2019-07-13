Yeniçağ’ın da, Cumhuriyet’in de yaptığı vatan hainliği!

Milliyetçi geçinen Yeniçağ ile başlayalım..

Utanmamışlar, “AB’den Türkiye’ye sondaj yaptırımı” manşetini atmışlar..

Hayrola Yeniçağcılar..

Hayrola milliyetçiler.

Hayrola ülkücüler..

Hayrola, Turancılar..

Hayrola Kızılelmacılar..

Türklükten vazgeçtiniz, Almancılığa mı merak saldınız?

Türkiye’yi satıp, Fransız mı olmaya merak saldınız?

Nedir “yaptırım” muhabbeti?

Kime “yaptırım”dan bahsediyorsunuz siz?

Elin eşkıyası, Türkiye’ye mafyavari tehditler savuruyor..

Sözcülüklerini yapmak da, Yeniçağ’a mı düşüyor?

Hani anladık..

Meral Akşener ile birlikte, milliyetçilikten, ülkücülükten bir savrulma yaşadınız..

Ama bu kadarını da, beklemiyordum ben..

“Rumların Doğu Akdeniz’deki sondajına destek veren AB’nin, Türkiye’nin aynı faaliyetini ‘yasa dışı’ ilan edip Ankara’ya verilen katılım öncesi yardımları keseceği, hava ulaşımı görüşmesini ve üst düzey diyaloğu durduracağı belirtildi” derken..

Siz kimin sözcülüğünü yapıyorsunuz?

Türkiye’ye karşı, Alman Hans’ın mı?

Fransız Frederic’in mi?

İtalyan Mussolini’nin torunlarının mı?

Gerçekten merak ediyorum..

Bir Türk milliyetçisi, Kıbrıs Rum Kesimi’nin aradığı doğal gazı, KKTC’den esirgeyenlere, “Ulan” ile başlayıp, “şerefsiz” ile devam eden cümleler yerine..

Onları savunurcasına..

“Türkiye’ye yaptırım” söylemini niye tercih eder?

Bu tercih, o gazetenin okuyucularını niçin rahatsız etmez?

Bu, Akdeniz’deki doğalgaz aramaları ile ilgili idi.

Bir de dün, S-400’ün gelişinin görüntüleri yayınlandı.

Yeniçağ ne durumdadır, merak ettim.

Gazetesini bugün göreceğiz.

İnternet sitelerindeki hava, S-400 ile de kafalarına bir balyoz inmiş görüntüsü var..

Başlığa bakın: “ABD Türkiye’ye yaptırım uygulayacak mı?”

Hani direkt söyleselerdi, “ABD’li büyüklerimiz,Türkiye’ye yaptırım uygulayınız” deselerdi, daha yiğitçe hareket etmiş olurlardı..

Adamlardan parası ile Patriot almak istemişiz..

PKK’ya, PYD’ye bedava verdikleri binlerce tırlık silaha rağmen..

Türkiye’ye Patriot’u parası ile vermek istememişler..

Biz de Rusya’dan, daha iyi işlevi olan S-400’ü alma kararı vermişiz..

Yeniçağ ve benzerlerinin ABD sözcülüğüne soyunan tehditlerini göğüslemişiz..

“Alacağız işte.. Görürsünüz” demişiz..

“Alamayacaksınız” tehditlerini tekrarlamışlar.

Milliyetçi gazetesi ile, solcu gazetecileri ile, emperyalizm karşıtı olduğunu iddida eden gazeteleri ile, Türkiye tehdit edilmiş..

Hepsine birden “rest” çekilmiş..

“Alıyoruz, anlaşmayı yaptık” denilmiş..

“Anlaşma dediğiniz, kağıt parçası” demişler..

“Parasını vermeye başladık, gelecek” demişiz..

“Parasını ödemekle kalırsınız, sonunu getiremezsiniz” tehdidini yapmışlar..

Cumhurbaşkanı’nın ağzından, “Alacağız demiyoruz. Aldık diyoruz” netliği ile hodri meydan demişiz..

“Alsanız da, getiremezsiniz” denilmiş..

“Hem aldık, hem de getiriyoruz” demişiz.

Ve dün itibari ile, getirilmeye de başlanmış..

Yeniçağ ne diyor?

Alparslan Türkeş hayatta olsa idi, “Yollayın şunları Yüce Divan’a” tepkisini göstereceği, vatana ihanet suçlaması yapacağı bir tavırla..

“Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma füzelerini almasının ardından ABD tarafından Türkiye’ye uygulanması öngörülen CAATSA yaptırımlarının içerisinde 12 madde yer alıyor” diyorlar..

Yani..

ABD’nin Pentagon’u ne diyorsa, onu tekrarlıyorlar..

Yeniçağ için gerektiğinden fazla mı yazdık?

Hayır..

Milliyetçi geçinen, ülkücü geçinen bir gazete bile bu halde ise..

Siz artık solcuları düşünün..

“Bir Türk, dünyaya bedeldir” söylemi ile karşımıza çıkanlardaki ABD karşısında sergilenen eziklik bu ise..

Sosyal demokratların halini hiç anlatmaya gerek yok..

Yine de kayıtlara geçmesi için aktaralım..

Cumhuriyet’in Akdeniz’de Türkiye’nin doğalgaz aramaları ile ilgili manşeti de, şöyle idi: “Akdeniz kıskacı”

Yanlış anlamayın..

Türkiye’nin, Kıbrıs Rum Kesimi’ni kıskaca aldığını, hareket imkanını daralttığını söylemiyorlar..

“İktidarın dış politika yanlışlarına” diye söze girip..

Ekmeğini yedikleri ülkeye ihanet ediyorlar..

“Türkiye yaptırımla karşı karşıya” diye devam ederek, adeta “Türkiye’ye yaptırım uygulasanıza çağrısı yapıyor..

Bu başlıklar, dünkü Cumhuriyet gazetesinden. Merak ettim, S-400 fiziki olarak Ankara’ya gelirken, Cumhuriyet hangi başlıkları kullanmış diye..

Solcu geçinen.. Zaman zaman sosyalizme kayan söylemler geliştiren..

Atatürkçü olduğunu iddia eden Cumhuriyet, bakın, ABD’nin Patriot’u vermemesi sonrasında, Rusya’dan daha gelişmiş S-400’ü alıp, Türkiye’ye getirilmesi sonrasında kimlerin sözcülüğünü yapmış:

“NATO’dan flaş S-400 açıklaması: Endişe duyuyoruz”

Hani ben, “Endişe duy NATO. Daha çoook endişe duyacaksın” diyorum ama..

Cumhuriyet gazetesi de, NATO ile birlikte endişe duyuyor olmalı ki..

S-400’ün gelişini haberleştirmeden, S-400’ün gelişine, NATO’nun yorumunu veriyor..

O haberden sonra, “S-400’ler Türkiye’de” diye bir haber yapmışlar..

Ama hemen devamında, bir haber daha: “Hulusi Akar: Türkiye Patriot’u değerlendiriyor”.

Mızıkçılık yapmadan, duramazlar..

Mızıkçılıkla yetinseler, yine iyi..

Devamında bir haber daha: “ABD’den ilk açıklama” başlığı ile, Türkiye’ye arkadan bir hançer daha saplıyorlar..

Aylardır gelmeyeceğini iddia ettikleri S-400’ün, Türkiye’ye geldiğine dair sadece bir haber yapıyorlar..

NATO ve ABD’nin tehditleri ile ilgili olarak ise, ayrı ayrı iki haber..

Çaktırmadan da, ABD ağzı ile, Türkiye’ye tehditler savuruyorlar. F-35’leri hatırlatıyorlar..

Şimdi gelin de, bunlara solcu deyin.. Bunlara ilkeli duruş sahibi insanlar deyin..

Yaptıkları resmen vatan hainliği..

Yeniçağ’ın da yaptığı o..

Cumhuriyet’in de yaptığı o..