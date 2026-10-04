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Gündem Başkan Erdoğan açıkladı! Türkiye'den ihracatta cumhuriyet rekoru
Gündem

Başkan Erdoğan açıkladı! Türkiye'den ihracatta cumhuriyet rekoru

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Başkan Erdoğan açıkladı! Türkiye'den ihracatta cumhuriyet rekoru

Başkan Recep Tayip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün açıklanan verilere göre ihracatta yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdık.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracat rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatın yılbaşından bu yana yüzde 5,2 artış göstererek 211 milyar dolar seviyesine ulaştığını ve yeni bir rekor kırıldığını belirtti.

EYLÜL AYINDA İHRACAT REKORU

Eylül ayında 26 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, bunun Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracatı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylece 2026'nın 5 ayında ihracat rekoru kırıldığını ve tarihi bir başarıya imza atıldığını kaydetti.

 

YILLIKLANDIRILMIŞ İHRACAT 287,3 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıllıklandırılmış ihracatın da bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıllıklandırılmış ihracatımız ise 287,3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktı." ifadelerini kullandı.

"KALKINMA VE BÜYÜME ROTASINDA İLERLİYORUZ"

Bölgedeki savaş ve krizlere rağmen Türkiye'nin ekonomik hedefleri doğrultusunda ilerlemeyi sürdürdüğünü belirten Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bölgemizde ardı ardına patlak veren savaş ve krizlere rağmen ülkemiz kalkınma ve büyüme rotasında ilerlemeyi kararlılıkla sürdürmektedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımı, üretimi, ihracatı ve istihdamı önceleyen bir anlayışla yeni başarılara imza atılacağını belirterek paylaşımını şöyle sürdürdü:

"Yatırımı, üretimi, ihracatı, istihdamı önceleyen bir vizyonla inşallah daha nice başarılara hep birlikte imza atacağız."

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