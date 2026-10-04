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Gündem Akdeniz beşik gibi! Bir şiddetli deprem de Osmaniye'de
Gündem

Akdeniz beşik gibi! Bir şiddetli deprem de Osmaniye'de

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Akdeniz beşik gibi! Bir şiddetli deprem de Osmaniye'de

AFAD verilerine göre Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde saat 14.43’te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Osmaniye’de öğleden sonra korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 14.43’te Osmaniye’nin Sumbas ilçesi merkezli 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ 7 KİLOMETRE

AFAD’ın paylaştığı verilere göre sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Bölgede kısa süre önce Adana’nın Saimbeyli ilçesi merkezli peş peşe depremler yaşanmasının ardından Osmaniye’de kaydedilen 5,2 büyüklüğündeki sarsıntı da dikkat çekti.

Öte yandan Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4,8, saat 14.36'da ise 4,9 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana gelmişti.

 

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