Yozgat'taki Evcil Köy'de 836 köpek ve 32 kedi yaklaşık 60 dönümlük alanda yaşıyor

Yozgat Belediyesi'nin sahipsiz ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarını güvenli bir ortamda beslemek, tedavi etmek ve barındırmak için kurduğu Evcil Köy, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde farkındalık merkezine dönüştü. Tesis 836 köpek ve 32 kediye ev sahipliği yapıyor; hayvanlar yaklaşık 60 dönümlük bir alanda hayatını sürdürüyor.

Tesisteki çalışmalarla hayvanların yaşam kalitesi artırılırken, hayvan hakları konusunda toplumsal bilincin güçlendirilmesi de hedefleniyor. Evcil Köy zaman zaman ziyaretçilerini ağırlıyor; böylece hayvanlarla olan bağın kopmaması sağlanıyor. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan projenin ayrıntılarını anlattı.

Hayvanlar cinsine ve saldırganlığına göre sınıflandırıldı

Arslan'ın verdiği bilgiye göre hayvanlar cinslerine, ırklarına, saldırganlıklarına ve büyüklüklerine göre ayrıldı; yaklaşık 60 dönümlük doğal yaşam alanına yerleştirildi. Kentte daha önce de bir barınak vardı. Başkan oradaki şartların son derece sağlıksız olduğunu, "Bir manada köpekleri oraya götürüp bırakıyorduk, kendi haline terk etmiş oluyorduk" sözleriyle anlattı. Yeni düzende ise hayvanların "kendi tabiatlarına uygun çok daha rahat bir şekilde" yaşadığını dile getirdi.

Sokak hayvanlarının Türkiye'de sürekli tartışılan bir konu olduğunu hatırlatan Arslan, vatandaşların bir kısmının hayvanları sokaklarda görmek istediğini, bir kısmının ise farklı hassasiyetler gösterdiğini söyledi. Başkan, "Biz sorumluluğumuzun gereği olarak bu hayvanlara merhametle yaklaşmak gerektiğine inandık" ifadesini kullandı.

Hayvan hastanesinin inşaatı bitti

Evcil Köy'de idari bina ile kediler için "kedi oteli" adı verilen ayrı bir bölüm yer alıyor. Köpekler sınıflandırmalı şekilde yapılan ayrı barınma alanlarında kalıyor. Arslan'ın tesisin en önemli özelliği olarak nitelendirdiği hayvan hastanesinin ise inşaatı tamamlandı. Başkan, "İnşallah birkaç ay içerisinde de içerisinin malzemelerini de koyup hayata geçireceğiz" dedi ve aynı yerde mama üretiminin de yapılacağını aktardı.

Arslan projeyi "Türkiye'ye örnek bir proje oldu. Sokaklarda evcil hayvan kalmadı" sözleriyle değerlendirdi.

Tesiste okullar, dernekler ve vakıflar zaman zaman program düzenliyor. Çocuklar Evcil Köy'de hayvanları besleyebiliyor, onlarla vakit geçirebiliyor; tesisten sahiplenme de yapılıyor. Arslan, geçmişte insanların bu hayvanlarla bir arada yaşadığını hatırlatarak yapılan ziyaretlerle çocukların evcil hayvanlardan kopmamış olduğunu söyledi.