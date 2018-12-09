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Türk müsün, Kürt müsün, Fransız mı? Yoksa ABD uşağı mı?

09 Aralık 2018 Pazar

Akaryakıt zammı gerekçe gösterilerek Fransa’da başlatılan gösteriler sürüyor..

Aynen bizdeki Gezi eylemlerinde olduğu gibi..

Siyasi iktidar, bizde “İddia ettiğiniz şekilde buraya AVM yapılmayacak. Eskiden olduğu gibi, Topçu Kışlası yapılacak. Ama işi bu kadar istismar ettiniz.. Topçu Kışlası yapımından da vazgeçildi.” açıklaması yapmıştı..

Ama Gezi eylemlerinin amacı başka olduğu için..

Sokaktan çekilmemişlerdi..

Şimdi aynı şekilde..

Fransa’daki siyasi iktidar, “Akaryakıt zammını iptal ettim” demesine rağmen..

Bu açıklamayı 3 gün önce yaptığı halde..

Göstericiler dün, yine sokaklara çıktılar..

Bu benzerliği hatırlattıktan sonra..

Türkiye’deki askeri personele başörtü yasağı getirilmesi için Danıştay’da dava açan Halkın Kurtuluşu Partisi’nin..

Bir benzeri olan..

Yine Marx’ı, Engels’i kendilerine önder alan..

Avrupa’da kurulu olan..

“Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi”nin sosyal medya hesaplarından, dün bir paylaşım yapıldı..

Anında bizdeki solak siteler, Türkiye’de de o paylaşımı yaygınlaştırdılar..

Ne vardı, paylaşımda?

Paris sokaklarında sarı yelekli bir Türk..

Daha doğrusu..

Türkçe konuşan..

Ama..

Türk mü, yoksa ateistleştirilen.. Beynini Marx’a, Engels’e satan bir PKK’lı mı..

Tam karar veremediğim bir genç..

Elinde mikrofon ve küçük kamera olan birisinin üzerine doğru gidiyor..

Giderken de konuşuyor:

“Bakın arkadaşlar..” diye başlıyor..

Devam ediyor:

“TRT.. Kendi ülkelerinde hiçbir eylemi haber yapmayan, hiçbir zulmü haber yapmayan.. Hiçbir işçi gösterisini göstermeyen. Burda Fransa’yı haber yapıyor..”

Gösterdiği şahsın, TRT muhabiri olduğunu anlıyoruz..

Paris sokaklarında yaşanılan olayları Türkiye’ye aktarmak için, gazetecilik yapan birisine yönelik saldırıyı gördükten sonra..

Türkçe konuşan; ama elin gavurlarının idelojilerinin peşinden koşan genç gerçek niyetini izhar ediyor:

“Macron da gidecek, Tayyip de gidecek, siz de gideceksiniz.”

Böyle bir cümleden sonra..

Türkiye’deki Tayyip düşmanları, bu paylaşımı göstermeden durur mu?

TV ekranlarında aynı görüntüler..

İnternet sitelerinde aynı konuşmalar..

Döndür döndür, bir daha göster..

İyi de..

Paris sokaklarındaki bir sosyalistin, TRT muhabirine yönelik bu şovunu allayıp pullayıp, Türkiye’deki insanlara gösterenler, hiç düşünmüyorlar mı:

TRT muhabiri, Paris sokaklarına niye gitti ki?

2013’de Türkiye’deki Gezi isyanı sırasında Taksim’e konuşlanan Avrupa basınına misilleme yapmak için gitti.

Bunu sağır sultan bile biliyor..

Sen, Türkiye’deki olayları kışkırtmak için, canlı yayın araçları ile, Avrupa’ya 24 saat yayın yaparsan..

Fransa’sı ile, Almanya’sı ile.. Hollanda'sı ile..

Televizyoncularını Taksim’e yollarsan..

Türkiye de, TRT’sini Paris’e yollar..

Biz 24 saat canlı yayın yapmasak da..

“Bak bu işin misillemesi de var” hatırlatması için..

Bir muhabiri, Paris’e yollayıp, sokaklarda yaşanılanları Türkiye’deki seyircilere aktarır..

Ne yani?

Almanların, Fransızların Taksim’e gelip, 24 saat canlı yayın yapmaları serbest de..

TRT’nin Paris’e muhabir yollayıp, 10 dakika haber yapması suç mu?

Aslında ben TRT muhabirinin yerinde olsa idim..

O sarı yelekli üzerime doğru gelirken, ordan kaçma yerine, mikrofonu kendisine uzatır, çekime başlardım.

“Affedersin kardeş, seni tanıyabilir miyiz” derdim..

“Türk müsün, Kürt müsün, yoksa beynini Marx’a satan bir uşak mısın?” diye sorardım..

Niye sorardım..

Çünkü karşımdakinin sözleri şu:

“Macron da gidecek.. Tayyip de gidecek. Siz de gideceksiniz.”

İyi de..

Sorarlar adama: “Siz kimsiniz, bey abi?”

Öyle ya..

Fransa’daki siyasi iktidarı, bunlar belirliyor.. Macron’un gitmesine karar veriyorlar..

Türkiye’deki iktidarı, bunlar belirliyor.. Tayyip’in gitmesine karar veriyorlar..

O zaman sorarlar bunu söyleyene: “Siz kimsiniz? ABD’nin uşağı mı?”

Dikkatinizi çekmiş olmalı..

Suriye’de PYD’ye binlerce TIR silah veren Trump’a toz kondurmuyor, sarı yelekli kişi..

Ne de olsa..

Göbekten bağlı..

Hem Türkiye’ye burnunu sokuyor.. Hem Fransa’ya burnunu sokuyor..

Türk desen, Türkiye’de değil.

Fransız desen, Türkçe konuşuyor.. 

Ama belli ki..

Her yere bulaşan.. Her yere karışan.. 

Uluslararası bir eleman..

TRT muhabiri, bu soytarı sebebi ile, bulunduğu noktadan ayrılma yerine..

Onunla diyaloğa geçse idi..

Dört dörtlük gazetecilik de yapmış olacaktı..

Sorsa idi bu şaklabana:

“Akaryakıt zammı geri alınsın diye sokağa çıktınız. Zam geri alındı. Şimdi niye sokaktasınız?”

Ne diyecekti sarı yelekli şaklaban?

“Bize böyle emredildi.. Biz bilmeyiz, amirimiz  bilir”den başka ne diyebilirdi?

Aynen..

Türkiye’de Gezi isyanı için sokaklara çıkıldığında.

TV ekranlarında sabahlara kadar süren tartışma programlarında Gezi’cilere sorulduğunda..

“Topçu Kışlası, o mekanda yer alan tarihi bir eser idi.. Yapmamız gerekirdi ama.. Vazgeçtik.. Niye sokaklardan çekilmiyorsunuz?”

Ne cevap veriyorlardı?

Türkiye’nin uydu olarak kalması için kendilerine verilen talimattaki istekleri tekrarlayarak sıralıyorlardı: 

“3. Köprü’yü istemeyiz. 3. Havalimanı’nı istemeyiz.. Vs.”

Şimdi aynısını..

Paris’te yaşıyoruz..

Hem de..

Bir ay önce, Macron’a “ABD ordusu gelmeden önce Paris’te Almanca öğrenmeye başlıyorladı” şeklinde imalı sözler sarfeden Trump’ın o çıkışından sonra..

Bizde FETÖ’cüler eliyle, ABD Gezi isyanını başlattı..

Fransa’da da, sosyalistler eli ile mi, başlattı?

İzleyip, görelim..

 

YORUM YAZ

  • saddisaddi16 dk önce
    sen bunu içimizdeki geri zekalı köpeklere anlatamazsın. Onların KALPLERİNE MÜHÜR VURULDUĞU İÇİN onlara dert anlatma. Doğrudan savaş.
  • şenay doğanşenay doğan20 dk önce
    daha önce sarı yeleklilerin ardında kim var diye bir haberiniz vardı o sıralarda ben sorosu onun altında fetoyu fetonun altında da iki tane erkek kürdü gördüm benimle muhattap olanlar bu iki kürttü ne dediklerini hatırlamıyorum sizde haberde sarı yeleklilerin arkasında kim var diye haber yapınca olayı rabbime arzettim bunların arkasında kim var diye sordum bu işi bana bırak buyurdu ben de bir daha olayı açmadım allaha emanet olun
  • Rıfat Rıfat 27 dk önce
    Türkiye de bizans artığı it soyu oldukça fazladır, gezide duvarlara" zulüm 1453 de başladı" diyecek kadar da arsızlaşmışlardır,devlet bunları tespit edip vatandaşlıktan çıkarmalıdır!
  • Neden miNeden mi34 dk önce
    Topcu kislasi masalina inanmak icin aptal olmak lazim yandas insaat ceteleri avm yapacakti oraya tayyip is buyuyunce kisla masali uydurdu:)
  • Rıfat canpolatRıfat canpolat38 dk önce
    Fetocular da tüm solcular ve pkk da ve fransadaki çoğu sarı yelekliler de amerikan uşağıdır
  • AbdoAbdo42 dk önce
    ... Adam demişki "Her gövdede bir baş herbiri ayri baş"
  • sedatsedat1 sa önce
    Taktik aynı bari darbede reform yapın yenilik yapın
  • AlperAlper1 sa önce
    Akaryakıt,elektrik,şu vb. Alınan fahiş vergiler,devlet eliyle gasp değil mi?Zenginin vergisini affet,fakire bindir.Faizci medya ile Elele ver,bunu yapanları ayakta çılgınca alkisla.
  • İkrarİkrar1 sa önce
    Bir hatirami anlatiyim bundan 60, yil evvel develer tellaliken, bizim cocuklugumuzda,baska fakir aileler gibi yoksullukla,gecti anne ve babamiz tarlada calisirken biz kardesimle soyle dusunduk acaba annem babam farkli birseymi yiyorlar biz gormuyok bilmiyok birgun tarlaya kardesimle gittik vakit ogle oldu yemek yenecek eskiden somun ekmek yokken yufka vardi,Annem bana oglum git su dereden bu tasi su ile doldur ve yemegimizi yiyelim dedi .getirdim suyu icine toz sekeri katdi serbet yapti ekmegi batirip katik yapti ve sonunda sukretdi annem bunu bulamayanlarda var dedi.
  • vatandas sabrivatandas sabri1 sa önce
    Hayret bugün solyandançarkli elittakımuyuyakalmışlar .herhalde pazar olduğundan birazdan atlarlar .sayın Ayhan. Elli yaşlı. İbrahim ak.meltem.nostalji.ikrar.beylere teşekkür ediyorum .büyük şeytan ABD sinirlarimiza karakollar inşa ediyor .ulusal Güvenliğimızıtehtid ediyor .yetkililer uyuyormu u ?yarın pkk ,ypg ,ye teslimedecek .kafir uymuyor .şeytan boş durmuyor .feto boş durmuyor .kiriktaroglu boş durmuyor .kripto fetoculari boş durmuyor .o halde müslüman kardeşlerimiz bizde uyumayacagiz .her an ,her zaman teyakkuzda,bulunacağız .rahmetli atamiz .inTürk gençliğine vasiyetinde söylediğibu ülkenin dahili ve harici düşmanları olacaktır . Sahipsiz bir vatanın batması haktır.biz sahip olursak bu vatan batmayacaktir .allahım milletimize ,devletimizeülkemizezeval vermesin.
  • Kaya Kurt Kaya Kurt 1 sa önce
    TRT nin Türkiye'de hiçbir muhalif düşünceye yer vermediğini anlatan o genci "Macron da gidecek Tayyip de"dediği için hemen hain, birilerinin uşağı, pkklı... falan ilan ediyorsunuz. TRT muhabiri de gerçeği konuştuğu için bu gencin beyanından sonra kaçmayı tercih etti.. Çünkü gerçek karşısında verebilecek bir cevap yoktu. Olsaydı kaçmazdı. Sizin zihniyetinize göre şu anki yönetenler birer ilah ve hiçbir kusuru yok. Sizin zihniyetinize göre şu anki yönetime muhalif olan herkes ya hain ya pkklı, ya fetöcü, ya markscı... falan..
  • İkrarİkrar1 sa önce
    Ulkesini,seven savunan adam diyecegimiz kisiler arasinda yer alan,oskarlik odule layik birkisi sayin karahasanoglu ,butun dusuncelerini cani gonulden seviyorum ve taktir ediyorum. Benim,,4 yorumcuya cevabim bazilari gercek isim kullanmayip ornegin,Abdulmuttalib el arab bin ruknedin ,cengiz ahmet ve birde turk ismi kullanmis bunlarda zerre samimiyet ,olmadigi gibi tam pravakator,diyebilirim ahmet diyor insanlar bunalmis diyor.turk adindaki yorumcu Trt kendi ulkesinde sorunlari anlatmazken fransada ne ariyor.diyor sakin ola boyle bir olaya curet edilmesin biz Avrupa gibi deyil biz bir baskasinin,ne kuklasi ne kopyesi olamayiz boyle yorumlardan vaz gecin avrupa istanbuldan 24 saat yayin yapti ,trt 10, dakika haber yapmasi tepki aliyor sen turksentrt ,yi neden sucluyon meltem41,elliyasliyada sukranlarimi bildiriyorum.
  • Yunus 16 Yunus 16 2 sa önce
    FRANSA VE AVRUPA SOKAKLARINI KARIŞTIRAN ABD BÜYÜK ŞEYTAN. BİZİM SİYASİ YETKİLİLER ÇOK İYİ DÜŞÜNÜP ONA GÖRE DIŞ POLİTİKA İZLEMESİ GEREKİR, ACELE AÇIKLAMALAR YA DA ABD NİN İŞİNE GELECEK POLİTİKA İZLEMEMİZ ÜLKEMİZİN ZARARINADIR. TRAMP MARKEL EDE ÇOK YÜKLENDİ, MACRON BAĞIMSIZ POLİTİKA İZLEMEYE ÇALIŞIRKEN!! , MARKEL DE TRAMP A İTİRAZ ETMEYE BAŞLADI!! ABD AVRUPAYI KARIŞTIRDI!! ABD, İNGİLTERE VE FRANSA OLMADAN BİR HİÇTİR, HİÇBİR ÜLKEYE GÜCÜ YETMEZ. ABD Yİ YÖNETENLER HER ZAMAN HAÇLI OLARAK HAREKET ETMİŞTİR. HER ZAMAN BAŞTA FRANSA VE ALMANYA OLMAK ÜZERE AVRUPA NIN DESTEĞİNİ ALMAK İSTERLER, ALMANYA FRANSA GİBİ ÜLKELERİN BAĞIMSIZ POLİTİKA İZLEMESİ BİZİM LEHİMİZEDİR. DAĞILSINLAR BİRBİRLERİNE DÜŞSÜNLER. DÜNYA DA HİÇBİR ÜLKE TEKE TEK TE MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİ İLE SAVAŞAMAZ. YANİ SOKAKLARI KARIŞTIRANLAR GALİP GELİRSE!!! ABD NİN PLSNLARI TUTMUŞ OLUR, MEVCUT İKTİDARLAR ABD NİN GÜDÜMÜNDE DEVAM EDER. BU DA HAÇLI NIN BİRLİĞİDİR
  • ayhanayhan2 sa önce
    aç ve yoksul halkı olan ülkenin donanmasının doğu akdenizde işi ne? halkının derdine çare bulmak da Tayyiple mi olacak o inerse fransa zengin mi olacak heriflere bak ya...kendikıçı kabak gibi açık Türkiyeyi dert ediyor satılmış sorospu çocuğu.
  • ayhanayhan2 sa önce
    fransızın derdi bizim gezicileri gerdi. size ne kardeşim fransız yoksulundan o fransız yoksul müslüman garip afrikalı ortadoğulu yoksulu dert ediyor mu? işe bak ya fakirlermiş yoksullarmış..Lİbya ülkesini harap parasını gasp ederken dert etmiyordunuz. ben memnunum beter olsunlar..dünya da çok mazlum öldürülüyor avrupanın halkı birbirini yesin, zaten hepsinin zenginliği sanaayi devrimi sömürdükleri karıştırdıkları ülkelerden elde ettikleri sermayeyle olmadı mı? bu güne kadar güzel yaşadılar merak etmeyin aç kaldıkları gün yeni yeni haçlı seferleri yaparlar. ortadoğuya bir daha saldırılar akdeniz gazı bitsin sırada karadeniz var bunlarda numara çok
  • elli yaşlıelli yaşlı2 sa önce
    gavuru biliyorum..burada yorum adı altında her gün gavurluk yapanları da biliyorum...içimizdeki gavurlara sesleniyorum ..bu hayat pahalılığında yorum yaptığınız cep telefonlarına kaç TL harcadınız? aç sınız ha? sahtekarlar ben emekliyim 93 den bu yana kişisel PC kullanıyorum...yorumlarımı maillerimi PC ile yapıyorum ha parasına gelince ilk kişisel pc mden sonra her 7 yılda bir modifiye edip karma bilgisayar montajı yapıyorum cep telefonumda yokPTT hattı sabit telefonumu kullanıyorum. defaatle yazdım görüyorum ki hala bıraktığım yerde otluyorsunuz. sizin niyetiniz, emperyal uşaklığınızı solculuk, fetoculuk chp gençlik kolları adı altında milli olana saldırmak. asgari ücretli kişi cebinde 2000TL lik telefonla gezmez. yakın siyasi tarihimizi 60 dan vazgeçtim 70 i zaten anlamazsınız...seksenli yıllardan itibaren okuyup bir araştırın...sonra artı eksi hesap çıkarıp muhasebesini kazancını kaybını yaz öyle konuşun..ama nerde? dedim ya işleri güçleri ağaç taşlamak..Bu arada sn.karahasanoğlu siyasi yazılar yazıyor adamın üstüne kaç aydır ekonomiden bahsetsene diyen sahtekarlar siz açsanız iyi ben de gidip dileneyim. açsın, maşAllah her gün aynı şahsiyetler mesaj atıp duruyor ben atarım param var maaş alıyorum emekliyim boş zamanım da var. ya sen ne iş yapıp da bu kadar boş zaman harcayabiliyorsun?
  • ayşe gülayşe gül2 sa önce
    cesur bir muhabire ihtiyaç var ben gönüllüyüm bu işe.
  • TahirTahir2 sa önce
    ... vesselam !
  • İbrahim akİbrahim ak2 sa önce
    Herkes farkında Türkiye'de sinirler gergin provakatorler gezi eylemlerindeki gibi sokağa çıkmaya hazırlanıyor bunu herkes biliyor ama bu sefer karşılarında polis değil sinirli esnafı görecekler dua edelim de havalar soğuk geçsin
  • AhmetAhmet3 sa önce
    İnsanlar bunalmış Ali bey anlamıyorsun, hayat Fransa’da da pahalı. Orada da yoksul insanlar var.
  • türktürk4 sa önce
    birak sen türķü kürt ü dogru degilmi kendi ülkesinde yandaş yalakalık yapacagim diye hic bir muhalif olayi veya konusmayı haber yapmayan bir trt baska ülkedeki gösterileri haber yapmaya hakki yoktur tabiki
  • meltemb41meltemb417 sa önce
    Reis Erdoğan ı indirmeye çalışacakbatı köpeği kimse gelsin biz bekliyoruz bu ülkeyi beğenmeyen de defolup gitsin kuklası olduğu ülkeye..o gidecek bu gidecekmiş yiyorsa denesinler de görelim burası paris değil güzelim ülkemde 80 yılda ülkesine sağır kör nesiller yetişti batıyı putlaştıran yazıklar olsun
  • nostalji nostalji 7 sa önce
    Biz TÜRKÜZ Abd uşakları genellikle aslı,kanı ,genleri itibariyle soylu olmayanveırkı TÜRK olmayanlardan çıkar.Sınır ötesinde bunun çeşitli örnekleri mevcuttur. İçinde dahi!... (Anlayan anladı tabii)
  • CengizCengiz8 sa önce
    Az kaldi az 1603TL kalkismasi olacak cunku Afrika askari ucreti uygulaniyor batinin bizi kiskandigi ulkede,
  • abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddinabdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin8 sa önce
    Paristeki olaylardan bize ne!..Biraz da vatandaslarimizin dertleriyle ilgilen muhterem!.. i$ .. a$.. ekmek ..
  • İkrarİkrar9 sa önce
    Atasozu,gulme komsuna gelir basin.bana dokunmayan yilan bin yasasin,diyen o yilan senide sokacak.belki ayni isyan kendinde,de cikacak .satilmis bir insan ne fark eder hangi millet olmasindan,ziyade abdmenfatlarini gozeten vampir.

Ali Karahasanoğlu

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