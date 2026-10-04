Çenesine dikkat! İlyas Salman çarpıldığını söyledi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ateist İlyas Salman katıldığı ödül töreninde çenesinin pıhtı attığını ve çarpıldığını söyledi. Salman, “Çenemde pıhtı attı daha doğrusu çarpıldım. İnsanlar dediler ki maneviyata inanmadığın için çarpıldın.” dedi.
Katıldığı ödül töreninde geçirdiği sağlık sorununu anlatan oyuncu İlyas Salman, yüzüne inen felç için "Allah çarptı" diyen vatandaşları hedef alarak manevi değerleri diline doladı.
Geçirdiği rahatsızlık sonrası çenesine pıhtı attığını açıklayan Salman, yaşadığı sağlık problemini maneviyatsızlığına bağlayan vatandaşların sözlerini aktardı. Hastalığı üzerinden inançlı insanları hedef göstermeye kalkışan oyuncunun pişkin tavırları sosyal medyada tepkiyle karşılandı.