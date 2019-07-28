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Ya ‘irtica’yı açıkla ya da her şey haram olsun!

28 Temmuz 2019 Pazar

28 Şubat darbesinin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı emekli olduktan sonra, aynı koltuğa oturan Hüseyin Kıvrıkoğlu, şimdi devletin imkanları ile denize nazır mekanlarda emekliliğinin tadını çıkartırken, bu milletin parasını yerken, bu milletin değerlerine de, hayali kavramlar üzerinden saldırmaya devam ediyor..

Türkiye, zor da olsa, uzun bir süreçten sonra da olsa, ‘irtica’ hayali suçlaması ile tahkir edilen bu ülkenin özbeöz çocuklarının haklarını verdi. Temel hak ve özgürlükleri tanındı..

Başörtü yasağı, sadece üniversitelerde değil, memurlarda da, hatta poliste bile, askerde bile kalktı.. İHL’lere uygulanan katsayı zulmü bitti. Çocuğunuza Kur’an öğretmek istediğimizde karşımıza çıkan engeller kaldırıldı..

Ama, hâlâ birileri, içi boş “irtica” kelimesi üzerinden, eski alışkanlıklarını devam ettirmeye çalışıyorlar..

Bu ülkenin dindar insanlarını tahkir etmeye çalışıyorlar. Dindar insanların haklarını kısıtlama potansiyelini diri tutmaya çalışıyorlar.. 

Kıvrıkoğlu’nu, şimdilik kötü niyetliler grubuna almayalım..

İrtica deyince, herkesin kafasında bir başka hayali niteleme oluştuğundan hareketle, hüsnü zan besleyelim..

Hatırlatalım..

İrtica denilince, kimisinin aklına; eline silah almış, kafa kesen DAEŞ geliyor olabilir..

Kimisinin aklına; kerameti kendinden menkul şeyhini, belki de CIA’nın kucağında oturan şeyhini peygamber gibi her dediğine itirazsız itaat edip, Allah’ın emirlerine bile aykırı isteklere boyun eğen kim oldukları belirsiz gruplar geliyor olabilir..

Önemli olan, 28 Şubat’taki zalimlikleri, irtica gerekçesi ile normal gibi göstermeye çalışanların, kafalarındaki ‘irtica’nın ne olduğu..

Ve o ‘irtica’ için, kimlere ne vicdansızlıkları yaptıkları..

Onun için Hüseyin Kıvrıkoğlu’na çağrıda bulunuyorum: ‘Kafanızdaki irtica nedir?’

‘Sizin kafanızdaki irtica nedir ki, o hain süreçten 22 yıl geçmiş iken bile, o dönemde yaşanılanların yanlış olmadığını söyleyebiliyorsunuz..’

Ne söylemiş, Hüseyin Kıvrıkoğlu?

Meşhur “28 Şubat bin yıl sürecek” sözünü açıklarken, sözümona kendisini haklı çıkartacakmış gibi sandığı, öncesindeki bir olaya atıf yapmış..

Gazeteciler, Başbakan Bülent Ecevit’e, ‘28 Şubat bitti mi?’ diye sormuşlarmış..

Başbakan Ecevit de, Merve Kavakçı’ya başörtülü olduğu için milletvekili yemin ettirilmemesinin, RP sonrasında bir de Fazilet Partisi’nin bile kapatılmasının rahatlığı ile, ‘28 Şubat defteri kapandı’ şeklinde bir cevap vermiş..

Yani, “Hakimiyet artık bizde. Kafalarına vurup, defterlerini dürüyoruz. Artık kimse kımıldayamaz” demiş..

Yani, “Başörtü yasağı, artık sadece memurlar için değil. Üniversitelerde, hatta ilahiyat fakültelerinde bile uygulanıyor. İHL’lerin önünde, başörtülü kızları okuldan içeri almadığımız gibi, direnenleri topluca otobüslere bindirip, şehrin dışına götürüp orada bırakıyoruz.. Bu ahlaksız vicdansız, insanlık dışı uygulamalarımıza bile, kimsenin çıt çıkarttığı yok.. Artık 28 şubat kapandı” demiş..

Bülent Ecevit bunu söylerken, Hüseyin Kıvrıkoğlu’nun da küçük bir itirazı varmış..

O itirazı, kendisine sorulduğu için yapmış.

Ecevit’in sözleri kendisine sorulduğu için, Kıvrıkoğlu, o tarihte şunları söylemiş:

“MGK toplantısında söz aldığımda, Başbakan’ın bu sözünden (28 Şubat defteri kapandı) ötürü, ‘28 Şubat kararları TSK’nın değil, MGK’nın kararlarıdır. Kararlar Anayasamızın 3’üncü maddesinde ifadesini bulan değerleri aşındırmaya çalışan irticai faaliyetlere karşı alınmıştır. Bunlara karşı Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak için alınması gereken tedbirleri kapsar. Amacı, irticai faaliyetleri yok etmek veya asgariye indirmektir. Dolayısıyla irticai faaliyetler olduğu sürece 28 Şubat devam edecektir. İrtica bin yıl sürerse 28 Şubat da bin yıl sürecektir’ dedim.”

İyi polis, kötü polis numarasını bilirsiniz. Haksız yere gözaltına alınan masum kişiye, önce kötü polis gelir işkence yapar. Sonra iyi polis gelir, kendisine yardımcı olabileceğini söyleyerek, olmayan suçu itiraf etmesini ister.. ‘Ben ne suçu işledim ki itiraf edeyim’ denildiğinde de, tekrar kötü polis işkenceye devam eder..

Bunların ki de, o hesap..

Ecevit “kapandı” diyor..

Sanki o tarihte, başörtü yasağı kalkmış. Sanki o tarihte, katsayı zulmü bitmiş. Sanki o tarihte Kur’an kursuna gitme hakkına getirilen engelleme kalkmış gibi.

Hemen ardından Kıvrıkoğlu devreye giriyor..

“Bugün biz o yasakları kaldırmadık. Birisi kaldırmayı aklına getirecek olursa, biz buradayız. 28 Şubat 1000 yıl sürecek ha” mesajını vermiş..

Ve o rezilliklerin, o hayasızlıkların üzerinden, üniversiteye giden 18 yaşındaki kızların saçlarından çekilip, fakülte binalarından çıkartıldığı o ahlaksız görüntülerin yaşandığı fotoğraflardan dolayı, 80’ine dayanmış bu genelkurmay başkanı, halktan bir helallik isteyeceğine..

28 Şubat döneminde yapılan zulümlerin anayasa gereği olduğunu söyleme cesaretinde bulunuyor..

Sorsak Kıvrıkoğlu’na, “Göster bize, Anayasa’nın 3. maddesinin neresinde, başörtülü kızın üniversiteye gidemeyeceği yazılı” diye..

Verebileceği cevabı yoktur.

Ezberlemiş bir şey..

“İrtica” diye kafasına sokmuşlar bir şey..

80’ine gelmiş, “irtica ne” cevabını vermeden, ezberini tekrarlayıp duruyor..

Bize de..

“Ya irticayı açıkla.. Başörtü yasağının doğru olmadığını, kastının dışında olduğunu söyle.. Ya da.. Aldığın emekli maaşın da.. Yararlandığın tüm devlet imkanların da.. Sana haram olsun” demek düşüyor..

 

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YORUM YAZ

  • Sincan’da tankları yürüten siz değil misiniz? Sincan’da tankları yürüten siz değil misiniz? 18 dk önce
    Liyakata göre değil eşinin başörtüsüne şahsın alkol venamaz durumuna göre kadro verdiniz ya da ihraç ettiniz. Buyrun Nur topu gibi evladınız (FETÖ) oldu. Yatın kalkın Reis’e dua edin. Siz FETÖ yü yenemezdiniz. Neden? Çünkü güç alacağınız sizi ölümüne seven milletiniz yok!
  • Hakikat Hakikat 28 dk önce
    Aliihsan hocam. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün diye dinimizde bir söz var.İşte kıvrıkoğlu gibilerin akıbeti de öyle olacak .
  • Avni Dede Avni Dede 39 dk önce
    Neredeyse hergünyazan Avni Dede’’nin talebesi okur. Anladık kardeşim Avni Dede isimli bir hocanız var. O’na inanmışsınız. Allah CC yolunuzu açık etsin.
  • Reis Reis 54 dk önce
    Ak P başa geldiği 2000’li yılları unutmayalım. Hükümeti tanımayan komutanlar gördü bu ülke. İktidardaki partiyi kapatma davası açıldı bu ülkede.O yıllarda FETÖ taktik değiştirerek siyasette kamuflajlı olarak yeraldı. Şimdi kaçak olan pekçok vekil o zaman çok aktifti.Reis, dine hizmet kisvesi altında ülkeyi FG’ne teslim etme planını anladığı gün mücadeleye başladı. İşte o günden sonra MİT Müsteşarını tutuklama girişimi, 17/25 Aralık komplosu, MİT Tırları komplosu, PKK bombaları vs ardından geldi. İşi gücü “irtica” ile mücadele olan komutanlar milletin samimi evlatlarını ihraç ettiler. Takiyyeci FETÖ “Atatürkçü” kılığında orduya yerleşti. Bugün bize dönüp “sizin beslediğiniz FETÖ” diye söze başlayanlar yalancı bakar kördür.
  • Tayfun Tayfun 55 dk önce
    Ali İhsan bey yazılarınız da güzel şeylere değiniyorsunuz. Ama bizim insanımız geçmişi çok çabuk unuttuğu için ilk ihaneti ve en çok hakaareti kendi kurtarıcısına yapıyor. Sizin belirttiğiniz gibi bir zamanlar baş örtülü olanlar bırak devlet dairesinde çalışmayı bir iş yaptırmak için dahi baş örtüleri ile devlet dairesinin kapısından içeri giremiyorlardı. Şimdi ise memur oluyor polis oluyor hatta subay oluyor ama ne acıdır ki bakıyorsun bugün Ak Parti'ye en çok hakaret edenler devlet dairelerinde çalışan baş örtülü olanlar asıl insanı üzen bunlar.
  • Zıya Zıya 59 dk önce
    Şimdiden söylüyorum belki yarın veya bir gün ölür giderse haberim olmadan şimdiden hakkım haram OLSUN esas dünyada alırım hakkimi zalimlerden
  • Kışla mescidine gidenleri irticacı diyerek ihraç ettilerKışla mescidine gidenleri irticacı diyerek ihraç ettiler1 sa önce
    İşte bu Kıvrıkoğlu’nunzihniyeti sayesinde takiyyeci FETÖ ye imkan doğdu. Eşi başörtülü subayları ihraç ettiler.Bu ihraçların romanı yazılsa Türkiye ağlar. Ordu milletindir. Darbeci silahını milletine çeviren Ordu iflah olmaz!
  • Zekeriya gökçeZekeriya gökçe1 sa önce
    Milletin vergileriyle maaş alacaksın sonra milletle savaşacaksın. Milletin tankını Ankara’da milletin üzerine süreceksin. Bir de utanmadan emekli olup milletin sırtına bineceksin.
  • Rasim DUMANRasim DUMAN1 sa önce
    80'ine gelmiş amma, henüz büyümemiş. Birkaç gün önce ADANA'da pitbull'un önüne kedi atıp parçalattıran 13 yaşındaki çocuklardan tek farkı, kendisinin onlardan 67 yaş büyük olması... Mâmaafih, o çocukların ilerde hidâyete erme ihtimâlleri de var. Boş teneke, boşa geçen bir "ömr-ü heder"... Utanma yok, arlanma yok.., mahçûbiyet, nedâmet, pişmânlık, özür, helâllik dileme... hiçbiri yok... Olmadığı gibi, arsızlık, yüzsüzlük, pişkinlik, ahlâksızlık, alçaklık...tam gaz...! Millete zûlmetti, kendisine de çok yazık etti. Elbette birgün anlayacak... "Keşke"lerin kâr etmeyeceği birgün...
  • AlkanAlkan1 sa önce
    Ali bey 28 şubatçılar nasılki yıllar sonra hala yaptıkları zulümle anlıyorsa yıllar sonra 28 ŞUBAT zihniyetini kısmende olsa bertaraf eden ANLI secdeli ler AB uyum yasaları adı altında etcep İstanbul sözleşmesi ve benzeri uygulamalar zinanın serbest bırakılması homolar için kanun çıkarılması domuz etini kasaplık et sınıfına sokulması gibi kanunlar çıkarmaları nedeniyle bilesinizki rahmetle anıl mayacaklar. Hele sizlerin 28 şubatdaki yapılan yanlışlarıgörüpde 2001 den sonra iktidara gelen AB İlham kaynagımız AB medeniyet projesi diyen ANLI secdeli cunamazı kıldırabilecek seviyede olan ab den biz ayrılmayacağız diyen AB ABD ve İsraili kadim dost sıtarejikortak kabul edenleri görmezden gelmenizi ne ile izah ede bilirsiniz. AB uyum yasalarıyla 28 ŞUBAT zulmü arasında hiçbir fark yok. 28 ŞUBAT fiili bir zulümdür AB uyum yasaları ile gelecek nesillerin inanç ve İffetini ortadan kaldıran dini yozlaştıran uzun soluklu bir şer pırojedi iki projeyide uygulamaya koyanlar her iki dünyadada huzur bulmasınlar.
  • Rıfat Rıfat 1 sa önce
    Bu islam düşmanları içeri tıkılmayıp da sırça köşklerinde zevk û sefa içinde yaşarlarsa daha çook zırvalamaya başlarlar, bunun söylediklerine çocuklar bile bir taraflarıyla gülerler!..
  • erhanerhan2 sa önce
    senbu lafları,güya dindar geçinen,AKP nin bu düzeltmelerini ve yaptığı onca iyi şeyleri yok sayan ,hiç değinmeyen, hep bazı eksiklerini tekrarlayan ve dolaysıyla yıpratmaya çalışana, çalışanlara söyle.Mesela.... (herkes onun kim olduğunu tahmin eder)
  • Mertürk Mertürk 2 sa önce
    28 şubatın nedeni, Erbakan hocanın ekonomide gösterdiği başarıyı önleme projesiydi. Tam bağımsızlık ,ekonomik bağımsızlıktan geçer. Erbakan hoca,her kesimden en iyi ekonomistleri yanına alıp ,ekonomiyi toparlamasaidi , şeriat ı bile ilan etseydi düşürülmezdi. Batının istemediği tek şey var ,oda, sanayi ağırlıklı büyüyen ve ekonomisi dışa bağımlı halden çıkan bir Türkiye nin olmamasıdır. Sanayin güçlü ise ,yerli ve milli silah sanayisinde güçlü olur. Ekonmini sanayini ,güçlendirmedik ten sonra ,şeriat bile ilan etsen ,batı karşı çıkmaz.
  • Mertürk Mertürk 2 sa önce
    Trump şimdi iyi polis rolü ile ,Türkiye yanlısı gözükerek, birşeyler koparmaya çalışıyor.
  • NurNur2 sa önce
    Zavallı göz toprağa bakıyor ama haĺâ zavallı kalbi halâ mühürlülerden
  • DermanDerman3 sa önce
    Bir insanin yakin korumasi olsa birde eline silah verseniz maasi herturlu ihtiyaci siz belrliyorsunuz can guvenliginden eminsiniz,fakat yakin guvenlik silahi size dogrultdu ne dersiniz,afedersiniz, buna yakin guvenlik diye nasil guvenirsiz ,nasin seversiniz yoksa boyunmu egersiniz buna o yetkiyi veren,sizsiniz.
  • Avni Dede Hocaefendinin TalebeleriAvni Dede Hocaefendinin Talebeleri3 sa önce
    Bizler Avni Dede Hocaefendi Hazretlerinin Talebeleri olarak 28 Şubatın karşısındayız. Ancak çok çalışmalıyız. Bir gün Avni Dede Hocaefendi Hazretleri şöyle buyurdu. Bir el mi daha güçlüdür yoksa iki el mi? Hep bir ağızdan haykırdık, iki el daha güçlüdür. Bunun üzerine hocamız bize kızdı ve şöyle buyurdu. Siz nereden bilecekseniz, el elden üstündür ve bir el iki elden üstün gelebilir. Hocaefendi hazretlerinin hikmetinden sual olunmaz. O an en iyimiz bile çok utandı ve hocamızın kıymetini daha iyi anladık. Üzüldüğümüzü gören Hocaefendi hazretleri şöyle buyurdu. Teyal-u külliyeyi mesellem fikr-i zaum vekalun. Evet aynen öyle.
  • OkurOkur4 sa önce
    Sizce irtica nedir?
  • Mustafa EROĞLUMustafa EROĞLU4 sa önce
    Doğru söz ancak tasdik edilir başka ne denir ki? Dinle savaşanlar hesabını birgün mutlaka vereceklerdir
  • Rasatcı Rasatcı 5 sa önce
    Gerçekleri göreceği, fakat son pişmanlığın fayda vermeyeceği gün yaklaşmış... Ama, yine de Kıvrıkoğlu'nun şans kapısı açık: Hatalarını idrak ile Allah'a tevbe edip, ihanet ettiği milletinden helallik alabilir!.. Aksi halde, vay haline!..
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 5 sa önce
    SeninAllahına kurban olayım Aliihsan abim allah yokluğu vermesin yolun açık olsun allah sizlere uzun ömür versin inşallah
  • DermanDerman5 sa önce
    İnsan yaslaninca,degeri itibari azalinca maziye,eskiye doner,bir arkadasimin babasi gencligini anlatirken,ben gencken belimde silah bir mekana girdigimde sadece silahli oldugumu bilsinler diye.bir sohbet esnasinda aniden silanini cikarip tavana ates etmis,fakat dusunmemiski yokari katdada yasayanlar var.sanki guzel bir anisi gibi ben boyle idim diyor, bizim kulturumuzde ,kocasi karisini dovmeyi ogretdiler,askerine,hakina baski yapmayi,hani hocalar biz hz,peygamberin variskeriyiz dedigi gibi,askerlerde,mustafa kemalin varisi bilip onun,ilkelerine sahip ciktigini dusunuyor .mustafa kemal,vatani dusmandan korudu bizim askerlerde,irtica deyip,ulkeyi musluman inanan insani dusman saniyor,ve vatani korudugunu saniyor.buda dusmanin isine yariyor inanan bilseki dusman ulkesine saldiriyor mucadele eder kendi veya evladini bu vatana,asker eden yine kendi hakina zulum ediyor soylermisin bumu domokrasi bumu huriyet.
  • FevziFevzi5 sa önce
    Zalimler ve Alkah'i inkar edenler ( Kivrikoglu, Bir, Ecevit vb.) için cehennem lüzumsuz değil.
  • AvbAvb5 sa önce
    Haram zıkkım olsun yediğini çıkaramasın,zalim.zalimler için yaşasın cehennem
  • AliAli5 sa önce
    Tam isabet
  • kalanını da alabildiğine değerlendirin yeniçeri artıklarıkalanını da alabildiğine değerlendirin yeniçeri artıkları8 sa önce
    Y. Büyükanut da şahane yazlığından denizi seyrederken hastalanmış. Bence seyretsinler, kabir aleminde böyle güzel manzaralar yok onlara; takii ki kıvırcıkoğluna da!

Ali Karahasanoğlu

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