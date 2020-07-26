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Tivitır’ın avukatlığını yapan CHP, İP, HDP’liler!

Ayasofya konusunda tereddüt geçiren kesimler..

“Avrupa bu işe ne der?” diyenler..

“Bağımsızlığımızı perçinleyecek adımlar atalım ama, böyle tartışmalı konulara girmeyelim” diyenler..

“Bütün hristiyanların hedefi haline geldik. Niye böyle bir riske girdik ki?” itirazında bulunanlar.

“Müze olarak kalsaydı, 300 milyon lira kazancımız vardı.. Cami olmasından, turistler kazançlı çıktı. Şimdi bedavaya girecekler” diyerek, kılçıklık yapmak isteyenler..

Durdukları yerde, dursalar.

Tutarlı olsalar..

Bu itirazlarını samimiyetle yaptıklarını isbat edecek şekilde, başka konularda da yaklaşımlarını sergileseler.

“Farklı düşünüyoruz ama, yine de muhataplarımız tutarlı insanlar.. Başka pencereden bakıyorlar, bizim onlardan, onların bizden öğrenecekleri hususlar olabilir.. Kulak verelim. Yine kendi kararımızı, onların hatırlatmalarını da dikkate alarak verelim” diyeceğim..

Ama diyemiyorum..

Niçin?

İlkesizler de onun için.

Tutarsızlar da onun için..

Yanar-dönerler de onun için..

‘Hani ispatı, hani ispatı” dediğinizi duyar gibiyim..

Buyrun, ilkesizliklerini, tutarsızlıklarını, Türkiye’nin kasasına girecek parayı ileri sürerken bile aslında amaçlarının bambaşka şeyler olduğunu  ispat edelim..

Ayasofya’nın açılmasına, değişik yükseklikteki itirazlarla karşı çıkanların hemen tamamı..

TBMM’de görüşmesi süren “Sosyal medya düzenlemesi” hakkında, karşı görüş dermeyan ediyorlar..

Ayasofya’da bize soruyorlardı ya: 

“Bu işe Batı ne der? Avrupa ne der? Bu açılış, Avrupalı müttefiklerimizi kızdırmaz mı?” diye..

Şimdi biz de bunlara hatırlatalım:

“Ayasofya konusunun başka bileşenleri var.. Ama sosyal medya düzenlemesinde, sizi dinleyelim.. Avrupalılar bu işe ne der diye düşünelim.. Araştıralım.. Batılılar bu işe kızarlar mı diye sorgulayalım... Bakıyoruz, Avrupa’da bu işlerde söz sahibi olan Almanya’ya.. Sosyal medya düzenlemesini, çoktaaan yapmışlar.. Biz de onların sosyal medya düzenlemesini alıp, büyük oranda ondan yararlanarak, Türkiye’ye uyarlıyoruz... Batılılar, sosyal medya düzenlemesini nasıl yapmışlarsa, biz de bir benzerini yapıyoruz..”

Eeee?

Ayasofya’da bize kılçıklık yapanlar, “Avrupa’nın ne diyeceği” sorusunu yöneltenler, sosyal medya konusunda bu hatırlatmamıza uygun hareket ediyorlar mı?

Hayır..

Dün komisyon görüşmelerinde, tartışmalar yüksek sesle devam ediyor..

CHP milletvekili Turan Aydoğan, komisyonda AK Partililere çıkışıyor:

“İran mı yapmak istiyorsunuz, hangi lige taşımak istiyorsunuz?”

AK Partili Ali Özkaya’nın cevabı çok net. 

Çok veciz.. 

Bu cevabı alan bir sosyal demokratın, bir solcunun.. “Bağımsız Türkiye” sloganını dillendiren kişinin, gidip kendisini Boğaz köprüsünden atması (Tabii ki intihara karşışız. İntihar günah.. Sembolik bir ifade kabul edin) gerekir..

CHP’lilerle birlikte hareket eden İYİ Partililer hakeza.. HDP’liler hakeza..

Ne cevap vermiş, Özkaya?

Birlikte okuyalım:

“Ey CHP! Ey İYİ Parti! Ey HDP! Siz Twitter’ın avukatı mısınız, milletin vekili misiniz?”

Haydi bakalım, Ayasofya konusunda kısık kısık seslerle mızıkçılık edenler..

“Batı bize ne der? Avrupa bize ne yapar” diye korkudan titreyenler..

Bakın..

Sosyal medya düzenlemesinde, Avrupa’nın yaptığı düzenleme, Türkiye tarafından da yapılmak isteniyor.

Ama karşı çıkan, yine sizsiniz..

“Biz bağımsız bir ülkeyiz, Ayasofya’nın açılmasını kimseye sormayız” diyemediğiniz gibi..

Almanya’nın kendi menfaatleri için kabul ettiği düzenlemeyi, biz de Türkiye’nin menfaatleri için kabul etmek istediğimizde..

“Avrupa bize ne der” demiyorsunuz ama..

Diyebilecek bir durumunuz yok, çünkü..

Yine itiraz ediyorsunuz..

Ayasofya’da üç tane bağnaz hristiyanın avukatlığını yaparken..

Sosyal medya konusunda da, üç tane emperyal şirketin avukatlığını yapmaya kalkıyorsunuz..

Ayasofya’nın açılışı konusunda, “Bütün hristiyanların hedefi haline geliriz” diye korkuyordunuz..

Bakın, sosyal medya konusunda, Almanya düzenlemeyi bizden önce yapmış.. 

Bu işin merkezi Amerika’da bile, başkan Trump ile oranın derin devleti, bu konuda kavga ediyor..

Biz niye geri duralım ki?

Biz niye, sosyal demokratların eli ile.

Milliyetçi geçinen İYİ Partililerin dili ile tivitır’ın avukatlığını üstleniyoruz ki?

Ayasofya konusunda ne diyordu, mızıkçı CHP’liler?

“300 milyon müze giriş parasından olduk!”

Haydi bakalım, yeni düzenleme ile, sosyal medya şirketlerine, değil 300 milyon lira, cezasını, vergisini, şube açılışını, temsilci atamasını vesairesini düşünürseniz, Türkiye’nin kasasına girecek 30 milyarlık bir kazanç kapısı çıkmış..

Siz de destek verin, “Sosyal medya düzenlemesi yapılmalı. Hemen yapılmalı. Tahminen görüşmelerle geçecek olan değil bir hafta, bir gün, hatta bir saat gecikmemiz, bu ülkeye ihanettir. Bu millete hainliktir” deyin..

Desteğinizi verin..

Biz de inanalım, “Bu arkadaşlar gerçekten, Türkiye’nin mali yapısını düşünüyorlar. Ayasofya’nın müze olarak kalması halindeki 300 milyon lirayı önemsiyorlar” diyelim..

Siz.. 

Sosyal medya konusunda, Türkiye’nin üzerinden trilyonlar kazanılırken, bizim enayi yerine konulmamızı önleyecek düzenlemeye ayak sürterken.. İtiraz ederken.. Türkiye’yi parasal olarak sömürmek isteyen küresel şirketlere daha fazla kazandırmak için, AK Parti-MHP birlikteliğinin TBMM’ye getirdiği sosyal medya düzenlemesine engel çıkarmak için binbir dereden su getirirken.

Ayasofya’nın bilet parası üzerinden bize “Ne güzel para kazanıyorduk, o da gitti elimizden” derseniz..

Tutarlı olamazsınız.

Güvenilir olamazsınız..

Milletin vekilliğini değil, “tivitır’ın avukatlığı”nı yapmış olursunuz..

 

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Yorumlar

BIR BASKA ZILLET

Devlet millet yaranina olan bir konu tiviter'de 100 bin oyla 5 sirada iken vatan-millet haini bir tag 3 bin oylata 1 sirada oluyor!? ve buna da kimi iblisler "demokrasi" diyor!? DEMOKRASiymis! Yerim oyle demokrasiyi, dunyanin neresinde hukumranlik hakki ortaktir? tiviter, facebook vs denetimi T.C devletinde olmayan medyanin Turkiyede ne isi var? bu zillete niye riza gosteriliyor? eskiden yurt disina egitim icin gidenlerin beyni yikanir Turkislam dusmani olurdu, simdi bastan asagi butun millet curuyor resmen curuyor. denetimsiz Sosyal medya bir an evel kapatilmazsa yarin yonetecek milleti bulur da yonetirsiniz! Dagda eşşege binmeyi bilmeyen yontulacaklar sehire geldi araba surmeye baslayinca yollar morg'a dondu. simdi, sokakta edeblice yurumeyi bilmeyen yamyamlar kendilerini dokunulmaz sanarak sosyal medyada hukum kesiyorlar. memleketin kaderi..
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insanoğlu

Namaz kılmayan insanların derdi AYASOFYA oldu.....öyle çirkefler ki .eleştirmeden sevinemiyorlar ........Fatihin mirasını namaz kılan CB hazmedemiyorlar.......... ..Almanlar daha ileri ALMANCAYA geçelim, JAPONCAda olur... hatta kopyalayın komple alaman yasalarını olsun bitsin....ne gerek var adamlar en eyisini yapıyor.....müslümana ALLAHIN PEYGAMBERİN yasaları ne gerek ! Mahşerde hesabı sorulur elbet!
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