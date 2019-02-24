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Türbanlı bacımızı da unutmayalım!

24 Şubat 2019 Pazar

Olayları aktüel iken yazmak  temel kuraldır..

Canlı canlı.. Hemen.. Herkesin gündeminde iken.. Unutulmadan..

Bazen de.. Sorumluluk üstlenerek.. Muhtemel eleştirileri de göğüsleyerek..

Olayın tüm ayrıntılarını öğrenmek.. Verilerin tümüne sahip olmak daha doğrudur. Bunun için de biraz beklemek gerekir..

DHKP-C sempatizanı TAYAD’lıların üç kişilik gösterisinde, gözaltı sırasında yaşananlar için de, öyle yaptım..

“Türbanlı bacınıza sahip çıkmıyor musunuz?” dediler..

“Şimdilik susuyorum” dedim..

Sustuğumu bile söylemedim..

Ülkeyi kardeş kavgasına sokup, kendileri kaçıp yurtdışına giden Ekrem Dumanlı’lar.. Adem Yavuz Arslan’lar.. Erhan Başyurt’lar.. Sığındıkları gavur ellerinden..

“Ne farkı var, 28 Şubat’daki imam hatip lisesi önünde, polisin başörtülü öğrencinin başından örtüsünü çekip alması ile, Ankara’daki başörtülü TAYAD’lıya polisin gözaltına alırken yaptığı hareketin ne farkı var” dediler..

Not ettik..

“Cevabı için biraz bekleyin” dedik..

Olayın üzerinden bir hafta geçtiğinde..

Tam olmasa da.. İlk güne kıyasla, biraz daha fazla bilgiye sahip olduğumuza göre..

Artık “başörtülü bacımız”ı da yazabiliriz..

Peribacalarının hemen dibinde, adam otel inşaatı yapıyor..

Haydi otel olmasın..

İnşaat sahiplerinin beyanına sadık kalalım, ev inşaatı olsun..

(Durun hemen itiraz etmeyin.. “Başörtülü bacımızı yazacaktın, hemen çarkettin” demeyin.. Yazıyorum.. Azıcık sabır..)

Yüzbinlerce yıllık bir süreçte oluştuğu belirtilen, tarihi önemi olan, turistik değerini kimsenin tartışamayacağı peribacalarının hemen 5 metre dibine inşaat yapmaya kalkan insanlar, “Burası benim tapulu taşınmazım. Babamdan, dedemden bana miras kalmış bir yerde, inşaat yapıyorum. İmar planına aykırı bir durum yok” diyor..

O ilçenin belediye başkanı çıkıyor, “Ruhsat kanun ve yönetmeliklere uygun. İmara aykırı bir inşaat yok” diyor..

İnşaat sahibinin.. Teknik adamların.. O bölgedeki resmi yetkililerin bu açıklamalarına rağmen..

İnşaatın fotoğrafları gazetelerde yayınlandığı gün, Kültür Bakanlığı hemen inşaatı durdurma kararı veriyor..

Bir gün sonra yıkım kararı veriliyor..

Ve iki gün sonra da, inşaatlar yıkılmaya başlanıyor..

Oysa..

Bir hukuk devletinde..

Bir günde inşaatı durdurma kararı haydi "alınır" diyelim..

Peki, hemen ertesi günü yıkım kararı nasıl verilir?

"Verildi" diyelim..

Tebliğ edilmeden, itiraz hakkı tanımadan, dava açma hakkı tanınmadan..

İkinci gün, yıkıma nasıl başlanır?

Bu yapılanları, biri çıksa da, izah etse..

Bunlar hukuki mi?

Hukuk devletine yakışır mı, mal sahibine gerekli süreyi tanımadan, inşaatını yıkmak..

Dava açma hakkı tanımadan, inşaatına dozeri sokmak..

Bir tek hukukçu bile, böyle bir sonucu kabul edebilir mi?

Edemez..

Peki medyada, tek bir yazı, tek bir eleştiri, tek bir itiraz gördünüz mü, bu “hukuksuzluk” (hukuksuzluk kelimesini özellikle tırnak içine aldım. Lafzi anlamda bir hukuksuzluk olduğu açık.. Ama nihai anlamda işlemin hukuksuz olmadığını da, hepimiz kabul etmek zorundayız..) ile ilgili?

Yok..

Demek ki..

Kanunlara baktığınızda, “hukuksuzluk” gibi görünen nice işlemler, hiçkimsenin itirazına uğramıyor.

O yapılan işlem kağıt üstünde kanuna aykırı gibi görünse de..

Nihai noktada "doğru" olduğunu, herkes kabul ediyor..

Şekli hukuksuzluk, toplum tarafından tolere ediliyor..

Hiç kimse, “Yuh olsun bu ülkenin hukukçularına.. Gazetecilerine.. Adamın tapulu mülkü. Kamulaştırmadan nasıl inşaatını yıkarsınız.. Ruhsat verdiğiniz bir inşaat hakkında, sahibine dava açma hakkı bile vermeden, nasıl yıkmaya kalkarsınız” demiyor..

Yani..

Yani, anladınız siz onu..

Kimse, kanunları tabu gibi görmüyor..

Şimdi gelelim, “Suçlu değil, devrimciyiz” pankartı açan türbanlı bacımıza..

Nasıl ki..

Peribacalarının dibine ruhsata uygun inşaat yapan mal sahibi, kağıt üstünde haklı olsa da..

Nihai noktada, kanunları istismar eden bir kimlik olarak karşımıza çıkıyorsa.. Ve hiç kimse, o istismara onay vermiyorsa..

İstanbul’da bir savcıyı makamında şehit eden teröristlerin yakınlarının kurdukları TAYAD’ın çatısı altında pankart açan bacımız da..

O gösteride, haklı değil..

Durun, hemen heyecanlanmayın..

“Polisin yaptığı haklı mı yani?” diye sorguya başlamayın..

Ona da geleceğiz..

Ama ilk aşamada, Emniyet’e bir çağrı yapmış olalım..

Lütfen, kadınların olduğu olaylarda, bayan görevlilerinizi de olay mahallinde bulundurunuz..

Gözaltı işlemini, bu hassasiyete uygun yapınız..

Ki, böyle gereksiz tartışmalar olmasın..

Biliyorum, bu teklifime, ilk önce, “Türbanlı bacını niye yazamıyorsun” diyenler itiraz edecek..

“Ne o, devlette haremlik selamlık uygulamasına mı geçiyoruz” diyecekler..

Ama ben..

Gereksiz tartışmaların olmaması için.. Kadın şüpheliler için, kadın polislerin görevlendirilmesini, tartışılan görüntülerden rahatsız olan vicdan sahibi bir insan olarak talep ediyorum..

Sonrasında..

Türbanlı bacımıza hatırlatıyorum..

“Polis haklı, türbanlı bacımız yerden göğe kadar suçlu” demiyorum..

Ama, türbanlı bir kadının, ateist bir yapılanmanın içinde yer almaması gerektiğini not ediyorum.

Polis kendisini gözaltına almak istediğinde.. Kendisini yerden yere atarak. Diğer erkek göstericilerin üstüne atarak.. Sonrasında polislere de direnerek, sonrasında polise isnat edilen cinsel taciz olayının farklı şekillerine zemin hazırlamamalı idi, diyorum..

Biliyorum, “Bu yazdıklarında samimi misin?” sorusuna da muhatap olacağım..

Samimiyim..

Görüntüleri, onlarca defa izledim. İki ayrı cepheden çekilmiş görüntüleri izledim. Suçlanan polis, bayan göstericiyi almak için özellikle gayret sarfetmiyor. Anlık olarak oraya geliyor. 

Önce kadın göstericiyi minibüse bindirmek istiyor.. Gösterici, direniyor, kendisini dışarı atmak istiyor. 

Taciz maksatlı bir kişi, ilk anda o pis hareketi yapardı. Fakat görüntülerde, minibüse bindirmek için uzun bir uğraş var. Dahası, bir saniye öncesinde, bayanı omuzundan itekleyerek minibüse bindirme girişimi var. Gösterici, o iteklemeyi bertaraf edince, diğer nahoş hareket, o anlığına yaşanıyor..

Yine de.. Soruşturma açılsın.. Aynı memur, başka gösterilerde nasıl hareket etmiş, kamera kayıtları getirilip izlensin.. Maksadı; suçlandığı şekilde ise, cezalandırılsın..

Ama lütfen..

Minibüse bindikten sonra, oraya rahatça oturan bir bayan.. “Taciz isnadı”nda bulunmayan bir bayan karşımızda durur iken.. Derindekilerin; görüntüleri izleyip, “Burdan bize acayip istismar imkanı doğar” diye ürettikleri senaryo ile, karşımıza çıkmasınlar..

 

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YORUM YAZ

  • Boz okBoz ok41 dk önce
    Kalemine sağlık
  • Çavuş ÇayırlıÇavuş Çayırlı43 dk önce
    Taciz yok diyen veya bu pisliği örtmeye çalışan yandaşlara gahharolan Allah cc havale ediyorum.
  • Kenan Mirza AhmetliKenan Mirza Ahmetli47 dk önce
    '‘Babası FETÖ’den ihraç, kardeşi DHKP-C’li proje kadın’ üzerinden polisi ezmesine müsaade etmeyiz” diye açıklama yapmıştı içişleri bakanı süleyman bey. O zaman adama sormazlar mı, kardeşi fetönun iki numarası olmuş birisini şaban dişliyi laheye büyükelçi atamak, şaibeli isimleri bakan yardımcısı v.s. yapmak bunu nasıl açıklayacağız. Babasının suçunu abisinin suçunu öne çıkarmak ne kadar doğru bir açıklama oldu.
  • İbninuhİbninuh48 dk önce
    Polis haksızdır. Kadın polis olmak zorundaydı. Erkek polis onlara dokunamamalıydı. Bu gün buna susarsanız yarın aynı teşkilat aynı hakaretimüslümanlara yapma gücünü kendinde görür. Ki namahremin kadınlarımıza dokunması bizim daha umrumuzda.Birilerinin beylik konuşmaları kimseyi haklı kılmaz....
  • delideli59 dk önce
    ha artı o türbanlı benim bacım niye olsun arkadaşını söyle kim olduğunu söyleyeyim e kadın genelevde başına türban bağlasın öylemi o benim türbanlı bacım yok öyle yağma kiminle berabersen ondansın ister çarşaf giy ister mini etek
  • delideli1 sa önce
    aslına bakarsan Ali abi türbanlı bacımız yerden göğe kadar suçlu bunu sizde biliyorsunuzama genede öyle olsun
  • MustafaMustafa1 sa önce
    Tagutu red etmeyen şirk ten beri olmayan tarikatcilar mı. Bakara suresi 256. Artık her kim tâğutu inkar edip, Allah'a inanırsa, sağlam bir kulpa yapışmıştır ki, o hiçbir zaman kopmaz. Allah, her şeyi işitir ve bilir.
  • yardımseveryardımsever1 sa önce
    MİYASE......Yüzünü....yıkamadan.....Klavyenin...baına....geçmişin.....Uyku...sersemliği...üzerinde....hala............Konu.....Türbanlı...bir....bayanla....alakalı....olduğu...için....yazar....Türbanlı....bacımız...diye....başlık....atıyo....yüzünü....yıka....açılırsın
  • ALİALİ1 sa önce
    Araf suresi 167 - O Vakit Rabbin işte şu ahdi ilan edip bildirdi ki: Kıyamet gününe kadar onlara en kötü muameleyi yapacak olan kimseleri başlarına gönderecektir. Muhakkak ki, Rabbin hızla cezalandırandır ve yine muhakkak ki O, çok affedici, çok merhametlidir.168 - Ve onları yeryüzünde birçok ümmetlere ayırdık. İçlerinde iyi olanları da vardı, olmayanları da. Onları biz, bazan nimetlerle, bazan da musibetlerle imtihana çektik. Sonunda belki hakka dönerler diye.169 - Derken kitabı miras alan bozuk bir nesil bunların yerini aldı. Bize nasıl olsa mağfiret edilecek diyerek, şu alçak dünya malını alıyorlar, yine onun gibi bir mal ve rüşvet gelse onu da alırlar. Allah'a karşı haktan başka bir şey söylemeyeceklerine dair kendilerinden o kitabın hükmü üzere misak alınmamış mıydı? Ve onun içindekileri okuyup öğrenmemişler miydi? Oysa ahiret yurdu Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Hâlâ aklınızı başınıza almayacak mısınız?
  • MiyaseMiyase1 sa önce
    Türbanlı kadınlar bacınız oluyor da, türbansız kadınlar neyiniz oluyor? neden "türbansız bacılarım" diye kelime kullanmıyorsunuz? açık veya kapalı kadının ne farkı var?
  • KADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELEKADROLU..FETÖCÜLERLE..MÜCADELE2 sa önce
    BEN....BOŞUNA......DEMİYORUM........BUNLAR.....KADROLU.....diye................saat.....öğle.... 12....olmuş.........ortalıkta.......NE......FETÖCÜ.....P.ÇLERİ.....var.......nede......PKK..SEVERLER ......nerdeler.....tabiiiiiiiiiiiiii.....bugün....PAZAR.....İZİN...GÜNLERİ....................KİLİSEDELER..... AYİNLERİ........bitsin.....ufak...ufak........kafa...çıkarmaya......başlarlar.....................ONLARSIZDA .....ÇEKİLMİYOOOOOOOOO......................BOŞALMA...HAKKIMIZI..kullanıyozzz.....negüzel
  • zülfü Ahmetzülfü Ahmet2 sa önce
    Ali bey uzun süredir sizi takip ediyorum kim ne derse desin siz kitabın ortasından konuşmaya devam edin ALLAHIN selamı üzerinize olsun
  • Abdullah BenliAbdullah Benli2 sa önce
    Ali bey bizi aydınlattığınız için teşekkür ederiz, sağulun var olun. Allah sizi ruzi mahşerde ulul emir ile haşretsin. İyiki sizler varsınız, yoksa vay halimize..
  • fetösavarfetösavar2 sa önce
    tayad ve türban. eşittir fetö oluyor mirim zannımca... onlarda da bikini falan zaten acayip tutuluyor. yani her yol mübah....
  • Mehmet ERCANMehmet ERCAN3 sa önce
    Yazıyı dahi düşünerek, muhakeme bile yapmadan, bağnazca yorumlayanlar var maalesef. Olayı çeşitli açılardan değerlendirmiş, hem Bayanı hem polisi hem de olayın meydan geliş şeklini tahlil ederek değişik açılardan yorumlamış sayın yazar. Mankurtlaşmış kafalar, olaylara farklı açılardan bakamadıkları için sayın yazara saldırı yapmaktalar.
  • soran adamsoran adam3 sa önce
    O hengamede, göz altına alınmamak için direnen bir kadını arabaya sokmak için polis (taciz kastı olmadan) o an eline denk gelen yerden tutup arabaya sokmaya çalışmış olabilir. Ben işin o tarafında değilim. Asıl iğrenç olan, emniyet müdürlüğünün twitter hesabından "ama o kızın babası fetöcüydü" mealindenbir açıklama yaparak polisin davranışını meşru göstermesidir.
  • TunaTuna3 sa önce
    İslami camia olarak o kadar siyasilestiniz ki gözünüz mağduriyetleri görmüyor. Dertlerini anlatacak yer bulamayan binlerce mağdur var. Bu insanları siz yok saydikca yok TAYAD yok CHP gibi inançlı insanların olmaması gereken yerler sahip çıkıyor. Sonra da yok efendim başörtülü bacımın burda ne işi var dersiniz... Bir de iç işleri bakanina kim ne zaman dur diyecek, merakla bekliyorum...
  • MustafaMustafa4 sa önce
    Bırakın basın örtüsünü basın içi tevhid den taguttan ve şirkten kısaca Kur'an'dan Kur'an'ın ne emrettiğin den habersiz ,örtülü ve sakallı lar
  • MustafaMustafa4 sa önce
    Aferin herekati sonlandı elli iki şehit açıklandı, bu günlerde bekarlığa veda eden zengin bayanlar uçak kazası sonun öldüler elli iki şehit unutuldu bütün medya boy boy bornozlu resim yayınladı. İşte Türk medyasında ölüye saygı
  • Muhammet GençMuhammet Genç4 sa önce
    O şerefsizleri bizler taniyoruz...Bizden görünüp de fuhuş pazarlayanlarıYazın.bunu millet öğrensin. Hergün nikahsız birliktelikleri yazan "bizim gazete " bunları nezaman kovacağız.
  • RenasRenas4 sa önce
    Birazda olsun aklı selim yazı yazabildiniz. Sayın yazar dediğimiz şu evet polis bilinçli bir şekilde tacizde bulunmamış olabilir fakat akp ye yakın örtülü bir bayana müdahale ederken 10 kere düşünerek müdahale etmezmıydi. O anda kadın polis yoksa gelmesi beklerdi. Pankartı aldıktan sonra üç kişi ile yürüsemesine izin verilebilirdi. Bu görüntü hiç hoş değildi hele içişleri Bakan’ın dedikleri insanı çileden çıkardı.
  • AbdullahAbdullah4 sa önce
    polise isnat edilen cinsel taciz olayının farklı şekillerine zemin hazırlamamalı idi.Ben bu cümleyi anlamadım.
  • İbrahim akİbrahim ak5 sa önce
    Ali bey lütfen o ne der bu ne der diye düşünmeden özgürce yazın devlet haremlik selamlık olsun polisin yaptığı resmen taciz kimsenin kalbini bilemeyiz yaptığı açık bir taciz kadın da provaktor belki polis bile onlardan olabilir o yüzden herkes sorgulansin
  • TarafsızTarafsız5 sa önce
    Görüntüleri İsmet Berkan, Elif Çakır, Balçiçek Palmir, Nagihan Alçı falan da izlemişler mi? Biz onlara inanırız.
  • Nene hatunNene hatun5 sa önce
    Hımmmm, bence hiç kendine eziyet etme, doğrudan "türbanlı bacı " nasıl olmalı ona giriş yazılarında,, 1. Hak arama işlerinde olmamalı, 2. Evinde oturup, ona biçilmiş partinin mitinglerinde çığlık atıp flama sallamalı, 3. Dünya görüşü olmamalı, 4.ülkesinin günü ve yarınları, çoluk çocuğunun daha müreffef bir geleleceği için kafa yormamalı(onamı kalmış bu kadar onun yerinede düşünen ADAM varken) 5. Rol modeli belli, o kalıplar içinde yaşamalı eğitimli de olsa,,,, YOKSA,,,,, yoksa tırnak içinde türbanlı bacımız olur, Yüce yaradana samimi inancından ötürü örtülüyse bile sorgulamadan ötekileştiririz...
  • memetmemet11 sa önce
    haaa tilkinin dönüp dolaşıp geldiği yer kürkçü dükkanıymış bakınız yazar efendi doğru bir tanedir yani yıllarca malzeme olarak kullandığınız türbandan şimdi sizlerde müzdarip oluyorsunuz evet örtünmeye karşı değilim bizimde hanımlarımız örtünüyor ama bu türban dediğiniz yahudi icadı ideolojiye dönerse üniforma kaline gelirse bak neler oluyormuş

Ali Karahasanoğlu

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