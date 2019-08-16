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Ulusalcı generalin de, PKK sempatizanı kalemin de hedefinde AK Parti var!

16 Ağustos 2019 Cuma

AK Parti bir yandan 18. yaşını kutlamaya hazırlanırken, bir yandan da akla hayale sığmayan saldırılara muhatap oluyor.

AK Parti sayesinde bir dönem, rüyalarında göremeyecekleri makamlara gelenler ihanetlerine tam hız vererek nefislerinin emrinde uğraş verirken..

AK Parti karşıtları da, vicdana sığmayacak, akılla örtüşmeyen saldırılarla “AK Parti hakkında kafalarda nasıl bir şüphe oluşturabiliriz”in planını yapıyorlar..

Ulusalcılar, sanki kendi egemenlikleri döneminde ABD’ye tek bir itirazda bulunabilmişler gibi..

Oturup kalkıp, Suriye’nin kuzeyindeki güvenlikli bölge ile ilgili olarak, çarpıtma iddialarda bulunuyorlar.

Ne imiş?

“Aslında silahsız bölge planı, Türkiye’nin değil, ABD’nin kurgusu imiş!”

Ne imiş?

“Silahsız bölge de kurulsa, silahlı güçler 4 km-5 km, hatta daha aşağılara da indirilse, sonuçta karşımızda duran gerçek, Türkiye’nin PYD ile komşu olduğu bir tablo” imiş!

O kadar art niyetliler.

O kadar kötü niyetlerini açık ediyorlar ki..

Hani 4-5 km’leri, “Türkiye’nin güneyinden 300 km öteye gidecekler” diye tanımlasanız, ona da aynı gerekçe ile itiraz edecekler: “PYD ile komşu olduk. Bu başarısızlıktır!”

Sanki Türkiye, kendi güvenliği için değil de..

PYD’nin dünyanın herhangi bir yerinde devlet olmasını engelleme diye bir niyeti varmış, onun için güneyimizde silahsız bölge istiyormuş gibi bir önkabul ile algı oluşturmaya çalışıyorlar..

 Yıllarca bu ülkede amirallik yapmış Türker Ertürk, bakın son 25 gün içinde yazdığı yazılara hangi başlıkları atmış:

20.07.2019 tarihli yazısına, “Türkiye geriye dönüşü olmayan bir yola girdi” başlığını atmış..

24.07.2019 tarihli yazısına, “Lozan’a düşmanlığın altında ne var” başlığını atmış..

31.07.2019 tarihli yazısına, “Hamas ve İhvan aşkıyla Doğu Akdeniz savaşı kazanılmaz” başlığını atmış.

07.08.2019 tarihli yazısına, “Tecavüzcüyle işbirliği yapmak” başlığını atmış.

14.08.2019 tarihli yazısına “ABD’nin kucağına atladılar” başlığını atmış..

Önce tehdit ediyor.. ABD ağzı ile konuşuyor..

“Geri dönüşü olmayan bir yola girdiniz, ayvayı yediniz” tehdidi ile sahneye çıkıyor..

Tahmin ettiğiniz gibi, S-400 ile konuya giriyor..

Ardından, tüm Batı’yı adeta ilah kabul ettiğini, 1920’li yıllarda Türkiye’ye dayatılan sözleşmenin bir tabu olduğunu ilan edercesine, “Lozan’a yapılan eleştiriler”i kabul etmediğini söylüyor..

Her iki yazısında da, olaylara Türkiye açısından değil, ABD ve Batı’nın menfaatleri penceresinden bakıyor..

Bununla da yetinmiyor..

İsrail’in Filistin’deki korkulu rüyası HAMAS üzerinden Türkiye’nin meşru iktidarına kara çalmaya çalışıyor..

Yetinmiyor.

Bir de Mısır’da, ABD-Suudi ortaklığının ödünü patlatan İhvan üzerinden Türkiye’nin siyasi iktidarına bir daha çelme takmaya çalışıyor..

Bakıyor ki, Türkiye, ABD’ye karşı da..

Batı’ya karşı da..

İsrail’e de..

Tüm bunların işbirlikçisi konumundaki Mısır ve Suudi Arabistan’a karşı da aslanlar gibi dimdik ayakta duruyor..

Bu sefer, piyasadan etkilenip, “Tecavüzcüyle işbirliği yapmak” başlığı altında, Türkiye’nin ancak bu kadarını yapabildiği gerçeğini gözardı ederek, ABD ile anlaşmayı vicdansızca karalamaya çalışıyor..

Sanki kendilerinin borusu öttüğü yıllarda, ABD tecavüzcü değilmiş.

Sanki ABD ile kendileri onlarca defa işbirliği yapmamışlar.

Hem de..

Bugünkü seviyede değil..

Çok daha alt seviyede, ABD’nin dayatmalarını kabul eder tarzda, işbirliğine girmemişler gibi, şimdi ahkam kesiyor..

Ve en sonunda da..

“ABD’nin kucağına atladılar” başlığı ile..

Seviyeyi hepten düşürüyor..

FETÖ’nün bir zamanlar kendisine yönelttiği, askeri okulda eşcinsel ilişkilere ses çıkarmadığı suçlamasının bilinçaltındaki izleri ile olsa gerek, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiyi, kendi vatandaşı olduğu devleti tahkir ederek, “kucağa atlama” olarak tanımlıyor..

ABD’li yetkililerin birinin gidip, diğerinin geldiği..

ABD’lilerin daha önce, “Afrin’e sizi sokmayız” dedikten sonra, tükürdüklerini nasıl yalayıp yuttuklarını görmezden gelip..

Şimdi Fırat’ın doğusu için yapılan efelenmelerin de, bir süre sonra, “Neyse, haydi girin bakalım” şeklinde bir sonuca bağlanması an meselesi iken.. (ABD’nin Suriye toprakları üzerinde böylesine cesur şekilde söz söylemesini tabii ki kabul etmiyorum. Tabii ki reddediyorum.. Ama.. Yıllarca izlenen ezik dış politika, bizi bu noktaya getirmiş.. Kıran kırana mücadele sonrasında, aylarca didiştikten sonra, sınır ötemizin güvenliğini sağlamak için, ABD ile mutabakata varmayı, maalesef ki maalesef, dünkü ezik halimiz ile kıyasladığımızda bugünün başarısı olarak kabul etmek zorundayız.)

Türkiye’nin, ABD’nin kucağına atladığını söylemek, hâlâ bu milletin vergilerinden maaş alan bir emekli amiralin haddi olmasa gerek..

Rezalete bakın ki..

Bir yandan ulusalcı emekli generaller vasıtası ile Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölge oluşturulması mutabakatına laf sayılırken..

Derin devletin bir başka cenahı da..

Önümüzdeki ay, PKK’nın silahsızlanma yönünde bir atağa geçmesinin beklendiğini gündeme getiriyor..

Türkiye, Suriye’nin kuzeyi konusunda çok sıkışmış da..

ABD’nin boyunduruğuna girmemek için, farklı bir açılım ile PKK’nın silaha veda etmesi gündeme gelebilirmiş..

Gelsin..

Ülkesini seven, hangi insan bundan rahatsızlık duyar ki..

PKK silahını bırakırsa..

“Girdiydik, girecektik” diye tartıştığımız Suriye’nin kuzeyindeki PYD varlığı da, Türkiye için bir tehdit olmaktan çıkar..

 PKK’nın silah bırakmaya doğru gidişi bile, derin devletin kalemşörleri tarafından, adeta korkulacak bir gelişme gibi sunuluyor..

Onun için atağa geçiyorlar..

Ulusalcı emekli generalleri ile..

PKK’ya övgüler düzen, kalemşörleri ile..

Hedeflerinde hep AK Parti var..

Güvenli bölge oluşturulursa, “ABD’nin kucağına atladık” olacak.

PKK silah bırakma kararı verirse, bu sefer de “PKK’nın kucağına atladık” olacağız..

Hani, evliyanın kerameti anlatılır ya..

Denizin üzerinde yürümüş..

“Aaaa. Evliyaya bak, yüzme bilmiyor” diye yorumlayanlar çıkmış..

Evet, AK Parti evliya değil..

18 yıllık, hataları ile sevapları ile bir siyasi parti..

Ama ona çelme takanların tamamının, aslında bu ülkeye düşman oldukları da, bir gerçek!

 

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YORUM YAZ

  • EmrkEmrk19 dk önce
    Ezik dış politika nedeniyle Kıbrıs 2 haftada alındı ambargo uygulandı İncirlik kapatıldı 6000 abd askeri sınırdışı edildi Suriye çekilen nota ve TSK nın sınırdaki hareketliliği sonucu apo pkk Suriye’den Rusya’ya kaçırıldı Ege’de 18 adacığımıza Yunan el koyup yerleşmedi kürecik radar üssüde yoktu sınırımızda 20 abd üssü yoktu ve Suriye işgal edilmemişti rahmetli sağcı Özal’la başlayan emperyalist işgal devam ediyor
  • ORHAN İNANORHAN İNAN22 dk önce
    BU MİLLETİN VE DEVLETİN İYİLİĞİNİ İSTEMEYEN VE ÖZELLİKLE İSLAMİ SIFATLARI BÜNYESİNDE TAŞIDIĞINI GÖSTERMEKTEN ÇEKİNMEYEN GÜÇLÜ SİYASİLERE HİÇ TAHAMMÜL EDEMEYEN FİTNE VE FÜCUR İLE KALPLERİ DOLUP TAŞANLAR ,HADDİ AŞARAK SALDIRMAYA VE BÜTÜN BAŞARILARI YOK SAYMAYA VE HATTA HEZİMET OLARAK GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORLAR..BUNLAR DEĞİŞMEZ..MAYALARI BUNU GEREKTİRİYOR..İYİ OLMAK,ADİL OLMAK,DÜRÜST OLMAK,DOĞRUDAN VE MAZLUMDAN YANA OLMAK ,İMANLI VE İHLASLI OLMAK TAMAMEN YÜCE ALLAH(CC)'IN İNSANLARA BÜYÜK BİR LÜTFU..VERMEYİNCE RABBİM VERMİYOR İŞTE..BU AZAD KABUL ETMEZ KÖLELERE DUACI OLURUZ VE ONLARIN SALDIRILARINA KARŞI DA DİMDİK DURUR VE DOĞRULARI SÖYLERİZ,ELHAMDÜLİLLAH..ELLERİNİZE SAĞLIK.
  • DermalDermal28 dk önce
    Ulusalci general bune hal sen pkk ile savasmadinmi nebu sempatizanlik yagdanlik bu sabah seni okuyarak uyandik sizler sayesinde cok sehit aldik sizleri taniyamadik aldandik.
  • şenay doğanşenay doğan47 dk önce
    bundan aylar önce bir rüya gördüm rüyamda dağınık tabaklar var insanlar bu tabakları düzenlemeye çalışıyor ama ne yaptılarsa başaramıyorlar tabakları elime alıyorum onları kolaylıkla üst üste dizip insanların eline veriyorum insanlar çok seviniyorlar bunu RTE yaptı zannediyorlar ve huzurunda toplanıp şükran nişanesi olarak ona çeşit çeşit meyveler atıyorlar RTE de insanlara hiç iltifat etmiyor bu rüya acaba aldığım nice müjdeden biri mi ki diye düşünmeden edemiyorum eskiden insanların imanına ve ameline çok takılırdım onlar halis bir iman ve amele ulaşmadan dünya düzelmez diye düşünürdüm rabbim beni bu çaresizlikten çekti aldı artık insanları hiç umursamıyorum yolum açıldı SONUÇTA YALNIZ VE ANCAK ALLAHIN DEDİĞİ OLUR allaha emanet olun
  • vahvahvahvah1 sa önce
    Evet!!! Erdoğan düşmanlığı üzerinden TÜRKİYE ve Türk Milleti düşmanlığı, Türkiye ve Türk Milleti düşmanlığı üzerinden de Erdoğan düşmanlığı yapılıyor. Allah fırsat vermesin.Amin
  • VATANDAS SABRIVATANDAS SABRI1 sa önce
    SAHTEKARLARBU ULKEYE BIR CIVICAKMADINIZBU ULKEDE BIR DIKILI AGACINIZ YOKBU ULKENIN KALKINMASINDA BIR KUREK HARCINIZ YOKBU ULKEYI 90 SENEVESAYET KURUMLARINIZLA SOMURDUNUZ.DEMOKRASI ,HALK,OZGURLUK DIYEDIYEALDATTINIZ.DEMOKRASI OZGURLUK DEDINNIZMENDERESIASTINIZ OLDURDUNUZ.DEMOKRASI OZGURLUK DEDIJIZ DEMIRELIVALISTIRMADINIZDEMOKRASI OZGURLUK DEDINIZ ERBAKANI ENGELLEDINIZ.DEMOKRASI OZGURLUK DEDINIZ OZALI CALISTIRMADINIZ.YERIN DIBINE BATSIN SIZIN DEMOKRASI OZGURLUK ANLAYISINIZ SAHTEKARLAR.3 000 000 MILYON SURIYELI GARIP FAKIR HALKIHORLARSINIZ.. ((((((( HALKLARIN OZGURLUGU SAKIZI CIGNIYORDUNUZ)))))) KATIL KATLIAMCI HALKININ KATILI.TERORISTEDAD 'a GIKDEMESSINIZ CUNKUAYNIMESREPTENSINIZ...SAHTE ATATURKCULER SAHTEHALKCILARSINIZ.SAFTIRIK TEMEL AYRILIKCIMERAL DEKANDIRDINIZGULE GULE YOLUNUZCUKUROLSUN"""""AT OLURMEYDANKALIR. YIGIT OLURESERLERIKALIR.""::::O YIGITDUNATATURK "tuFATIHTI. ABDULHAMID'MENDERES.ERBAKAN.ALPARSLAN TURKES.OZAL'di.BUGUNRECET TAYYIPERDOGAN .YARINAHMET MEHMET HASANLAR HUSEYINLERCIKACAKTIR..SIZLER. HAINLER.AYRILIKCI ETACILAR.SOLYANDANCARKLITAKIMTURKIYENIN KUYUSUNUKAZMAYADEVAMEDIN..ALTAY TANKINIGORDUNUZMU?? ??ATAKHELIKOPTERDUYDUNUZMU ????? MPT 76MPT 78 OTOMATIK SILAH DUYDUNUZMU???????AFIILLLILER
  • VızıltıVızıltı1 sa önce
    Sayın yorumcular, yorum yapmadan önce yazarın tarih ve başlıklarını verdiği makaleleri lütfen okuyun. Kendi aklınızla yorumlayın, ne kadarı doğru ne kadarı yanlış siz karar verin.
  • TunahanTunahan1 sa önce
    Kuzey Irak i tamemen Kurt bolgesi yapan Cekic guc ve 36paralelin kuzeyindeki ucusa yasak bolge zamanin Basbakani Ozal tarafindan ayni gerekceler ile savunmustu..
  • AmedAmed1 sa önce
    Sayın yazar siz hiçmi sivil ulusalcıları okumazsınız adamlar Silivri çıkışı kınından çıkmış kılıç gibiyiz diyerek geldiler sizin affınızla çıktılar ve şuan hiç olmadığı kadar iktidar olduklarını yazıp söylüyorlar bütün cemaatlerin işini bitirceklerini söylediler diyanete cemaatler raporu yayınlattılar yazı dizi halinde yayınlandı ve bizim cenahtan diyanetten tık yok kürt politikası bahçeliye emanet iç politika perinçeklerin istediği gibi sizde İslamcıların iktidar olduğunu yazıp durun ve görelim mevla neyler neylerse güzel eyler
  • Zekeriya GÖKÇEZekeriya GÖKÇE1 sa önce
    Suriye bütün bölgeye ateş taşıyacak bir merkez oldu. daha fazlasını da yapıyorlar. beslenen terör bize ve bütün komşu ülkelere... karşımızda düşman yok. batı bizim çocuklarımızı silahlandırıyor. ve Müslümanı Müslümana kırdıracak. bu gün bizim sınırımıza paralel uzanan terör sığınakları bunun habercisi.
  • sema emine aydınellisema emine aydınelli2 sa önce
    Sayın yazar, ben söyleyecektim ki, yorumcu Hasan bey zaten yazmış.AK Parti sayesinde rüyalarında göremeyecekleri makamlara gelenler demek kihiçde layık değilmiş.Demek ki o makamlar liyakata değil kim bilir hangi özelliklere göre verilmiş....Sonu böyle olmasıçok normal değil mi....
  • HasanHasan3 sa önce
    “AK Parti sayesinde bir dönem, rüyalarında göremeyecekleri makamlara gelenler...” Rüyasında bile göremeyeceği makamı ne diye verdiniz?
  • EmrahEmrah4 sa önce
    Dindarların hedefinde de ak parti var. İmam hatipliyim. Katsayı mağduruyum. 2006 2011 arası yaklaşık 10 mülakattan elendim. İmam hatipliler derneği dahil çalmadığım kapı kalmadı. İmam hatipliler Akp nin namusudur. Maalesef namuslarına bile sahip çıkamadılar.
  • MustafaMustafa5 sa önce
    Düşman oldukları ibaresi hafif kalır Ali Bey. Bunlar afedersiniz tam bir şerefsiz ve kanı bozuk insanlar. Emekli bir subay.
  • EymanEyman6 sa önce
    Sn. Hocam bu böcekler Turkiye'den temizlenene kadar en az 7 kez deterjan gerek, tsk gibi tüm kurumlar dezenfekte edilmedikçe bu bulaşıcı hastalık yeni nesillere de bulaşmaya devam edecek.
  • piyade okulupiyade okulu6 sa önce
    Yıl 82; piyade okulunda yd. sb. öğrenciyiz. Henüz hiç bir hayat tecrübemiz yok; zamanın okul komutanı tümg. hakkı kaya; benim ve hepimizin gözünde erişilmez, çok büyük bir adam! Aradan yıllar geçince insan çook geçmişte kalan o günleri merak edip; hele bir de internet icad edilmişken, "dur şu adamı bir arayım net' ten" dedirtiyor size! Ama hakkında hiç bir bilgi yok, bulamadım; zira hiç önemi olmayan bir adammış meğer! Yalnızca o gün orada askerlik yapanların kırıntı biçiminde adamın kendine güldüren anıları var, hepsi o!; gece birliğe gelir erat dövermiş falan filan.., anlıyorsunuz ki o kelli felli general, sadece ve sadece ... en önde gideninden başka hiç bir halt değilmiş! Hey Allah' ım yaşlılığa adım atmak ne güzel şey, tüm gerçekleri ve tüm generalleri böyle net görebiliyorsunuz artık..

Ali Karahasanoğlu

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