UNESCO Geçici Listesi'ndeki İshak Paşa Sarayı'nda yıl sonu hedefi 250 bin ziyaretçi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Ağrı Dağı'nın eteklerindeki hakim bir tepede yükselen İshak Paşa Sarayı'nı bugüne kadar 200 bin kişi ziyaret etti. Ağrı Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Ağrı, yıl sonuna kadar 250 bin ziyaretçi sayısına ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

2000 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan saray, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyor. Osmanlı'nın İstanbul dışındaki en büyük saraylarından biri olan yapı, dünyanın ilk kalorifer sistemine sahip binası olarak kabul ediliyor. Saray; Ahmed-i Hani Türbesi, Eski Beyazıt Camii ve müzesiyle birlikte yılın her döneminde yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

'Batıda Topkapı Sarayı, doğuda İshak Paşa Sarayı'

Erhan Ağrı, sarayın 18'inci yüzyılda inşa edildiğini, yapımını Çolak Abdi Paşa'nın başlattığını, inşaatın torunu İshak Paşa döneminde tamamlandığını bildirdi. "Batıda Topkapı Sarayı, doğuda İshak Paşa Sarayı. İshak Paşa Sarayı'nda bütün detaylar düşünülerek yapılmıştır" diyen Ağrı, merkezi ısıtma sisteminin ilk kullanıldığı yerin de saray olduğunu ifade etti.

Ağrı'nın verdiği bilgiye göre yapıda 4 ana taç kapı bulunuyor; bu kapılar binaya anıtsallık kazandırırken Selçuklu mimarisinin tipik plan özelliğini taşıyor. Süslemelerde 8 kollu yıldız, rumi ve sarmaşık motifleri yer alıyor. İkinci avludan mutfağa açılan kapıdaki aslan figüründe hayvanın bir ayağının havada olması armağan anlamı taşıyor; kapıda ayrıca hayat ağacı motifi bulunuyor. Türbede ise dönemin Avrupa sanatındaki gotik ve barok süslemelerin etkisi görülüyor.

Saraya sesli rehberlik sistemi kazandırma planı

Amaçlarının sarayın görünürlüğünü, farkındalığını ve ziyaretçi sayısını artırmak olduğunu anlatan Ağrı, saraya dijital bir yapı kazandırmaya çalıştıklarını söyledi. Sesli rehberlik sistemini "nasip olursa" yıl sonuna kadar tamamlamayı düşündüklerini belirten müdür, sarayın çeşitli restorasyon ihtiyaçlarıyla ilgili çalışmaları Bakanlığın yürüttüğünü, bunlar tamamlandığında yapının gerçek değerini daha iyi ortaya koyacağını ve daha iyi anlaşılacağını aktardı.

Ağrı, ağustos ayında 30 bin ziyaretçi sayısının aşıldığını, eylülde ise açıklamanın yapıldığı tarihe kadar 25 bin ziyaretçinin geçildiğini bildirdi. Müdür, aylık ortalama ziyaretçi sayısını konuşmasının bir bölümünde 25-30 bin, bir başka bölümünde ise 35-40 bin civarı olarak dile getirdi. Bölgenin kış memleketi olduğunu ve ziyaretlerin yazın yoğunlaştığını söyleyen Ağrı, çevre ülkeler İran, Azerbaycan, Gürcistan, Nahçıvan ve Ermenistan ile dünyanın birçok yerinden ziyaretçi geldiğini kaydetti.

Avustralya, Amerika ve Kanada'dan gelen turistler etkileniyor

İstanbul'dan bölgeye yılda 6-7 tur düzenleyen rehber Ahmet Gülmez, özellikle Avustralya, Amerika ve Kanada'dan gelen turistlerin saraydan etkilendiğini söyledi. Gülmez, "Misafirlerimiz ülkenin doğusunda bu kadar büyük bir Osmanlı sarayı görünce çok etkileniyorlar" dedi.

Gülmez, şöyle konuştu: "Ağrı Dağı'nın neredeyse eteklerinde, eski Doğubayazıt şehrinin kalıntılarına bakan bir yerdeyiz. Solumuzda Ahmed-i Hani'yi, alt tarafta Doğubayazıt'ı görüyoruz. Hem manevi hem maddi, tarihi boyutunu anlayınca gerçekten ülkenin doğusunda en çok etkilendikleri yerlerden birisi oluyor."