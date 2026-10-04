Fon soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi! Bakan Şimşek'ten kritik görevlendirme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi.

Başsavcılık Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumlulukların yerine getirilmediğine ilişkin “açık ve yeterli emareler” bulunduğunu belirttiği eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma yürütülebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan izin talep etti.

BAKAN ŞİMŞEK TEFTİŞ KURULUNU GÖREVLENDİRDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, savcılığın soruşturma izni talebinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cuma günü ilgili mevzuat kapsamında harekete geçti.

Şimşek, talebe ilişkin ön inceleme ve araştırma yapılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunu görevlendirdi.

Böylece Gönül hakkındaki soruşturma izni talebine ilişkin Bakanlık bünyesindeki inceleme süreci başlamış oldu.

DÖRT FARKLI SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Başsavcılığın yazısında, fon piyasasına yönelik dört ayrı soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Soruşturmalarda Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler ile Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'na (TEFAS) açık ve kapalı fonların birlikte incelendiği kaydedildi. Fonlar ile hisseler arasındaki bağlantılı ve eş zamanlı hareketlerin de araştırıldığı bildirildi.

SPK'NIN DENETİM SORUMLULUĞUNA VURGU YAPILDI

Başsavcılık yazısında, SPK'nın yatırım fonlarına ilişkin denetim ve inceleme faaliyetlerindeki sorumluluklarına da dikkat çekildi.

SPK'nın fonların Borsa İstanbul'da işlem gören paylarda ekonomik ve finansal gerçeklerle uyuşmayan yapay fiyat hareketlerine yol açıp açmadığını yakından takip etmesinin temel görevleri arasında bulunduğu belirtildi.

Savcılık, Gönül hakkında soruşturma izni talebine gerekçe olarak yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumlulukların yerine getirilmediğine ilişkin “açık ve yeterli emareler” bulunduğunu bildirdi.