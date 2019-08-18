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“Tatil bana çok yakışıyor!” dedi, yine tatile çıktı!

18 Ağustos 2019 Pazar

“Mazbatamı versene, mazbatamı versene” diye stadlarda slogan atarak geldiler..

Mazbatalarını aldılar..

Şimdi başkan koltuğunda oturmaları gerekirken..

Daha iki ayı doldurmadan, bir yılını dolduran çalışanlar gibi, önce 8 gün, Cuma gününden itibaren de 6 günlük yıllık izne çıkmış..

Önce Alevi kardeşlerimize selam çakmış..

Hacıbektaş’a gitmiş..

Orada şöyle bir dolanıp..

“Ver elini Bodrum” demiş..

Herkes onu Hacıbektaş’ta, Hacıbektaş-ı Veli’nin felsefesinden yararlanıyor diye zannederken..

O, daha bir yılını doldurmadığı halde, peşin peşin kullanmaya başladığı yıllık izninin ilk 8 günü için sarfettiği  “tatil bana çok yakışıyor” sözünü tekrar perçinlemek için, Bodrum’a uçuvermiş..

Ekrem bey Bodrum’a uçarken, aslında Bodrum’a çakılacağını nereden bilsin?

O, Bodrum’da bir yatta fotoğraf verirken, işinden ettiği büyükşehir belediye başkanlığı çalışanlarından boşalan kadrolara CHP’li militanları henüz doldurmadığı veya doldurdukları da tatil yaptığı için..

Yüzlerce yıldır yerleşim birimi olan ve çevresindeki yapılaşmadan altyapı açısından hiçbir zarar görmesi mümkün olmayan, bir tarafı deniz, diğer tarafların tamamı SİT alanı olan Fatih’te sel afeti yaşanmış.

AK Parti’nin, hatta ondan öncesindeki onlarca yıllık farklı partilerin belediye başkanlıkları döneminde, Fatih ilçesinde (özellikle de sel afetinin olduğu mahal açısından isimlendirilecek olursa, eski ismi ile Eminönü ilçesinde) şimdiye kadar böyle bir sel afeti yaşanmamış.

Selde ölen insan olmamış..

Ama..

58 günün (hafta sonlarını da içine katarak 58 gün) 14 gününü yıllık izin olarak kullanmaya kalkan Büyükşehir Belediye Başkanı’nın iki aylık döneminde, Fatih ilçesinde bir insanımız, şehrin göbeğinde yaşanan sel afetinde can veriyor..

CHP’li troller hemen devreye giriyorlar:

“25 yıllık altyapı bozukluğunu, iki ayda Ekrem başkanın düzelteceğini mi bekliyordunuz?”

Yok baba, biz beklemiyorduk..

Siz bekliyordunuz.

Bizim beklentimiz sadece, “Bu tür sel felaketleri olmaması için, 30 müdürden 8’inin durumunu sonra görüşmek üzere,  ikisini görevde bırakıp, 22’sini değiştiren Ekrem beyin, yıllık iznini bir yılını doldurduktan sonra kullanmak üzere, işinin başında durmasını bekliyorduk..

Ama nerde?

Beyefendi bir gün İstanbul’da, ertesi gün Çeşme’de..

Bir gün İstanbul’da.. Ertesi Günü Hacıbektaş’ta.. Daha ertesi gün, Bodrum’da..

Sonra da trolleri bize cevap yetiştiriyor: “25 yıldır yönetenler değil de, iki aydır yöneten mi sorumlu?”

2 aydır yönetiyor olsa, canımız kurban.

İki aydır, İstanbul’da değil ki, sizin başkanınız..

Dolaşıp duruyor..

Eleştirimiz de, buna yönelik..

Yoksa..

100 yıldır hemen hiçbir ek bina yapılmamış Kapalıçarşı’nın hemen arkasındaki yokuştan..

Nehir akar gibi bir su akıyorsa..

Bunun tek açıklaması vardır..

“Altyapı bakımı yapılmamış”.

Altyapı yetersiz olsa idi.

Geçen sene, ondan önceki sene.. Mutlaka bir başka örnek daha yaşardık..

Ama bugüne kadar görülmemiş bir felaket yaşanıyor ise..

O bölgede yeni bina yok ise..

Düne göre değişen hiçbir olumsuzluk yok ise..

Tek makul gerekçe, “Altyapı bakımının yapılmamış olması”dır..

Ama bunlarda akıl nerede?

Sorgulama nerede?

Hemen klasik cevabı yapıştırıyorlar..

“25 yıldır yapılmayan altyapı yüzünden oldu!”

Seçimden önce, bu tür söylemleri hiç yoktu..

“25 yıldır yapılmamış altyapısı olan İstanbul’da başkanlık çok zor. Her şey daha güzel olacak diyemem.. Ama en azından, her şey, dünden daha kötü olmayacak” demiyorlardı..

Binali Yıldırım gibi, naif bir insan, danışmanlarının yanlış yönlendirmesi ile gittiği piyano gösterisinde, Ekrem’cilerin terbiyesizce saldırısına uğruyordu: “Her şey.. Çok güzel.. Olacak. Çok güzel.. Olacak. Olcak. Olcak..”

Atılan sloganlarda, “Biz ne diyoruz? Bu altyapı ile, her şeyin yanlış yapıldığı bir büyükşehirde, her şey nasıl çok güzel olabilir ki? En az, üç seneye ihtiyacımız var. En az 45 seneye ihtiyacımız var” demiyorlardı..

“Kimsenin ekmeği ile oynamam” diyerek göreve gelip..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde, “belediye çalışanlarını israf sorumlusu gibi göstermek yanlıştır” açıklaması yaptı diye, alt kademede çalışan bir çalışanın iş akdini sonlandırıp, bir de eşi Dilek İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından, büyük bir iş başarmış gibi, “Belediye önünde seçilmiş Başkan İmamoğlu aleyhine siyasi bildiri okuyan @MuratKazanasmaz’ın İBB’deki görevine son verildi” paylaşımı yaptıranlar, şimdi “Doğal afet” savunmasının arkasına saklanmaya çalışıyorlar..

Beyler.

Vazifenizi yaparsınız...

İşinizin başında olursunuz.

Çalışanın ekmeği ile oynamazsınız..

Bakımı yaparsınız..

İşi ehline verirsiniz.

Sonra, yine de bir afette, can kaybımız olursa..

Maddi hasar olursa..

“Allah’a karşı mı geleceğiz.. Biz üzerimize düşenlerin hepsini yaptık. Ama başaramadık” deriz.

Sen Bodrum’da tatil yaparsan..

Yıllardır o belediyede çalışan işçinin iş akdine son verip, bunu bir de böbürlenerek kamuoyuna açıklarsan.

Su giderlerinin bakımını yaptırmaz, işi ehline vermez, yan gelip yatarsan..

Yaşanılan can kaybının sebebi de, sen olursun..

“Yapacak çok işimiz var. Çok hızlı çalışacağız” diye seçmenden oy toplayıp, sonrasında, daha üzerinden iki ay bile geçmeden, “Tatil bana çok yakışıyor” dersen..

“25 yıldır başkanlık yapanların döneminde olmayan can kaybı, niye senin iki aylık başkanlık döneminde yaşandı ki?” sorusuna muhatap olursun..

Dikkat buyrun..

Daha bir ay önce.. Ankara’da dört can verdik..

Şimdiye kadar Ankara’da böyle bir can kaybı hiç yaşanmamıştı..

Şimdi de, İstanbul’un bugüne kadar selden dolayı can kaybı hiç yaşanmamış Fatih ilçesinde bir can kaybı var..

Düne göre, “Her şey çok güzel olacak” diye göreve gelenler..

Her şeyi, çok daha beter yapmanın sinyallerini veriyorlar..

Ama yapılacak bir şey yok..

Halk, bunları seçti..

5 yıl katlanacağız..

Allah, felaketimizi daha fazla artırmasın..

 

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YORUM YAZ

  • Müslüm AKBULUTMüslüm AKBULUT30 dk önce
    Felaketler BAŞKAN'nın Tatil tadını kaçıracak kadar ÖNEMLİMİ-ki.!!!
  • EneklEnekl1 sa önce
    Felaketin sebebi yapılan yaptık oldu zihniyeti değilmi bunu birde başkasının sırtına kambur edersiniz bu ne ilk nede son olacak adam kazma kürekmi çalışsın görevli müdürler var belediye imkanları zaten çalışıyor 4aydır belediyenin başındaki adama yatırım yok gidiyor millet sürünüyor demek mümkünmü 27 milyar borç varken ilk önce borç ödenir yapılacaklar afet doşında sonra yapılır
  • PostacıPostacı1 sa önce
    ASLINDA BURAYA BU YORUMU YAZMAYACAKTIM, AMA ŞUNU SÖYLEMEDEN GEÇEMEYECEĞİM, BUNLAR DAHA İYİ GÜNLERİNİZ, ŞİŞİRİLİP BALON YAPILAN VE BAZI KENDİNİ BİLMEZ GAZETE YAZARLARININ NE YAPARSA YAPSIN POHPOHLADIĞI KİŞİ BAŞARAMAYACAK...AMA YAHU NASIL BU HALE GELDİK DE DEMEYECEKLER...
  • DermanDerman1 sa önce
    Hersey guzel olacakmis.istanbul sahipsiz selde bogulacak hele deprem olsa solugu abd alacak
  • AndızAndız1 sa önce
    Yorumcu "Derman"ın edebi (!) yorumları da olmasa yazı pek yavan kalacakmış! Tebrik ederim...
  • Rıfat Rıfat 2 sa önce
    Herşey güzel olmaya başladı bile; Ekrem balonunun bu kadar çabuk sönmeye başlayacağını tahmin etmezdim doğrusu!
  • Mehmet AliMehmet Ali2 sa önce
    CHP yönetimini beğenmeyenler söylesin, neden en güzel ve nezih semtler hep CHP' yönetiminde. AKP bu kadar dış borç aldı, mesela neden Güngören'i Bağcılar'ı cazibe merkezi yapamadı? Nedir bu işin sırrı? Beşiktaş, Kadıköy, Şişli vb. hayat güzel, gençler, turistler, okullar, mekanlar Türkiye standardının en üstünde, yaşanabiliyor en azından. Siyasal İslamcılar gözümüzün önünde beyoğlunu Halep'e çevirdi, hala görmüyor olmazsınız. Bu başka bir kafa...
  • HasanHasan2 sa önce
    #HerseyCokCuzel Olacak!.
  • DermanDerman3 sa önce
    Yorumcu topak,amma ve lakin velevki izini olsabile hani tehlike Aninda gemiyi kaptan terk eder,almanyada butcesi yeterli olmayan insan bilirimyedi sene izine gidemeyen oyle calisan bilirimise yeni girmis bunun izin istegi kabul olmaz ama oyle yetki sahibi veya zengin zumresi belki ogle yemegini pariste yedi desinler bu onun prestiji belki izin mevsimi parasida olabilir fakat halk hizmet bekliyor belki soyle olsaydi izin kullanma imkani oldugu halde izin kullanmadi calismayi tercih etti kimsenin izininde gozumuz yok birgun ben izin icin ucak bileti aldim is yerine dedim bu benim ucak biletim izin icin ,patron olmaz oyle sey bize haber ver yeterli calisan varsa ona gore plan yapalim dedi her isteyen ilk firsatda kaytarirsa calisanida kaytarir.
  • MinaMina3 sa önce
    Istanbul, nankörlerine ağlıyor....?Istanbul'u daha cok felaket bekliyor....sünnetullah bu.....sistem gereği bu....nankörlük eden nankörlük ettiği şeyden mahrum kalır..!!!..(şükur nimeti arttırır..)....kurunun yanında yaş da yanar.....Istanbul halkı Istanbul a yapılan hizmetlere nankörlük etti..!!!!!!.....
  • OgedayOgeday3 sa önce
    imaminoglu YASAL iznini kullanmis, ne var bunda... Kendi yerine vekilini de tayin etmis.. Ve... selden sonra derhal Bodrumu birakip Ist. gelmis.. Ne yapsaydi yani 25 senelik defolari bir anda kapatsa miydi!.. #HerseyCokCuzel Olacak!.
  • ÖmerÖmer4 sa önce
    CHP den çok şey bekleyenler hayal kırıklığına uğradı. Ben hiç şaşırmadım Olmaaaz olmaz kardeşim CHP’den hizmet bekleyen daha çok bekler Doğal afet tamamda bir gel bak en azından görün o da yok bol bol laf başka birşey yok ne diyelim oy verenler düşünsün diyecem ama zararı hepimiz çekiyoruz
  • Mustafa TopakMustafa Topak4 sa önce
    Bu yazınızda imamoğlunun hakkı olmayan izne çıkmasından başka bir şey anlamadım
  • hasanhasan4 sa önce
    istanbullu kendisi kaşındı....göya akp ye ders verdi, şimdi dersini alıyor....
  • DermanDerman5 sa önce
    Sayin valim hurmetler ister meslek ister,isim ne guzel tarif ettiniz sulumancu fazilet onlarda ondan farzet en guzeli firidak akp ve mhp olanlarda var sayin bahceli alinmasin cogunu adam yerine koymasin.
  • erden canerden can5 sa önce
    Selamunaleykum Ali bey istanbulumuza cok yazik oldu allahim sonumuzu hayir eylesin sayin binali yildirim gibi caliskan basarili istanbula yakisan degerli bir insani istanbula buyuksehir belediye baskani secemedigimiz icin ne kadar uzuldugumu tahmin edemezsinizAli bey gercekleri yazdiginiz icinsizden ve akit gazetemizden emegi gecen herkesten allah razi olsun amin.
  • TR 31TR 315 sa önce
    Sayın Yazar ve Muhrerem Akp li kardeşlerim.Toplumsal barış sağlanmadan yeni zaferler kazanmak çok zordur. Yeni adli yıldaAdalet ve demokrasiye acilen dönülmelidir. 15 temmuz hain darbesini yapanlarin cezaları verilmesinin sonuna gelinmiştir.O yapıyı hayır kurumu gören yüzbinlerce memurun topluma kazandırılması zamanı gelmiştir. Berat edenler , haklarinda hiçbir işlem yapılmayan memurlar için .......Af indirim vs yasasının içine KHK lilar da eklenmelidir. ...... .......Devlet zehirli atık saçan fapirkayı kapatmayarak yüzbinlerce masumun zehirlenmesine göz yummuştur................ Devlet ihmalkarlık yapamaz. zehirli ortamı kapatsaydı kimse de buradan zehirlenmezdı. Ama Devletin amacı cemaat üyelerini tespit için kapatmadıysa bu demektir
  • kibarcikkibarcik5 sa önce
    amın rabbımın hıkmetınden sual sorulmaz 800 bın oya ortak olan larada mustehak olsun 5 bakalım neler olacak gorecegız madem yalancıekremı tercıh ettınız sonuclarına katlanacaksınız veselam
  • DermanDerman6 sa önce
    İzmir barosu hep bir yuzunu tanirdik biri yuz vermis olacakki obur yuzunu ,de tanidik ve utandik sozum ona basin ozgurlugu varmis git hukukcuya danis adamin varsa sende alis ve benden alkis,suratima sinek kondu kis, bir tanidigim var almanyada anahtar uydurmadigi kisi kalmadi gibi birgun polis durduruyor yer Almanyapolise galiba siz yenisiniz polisle tartisiyor yakin akrabasi agir ceza hakimiimis,gun pazar ve tel edip hakimi ariyor ,kendi anlatiyor hakim polisle gerekeni soyleyince yol veriyor.adamin olacak ozgulukmu onlarin bizlere lutfetdigi kadar ancak.
  • ValiVali6 sa önce
    Adamı niye sucluyorsunuz ... Adamı buraya getiren Suleymancilar, saadetliler ve fırıldak Akp liler dir
  • İbrahim akİbrahim ak7 sa önce
    Sıkıntı yok biz reisten önceki İstanbul'u da hatırlıyoruz onların yönettiği İstanbul'u çok iyi biliyoruz halicin halini Ümraniye'de ki çöp patlamalarını susuzluğu elektriksizligi ... Ama her şey unutuldu bunlar bize beş yıl nostalji yaşatacak günahı vebalı de oy verenlerin boynuna
  • Ilhan tasdelen Ilhan tasdelen 7 sa önce
    Ali bey suc onda degil bizim neden çünkü bizim gözümüz kör kulağımız sağırAynı zamanda nankörüz vesselâm
  • erhanerhan8 sa önce
    Bırak bu 8 günü görevi boyunca 5 yılı tatille geçirse CHP lilerden tek 1 kişi bile vazgeçmez. Senne söyleyeceksen,seçilmesini sağlayan,güya muhafazakar kesimdeki kanağan, nankör ve dönekleresöyleyeceklerinisöyle
  • DermanDerman8 sa önce
    Gazete kitap haberler ,ufkumuzu acan gonullu erler.birgun soylebir yaziokumustum,birgun carsinda yangin cikmis,carsida dukkani olan kisi yangini oldugu yere dogru kosarken onu taniyanlardan biri kosma yanan senin dukkan deyil deyince.dukkan sahibi cok sukur yarabbi demis ve birden hata ettigini anlamis omru boyunca tevbe etmis,cunku sadece zarar kendinde olmayinca bencillik yapmis oluyor,diger vatandasin zararina uzulnedini dusunmus birden hani konsusu ac yatarken bizden deyil sozunude duymaz olduk .neden biz boyle olduk hepdenmi bencil olduk.
  • AHMEDAHMED8 sa önce
    Bulunduğum şehirde, belediye işçileri yazın, harıl harıl Rögarları temizliyorlar. Her birini tıkalı mı diye kontrol ediyorlar. İstanbulda, sel basan yerlerde hiçrögarları kontrol edilirken gördünüz mü?
  • DermanDerman9 sa önce
    İmamoglu sempati sirin gizukmeye calusiyor ,gercek ,saldirgan okusunu gizliyor akresip tavrini fark edenler fark etmistir ,istambulu elde etmustir tatile gitmistir ,konu bitmistir, hergun ,alkolik babanin ,evini ihmal edip meyhaneciyle ahbab olmustur.
  • Zekeriya Gökçe Zekeriya Gökçe 10 sa önce
    İş ehlinde! Ekrem ismi gibi tatil ve gezme konusunda çok çok cömert. Yandaşlarına( ... , ... üç harflilere )) iş konusunda çok çömert. Yetişmiş insan harcamakta çok ....Ya Hü helal olsun bir şey keşfetmişyıllar yılı bu belediye ve başkanlarında olmayan bir şeyi izin atam izindeyiz deyip her gün izinde
  • DermanDerman10 sa önce
    Gazete oku,ali beyin makalesini googile tasimis tatil bana yakisiyor ,adamlarin bir sorun makale yazma derdi yok kopyeali beyin makalesini kopyeleyip naklediyor.
  • DermanDerman10 sa önce
    Sayin ali beygecen aklima geldi her,ne kim ne yaparsa yanina kaar kaliyor,bir valimize hakaret eden saygisiz,asit dedi basit dedi bir halt yedi bence daha beter olsunlar diyecegim fakat icinde ,ona oy vermeyenler var .yapacak birsey vardir sizden duyurmasi, bu senin yazdiklarinda kaliyor,adami odullendirdiler,adamin biri yoksul bir davete ziyatete katilir omrunde gormedigi yiyecegi,tika basa yer fakat ac gozlu gereginden fazla yiyince ,fenalasir derler doktora,goturelim yada doktor cagiralim .deyince fenalasan derki,olursemde boyle oluyum,der.ne sayarsan say bu adami secmenin iki nedeni birkere hizmet deyil.ulkeye zarar vermek o oy verenler,aldananlar,bu gidisata dur diyen yokmu babasinin cifligimi belediyeler kanunu yokmu yok oyle haybeden baskasinin kesesinden yasamak boyle bir tatili her vatandas yapabiliyormu.sahsen ben uzulmuyom bu istabul halkinin eseri artik bahtina calisanda olabilir yada serseri.
  • Yasin Yasin 11 sa önce
    Ali Bey haklı. Madem koltuk bu kadar önemli idi. Koltuğun hakkını vermek gerekir. Ama iyi ya da kötü demek için erken
  • Emre BayındırEmre Bayındır11 sa önce
    :)) Tatil bana yakışıyor sözü çocukçaydı, evet. Sırf şirin görünmek için sınırları zorluyor İmamoğlu bazı bazı. Ve fekat, Kapalıçarşı meselesinde öne sürdüğünüz tezin doğruluğunu anlayabilmek için, o bölgeye m2 başına düşen yağmur miktarının son bir kaç yıl içerisinde yaşanıp yaşanmadığna bakmak lazım, mutlaka olurdu demeden önce. Bir bakalım da, sonra yapalım yorum, olur mu?

Ali Karahasanoğlu

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