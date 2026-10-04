AFAD duyurdu! Adana'da korkutan deprem!

AFAD'dan alınan bilgilere göre Adana'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Adana ve çevre illerde de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Adana Saimbeyli olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.19'da gerçekleşen depremin derinliği 7.99 km olarak kaydedildi.

GEÇEN HAFTA DA ŞANLIURFA'DA 5.4'LÜK DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

24 Eylül 2026'da da Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerin yaklaşık 7,4 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Şanlıurfa'nın yanı sıra Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman'da da hissedilmişti.

Ayrıntılar gelecek...