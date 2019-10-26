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Yasin el-Kadı üzerinden, ABD polisliğine soyunanlar çıksın ortaya!

26 Ekim 2019 Cumartesi

Yasin el-Kadı, Suudi Arabistanlı bir işadamı idi.

Türkiye’de de yatırımları vardı.

Tayyip Erdoğan ile görüşen bir kişi idi.

ABD, bu isim üzerinden, bir karar aldı.

Sorgusuz sualsiz..

Malvarlığı üzerine tedbir kararı konuldu..

Gerekçe: El Kaide’ye yardımcı olma.

Somut hiçbir delil yok..

Somut bir belge yok..

Hemen belirteyim..

Yıllar sonra, Amerika da bunu zaten kabul etti.

Malvarlığına konulan o tedbiri kaldırdı.

İtibarını iade etti.

Kendisine tazminat ödendi mi, onu bilmiyorum..

Ama, tedbir konulduğu dönemde..

FETÖ’cü polisler, bu kişinin Tayyip Erdoğan ile tanışıklığı üzerinden, bir algı oluşturdular..

“Terörist ile görüşme” dediler..

“Terörist ile ilişki” dediler..

“Türkiye de yargılanacak” dediler..

“Terörist yüzünden, Türkiye’nin de başı belada” dediler..

Yasin el-Kadı, eline bir defa dahi silah almamış bir işadamı olduğu halde..

Amerikan sözcülüğüne soyunup, Türkiye’deki meşru hükümeti devirmek için bu konuyu malzeme olarak kullananlar, şimdi bambaşka bir operasyona daha imza atıyorlar..

Şimdiki operasyon ne?

Ferhat Abdi Şahin isimli eli kanlı terörist ile, ABD ve Rusya’nın resmi yetkililerinin görüşmelerini malzeme yaparak, “Türkiye, teröristlere karşı etkin mücadele yapamıyor” algısı oluşturmak..

Dahası..

“Türkiye anlaşma yaptığı ABD ve Rusya’ya bile, teröristlerle ilişkilerini kesmeleri konusunda gerekli etkiyi gösteremedi” algısı ile, rezaleti yapanları değil, Türkiye’yi suçlamaya kalkışmak..

Ne yaman bir çelişki bu?

ABD ile daha 10 gün önce 13 maddelik mutabakat metni imzalamışız..

O metinde terör örgütü olarak gösterilen YPG’nin başındaki Ferhat Abdi Şahin, ABD’de ağırlanmak üzere davetler yapılıyor..

Rusya ile 4 gün önce, 10 maddelik sözleşme imzalamışız..

O sözleşmkede terör örgütü olarak gösterilen YPG’nin başındaki terörist ile, Rusya Milli Savunma Bakanı’nın görüntülü görüşme yaptığı, ortaya çıkıyor..

Tüm Türkiye’deki siyasi partiler..

Medya organları..

Siyasetçiler, bürokratlar, bilim adamları, güvenli görevlileri tek yürek olup..

“Bu puştluktur. Türkiye’ye kurşun sıkmış bir terörist ile, ABD işbirliği yapıyorsa, o teröristin işlediği suçlardan, ABD de sorumludur” diye haykırmamız gerekirken..

“Bu namussuzluktur.. Türk askerini şehit eden eylemlerin faili olan Ferhat Abdi Şahin ile, Rusya Milli Savunma Bakanı görüşüyorsa, o terörist için çıkardığımız kırmızı bülteni, Rus bakan için de çıkartırız. Çıkartmalıyız” dememiz gerekir iken..

Teröristlerle görüşen iki süper devletin bu namussuzluğundan da, sanki Türkiye sorumlu imiş gibi, haberler yapılıyor, açıklamalar yayınlanıyor..

Dün, eline silah almamış Yasin el-Kadı için, “Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, onunla nasıl konuşur” diye algı yapanlar..

Tayyip Erdoğan’ı suçlayanlar..

Erdoğan’ı devirmek için, o konuyu istismar edenler..

Şimdi eline silah almış, binlerce insanın katili olmuş bir terörist ile görüşmesi sonrasında..

ABD’li yetkilileri suçlamıyorlar..

Rus yetkilileri suçlamıyorlar..

Yine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı suçluyorlar..

Nasıl bir ahlaksızlık bu?

Nasıl bir vicdansızlık?

Dahasını söyleyeyim..

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde yıllarca Türkiye adına hakimlik yapmış olan.

Sonrasında da CHP’de milletvekili olan Rıza Türmen.

Bir internet sitesinde, bakın neler yazmış:

“Suriye’de Türkiye’nin kontrolü altında bulunan bölgelerde, TSK ile birlikte Milli Suriye Ordusu adı altında operasyona katılan grupların yol açtığı insan hakları ihlallerinden Türkiye sorumlu olacaktır!”

Afedersiniz, buna ne denir?

Ağzınızı doldurarak, hangi hakaretlerin yapılması gerekir?..

Muhatabımızı tahkir etme amacı ile söylemiyorum..

Azıcık vicdanı olan söylesin, Türkiye kendi topraklarının güvenliğini sağlamak için, eli kanlı teröristlerle mücadele ederken, yardımcı olduğu Milli Suriye Ordusu’nun bir yanlışı var ise, ondan da sorumlu olacak ise..

Bunu, bir hukukçu söyleyebiliyorsa..

Bunu söyleyen hukukçunun..

Aynı zamanda..

O terörist guruba silah veren ABD için de, aynı şeyleri çok öncesinden söylemiş olması gerekmez miydi?

“PYD’lilerin kullandıkları silahlarla, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kılına zarar geldiğinde, bunun hesabı, hem o terörist örgütten, hem de silahı veren ABD’den sorulur” demesi gerekmez miydi?

Bunun hukuki gerekçelerini uzun uzun anlatması gerekmez miydi?

ABD, teröristlere bedava silah versin..

CHP’nin sözümona insan hakları hukukçusu bu teröre desteği seyretsin.

İki kelime etmeyip, sanki ABD’nin yaptığı silah yardımı hukuka uygunmuş gibi algı oluştursun..

Sonra..

Suriye’nin içindeki insanlardan oluşan bir ordunun, Suriye içinde, kendi başlarına bir işledikleri suç olursa.,.

Ondan, Türkiye sorumlu tutulsun..

Buna “Hainlik” denir.

Buna “Türkiye Cumhuriyeti düşmanlığı” denir..

Buna “Amerika yalakalığı” denir..

Buna “Uluslararası terör destekçisi devletlerin yaltakçılığını yapmak” denir..

Hukukçu geçinen CHP milletvekili..

Cenevre Sözleşmesi’nden tutun..

Lahey kurallarına kadar..

Yazısında öyle alıntılar yapmış ki..

Çıldırmamak elde değil..

Bu utanmaz adama, “Sen kimden yanasın? Türkiye’de 50 bin insanın katili PKK’dan yana mısın, yoksa Türk askerinden yana mısın” diye sormak gerekir..

Sormak gerekir: “Bebeklerin, kadınların, yaşlı insanların katili PKK’dan-PYD’den yana mısın, yoksa Türk güvenlik güçlerinden yana mısın?”

Suriye’de bir hukuka aykırılık var ise, ondan Türkiye de sorumlu..

Ama..

Türkiye’ye havan topu ile, sivil yerleşim yerlerine bomba atıldığında..

Bunun sorumlusunun ABD başta olmak üzere, Rusya, Suriye rejimi, PYD ve PKK’nın tamamı olacağını söylemek, sanki ücrete tabi..

Hoş; söylesinler ücretini, onu da öderiz ama..

ABD’den ne alıyorlarsa, bir fazlasını veririz ama..

İşin doğrusu.. 

Bunlara verilecek paraya da yazık..

 

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YORUM YAZ

  • ÜnalÜnal1 sa önce
    Hala ABD kafası hala nato kafa bir türlü amerikalı aşkından vazgeçemiyor milli olamıyorlar eğer samimi iseniz bir an önce nato dan çıkar terörden kurtulursunuz
  • Derman Derman 1 sa önce
    Trabzonlu,sen halkimi temsil ediyon,yoksa ,imamogluna yazilanlardan rahatsiz olmusa benziyon,adini yazmayip trabzon yazdigina gore ,bir yerden destekmi aliyon yoksa emirmi.
  • TRABZONLUTRABZONLU1 sa önce
    FAZLA KÜFÜR EDİYORSUN.. EĞER BU KÜFÜRLERİ HALKA EDİYORSAN SANA MİSLİ İLE İADE EDİYORUM ALİ
  • Metin KeskinMetin Keskin3 sa önce
    NURAN DEVRES ve onun şahsında aynı doğrultuda düşünenlere.. Hükümetin sorumluluğu var. Muhalefetin ne sorumluluğu var. Muhalefet istediğini söyler. Hükümettekiler söylerse, ip kopabilir. Hatta muhalefettekiler söyleyip, bastırmalı ki, hükümet te, "Bak mahulafet te bizi sıkıştırıyor" diyerek, ABD'ye karşı elini güçlendirsin..
  • AhmetAhmet4 sa önce
    Chp budur hala anlamadi niz mi batılı emperyalist lerin türkiyedeki temsilcisi bu herzaman böyleydi böyle olacaktır osmanli yıkan bati işbirlikleri bugünkü devami
  • temel çeküçtemel çeküç4 sa önce
    Bu ülkede haketmedigi halde kime makam ve mevki verilmişse mutlaka bu millete ve ülkeye hainlik etmiştir
  • ErcanErcan4 sa önce
    Ali bey, Haydarpaşa gar ihalesi için en iyi teklifi veren iki firmanın açık artırma için ikinci tura çağırılması gerektiği ancak İBB'nin komik sebeple hukuksuz olarak elendiği iddia ediliyor ne dersiniz?
  • emekemek5 sa önce
    memleketi koşar adımlarla bu duruma getirenler suçladıklarınızmı
  • Tata TongaTata Tonga5 sa önce
    ali geriviteslerin (kadem olayı) ipliğini pazara çıkartıyor yılmaz özdil...bu günkü yazısını okudu mu ali?
  • YORUMYORUM5 sa önce
    Ali bey selamlar.Ben muhalefetin ve muhalif medya vs. boş teneke olduğunu söylerim.Zira hükümetin terör ile mücadelesinde eli bugünkü kadar güçlü değildi. Fetö yapılanması o kadar içimizdeydi ki adete devleti rehin almışlardı.Boş boş atıp tutanlara şunu söyleyelim Bugün kü geldiğimiz seviyeyi idrak etmek istemeyenler kasıtlı olarak ülkenin altını olmaya devam edenlerdir yada ülkenin bugünkü durumunu hazm edemeyenlerdir.Son olarak Fetö kalıntıları ve kripto ların verdiği mesajlar umurumuzda deģil.Yolcu yolunda gerek.
  • adiladil6 sa önce
    sayın yazar,açılım sürecinde aynı şeyleri söyleseydin tutarlı ve olması gereken duruş olurdu. 
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 6 sa önce
    ONA BATAN BU HAREKAT TA HİÇ BİR ORDUNU VE HÜKÜMETİN ALLACC İZNİ İLE ÇOK KISA BİR ZAMANDA DÜNYANIN BEYNİNE VURA VURA KAZANMASINI HAZIM EDEMİYORLAR BU KADAR ALÇALDIKLARINA GÖRE HER KÖTÜLÜĞÜ YAPARLAR REİS KAYBETSİNDE TÜRKİYE BATMIŞ ÇIKMIŞ İNANIN BU ZİHNİYETİN UMURUNDA DEĞİL ALLAHCC NASİP EDERSE BU ZİHNİYETİN İNADINA YİNE REİS YİNE AKPARTİ.
  • MesutMesut7 sa önce
    Maalesef bizim muhalefet cumhurbaşkanına ve Türkiye yedüşmanabdab rusyaya ypgyedost çünkü terörü destekleyen bu ülkelere1 tane sözleri yok veya karınlarından konuşuyorlar hırsızın hiçmi suçu yok . 
  • Murat gözükaraMurat gözükara7 sa önce
    Bu hainler için özel mahkeme kurulsun adalet önünde hızlı yargılansın..
  • kibarcikkibarcik7 sa önce
    evet ab parlemantosunda vekıl rıza ana baba bellı lakınbesmele pas gecılmış nasıl bır turk rabbım tez gunlerde layıklarınıver veselam
  • DermanDerman8 sa önce
    Yorumcu burak guzel fikir ulke icin sizden bu beklenir.
  • EKOLL EKOLL 8 sa önce
    İçimizdeki Osmanlıyı yıkan ittihatçı ve jöntürk artıkları ve hayranları temizlenmedikçe bu ülke gerçek kurtuluşa eremez. Bu daha çok zaman alacak çok.
  • efeefe8 sa önce
    Eğer bir gün bir yakınım şehit olursa tabutunu bir dakikalık saygı duruşu için malum ülke ülkelerin konsolosluk önüne götürmek isterim. Tabi devlet ricalim karşı çıkmazsa. Çıkarsada hiç bir parti yetkilisini merasimde görmek istemedigimi belirtirim
  • HayrettinHayrettin8 sa önce
    Puştluğu iktidar söylesin diyenler var. İktidar, böyle direkt bodoslamadansöyleyemez kardeşim. Çünkü onların sırtında yumurta küfesi var. İktidar zaten bunu münasip bir dille yapıyor. Ama muhalefetin hiç bir sorumluluğu olmadığı halde yine de söyleyemiyor. Neden acaba? diye bir sorucümlesiyle bitireyim.
  • Ismail zazaIsmail zaza8 sa önce
    Monşerler daima kendi ülkenin çıkarları yerine batılı emperyalistlerin çıkarlarını gözetirler vazifeleri bu terör örgütleri değil elli bin elli milyon insanı öldürseler fark etmez insanlar inançları ile kayımdır rıza türmen avrupada başörtüsü kararı ile aldığı tutumu halen hafızamızda canlıdır. Suriye milli ordusuna niye bu gibi insanlar karşıdır ALLAHUEKBER dedikçe bu gibi insanlar türkiyede kafayı yiyiyorlar. Bunlar laik eset deseler memnun olurlar erdoğana karşı olmalarının sebebide budur. Yasin el kadi bunların hesabına gelmez bunlar için hans corc maykıl iyidir.temel nokta dine düşmanlıklarından kaynaklanıyor.
  • eminemin8 sa önce
    Anlaşılan o ki uluslararası kuruluşlarda görev yapan insanlarımız ya abd ya israil ya almanya ya ingiltere büyükelçilerinden icazetle görevlendiriyor. Artı avrupa ülkelerindeki vekillerin %90'ı türkiye aleyhine tavırlı. Nedense???.
  • burak burak 8 sa önce
    Her şehit gazi yakını turkiyedeki mahkemelere veya uluslararası mahkemelere başvursa ne olur. Hatta chp mhp akp sp ip vp den birer avukat başvursa ne olur. Terör örgütünü kuran kurduran avrupada barındıran kandilde bekaada lavrionda eğitim veren avrupada gazete ve tv tahsis eden suriye ve ırakta silah mühimmat yardımı yapan ülkelere dair
  • mehmetmehmet8 sa önce
    Ali bey burda iki şeyi çok görüyorum inanınbu devletin yıkılmadıgınahayret ediyorum demeki yaratanım koruyor...Birincisi suriye mezhepli vatan hainleri ikincisi fetonu piçleri halen bu adama inananibneler var vatan hainleri var...ulan bu kadardamıahmaksınız bu adam vatan hainiallahsız kitapsız adamın peşinde giden itleri görğüyorum kuduz köpek gibi önüne gelene saldırıyorlar en baştada sayın cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar çünkü akreplerin yuvasını darma dagın etti sayın cumhur başkanımızmezhepsi itlerde bu ülkede bir boka yaramadıklarını yüzüne haykırdı cumhur başkanımız buda kemal denen mezhepci fetocupkk köpeklerin yalakası oldu birde onunmezhepci itleri saldırıyor ama bir şeyi unutuyorlar cumhurbaşkanımızın yanında yaratanımız var bunu idrak edemiyorlar o kadar iftira ibnelikpuşlukyapıyorlar dönüp dolaşıp kendi canlarına yapışıyor bunlar..Gün gelecek bunlarında sonu gelecek..sadece burda vatan hainleri iftiracılardönekler ibneler puşları görüyorum
  • DermanDerman8 sa önce
    Bizim herseyimiz olabilir fakat birligimiz yok, bizimle sozlesme yapanlar buzden cekinmiyor misal biz abd bes gun,cekilmeleri icin ,ateskes anlasildi buna Turkiye uydu fakat terorist uymadi demekki bu uymayanlar,tipki onlar gibi.ne rusya nede abd formalite ,guluyor fakat sahte kalles,cunku bize ne dinleri ne kulturleri benzemez,bu iki super guc birbirine guc gostersedeyapmacik.inanma bizimle din kardesi bildiklerimiz ne iran ne irak ne suriye ne kibris ne misir ne arabistan, tibki ayni meslekden olan birbirini cekemez.bizim yuksek istisare fulozoflar,,hangi soruna cozum buluyor neden birligimiz yok sadece biri bir otekini suclama aliskanligi var.
  • Nuran Devres Nuran Devres 9 sa önce
    Evet, ABD de Rusya da imzaladıkları anlașmalara asla uymuyor ve bize kazık atıyorlar. Ama buna "bu puștluktur, bu namussuzluktur" demesi gereken muhalefetten ziyade iktidardır. İktidar alttan alırsa muhalefetin ne gücü var ki? İktidar söyleyebiliyor mu bunları? O sözleșmeleri imzalayan iktidar mı? Muhalefet mi? İktidar da böyle bir çıkış yapamıyor çünkü açıkcası kimseye efelenecek bir halimiz yok. Hal-i pür melâlimiz ortada.
  • Çıldırıcam biz nasıl bir ülkeyiz ki bu kadar haine rağmen dimdik ayaktayız Çıldırıcam biz nasıl bir ülkeyiz ki bu kadar haine rağmen dimdik ayaktayız 10 sa önce
    MAZLUM KOBANİ.!! BU BİLE ALGI OPERASYONU. Katilin adı FERHAT ABDİ ama güya EFSANE VE MİTOLOJİK bir Subniminal mesaj için KATİL TERÖRİSTE efsaneleştirilmeye çalışılan FOS VE UYDURUK KOBANİ kod adı verilmişişidi yok etmesi falan hepsi uyduruk palavraları martavalları ABD ve Koalisyon HAVADAN 8000 SORTİ yaptı bu Fistanrilla larda boş binalara girip sahte kahramancılık tiyatrosunu sergiledi ve DÜNYA DA MEŞRULAŞTIRILDI bu bahane edip onbinlerce tır silah verildi..!.! Alman sarayı tuvalet bekçiliği yapan Coni dündar amit tırları Videosunu veren izleyip bombaları gördüm diyen k kasetoğlu değilmiydi tam seçimden on gün önce! Chp imamı enis berberoğlu kodese tıkılınca aniden çakma adalet yürüşü şovunu yaptı kasetoğlu.. Adamlar 60.000 tır silah veriyor alenen ama tık yok rakka da 3800 sivili musul da 11000 sivili katleden Abd ve koalisyon ve MAZLUM.! KOBANİ yi hangi mahkeme YARGILAYACAK.. Bay Türmen...!.!
  • serdenserden11 sa önce
    bizde teröristlerin kurduğu partiler yok mu hadep pkk nın iyi pari feto nun kurduğu prtiler değil mi?dini istismar eden saadet bu iki terör partisiyle el ele kol kola değil mi?? erbakan başbakan ken susurluk raporu basın toplantısında 58 dini cemaat ve tarikat liderinin içimizde hainane çalıştığını ajan olduğunu söylememeişmiydi. kim di bunlar hala neden açıklanmaz.??o zaman erbakan sadece biri feto demişti. biz buna rağmen fetoyu devletin başına getirip bu kadar hainlikleri yapmasına zemin hazırlamadık mı?* daha ileride kimler ne yapacak?? abd rusyateröristlerle iş birliği yapmış destek vermiş çok mu. asıl destekçiler içimizde değil mi?? yeni adli reformda teröristleri övnek suç olmaktan çıkarılmadı mı?? önce parti kurdular devletten maaş alıyorlar, sonra destekleyenler suçlu değil, sonra mektubu ganimaet bulmuş gibi yayınlanıyor bir adım sonraki pardon bu büyük kurtarıcıymış mı olacak. adım adım gidiyor gelecekte terör suç olmaktan çıkarsa şaşmamak lazım. dış düşmanların temsiciisi olan ve 200 yıldan beri içimizde sinsice faaliyet yapan içimizdeki düşmanı koynumuzdakihak hukuk hürriyet, din ve atatürk istismarcısı münafık yılanları temizlemeden bu ülke düzelmez. o zaman kendiliğinden düzelir. dışardaki alçaklar bir şey yapamaz.
  • Ali özkan öztürkAli özkan öztürk12 sa önce
    Hay kaleminize, elinize, vicdanınıza, adamlığınıza nazar değmesin
  • Ali Ali 13 sa önce
    Misbah Demircan bir yerler de görev almış,kurtulamiyoruz, başarı kriteri nedir? Rize mi? Yeter artık Yeter, Erdoğan neden? Kaybettiğini sorgulaması gerekmiyor mu? Nedir? Bu Misbah ve benzerler i takıntısı,,,usandik,
  • O.U.O.U.17 sa önce
    Kaleminize yüreğinize sağlık Ali bey onlara gelince bunlara k.k.oğluda bütüne yakın ç.h.p.li milletvekilleri ve uşak kılıklı aydın entel dantel kılıklılarda dahil bunlar hepsi kendilerini ve herşeylerini satabilecek karekterde o çocukları olduklarını söylemekte hiç bir sakınca görmüyorum aslında bu ibnelerin hepsini vatana ihaniyeden divanı harbe verip yargılandıktan sonrada kurşuna dizilmek suretiyle infaz edilmeleri gerekir be piç kılıklılar bir insan bu kadarmı şerefsiz bu kadarmı satılık bu kadarını korkak olur bu tavırlarının bizlerin sabrını taşırmak üzere bunca yaptıklarınızdan sonra şehit cenazelerinde olaylarla karşı karşıya kalmanız kaçınılmaz olacaktır benden size söylemesi.

Ali Karahasanoğlu

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