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TSK beklerken, bir taneniz PYD’ye “Barış iyidir” demiş miydi?

15 Ekim 2019 Salı

Ne kadar ilkesizler..

Suriye rejimi Kürtlere vatandaşlık bile tanımamış..

O rejime başkaldırmışlar..

Başkaldırının bir sebebi de, “Kimliğimiz bile yok” gerekçesi..

Ayrı bir devlet kurma niyeti ile harekete geçmişler..

“Daha aşağılarda ne halt yiyorsanız yiyin, sınırımızda istemeyiz” demişiz.

Bir senedir beklemedeyiz..

Bu süre içinde..

Bir tane Allah’ın kulu çıkıp da..

“Türkiye’nin sabrını denemeyin, isterseniz” dememiş.

Bugünlerde kafasını oradan buradan çıkarıp, “Savaş istemiyoruz” diyen bir Allah’ın kulu, PYD’ye, “Ne yapıyorsun, eceline mi susadın?.. Bak bekliyorlar.. Bir gün gelir sabır taşı çatlar” dememiş.

Uyarısını yapmamış..

“Barış istiyoruz, akan su değil, kandır” diyenlerden bir tanesi, “Türkiye bekliyorsa, kan akıtmamak içindir, fazla zorlama, bir gün bardak taşar” dememiş..

Bunları somutlaştıralım..

Soyut ifadelerle geçiştirmeyelim..

Yani..

CHP’li Sezgin Tanrıkulu, PYD’ye hitap edip, “Denemeyin yani” dememiş..

HDP’li milletvekilleri, “Bakın bekliyorlar.. Bu beklemenin sonu iyi olmayabilir.. Bir an önce, ne isteniyorsa, makul olanları yapın da, daha fazla zararla çıkmayın bu tartışmadan” dememiş..

CHP’li yöneticiler, “Sonrasında bizim de içimiz yanacak.. Sindiremeyeceğimiz şeyler olacak.. Hazır Türkiye beklerken, bir an önce şu işi çözün. Türkiye Cumhuriyeti, kendi sınırları içinde silahlı unsur istemiyor. Sınır ötesinde de, ‘Ya Suriye’nin resmi askeri olsun’ diyor, ‘Ya da şu örgüt-bu örgüt söz konusu ise, onlar biraz aşağılara ikilesinler’ diyor.. ‘Güvenli bölge 32 kilometredir’ diyor.. İnin biraz aşağılara.. Türkiye topraklarında gözünüzün olmadığını, fırsat yakaladığınızda Türkiye’ye saldırmayacağınızı ispatlayın.. Barış bozulmasın..” dememiş..

KKTC Cumhurbaşkanı, “Ben Kıbrıs Barış Harekatı’na katılmıştım. Yanıbaşımda arkadaşlarım şehit oldu.. Keşke, harekat başlamadan önce, Rumlar katliamlarına son verseydi de, Türkiye’nin sabrını taşırmasaydı. Şimdi de.. PYD’ye sesleneyim, tecrübemi aktarayım.. Bakın, Suriye rejimi o bölgeye askerini yollayamıyor diye, boşluktan yararlanıp, oraya tahakküm ederseniz. Başka etnik nufüsların hakimiyetindeki yerlerde katliam yaparsanız.. Türkiye gelir, haddinizi bildirir” dememiş..

Arap Birliği, “Suriye’nin baskın nüfusu Arap. Kürtler de var ama.. Kürtlerin içinde PKK yanlıları da var ama.. Arap köylerini, Arap ilçelerini işgal ederek PYD devleti kurmanıza izin veremeyiz. Biz de veremeyiz, kendi güvenliği açısından Türkiye de izin veremez. Bir gün gelir, o silahlarınızla birlikte, sizi oraya gömer. Şu an sessiz kalıyorlar ise, size bir fırsat vermek istedikleri içindir. Kan akıtmak istemedikleri içindir. Fazla germeyin, haddinizi bilin” dememiş..

Suudi Arabistan, “Tel Abyad Arap yoğunluklu bir ilçe. İsmi Arapça.. Re’sul Ayn, Arap yoğunluklu ilçe. İsminden belli. Buraları PYD’liler silahla ele geçirirlerse.. Bunu kabul edemeyiz. Ordaki Arap kardeşlerimize ihanet edemeyiz. Bizim belki gücümüz, oraları kurtarmaya yetmez. Ama, yüzyıllar boyunca o bölgeyi yöneten Osmanlı torunları bir gün gelir, bu işin hesabını sorar.. Gelin, şu bölgede emperyalistlerin kuklası olmayın. Başkalarının toprağını, PYD olarak işgal etmeyin” dememiş.

Almanya’sı.. Fransa’sı.. Avrupa Birliği.. 

“Hiçbir devlet, BM tarafından kabul edilmiş devletlerin resmi  makamları dışındakilere silah satmamalı, bedava hiç vermemeli.. ABD, bölgedeki PYD güçlerine silah vermemeli.. Bu silahlandırma, bölgedeki barışı bozar.. Bölgede savaş çıkartır.. Bunu kabul edemeyiz.” dememiş..

Barolarımız, mimar-mühendis odalarımız, tabipler odalarımızın temsilceleri, “Savaş bir halk sağlığı sorunudur. PYD’nin işgal hareketini doğru kabul etmiyoruz. Bölge insanlarına yönelik sürgün politikalarını reddediyoruz. Arap nüfusa yapılanları yanlış buluyoruz.. Bir an önce, bulundukları bölgede DAEŞ’in gücünün artık kırıldığı gerçeğini de dikkate alarak, kendi silahlarını bırakmaları gerekir. Silah ölümdür.. Silah acıdır.. Silah gözyaşıdır.. Barışa çağırıyoruz.. Herkesin barıştan beslenmesini istiyoruz” dememişler.

Kendi içimizdeki ulusalcı amirallerimiz, generallerimiz..

“Bakmayın TSK’nın sabırlı olduğuna.. Bakmayın, ABD’nin ‘Birlikte devriye atıyoruz’ açıklamalarına inanıyor gibi yapmasına..  Bakmayın, Münbiç’te aylardır oyalandığına.. Bir gün gelir, TSK ansızın tepenize iner.. ABD’ye de güvenmeyin. Rusya’ya da güvenmeyin. Suriye rejimine de güvenmeyin..” dememiş..

Ve sabır taşı çatlamış..

Bardak taşmış.

Türkiye kararını vermiş.

PYD’nin tepesine binmek üzere yola çıkmış..

Şimdi bunların hepsi birlikte..

“Savaşa karşıyız” diye naralar atmaya başlamışlar..

“Barış istiyoruz” diye yola çıkmışlar..

 “Akan kandır, su değil” demeye başlamışlar..

“Operasyonu kınıyoruz” demişler.

“Silah ambargosu geliyor, harekat durdurulmazsa, devamı da gelir” demişler..

Demişler ha demişler..

İlkesizliklerini tescillemişler..

Zirveye taşımışlar..

Barıştan yana imişler gibi algı oluştururken, “Dün durduğumuz konumu bir sorgulayan çıkar mı?” diye hiç düşünmemişler.. 

Düne kadar Türkiye içinde sahneye konulan oyun..

Düne kadar sadece HDP’lilerin sahneledikleri oyun..

Şimdi, Dünya genelinde oynanır olmuş.

Sadece PKK severlerin “Barış istiyoruz” diye attıkları çığlıklar..

Şimdi tüm dünya genelinde ikircikli ahlaksızların dilinden atılmaya başlanmış.. 

Ama filmin artık sonuna gelindi..

Kimin barıştan yana olduğu..

Kimin savaştan yana olduğu ortaya çıktı.

Barıştan yana gibi görünüp, kendi askeri gücünü acımasız gösterenlerin, savaşı fiilen yürütenlerin, yenilme ihtimali ufukta belirince, nasıl “Barış barış” diye ciyaklamaya başladıkları ortaya çıktı..

Bu gerçek, sadece bölgedeki teröristlere, savaş severlere değil.

Tüm dünya devletlerine de bir ders olacak.

ABD de bundan sonra, istediği zaman “Savaş”, istediği zaman “Barış” diyemeyecek.

Rusya da, istediği zaman “Savaş”, istediği zaman “Barış” diyemeyecek..

Türkiye, bu riyakarlığa son verecek..

İnşaallah..

 

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YORUM YAZ

  • AndızAndız19 dk önce
    **Trump: "TC ile YPG'yi aynı masaya oturtup anlaştıracağız." **Erdoğan: "bir devletin bir terör örgütü ile aynı masaya oturduğu nerede görülmüş?" **Açılım sürecini biz unutsak da el unutmuyor anlaşılan. Teröristlerle masaya oturan tek ülke olduğumuz için olsa gerek bizi YPG ile aynı masaya davet etmek pek de ANORMAL gelmiyor!..
  • EKOLL EKOLL 26 dk önce
    Filistinin haklarını kendileri dahil bizden fazla savunan olmadı.Lâkin Filistin liderleri çıkıp yürekli bir biçimde yüksek sesle Türkiye 'nin yanındayız diyemedi. Yazık çok yazık. Helâl olsun Azerbaycan ve Pakistan a.
  • mehmetmehmet29 dk önce
    Burda bile o zihniyete insanlar var asker suriyedekatileri temizliyor burdaki yorumcuları kuyruguna basılmış gibi bagırıyor burdaki o yorumcularda aslında bu vatanın hainleribu kadarda insanlar şerefsiz olmaz bak bey efendiye esatla görüşmek lazımş ulan şerefsiz esat kim bir miliyon halkını katleden pkk başımıza bela eden onları besliyen hainle ne görüşecem elli kanlıdikktatörde ne gördünüz yoksa ayni mesheptensinde omu zoruna gidiyor it...
  • Filistin !?Filistin !?1 sa önce
    Filistin davasına Kıbrıs davasından bile daha çok sahip çıktık... Arap/ müslüman kardeşlerimiz diyerek onları savunduk, İsrail ile savaş durumuna geldik.. Sonuç olarak,Filistinli Müslüman kardeşlerimiz şimdi KARŞI CEPHEDE!.. Ali Bey bir çift kelam, lütfen!
  • ÖgedayÖgeday1 sa önce
    Suudi Kralı ölünce 3 gün yas ilan ettik, bayraklarımız yarıya indi...
  • Pkk lı olmayanı kürt saymayan GERÇEK FAŞİSTLER Pkk lı olmayanı kürt saymayan GERÇEK FAŞİSTLER 1 sa önce
    Milyonlarca kürt var illa hdpkkypg li olmak zorunda mı? İnşaat teliyle boğulup kafasına sıkılarak direklere bağlanıp infaz edilen ÇOBANLAR AKP BELDE BAŞKANLARI KORUCULAR VE ÇOCUKLARI YASİN BÖRÜ LERANNESİNİN MEZARINA EYP TUZAKLANAN MEHDİ EKER vs vs vs vs KÜRT değil mi.? Ulan utanmazlar 2005 de çıktı Erdoğan cesurca kürt sorunu var dedi..! 2009 uda 2013 sürecini de sabote ededn HDPKKdır.. Çıkmış şimdi BARIŞ BARIŞ diye sahtekarlık yapıyorsunuz YALANCILAR KATİLLER...
  • Hakan Hakan 1 sa önce
    Dün birlik mesajı veriyordun bugün top yekün saldırıyorsun, Ali sen de samimiyet sıfır, aynı Akp zihniyeti dün dediğini bugün unutuyor ben demedim diyor. Azıcık tutarlı ol.
  • DermanDerman1 sa önce
    Kibris cumhurbaskani,taniyamadim soyle bakinca,unutma oldugun makami avrupa kankanmi.iste dusmanlarin bir taktigide kendi insanini,senden koparmak icin,aleyhinde konustirur koparir senden hedefi onikiden vurur tipki ,6284 aileyi koruma kanunu gibi .dost gorunsede bakar sana el gibi.
  • lütfilütfi1 sa önce
    Esad ile görüşülmeli.Eninde sonunda o noktaya geleceğiz.PYD"yi terörist olarak kabul eden iki ülke var.Türkiye ve Suriye.Esad ile görüşülüp bu operasyon yapılsaydı dünya bizim ordaki meşrutiyetimizi tartışamazdı.
  • TurgayTurgay2 sa önce
    Bunların böyle olduğu başından beri belli idi. Ama her kesim kendisine uygun gelen yerden bakıp bunları görmezden geldi. Ama şimdi şapka düştü kel göründü. Ülkemizdeki solcuların önemli bir kısmının PKK'nın kucağında oturduğu maalesef bir gerçek. Ama asıl hayal kırıklığı Arap birliğinden geldi ve bizim yıllardır söylediğimiz bazılarının kafasına mıh gibi çakıldı.Her müsibette bir hayır vardır derler bundan sonra umarım Filistin konusunda araptan çok arapçı olmayız. Zaten biraz tarih bilen böyle olmaz ama din ile ırkı birbirine karıştırırsan böyle olur.
  • Sabri eğretSabri eğret2 sa önce
    Allah razı olsun duygu ve düşüncelerimizigereği gibi yazmışşınız
  • ORHAN İNANORHAN İNAN2 sa önce
    BİZDEKİ MARKSİST DÜŞÜNCELİ DEVRİMBAZLAR DÜN OLDUĞU GİBİLER,HİÇ DEĞİŞMEDİLER..BU VATANI HİÇ SEVMEDİLER..KENDİLERİNİN YÖNETEMEDİĞİ TÜRKİYEYİ DÜŞMAN KABUL ETTİLER..UTANMADAN,BARIŞ,İNSAN HAKLARI,DEMOKRASİ NUTUKLARI ATMAKTAN HİÇ GERİ DURMADILAR..ANCAK HEP KATİLLERİN ,BÖLÜCÜLERİN VE HAİNLERİN DESTEKÇİSİ OLDULAR..BUNLAR,BU ÜLKEYİ VE DEĞERLERİNİHEP DIŞLADILAR..MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE SAVAŞ AÇTILAR..BUNU DA İLERİCİLİK,ATATÜRKÇÜLÜK MASKELEMESİ İLE TOPLUMA YUTTURMAYA KALKTILAR..TARAFTAR DA BULDULAR..MEDYANIN GÜCÜNÜ HEP ARKALARINA ALDILAR..DEVLETİN ÖNEMLİ ORGANLARINDA SÖZ SAHİBİ OLDULAR VE İTİBAR GÖRDÜLER..BUNLAR KENDİLERİNİ HEP ÜSTÜN GÖRDÜ..KİBİRLERİ DAĞLARI AŞTI..ARTIK YETER ..HADLERİ BİR AN EVVEL BİLDİRİLMELİ VE BU ASALAKLARIN DEVLETE VE MİLLETE TAHAKKÜM ETME GİRİŞİMLERİNE SON VERİLMELİ..ELLERİNİZE SAĞLIK..HER ZAMANKİ GİBİ NEFİS BİR TESPİT VE TAHLİL YAPMIŞSINIZ..
  • AHMEDAHMED3 sa önce
    Kaleminize sağlık Ali Bey. Arap Ülkelerinin Yöneticileri maalesef Amerika ve Avrupanın oyuncağı. Geçen gün, bir Arap Ülkesi T.v sinde bir Arap yorumcuyu dinledim. FACEde paylaşılmıştı. Türkçe alt yazılıydı".Arap Birliğini , Amerikaile İngiltere kurdurmuştur. Arap ülkelerini daha kolay yönetmek birlik sağlamak için.Arap birliği yöneticeleri birer piyondur. Halk kesinlikle onları ve söylediklerini kabul etmez. Halk MüslümanTürk kardeşlerimizi destekler......." diyordu. Aslındagerçekler bu şekilde.
  • DermanDerman3 sa önce
    Kimin dost kimin dusman veya pisman,olsada sozun bittigi yer.birazcik ,insana deger veriyorsaniz teror sevicileri .size yapilmasini istemediginizi karsinizdakinede yapmayacaksin.
  • OkurOkur3 sa önce
    Hep aynı pencere. Salih Müslüm. Pasaport meselesi ne oldu. Önce besle büyüt sonra ...
  • Mustafa YıldıztürkMustafa Yıldıztürk5 sa önce
    Ali Bey, özellikle son 1 haftadır yazılarınızı dikkatle takip ediyorum.Birlik beraberliğin önemini ve herkesin destek vermesi gerektiğini altını çizerek vurguluyorsunuz. Ama bunu yaparken mutlaka ama mutlaka muhalefet şöyle dedi böyle dedi, şöyle riyakar böyle şerefsiz demeyi de hiç ihmal etmiyorsunuz. Böyle birlik beraberlik olur mu?Tabi ki yanlışları eleştirelim ama kullandığınız dil birlik ve beraberlikten çok uzak. Türkün Türkten başka dostu olmadığı bir kez daha kanıtlandı, ne Avrupalısı ne Amerikalısı ne de o çok beğendimiz kendimize örnek aldığımız Arap ülkeleri. O yüzden lütfen biraz daha dikkat
  • ÖzlemÖzlem5 sa önce
    Ali Bey; şu bunu dememiş bu bunu dememiş hiç bir kıymeti yoktur. Herkes kimin ne mal olduğunu biliyor zaten.Canımızı, malımızı verdiğimiz duamızda es geçmediğimiz filistin desteği yok ya, beni içimi en çok yakan odur.6 gün sonra yaptıkları açıklamayı bir okuyun Allah rızası için. Kıytırıktan içi boş destek olmayan, biraz daha dikkat edilip ayrıntıya girilirse nerdeyse bizi suçlu gösterecek bir açıklama. Vallahi çok üzüldüm filistin adına.
  • YasinYasin5 sa önce
    Zaman hükümeti eleştirme zamanı değil, orduya destek olma zamanıdır. Esad Rusya’dan izinsiz nefes bile alamaz, bizimkilerin Esad sevgisi nedir anlayamadım.
  • O.UralO.Ural8 sa önce
    Kaleminize yüreğinize sağlık Ali bey bu önceden gerekli yerlere bir şey diyemiyenler kendilerini koruyan emperyalist Amerika'nın kağıttan bir kaplan olduğunu Türk ordusunun ve Türk milletinin gücünü ve şakası olmadığını görünce kıvırtmaya barış havarisi olmaya başladılar peki bu beyinsizler bizim savaş etmediğimiz terör örgütlerine karşı bir operasyon yaptığımızı terör örgütleriyle barış olmayacağını bilmeyecek kadar beyinsizlerin hele o k.k.t.c. Cumhurbaşkanı olacak soytarı eteğini fetoyamı kaptırmışki terör yandaşlarının ağzıyla konuşmaya başladı nankör herif seni doyurup besleyen kim sen kimlere köpeklik yapıyorsun biz size ve sizin gibi hainlere önceden dedik bir gece ansızın gelebiliriz diye size süre verdik ama siz bizi test etmeye kalkıştınız aklınız sıra sizin gibi emperyalist Amerikan köpeklerinden korktuğumuz zannedip şımardıkça şımardınız yani taraf olduğunuz Amerikan patentli terör örgütlerini kastediyorum tabiki sizin güvenliğiniz emperyalist agababanız her zamanki yaptığını yaptı top yekün sizi yine sattı bu terör örgütleri her zaman bize şehit haberleri izlettirirken barıştan bahsetmeyen sizin gibi kahpelerin şimdi barıştan bahsetmeleri tutarsızlık ve şerefsizlikten başka bir şey değil aynen size reisin Avrupalılara dediği gibi diyorum hadi lan ordan şerefsiz Amerikan uşakları .

Ali Karahasanoğlu

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