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Türk Türk’e bu hainliği yaparken, Arap’a ne diyebiliriz ki?

13 Ekim 2019 Pazar

Türkiye’de birileri, yıllarca Tayyip Erdoğan’ı, dahası Milli Görüş çizgisindeki siyasetçileri, “Arap sever olmakla” suçladılar.

“Sizi gidi Arap’çılar sizi. Türkiye’yi Araplara köle yapmak istiyorsunuz ha!” dediler..

Biz anlatsak da, “Araplara köle olmayı değil, Araplara da liderlik yapmayı düşünüyoruz. Yüzyıllarca süre yaptığımız gibi” desek de..

Onlar bildiklerini okuyorlardı..

Bizi, Araplara kölelik hevesindeki insanlar olmakla suçlarlarken.. 

Kendileri İngiliz’e, Fransız’a, şimdilerde de Amerika’ya köle olmayı tercih ettiklerini gizlemeye çalışıyorlardı..

Bugün itibari ile geldiğimiz noktada..

Tayyip Erdoğan, hem Amerikan karşıtlığını, hem de Arap sever olmadığını ispatladı mı?

Kuzey Suriye’ye başlatılan operasyon ile, Amerika’ya posta koydu mu?

Koydu..

Arap Birliği içindeki liderlik havasına soyunan Mısır’ın öncülüğündeki Arap ülkeleri tarafından kınandı mı?

Kınandı..

Böylece Milli Görüş çizgisinin Araplara köle olmak değil, lider olmak istediği, bunun Arap devlet yönetimleri tarafından bilindiği ispatlandı mı?

İspatlandı..

Şunu da unutmayalım..

BM Güvenlik Konseyi’nde, bu Arapların patronu Amerika bile mırın kırın ediyor. Kınama yayınlanmasına onay vermiyor..

Arap Birliği burdan, açık açık “Kınıyoruz” diyor..

Milli Görüş’çülere attığınız iftiralar sebebi ile, solaklar pişman mıdır acaba?

Kemalistler özür diler mi acaba?

Türkçüler, “Günahınızı almışız” derler mi acaba?

Soruyorum ama..

Hiçbirisinin, hiçbir şeyine ihtiyacımız yok..

Varsın, onlar istedikleri suçlamayı yapsınlar..

Kimin, kimle iş kotardığını, herkes biliyor..

Gelelim Arap birliği kararının saçmalığına..

Adamlar Suriye’nin üyeliğini 2011’de askıya almışlar.

“Bu ülkede rejim, halkına zulmediyor” demişler..

Niye?

Çünkü patronları ABD öyle demiş.

Daha açık söyleyelim..

Arap Birliği üyesi olan Suriye, Arap Birliği tarafından zamanında kınanmış ve “Sen bizim üyemiz olamazsın. Zalimliği bırakana kadar, senin üyeliğini askıya alıyorum” denmiş..

O günden bugüne kadar, Suriye’nin temsilcisini, hiçbir toplantıya kabul etmemişler..

Şimdi..

Halkına zalimlik yaptığı kendileri tarafından da kabul edilen Arap Birliği, kalkmış Suriye’deki otorite boşluğunu fiilen doldurmaya kalkışan bir terör örgütüne karşı yapılan operasyonu kınamaya kalkıyor..

Sen demedin mi, “Suriye rejimi, halkına zulmediyor” diye..

Sen demedin mi, “Suriye’de otorite boşluğu oluştu” diye..

Eee?

Hangi mankafanın ürünüsünüz ki, 8 yıl önce patronunuz ABD emretti diye, Suriye’yi üyelikten çıkarırken.

Şimdi yine patronunuz ABD emretti diye.. Ordaki zalim terör örgütünün tekerine çomak sokulmasını kınıyorsunuz!

Rejimin zulümlerini fırsat bilip, kafayı çıkartan ve eşkıyalık yapmaya soyunan PYD’ye dersini bildiren Türkiye’yi kınıyorsunuz?

Diyorsanız ki..

“PYD bir devlet değil. Bir örgüt. Şu an bölgede zalimlik yapsa da. Onun yaptığı zalimliği sadece Suriye’nin önleme hakkı var, Türkiye’nin devlet olarak o zalimliği sona erdirme yetkisi yok!”

Yani şunu mu yapsaydı kınamayacaktınız: Türkiye ayak oyunları ile. Tam da bunların patronları ABD gibi.. Dandik bir terör örgütü kurdurup, onu destekleyip, PYD’nin üzerine çullandırsaydı.. 

O Arap Birliği de, o örgüt ile PYD arasındaki kavgayla ilgilenmeyecek ve kınama yayınlamayacaktı öyle mi?..

Öyle mi, mankafalılar..

O kadar mankafalılar ki..

Arap Birliği’nde devletlerini temsil eden dışişleri bakanlarının suratlarına bakın.

Temsil ettikleri ülkelerin halkının yarısından fazlası sakallıdır, bıyıklıdır. Bunlar ise, tam sinek kaydı traşlı...

Sanki Arap halklarını temsil etmiyorlar..

Amerika’yı, İngiltere’yi, Fransa’yı temsil ediyorlar!

Onun için de..

Riyakarlıkta sınır tanımıyorlar..

Suriye rejimini, halkına zulmettiği için kınamışlar.. 2011’de üyeliğini askıya almışlar..

TSK, Suriye’deki zulüm gören halkları korumak için ordaki terör örtügü ile mücadele başlatmış. 

Arap Birliği bunu da kınamış.

Kendi üyesi Suriye’yi kınıyor. Ama Suriye’deki PYD’yi kınamıyor.

Sonra, PYD’ye rest çeken Türkiye’yi kınıyor!

Hem de..

Bulunduğu bölgelerde Arapları ezen, köylerden çıkartan PYD’yi kınamıyor..

Arapların elinden tutan Türkiye’yi kınıyor..

Bu durumda da, sormamız gerekiyor:

“Sen PYD’in maaşsız avukatı mısın, Arap Birliği?”

Yoksa maşalığını yaptığın ABD öyle istediği için mi, böyle rezilce bir riyakarlığa imza atıyorsun?

Şöyle düşünelim..

ABD askeri Suriye’de ne yapıyor?

ABD’yi, oraya çağıran oldu mu?

Olmadı..

Niye askerleri orada?

Kendileri öyle istedikleri için..

Yani işgal için..

Peki, Arap Birliği, ABD askerleri için bir kınama yaptı mı?

Hayır..

Arap Birliği, ABD’yi niye kınamıyor?

Arap Birliği’nin, kendi halklarından kopuk, suratları matruş devlet temsilcilerinin ağababaları ABD olduğu için mi?

Bu arap ülkeleri temsilcileri, Suriye’de Arapların topraklarını Kürt ırkçısı teröristler işgal ederken, kendilerine zulüm yapılmasından zevk mi alıyorlar?

Kendileri yiğitlik edememişler. 

Türkiye yiğitlik etmiş, Arapları kurtarıyor. 

Ama bu mankafalılar, “İşgale karşıyız” diyorlar..

Mazoşist misiniz, nesiniz siz?

İfadeleri de aynen şöyle:

“Arap ülkesinin işgali ve egemenliğine saldırı.”

Sanki Türkiye, Suriye’ye karşı bir harekat başlatmış..

Sanki Suriye rejimine karşı, Suriye’deki Arap nüfusa karşı bir operasyon başlatmış..

Bunun bile farkında olmayanların kınamasını kim takar..

Kınasalar kim takar, kınamasalar kim takar..

 

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  • NURAN DEVRESNURAN DEVRES1 sa önce
    Araplara asla güvenilmez. Türklerden nefret ederler. Fırsat bulduklarında en büyük kötülük onlardan gelir. Siz de kusur olarak bula bula temsilcilerinin trașlı olmasını bulmușunuz. Arap toplumu hiçbir zaman ahlaklı, erdemli, medeni bir toplum olmayacaktır. En kötü, en kafa kesici, en korkunç, en zalim terör örgütleri hep o toplumdan çıkmıștır. Peygamberler bile onları yola getirememiștir.
  • Musa köseMusa köse1 sa önce
    Siz neden ar duyarsınız .her şeyden zeytin yağı gibi üste çıkıyorsunuz Araplar hakkında tek kelimen yok zamanında ecdadımızı arkadan vuranlar işte bunlar Osmanlı paşalarına ettikleri iftira hakkında tek yazınızı görmedik yazıklar olsun size
  • DermanDerman1 sa önce
    Gercek dost Allahu tealadir, dost bir insanin kendisi gibidir.Turk Turke kotuluk yapiyorsa ,arapdan,beklentin ney.akp bir arap,mi secmeni arapmi deyil.kisi diger kisi,birbirine ayni vasiflari bulunmasi bir muslumani sevmeyisi bir amerikali ile inanmayan meyhaneci ayni dir bence .dostluklar birazda menfata dayanir.bir cem yilmaz sevmiyorsa akp,yi yardimina ihtiyacim yok diyor sevmedigini boyle belirtiyor.sayarsan turkun dusmani cok,ken arap,dan beklentin ney bizde bir soz var tirnagin varsa basini kasi denir.
  • doktoredoktore1 sa önce
    Mehmetçiğe selam olsun. Kahramanlarımızı bu millet unutmaz. Askerlik yapmamış bir oyunla çürük raporu almış politikacı çocuklarınıda unutmaz. Mehmetçik kanı ve canı pahasına vatan savunmasında onlar ise ihale ticaret inşaat peşinde.Rabbim Mehmetçiğimize güç ve kuvvet versin.
  • abdullahabdullah2 sa önce
    Gerçekten FETÖ renklendirmesi gibi bol bol türk, atatürk, din paylaşımı yapan SÖZDE TÜRKLERİN TERÖR DESTEKÇİLİĞİ ORTADA ÖNCE BUNLARI GÖRÜP, İNLERİNE GİRİP daha sonra arap, batı vs ye laf edelim!
  • Mustafa Mustafa 2 sa önce
    Gelin ümmet olalım ki birlik olalım KURAN CATISI altında. Meshep siz tarikat sız örf ve adetlersiz Medine dönemi gibi Ensar olalım Muhacir olalım Allah subhanehu ve teala için Rasulullah sav için iman için ebedi varış yeri olan cehennemden korunmak için. KURTULABİLECEKMİYİZ TARİKATLARIMIZDAN MESHEPLERİMİZDEN ÖZE DÖNEBİLECEKMİYİZ MEDİNE DÖNEMİ mezhep ler yok tarıkatlar yok dinin imanın önünde örf ve adetler yok türbeden yatırdan şeyh ten istemek, himmet beklemek yüzü suyu hürmetine yok. Fâtiha Sûresi. 5. Ayet Yalnız Sana ibadet ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz. Var, kuran var kuran ve Kurani ve Rasulu ahlak var
  • TarafsızTarafsız2 sa önce
    Biz Araplar için neler düşünüyoruz, neler yapıyoruz, hele o Filistin için dünyaya çektiğimiz restler, vanminütler, mavi marmara şehitleri,,, saymakla bitmez. Peki onlar bizim için ne düşünüyor, daha dün gördük, en haklı davamızda bile düşmanlarımızın yanında saf tutup bizi arkadan hançerlediler. Lamı cimi yok,,,,,Bir gün gelecek herkes, ama herkes ( Arap sevdalısı sizin mahalle bile ) şunu anlayacak. Arapdan Türke dost OLMAZZZZZZZ.
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 2 sa önce
    ...Türk Türk’e yapmıyor...Bu tip Türklüğün kan düşmanı heriflerin iki dede ötesini bir karıştırırsan Dimitri ve salamon ları görürsün....
  • mutmainemutmaine2 sa önce
    FİLİSTİN HABERİ YALANDIR, SOSYAL MEDYADA ÇIKARILAN HABERE İNANANLAR VAR... FİLİSTİN AÇIKLAMA YAPTI ve DESTEĞİNİ SÖYLEDİ... Halen buraya gelip yalan haberi yazan dengesizler var.. zaten bunlar gibiler olmasa kim inanacak muhalefetin YALANLARINA... yazık
  • Rasim DUMANRasim DUMAN2 sa önce
    TÜRKİYE'ye ve BARIŞ PINARI Harekâtımıza karşı çıkanlar, Müslüman da değildir, Türk te değildir, Arap ta değildir, Kürt te değildir. Onlar sâdece ve tamamen "NESEBİ GAYR-I SÂHİH"lerdir !
  • Öz VanlıÖz Vanlı2 sa önce
    Büyük devlet olma yolunda kararlı adımlarla ilerleyen Türkiye tek başına tüm dünyaya meydan okuyor. Yazarı, sözüm onu ilericisi, düşünce sahiplerinden oluşan her kesimden içimizdeki hain ve münafıklara rağmen ve hakeza dışarıdaki satılmış alçak sözde müslüman ve mazlum ülkelere rağmen geri adım atmak yok en nihaye Allah var gam yok. Esareti özümsemiş göstermelik laik aydın ve ABD sevicilerine rağmen onlarında özgürlüğü için YA İSTİKLAL YA ÖLÜM.
  • Mehmet AliMehmet Ali3 sa önce
    Monşer politikasına geri dönüyoruz anlaşılan. İhvan merkezli dış politikayla anca bu kadar işte
  • OkurOkur3 sa önce
    Gerisi yalan. Bize bizden başka dost yok. Allah askerimize yardım etsin. Muzaffer eylesin...
  • Rıfat Rıfat 3 sa önce
    Arap milliyetçiliği öyle güçlüdür ki kendilerinden olmayanları dışlarlar, bugün de bunu görüyoruz, kuzudan post arapdan da dost olmayacağını aklımızın bir köşesine kazımalıyız artık!
  • FİLİSTİN !?...FİLİSTİN !?...3 sa önce
    senelerce kanımız-canımız pahasına savunduğumuz Filistin de karşı cephede muhterem,buna ne diyorsun?
  • RT53RT533 sa önce
    Sn Yazar ; Cumhurbaşkanı ABD'ye posta koydu mu ? Koydu ...derken aslında ( Türkiey 1 yıl nasıl oyalandı o zaman ) iznizinle size posta koyuyorum mu demek istedi acaba ? Bu nasıl bir posta ise sadece 32 km lik bir güvenlik şeridi postası...32 km nin altına çekilen teröristleri ne yapacağız peki ? Oradayaratılmaya çalışılan fiili durumu ( yeni bir Devlet altyapısı ) kabul etmiş olmuyor muyuz sizce ?
  • CancanCancan3 sa önce
    Hocam direkt araplara kızsan daha iyiydi yazının başlığı arabı aklamış
  • Mehmet AliMehmet Ali3 sa önce
    ... Mursi hayatta olsa, Mısır destek verir miydi bize?
  • VatanseverVatansever3 sa önce
    Konumuz ; Türkün Türk'e hainliği değil,Konumuz arabın Türk'e bilmem kaçıncı defa ki hainliği.Sayın yazar önce içinden geliyorsa arapları bir kına size de yazıklar olsun de. Bak Cumhurbaşkanı dünyaya karşı dedi.Hadi sizleri de gòrelim sesiniz çıkmıyor 3 gündür. Çok mu zor ? Arap dindaşımız ya islamız ya hani neredeler.Sen hâle Türk'ün Türk'e yaptığının dersindesin, algı peşindesin biz içimizdeki kahpe hainleri bugün öğrenmeyeceğiz hepsini biliyoruz , merak etmiyoruz ve onlardan birşey de beklemiyoruz.Yapacağın tek şey ey araplar size yazıklar olsun biz bu defada yanılmadınız diyeceksin hepsi bu.
  • Muh.Muh.4 sa önce
    Çok güzel bir yazı olmuş .son cümle harika tebrik ederim .
  • Öküz aliÖküz ali4 sa önce
    Yaşasın ümmetler ümmetcilerrrrrr
  • Timur Timur 4 sa önce
    Hep araplara bindiriyordinuz, ama kktc nin CB cigi Mustafa akinci nedemis bu konuda haberiniz varmi?
  • Murad BeyazıdMurad Beyazıd4 sa önce
    Delikanlı, Rusya ve abd icazet vermiş ki, kinamiyorlar.
  • Ahmet FetiAhmet Feti4 sa önce
    Ali bey ne güzel kafanda kurgulyıp kendi açından olayları yorumluyorsunuz..Yahu PYD PKK, Arap Birliği, DAİŞ arkasında üstünde güç sahibi kim! ABD.. Siz diyorsunuz.. Eeee bunların patronu size Suriye ye gir nen karışmam, engelde olmam, yardımda etmem, BM de kınamam de dedimi! Dedi. Peki bu örgüt ve devletler birbiri ile düşman çatışmada değil mi! Sen ABD nin bunları kullandığını kabul ediyorsun da, (kullanıyor da) Türkiye'yi, kullanabileceğini neden aklına getirmiyorsun! Bak 34 ülke ile İSLAM ORDUSU kurmuştuk ya, BM lerdeSuriye operasyonu içn bize işgalci diyenlerin hepsi bu ordu İÇİNDE.YAAA! Anladınız mı.. Kalkmış laik, kemalist diyorsunuz.. Güya mantıklı ve haklı çözümleme analiz yapmışsınız!Mahir Kaynak rahmetli "Büyük devletler seni çekmek istedikleri yer ve pozisyon, tuzak için yine kontrol ettikleri piyonlar eliylehamle yaparlar. Sen onlara göre yaptığın hamle ile istenilen şeyi yaparak o yere getirilmiş olursun" derdi.. Ya ya Ali kardeş.. Şam da namaz kılma hikayemiz de böyle bir tuzak ile başladı.Ya ya! 2011ve 2019 yılını ekonomik, siyasi, askeri, diplomatik, sosyal, karşılaştır bakalım gelinen noktada 2011 e göre daha iyi durumdayız diyebilirmisin.!Peki bunun müsebbibi ne ve kimler.. Şu anda haklı kaygımız adına yapılanların doğru olduğunu nasıl anladınız. Bakın 2011 den beri ne tuzaklar, operasyonalar geçirdik.. Hala bir biriyile ilişkisini kimyamız bozulduğu için kavramış değiliz/siniz...Yanlış algı ve adımlar hala bize bedel ödetiyor. Okuyucu da hemen sizin gibi dolduruşa geliyor.Peki bunu RTE ye nasıl yaptırdılar.. İçerde düşen halk desteği, Babacan ve Davutoğluhamlesi ile pres yaparak. Dikkat ederseniz operasyon sonrası RTE, hemen Millet ittifakı parçalanması ve toplumun AKP arkasında birlik olması istek beyanı bilinç altında kendini baskı altında hissettiği duygu, düşüncelerin ifadesidir. Yani Suriye operasyonunun işleviiktidarına yönelik kuşatmaya yatmanın aparatı gibi görüşmekte. İfade itirafıdır. Yanlış ama, bu Mahir Kaynak tezini doğruluyan örnektir..Ama oyun kuranlar başarısı RTE nin tuzağa düşme yatkınlığı sayesinde hep sonuç aldı. İlk Cumhur başkanlıığnda kimdi karşısındaki aday.! Kendi zihniyetinde Ekmeleddin idi. Bu bak alternatifin ile seni tasfiye edebiliriz idi.. Yoksa MHP ve CHP gibi iki parti aynı adayı nasıl gösterirdi. Hani diyorsun ya Arapların patronu ABD diye. Hah işte bizdeki siyasi parti, solcu sağcı dernek, vakıfların da patronu aynıdır. Yaptıklar işlere bak anlarsın.
  • sema emine aydınellisema emine aydınelli4 sa önce
    Sayın yazar, Türk ün dostu Türktür,Türkiye nin dostu Türktür,zamanında,Churchill in söylediği gibi,ülkelerin dostu,düşmanı olmaz, ülkelerin menfaatleri vardır.İşte,yere göğe sığdıramadığımız Arapl ülkeleri böyle arkadan vururlar, menfaatleri için.Arap ülkelerinin,İslam dünyasının lideri de yapmazlar bizi.Biz, laik Cumhuriyeti nin,Türklerin menfaatlerini gözetirsek dünyada parlak bir ülke,İslam aleminde parlak bir yıldız oluruz.
  • Tata TongaTata Tonga5 sa önce
    1.dünya savaşında arkamızdan vurmuşlar... 
  • ZeytinZeytin5 sa önce
    Araplardan yediğimiz kazıklar Mars a yol olur...
  • Kıbrıs cumhurbaşkanı bile zırvalıyorAli bey.! Kıbrıs cumhurbaşkanı bile zırvalıyorAli bey.! 5 sa önce
    Yahu ne Hristiyan ı arap ı falan Mustafa Akıncı denen İngiliz muhibi zat akan kan dursun diye zırvalıyor. Yahu kör müsünüz girilen her köy den APO posteri çıkıyor. Hasan amca, amca Hasan.. İkiside aynı şey bu katiller Trabzon da Eren i Diyarbakır da Yasin i Hakkari de 11 aylık Bedirhan bebeği Tunceli de 2 çocuğu katletmedi mi.? 5-10 veya 15 yıl sonra BULGARİSTAN ordusundan daha fazla askeriyle milyon dolar lık füzlerle üstümüze saldırmasının mı bekleyelim.?
  • zeynepzeynep5 sa önce
    Araplar neden arap olmayan bir ulkeyi lider gorsunki.
  • VatanseverVatansever6 sa önce
    Hâlâ üstü kapalı kinayeliarap savunmasindasın Türk ordusunun bu harekatından gurur duyuyorum arap hainliğine rağmen ordayız babaları abd ye rağmen,Ey yazar senin Türk'e Türklüğe olan nefretin nereden geliyor bilmiyorum ama Türk'ün Türk den başka dostu yoktur.bunu bil .ayrîca sen hangi ırktasın gerçekten merak ediyorum ? Biliyorsun rabbim insanları kavim kavim yaratmış bunada bir sözun yoktur sanırim
  • Yasin Yasin 6 sa önce
    Yazarın deyimiyle bir solak olarak Erdoğanın Suriye politikasını destekliyorum. Yeniler bilmez ama yıllarca şehit haberi dinledik son 10 yıldır bu haberler yok denilecek kadar azaldı. Şu an ki operasyon kökten çözümü sağlar. Kuş beyinli yoldaşlar anlamıyor. MSO ise akıllıca bir taktik. Aratan birşey çıkmaz it ürür kervan yürür
  • MozanMozan6 sa önce
    Ya'Rab müslümanlara feraset ver,düşünme meleklerini aç,cesaretlerini artır,iç ve dış düşmanlarını bilhassa dost veya müslüman gözüken münafıkları,bunlar yöneticide olabilir tanımalarına yardım et.Senin ilk emrin olan oku emrine uymayı,düşünmeyi ve gerçek mü'minlerin müslümanlara önderlik etmesini nasip et.Amin
  • NurullahNurullah7 sa önce
    Avrupa'nın işgalci ve zalim ülkelerini sevmek düşmana askerlik yapmak gibidir. Arapları da sevmek eşekle aşk yaşamak gibidir. Ne Şam'ın şekeri ne arabın yüzü derler.Arap dünyasına boşuna bu kadar peygamber gönderilmedi, töbe haşa ama Allah bile bu hıyar sürüsünü adam etmekle uğraşmış. Bir halt olmaz araplardan, nankör bunlar. Bizi sevdikleri için burda değiller, Avrupa'ya gidiyorlardı biz kapıları kapayınca bizde kalmak zorunda kaldılar.
  • Coskunakademi Coskunakademi 7 sa önce
    Hadi ordan araplari basimiza tac edip Turkum demekten bile utandiniz araplar herzaman yaptikkarini yapiyor Turkiyeyi sirtindan vuruyorlar filistin icin burda kendinizi paraliyorsunuz filistin bile o bildiriye imza atti...Ummetin lideri diyorsunuz da ummetten gelen sesleri duyuyorsunuz
  • komünistkomünist7 sa önce
    tayyip erdoğan amerika karşıtlığını ispatlamış mı, biz niye öyle bir hissiyatta değiliz. her adımını abd başkanına bildirirek hareket eden biri nasıl amerika karşıtı oluyor
  • CanCan9 sa önce
    Birisi çıkıp Türkmen, uygurveya başka Türk devletlerine milletlerine yıllarca sahip çıktıda gizledi mi.biz mi duymadık. Türk Türke ne yapmış. Yıllardır filistin suriye ırak libya, barzani,diye ağıtlar yakıp eyyyyy heyyyy naraları atıp kardeşlik ümmet dedikleriniz değilde Türkmen uygur azeri vs Türkler mi kahpelik yaptı. Ne biliyorsan dök ortaya . Kalemini köşeni dürüst kullan. Öyle kenan evren gibi sağdan da soldan da kelle alarak bişeyleri geçiştirme. 1. Dünya harbinde olduğu gibi Araplar yine aynı. Bu nu örtbas etmek için Türkün Türke ettiği diye söze başlamak size ne kazandırıyor.Türklük niye zorunuza gidiyor. Nedir rahatsızlığın.öyle ırkçılığa karşıyız din kardeşliği mavrası yapmayın.
  • Ayhan Ayhan 9 sa önce
    Ali abi ... Ama benimde karşımdakine anlatmada zorlandığım kelimeleri yazman,İnan banada tercüman oluyor? Yani sözde okumuş sokakların anlıycağı ilkokul dilinde anlatıyorsun ya ? Şimdi daha iyi anlıyorum.En gıçık kaptığım ne biliyormusun ,sözde Arap düşmanları,Araplara güven olmaz diyenler şimdi esadla,sisiyle barış demezlermi?inan çıldıracam insan bu kadarım haysiyetsiz ,şeref yoksunu,riakatsız olur? Hani Araplara hiç güvenilmezdi? Sen hemide kaç insanın ölümüne sebep olan dünyanın kınadığı Arap liderleriyle anlaş dersin ? Bu kadar iki yüzlülük ??neyse??Dertlerinin ne olduğunu biz biliyoruzda? 15 senedir takip edip önem verdiğim yazarlardan biri Bizim Abdurrahman abiye neler oluyor ,yazılar Eleştiriyi aştı,hadi eleştiri güzel şey ama ,durmadan imada bulunup açıkça Yanlışın ne olduğunu yazmıyor? Mesela ben fetocu gibi yazıyordeyip? Ama çamurdan başka ispatı olmadığı gibi,yazıyor çiziyor ? Ne işim ,ne kanıt sunmuyor , bakın ben bile kıllandım dürüst değil ,ve Akitin duruşunu zedeliyor,benden söylemesi?
  • Şehbaz Şehbaz 10 sa önce
    Kınalarını münasip bir yerine yaksınlar şerefsizler
  • Burak Burak 10 sa önce
    Araplatı hiç sevmem.Hepsi olmasa da çoğu düzenbaz,pis,seviyesiz ve de değersiz insanlardır.
  • Cano Cano 11 sa önce
    Filistin filistin diyordunuz ne oldu arkamızdan vurdu.Suudi kralı ölünce bayrakları yarıya indirip matem ilan ettiniz ne oldu pkk silah veriyor. Yanlış bir dış politika izlersen seni arkadan vururlar

Ali Karahasanoğlu

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