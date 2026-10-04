  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yemen cephesinde dengeleri değiştirecek hamle! Pakistan’dan Suudi Arabistan’a askeri destek İsrail panikledi! 'Türkiye'nin gözü o Arap ülkesinde' 'Fonlardan çıkan para bankalara gidiyor' 4 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi 4 Ekim 1937: Muhammed Mâzî'nin vefatı (Mısırlı Mutasavvıf ve Âlim) Kızıldeniz'den Tahran'a tüm cepheler alarmda! Trump'tan İran'a açık tehdit Yemen ordusundan Husi açıklaması! Ağır darbe indirildi ABD Başkanı Trump tehditler savurdu! İran'la ilgili "karar aşamasında" olduğunu belirtti Böyle olur elitislerin halk buluşması! Özgür Özel yedi vatandaş yağmur altında izledi Eski OpenAI yöneticisinden dehşete düşüren itiraf! "Yapay zeka test edildiğini anlayıp rol yapıyor"
Gündem AFAD duyurdu! Adana'da korkutan deprem!
Gündem

AFAD duyurdu! Adana'da korkutan deprem!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AFAD duyurdu! Adana'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Adana Saimbeyli'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 7,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

AFAD'dan alınan bilgilere göre Adana'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Adana ve çevre illerde de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Adana Saimbeyli olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.19'da gerçekleşen depremin derinliği 7.99 km olarak kaydedildi.

GEÇEN HAFTA DA ŞANLIURFA'DA 5.4'LÜK DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

24 Eylül 2026'da da Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerin yaklaşık 7,4 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, Şanlıurfa'nın yanı sıra Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Mardin, Siirt, Şırnak ve Batman'da da hissedilmişti.

Ayrıntılar gelecek...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23