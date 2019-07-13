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Yeniçağ’ın da, Cumhuriyet’in de yaptığı vatan hainliği!

13 Temmuz 2019 Cumartesi

Milliyetçi geçinen Yeniçağ ile başlayalım..

Utanmamışlar, “AB’den Türkiye’ye sondaj yaptırımı” manşetini atmışlar..

Hayrola Yeniçağcılar..

Hayrola milliyetçiler.

Hayrola ülkücüler..

Hayrola, Turancılar..

Hayrola Kızılelmacılar..

Türklükten vazgeçtiniz, Almancılığa mı merak saldınız?

Türkiye’yi satıp, Fransız mı olmaya merak saldınız?

Nedir “yaptırım” muhabbeti?

Kime “yaptırım”dan bahsediyorsunuz siz?

Elin eşkıyası, Türkiye’ye mafyavari tehditler savuruyor..

Sözcülüklerini yapmak da, Yeniçağ’a mı düşüyor?

Hani anladık..

Meral Akşener ile birlikte, milliyetçilikten, ülkücülükten bir savrulma yaşadınız..

Ama bu kadarını da, beklemiyordum ben..

“Rumların Doğu Akdeniz’deki sondajına destek veren AB’nin, Türkiye’nin aynı faaliyetini ‘yasa dışı’ ilan edip Ankara’ya verilen katılım öncesi yardımları keseceği, hava ulaşımı görüşmesini ve üst düzey diyaloğu durduracağı belirtildi” derken..

Siz kimin sözcülüğünü yapıyorsunuz?

Türkiye’ye karşı, Alman Hans’ın mı?

Fransız Frederic’in mi?

İtalyan Mussolini’nin torunlarının mı? 

Gerçekten merak ediyorum..

Bir Türk milliyetçisi, Kıbrıs Rum Kesimi’nin aradığı doğal gazı, KKTC’den esirgeyenlere, “Ulan” ile başlayıp, “şerefsiz” ile devam eden cümleler yerine..

Onları savunurcasına..

“Türkiye’ye yaptırım” söylemini niye tercih eder?

Bu tercih, o gazetenin okuyucularını niçin rahatsız etmez?

Bu, Akdeniz’deki doğalgaz aramaları ile ilgili idi.

Bir de dün, S-400’ün gelişinin görüntüleri yayınlandı.

Yeniçağ ne durumdadır, merak ettim.

Gazetesini bugün göreceğiz.

İnternet sitelerindeki hava, S-400 ile de kafalarına bir balyoz inmiş görüntüsü var..

Başlığa bakın: “ABD Türkiye’ye yaptırım uygulayacak mı?”

Hani direkt söyleselerdi, “ABD’li büyüklerimiz,Türkiye’ye yaptırım uygulayınız” deselerdi, daha yiğitçe hareket etmiş olurlardı..

Adamlardan parası ile Patriot almak istemişiz..

PKK’ya, PYD’ye bedava verdikleri binlerce tırlık silaha rağmen..

Türkiye’ye Patriot’u parası ile vermek istememişler..

Biz de Rusya’dan, daha iyi işlevi olan S-400’ü alma kararı vermişiz..

Yeniçağ ve benzerlerinin ABD sözcülüğüne soyunan tehditlerini göğüslemişiz..

“Alacağız işte.. Görürsünüz” demişiz..

“Alamayacaksınız” tehditlerini tekrarlamışlar.

Milliyetçi gazetesi ile, solcu gazetecileri ile, emperyalizm karşıtı olduğunu iddida eden gazeteleri ile, Türkiye tehdit edilmiş..

Hepsine birden “rest” çekilmiş..

“Alıyoruz, anlaşmayı yaptık” denilmiş..

“Anlaşma dediğiniz, kağıt parçası” demişler..

“Parasını vermeye başladık, gelecek” demişiz..

“Parasını ödemekle kalırsınız, sonunu getiremezsiniz” tehdidini yapmışlar..

Cumhurbaşkanı’nın ağzından, “Alacağız demiyoruz. Aldık diyoruz” netliği ile hodri meydan demişiz..

“Alsanız da, getiremezsiniz” denilmiş..

“Hem aldık, hem de getiriyoruz” demişiz.

Ve dün itibari ile, getirilmeye de başlanmış..

Yeniçağ ne diyor?

Alparslan Türkeş hayatta olsa idi, “Yollayın şunları Yüce Divan’a” tepkisini göstereceği, vatana ihanet suçlaması yapacağı bir tavırla..

“Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma füzelerini almasının ardından ABD tarafından Türkiye’ye uygulanması öngörülen CAATSA yaptırımlarının içerisinde 12 madde yer alıyor” diyorlar..

Yani..

ABD’nin Pentagon’u ne diyorsa, onu tekrarlıyorlar..

Yeniçağ için gerektiğinden fazla mı yazdık?

Hayır..

Milliyetçi geçinen, ülkücü geçinen bir gazete bile bu halde ise..

Siz artık solcuları düşünün..

“Bir Türk, dünyaya bedeldir” söylemi ile karşımıza çıkanlardaki ABD karşısında sergilenen eziklik bu ise..

Sosyal demokratların halini hiç anlatmaya gerek yok..

Yine de kayıtlara geçmesi için aktaralım..

Cumhuriyet’in Akdeniz’de Türkiye’nin doğalgaz aramaları ile ilgili manşeti de, şöyle idi: “Akdeniz kıskacı”

Yanlış anlamayın..

Türkiye’nin, Kıbrıs Rum Kesimi’ni kıskaca aldığını, hareket imkanını daralttığını söylemiyorlar..

“İktidarın dış politika yanlışlarına” diye söze girip..

Ekmeğini yedikleri ülkeye ihanet ediyorlar..

“Türkiye yaptırımla karşı karşıya” diye devam ederek, adeta “Türkiye’ye yaptırım uygulasanıza çağrısı yapıyor.. 

Bu başlıklar, dünkü Cumhuriyet gazetesinden. Merak ettim, S-400 fiziki olarak Ankara’ya gelirken, Cumhuriyet hangi başlıkları kullanmış diye..

Solcu geçinen.. Zaman zaman sosyalizme kayan söylemler geliştiren..

Atatürkçü olduğunu iddia eden Cumhuriyet, bakın, ABD’nin Patriot’u vermemesi sonrasında, Rusya’dan daha gelişmiş S-400’ü alıp, Türkiye’ye getirilmesi sonrasında kimlerin sözcülüğünü yapmış:

“NATO’dan flaş S-400 açıklaması: Endişe duyuyoruz”

Hani ben, “Endişe duy NATO. Daha çoook endişe duyacaksın” diyorum ama..

Cumhuriyet gazetesi de, NATO ile birlikte endişe duyuyor olmalı ki..

S-400’ün gelişini haberleştirmeden, S-400’ün gelişine, NATO’nun yorumunu veriyor..

O haberden sonra, “S-400’ler Türkiye’de” diye bir haber yapmışlar..

Ama hemen devamında, bir haber daha: “Hulusi Akar: Türkiye Patriot’u değerlendiriyor”.

Mızıkçılık yapmadan, duramazlar..

Mızıkçılıkla yetinseler, yine iyi..

Devamında bir haber daha: “ABD’den ilk açıklama” başlığı ile, Türkiye’ye arkadan bir hançer daha saplıyorlar..

Aylardır gelmeyeceğini iddia ettikleri S-400’ün, Türkiye’ye geldiğine dair sadece bir haber yapıyorlar..

NATO ve ABD’nin tehditleri ile ilgili olarak ise, ayrı ayrı iki haber..

Çaktırmadan da, ABD ağzı ile, Türkiye’ye tehditler savuruyorlar. F-35’leri hatırlatıyorlar..

Şimdi gelin de, bunlara solcu deyin.. Bunlara ilkeli duruş sahibi insanlar deyin..

Yaptıkları resmen vatan hainliği..

Yeniçağ’ın da yaptığı o..

Cumhuriyet’in de yaptığı o..

 

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YORUM YAZ

  • HayriHayri26 dk önce
    Yeniçağı:Aylardır takip ediyorum Sözcü yazarları tarafından yazılmış, yazıların aynısı. işleri güçleri birilerini. eski AKPliyi, iktidara yakın medyayı kullanarak haber yapmak.Ama şunu asla unutmayın becerdiler,neyi İstanbul'u almayı yalanla dolanla abartmayla becerdiler, TRT ye çıkanla uydurmaca mektupla becerdiler ama diplerindeki terör destekçilerini görmeden.
  • mustafa temizmustafa temiz30 dk önce
    s 400 lerin ulkeye bir katkisi olacagini hic sanmiyorum ruslar istemezuk dedimi zaten kullanamasinn 20 senedir o kadar bol para borclanilirken neden hep insaat ve arabalara yollara koprulere yatirildi kucuk savunma sanayi sirketlerine yatirilsa egitime yatirilsa simdi kendimiz zaten yaprdik iki sene sonra s600 lar cikar s500 aliriz enayiler olmasa akillilar nasil gecinecek degil mi
  • Metin ÇelikMetin Çelik34 dk önce
    Eline sağlık çok güzel anlatmışsın vatan hainliği kısmı ise %100 doğru.
  • A. KarA. Kar1 sa önce
    Türkiyede batıyı savunan ama kendilerine milliyetçi diyen Yeni Bizanslılar var. Yeni Bizanslıların hayat tarzlarını kendilerine uyarlamaya çalışan ama kendilerine Müslüman diyen Yeni Emeviler var. Türkiyenin sosyolojisi karışık, kafalar karışık. Namaz kıldım deyip namazdaki okuduklarının hiçbirini bileyen ve anlamayan ama bir sürü yabancı şarkıyı bilenler var. Allah aklımızı korusun.
  • DermanDerman1 sa önce
    İsten izin alip okuldan firar eden sevgilisine kosanlar.evlenebilmek icin ana babadan vazgecen olumu dahi goze alip,evlendikden sonra neden gecinemezler.kadinlar erkeklerke yaris yaparcasina nasil dindarlik kocasina cocuklarina hayri olmayanin kime hayri olacak bazi esler kiramen katibi esinin hata gunahini takipcisi.insaf edin dogru duzgun onune kahvalti konmuyorsa evden ciktiginda haberin olmuyorsa cocukla ben ilgilendim simdi sira sende deniyorsa kadin cocuklarina ,kocasindan cok farkli davraniyor.
  • DermanDerman1 sa önce
    Sevginin bittigi yer,gergin ve yorgun ilgisizlikle sucluyorsaniz,kocayi suclayarak dogru yapmiyorsunuz erkek kaba saba olsada zerafete meftundur bunu ondan esirgeyerek dogacak sonuc kimin sucu dindariz ama ziddini yapariz mudahaleci kadinlar elestirici oluyor yargilayici oluyor insan evinde ozgur olnali oda sizi yargiliya bilirevinin sicakligini kaybetdiginde disarida cekici kadinlar devreye girer esinizi ona buna sikayet cozum deyil.kocanizin kac sapkasi var sizin kac esarbiniz vat hic saydinizmi dertler paylastikca azalir.ozel mevzulari arkadalarinizla konusursaniz jesin haklisin,destek alirsin kocayin sucu daglar kadar sizinkisi incir cekirdegi kadar.
  • İZMİRLİİZMİRLİ1 sa önce
    Yeniçağ gazete yazarlarından bazılarına ilmî şekilde kısa not yazıyorum email yoluyla düzeltme maksatlı.. müsbet veya menfi cevap dâhi verme zahmetine katlanmıyorlar..Selâmlar..Allah hepimizi ıslah etsin..
  • cinarcinar1 sa önce
    elhak dogru
  • Ilhami Ilhami 1 sa önce
    Eline saglikSenelerce şuurlu ve akıl dolugoruslerinden milim sapmayan ender yazarlardan.
  • KubilayKubilay2 sa önce
    Hainlik falan yok senin kalbin kötü..
  • KapitalKapital2 sa önce
    Valla kapital kimdeyse kapitalizmi (hemde en münafık haliyle bu ülkede) onlarda bulmak lazım...e malum kapital kimde bu ülkede..?!? Çok basit bi soru o zaman size,O zaman kim kapitalist oluyor bu durumda..?!?
  • Mehmet Ay Mehmet Ay 2 sa önce
    Sayin yazar, bir devlet, saga sola posta koyarak yönetilmez. Devletlerin duygusu olmaz, cikarlari olur.Türkiye nin Son 17 yilda AKP ikdidarinda kac devlet ile dostlugu, kac devlet ile düsmanligi vardir?
  • Fatih 1453Fatih 14533 sa önce
    Reis büyük adam yedi düvele karşı tek başına Allahü Tealaya dayandıkça hiç kimse yıkamaz seni inşallah.
  • Gurbetçi...Gurbetçi...3 sa önce
    Pek saygıdeğer Cumhurbaşkanı'm, 2015 seçim beyânnâmenizde de va'dedilmiş olduğu üzere, YURT DIŞINDAN BORÇLANARAK EMEKLİ olanlara hiç değilse "MİNİJOB" yani "yarı zamanlı" ÇALIŞMA MÜSÂDESİnin bir ân önce verilmesini çok ricâ ediyoruz..! Teşekkürler, vesselâm...
  • BOYCOTT ISRAELBOYCOTT ISRAEL3 sa önce
    Ne milliyetciler nede solcular..kapitalizmi tapinak yapan sapik yaratiklar bu dünya asiklari..!
  • Büyük işBüyük iş3 sa önce
    Çok büyük iş yaptınız afferim size..yunanistanda S300 almıştı natodan çıkarıldı..sonra 12 eylül ve türkiyenin onayıyla tekrar geri alındı.S300 leri hiç çalıştırmadı çalıştıramadı zaten..bu işi becerin vallahi sizlerden hiç hoşlaşmasamda oyum size..lakin bi siz akıllı uyanık dik duran filanda elin rus u abd si safmı salakmı sanıyorsunuz..tamam biz teslimiyetçi değiliz ama nasıl olacak bu iş kardeşim nasıl..heryere gözkırpılmazki..sonra brunson işi gibi olmasın..sen kabadayılık gösterisi yapıcan diye halk perişanmı olsun..kimse kimseden korkmaz ama bide oyun var oyunun kuralları var..bi şeye karar verceksin.ya rusya ya abd ya ab yada tam bağımsızlık..tam bağımsızlık tabiki istediğimiz..ama bunun tek yolu birleşik türk devletleri..e bunuda siz istemezsiniz çünkü türklükten öcü gibi kaçıyorsunuz..e böylede afedersiniz memleketi ordan oraya sürüklüyorsunuz..
  • Cabbar CokkibarCabbar Cokkibar4 sa önce
    Sayin yazar ... Yeni cag yazarlari ve okurlari materyalizmin dibini bulmus Turkiyedeki omurgasiz en alt tabaka kara yiginlarini olusturmaktadir ve de Gladionun tetikcileri yani kiralik katilleri hep bu grup icinden cikar.Cumhuriyeti de solcu gormeniz daha da bir safca.Bu grup marxistlerin komprodor burjuvazi dedigi niteliksiz ve ilkesiz tuketici kara yiginlari olusturmaktadir Yani yiyici cahil cuhela takimi.
  • Rıfat Rıfat 4 sa önce
    Allah kimseyi ülkesine alınan hava savunma sistemine karşı duracak kadar alçak yapmasın!
  • GaffurGaffur4 sa önce
    Zamanında ecevit dış güçler dediğinde herkez kafasını kuma gömmüş tü üstelik adam apoyu yakaladı getirdi yada onun iktidarında yakalandı diyelim lakin biraz kriz olunca cepte para kalmayınca ne yerli ne milli sn yazar sizin olayda bu sn Erdoğan başta olmasa ne yazardı s 400 falan sizin için yani kısaca düzen şu iktidar başkası olunca bu iş böyle
  • DermanDerman4 sa önce
    Yenicag ,cumhuruyet mi ,hep karaladi yeri geldi karaladi yeri geldi timsah gibi agladi onu bilmeyen essah sandi onu haberlerine inanan dogru sandi turkiyeyi avrupa diye tanitdi buda onlar icin sanatdi ne onemi var ulkenin yuregini kanatdi .yeter dedikce .anlatdida anlatdi cunku para babalari ,abadan gosterince sopalari .gercek mediya deyil meddah soytarilari gayeleri kaos kargasa cikarmak merak edip kimligine bakmak bunainanan benim gibi olur akmak hele bir mansete bak tek gayesi anarsi endise ondan diyor abd eniste.
  • sukrusukru4 sa önce
    Bu s 400 bataryaları nedense dışarıdaki lerden çok içerideki bazılarına batmış.
  • MetinMetin4 sa önce
    Peki, selefi takılanların yaptığı hainlikler... Türk milletinin genleriyle oynayanlar... Atatürk lafzını duyunca mabadında kurt varmiscasına devinenler, Türk milleti cahil kalmalı diyen akademisyenler, 1000 yıldır bu topraklarda ki hükümranlığı pamuk ipliğine bağlı hale getirenler, hizmet adı altında milleti soyanlar, tarikat adı altındaki din dolandiricilariyla iş tutanlar... Senin Yeniçağ a neden kudurdugunu anlamıyor muyum zannediyorsun. Türk milletinin artık Eşari ve selefi anlayıştan kurtulmaya başladığını gördükçe cildiriyorsun değil mi Hasan cim. Gazali den beri süren siyasal İslam ömrünü 1848 de tamamladı şekerim.O vakte kadar da yararlı işler yaptı. Tarım toplumunun icat ettiği müslüman tipi bitti artık. İbn-i Rüşd kere Farabilere İbn-i Sina lara teveccüh başladı. Bittinkz inşallah
  • Eren Eren 5 sa önce
    İçimizde Haçlıların işbirlikçisi aynı anda siyonizminde kayığına binen bu de..us tayfasından milli olmalarını beklemek saflık olur.
  • KocasolakKocasolak5 sa önce
    Ali bey kardeşim, bu gavurculara TAM isabet.... Allah c.c. razı olsun. Bu gavurcular NASIL ve NERELERDE yetiştiriliyor ülkemizde? Gübresi batıdan o kesin....
  • vatandas sabrivatandas sabri5 sa önce
    KARA KATRANI KAYNATSAN OLMAZKISEKER. NESLINDEN DOGAN NESLINE CEKER;;;;;;,,,Sayn yazarim solyandancarkli aydin dantel kardesler dogustan noter yeminli anladik. ya otekiler mhpden ucanlar kacanlar.onlar zaten kuru cene milliyetcileri idi.habire kuru cene kafa sisirirlerdi..fetonun dersinide aldilar tamam jon turkler oldular.allah bizlere yardim etsin.......seni yillarca adam yurduna koymayan eline gececek ilk firsatta kanini icecek zihniyete nasil yaklasirsin.
  • CanCan6 sa önce
    Maalesef Türkiye de artik hic bir gazetede tarafsizlik yayin ilkeleri kalmadi. Ya hükümet sözcülük ve biat ve asla elestirme olmaz ya da tam tersi. Ikisi de faydali degil ki akp nin istanbul hezimete ugramasin sebeplerinden birisidir. Yaptirimlar gelebilir bunu gizlemek de gerekmez papaz brunson da gördük. Ona göre tedbir alinmali öyle gelmez gelmez demek ile ormanda islik calarak ile degil.
  • İşsizİşsiz6 sa önce
    Ben işsizim şimdi gidip S 400 leri mi yiyelim ailecek sen de bunu anla beeee Zehraaaaaaa
  • Yeniçağ ciyaYeniçağ ciya6 sa önce
    Yeniçağ ci bildiğini okumuş, daha önce Meral mhp yi ele geçirmeye çalıştı, olmadı, kendisi parti kurdu ve kimlerle ittifak yaptı...solcular, TKP, dhkpc, pkk, Şimdi meral hanımın bulunduğu yetersiz görülmüsku, sağı bolmek için şimdi alibabacana parti kurtuluyor ki, Tayyip gitsin, sol ve pkk kazansın ki, UST AKLA HIZMET ETSINLER..RABBIM BU ULKEYI KORUSUN YOKSA HALIMIZ PERISAN
  • ademadem6 sa önce
    çünkü gazetecilik yapmak olan haberleri halka duyurmaktir.abd bunun karsiliginda yaptirim ongoruyorsa abd yaptirimlari diye haber yapilir.a haber gibi ekmege zam geldi yerine israfa son diye manset atilmaz .
  • AlimAlim7 sa önce
    Biz neden natodayız çıkalım gitsin.
  • Güçlü EkonomiGüçlü Ekonomi7 sa önce
    Güçlü ekonominiz yoksa dış güçlere kafa tutamazsınız. Öyle damatla falan da güçlü ekonomi olmaz. Başkanlık sistemine geçince Turkiye uçacak dendi, daha ilk senesinde sistem komple tıkandı. Hatta İlk turda yüzde 52 rekor oyla seçilen cumhurbaşkanımıza rağmen tıkandı. Düşünün ki ilerleyen yıllarda ilk turda %25 alan bir aday başkan oldu. Bu ucube sistemle neler olacak kim bilir?
  • CCC ReisCCC Reis7 sa önce
    Yani diyorsunuz ki ABD, Yeniçağ ve Cumhuriyet yaptırım uygula dediği için Türkiye’ye yaptırım uygulayacak. Komik olmuş. Dış politikada ama ben sonuna kadar haklıyım o yüzden ben bu işi yaparım diyemezsiniz. Yapabileceğiniz şeyler kendi gücünüz ya da müttefiklerinizin gücüyle sınırlıdır. Türkiye ABD’nin her istediğini yapmayacak kadar güçlü, ancak özellikle istediği bazı şeyleri yapmayacak kadar da güçlü değildir. Dünyaya meydan okuyoruz masalları malesef sadece kendimizi kandırmaya yarar..
  • ali ihsanali ihsan9 sa önce
    SAYIN YAZAR, S-400'LERDEN SONRA ODA TV. DE DAHİL BU ÜÇLÜ TROYKAYA DİKKAT ETMEK GEREKİR.YAYINLARINA BAKILIRSA BUNLAR YERLİ ve MİLLİ OLMAKTA ÖTE SEM AMCA'NİN YANINDA YER ALACAKLARDIR.. YENİ ÇAĞ'CILARIN "SOLA SAVRULUŞU", SOL'UN"GO HOME'DEN KURTAR BİZİ SEM AMCA" SAVRULUŞU BU NOKTALARA GELDİ.ALLAH MİLLETİMİZİ ve DEVLETİMİZİ İÇ ve DIŞ DÜŞMANLARDAN KORUSUN. AMİN
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer11 sa önce
    Sayın..Karahasanoğlu..Bu..medyanın..okurları..HİPNOZDA..hem..de..95..yıldır..Bir..uyansalar..hem..kendileri..insan..olduklarını..anlayıp..normale..dönerler..hem..de..Ülkemiz..rahat..nefes..alır..aylık.$cinsinden..malum..çevrelerden..maaş..alanları..muaf..tutuyorum..biliyoruz.ki..onlar.."Vazifelerini"..yapıyorlar.
  • HTURK HTURK 12 sa önce
    Eyvah, şimdi Trump oturup Yenigün ve Cumhuriyeti okuyarak bize ambargo uygulayacak. Tıpkı vatansever Akit'i okuyup Türkiye dış politikasını belirlediği gibi.
  • Erol Erol 13 sa önce
    Ali abi yeniçağ tengricidir ... solcudur

Ali Karahasanoğlu

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