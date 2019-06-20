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Sülün Osman’ın bugünkü versiyonu!

20 Haziran 2019 Perşembe

“Her seçimde olur böyle basit hatalar” derken ne kadar rahat..

Oysa “Her seçimde olur” dediği hatalar..

5 tane bir parti lehine ise..

4 tane de diğer parti lehinedir..

10 tane bir parti lehine ise.. 8 tane de diğer parti lehinedir..

Ama onlarca sandıkta, hep bir partinin oyları, 350 yerine, sıfır yazılmış ise.. 

Bir olarak yazılmış ise..

Burda bir hırsızlık olduğu açıktır..

Ama muhatabımız o kadar pişkin ki..

Hırsızlığın üstünü örtüyor, “Her seçimde olur böyle küçük hatalar” diyor..

Geçiyorsunuz, geçersiz oylara.. Sayıldıkça aradaki fark hep azaldığı halde. “Benim de oylarımın bir kısmı geçersiz sayılmış, ne var bunda?” diyor..

Yine çok rahat.. Pişkin..

Binali Yıldırım ile birlikte yapacakları canlı yayın için, önce ortaya bir şey atıyor:

“Binali Bey soruları istemiş!”

Hem istediği iddia edilen, hem istenildiği iddia edilen, iddiayı yalanlıyor..

Ne beklersiniz? birazcık utanma değil mi? Bir özür değil mi?

Muhatabımız gayet rahat., “Ha öyle mi?” modunda, iftira atmamış gibi, yalan söylememiş gibi, yoluna devam ediyor..

Aynı canlı yayın için, “Moderatörle buluştunuz mu?” sorusuna..

Bir kanala çıkıp, “İsmail Küçükkaya ile 1-2 dakika görüştüm” cevabı verirken..

Bazı görüntüler çıkıp da, görüşmenin 46 dakika olduğu ortaya çıkınca “Ne var bunda” diye, yine utanmazlığı oynuyor..

Önce, “Moderatöre söyledim.. ‘Ne sorarsan sor, benim senden ne isteğim olabilir ki’ dedim” diyor..

Ardından bazı ayrıntılar ortaya çıkıyor..

Kendisi yüzünü hiç kızartmadan itiraf ediyor:

Moderatöre “Sizin ne soracağınıza karışmam ama konunun çemberi belli. İstanbul konuşulmalı, tamam ama İstanbul’da ikinci seçime niçin gidildiği de konuşulmalı. Bu en önemli mesele” dediğini kabul ediyor..

Moderatör İsmail de bunun ayakçısı..

O da diyor ki, “Ben gazeteciyim. Benim soracağım soruyu önceden benden istemek, kimsenin haddi değil..”

Sonra bakıyoruz.

Gidip görüşmüş.. Ekrem Bey’in neler soracağı konusundaki diktelerine “Eyvallah” demiş..

Pazar günü de bunu uygulamış, iptal olan seçimleri sormuş..

Bunlar.. 

Ve daha nice yalanlar..

Ve en önemlisi, “Basit” Ekrem’in Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı nitelikli dolandırıcılık davasındaki isnatlar..

Bana..

“Sülün Osman”ı hatırlattı.

Kim bu Sülün Osman?

Sempatik birisi olarak tanınıyor.. Aynen yukarda örneklerini verdiğim yalanları söylerken, çevresine gülücükler dağıtan “Basit” Ekrem gibi..

İlk vukuatını, kiracısı olduğu evin sahibini dolandırmak olarak anlatıyorlar..

Sonrasında işi geliştirmiş..

Galata Kulesi’ni satmaya kalkmış..

Şehir hatları vapurlarını.. Tramvayları satmaya kalkmış.. 

Hatta  Dolmabahçe’deki saat kulesini, Galata Köprüsü’nü satmaya çalışmış..

Nasıl mı olmuş?

Bir tanesini anlatayım..

Sülün Osman, birkaç arkadaşıyla birlikte Dolmabahçe Sarayı’nın önüne gidip bekler. Etraf kalabalıklaşınca, arkadaşları saat kulesine bakıp, kendi saatlerini ayarlarlar.. Sonrasında da Sülün Osman’a para verip, ordan ayrılırlar..

 Ne olduğunu anlamaya çalışan saf vatandaşlar sorarlar..

“Bu insanlar sana niye para veriyorlar?” Sülün Osman rahat..

“Bu saat kulesi benim. Benim saatime bakıp, saatlerini ayarlıyorlar. Bana da ücretini veriyorlar..”

Kolay yoldan para kazanma meraklısı, bir o kadar da saf vatandaşlara olta atılmıştır bir defa..

Ardından muhabbet gelişiyor..

“Çok para kazanıyorsundur herhalde..”

Sülün Osman bu!

“Kazanıyorum ama. Artık bu işi bırakmak istiyorum. Nereye kadar gidecek ki bu iş. Emekli olmak istiyorum..”

Sonrasında.

Saat kulesi saf vatandaşlara ucuz bir fiyata satılır..

Sülün Osman, toz olur..

Olayları bu eksende değişik araçlarla tekrarlanır durur..

Öyle ki, cezaevinde olduğu bir dönemde, “Alınteri ile kazanmak” diye bir konferans verdiği bile ileri sürülüyor.

Bu kadar yani!

Günümüzün Sülün Osman’ına gelecek olursak..

O da Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, nitelikli dolandırıcılıktan, şu an yargılanıyor..

Bakmayın siz, onun, “Yargılandığınız bir dava var mı?” sorusuna verdiği, “Hiç yok.. Hiç.. Emin olun hiç yok” dediğine..

Dava şu an sürüyor.

Ekrem Bey’in Beylikdüzü’nde babası ile birlikte yaptığı “Beykonakları” diye bilinen villalar..

Vatandaşlara satılırken, inşaatın önündeki binlerce metrekarelik alan da, taşınmazın devamı diye tanıtılır..

Paralar alınır.

Villalar satılır..

Sonra anlaşılır ki, ana taşınmaza ait gibi gösterilen (Sülün Osman’ın “Benim” dediği saat kulesine uyarlarsak, Ekrem Bey de, “Önümüzdeki yeşil alan bizim” demiş, ama yalan çıkmış) taşınmaz, belediyeye ait.. O villaların kullanımında olması, kanuna aykırı..

İşte bu sebeple Ekrem Bey’e açılmış, nitelikli dolandırıcılık davası..

Ne demiş atalarımız?

“Tarih tekerrürden ibarettir..”

Tarih tekerrür ediyor..

Sülün Osman saat kulesini satıyor..

Bugünkü versiyonları da, belediyeye ait arsayı, satacağı taşınmazın zorunlu parçası imiş gibi gösteriyor..

Sonra da..

Nitelikli dolandırıcılık davasına muhatap oluyor..

Ama tarihte yaşanılanlarla, küçük küçük farklılıklar da oluyor..

Sülün Osman, bir seferinde, başkasının evini satarken, yaptığı numara anlaşılıyor. Ev sahibinden ölesiye dayak yiyor..

Görünen o ki..

Beykonakları’nda müşterilerini aldatan yeni Sülün Osman da..

Bir dayak yiyecek..

Ama belediye arsasını sattığı kişilerden değil..

Pazar günü, İstanbul’un tüm seçmeninden..

Haydi bakalım, hayırlısı..

 

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YORUM YAZ

  • Murat ÖzelMurat Özel25 dk önce
    Sn.Karahasanoğlu belanın büyüklüğünü bildiği için hala uyanamayanları uyandırmalk için can siparene çalışıyor. Umarım içimizdeki gafiller pazar günününe kadar uyanır.
  • Hıdır dikerHıdır diker35 dk önce
    ben her zaman yazıyorum C.H.P. liler vatan h.ini
  • ABDABD1 sa önce
    vesselam küçüktaşla imamoğlu aynı kefenin insanları onun için ikiside basit insanlar olduğunu birdaha gösterdiler ikiside yüzleri hiç kızarmıyor
  • ZIR CAHILZIR CAHIL1 sa önce
    Iste emperyalistin yarattigi tip boyle igrenc bir tip olur,emperyalistin yarattigi solcu boyle igrenc olur,emperyalistin yarattigi kurgusal musluman boyle igrenc olur,ne dersen de tinlamaz,olumune yalana dolana devam eder.Maalesef emperyalistin yarattigi CHP boyledir ve sadece Turklerde degil emperyalist her toplumda kendi CHP sini yaratmistir ve bunlarla dunyayi yonetmektedir.CHP:Fiziksel olarak guzel olmayan,beyinsel olarak zeki olmayan,ruhsal olarak sevecen olmayan kara yiginlarin toplandigi yer,maalesef butun dunyada bu boyle,degistirmek ve gelistirmek icin cok caba sarfetmemiz gerekiyor yani emperyalizmi(dunya bankirlerinin hegomonyasini) yikmamiz gerekiyor.
  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    28 şubat dahil müslümanlara KAN KUSTURAN aydın doğan, cezasız kalırken, TEK KELİME etmeyen ak partiye oy mu istiyorsun.................. Tabiki chp adayına oy vermeyelim, Binali yıldırım varken. Ama ak parti bitmiştir. Yepyeni bir İSLAM adalet ve özgürlük partisi kurulmalı. Gül davutoğlu giller değil, hakk, özgürlük ve şeffaflık partisi kurulmalı. Başkanlar dahil milletin kullanacağı TERCİHLİ oy ile seçildiği, ADİL düzen partisi kurmalıyız. İdamın getirilmesi, rüşvet ve rantın cezasının veridiği, makam araçlarının, korumaların olmadığı, devlet parası dağıtılmadığı için, yalakaların olmadığı bir Türkiye için. Bu partiyi kurmalıyız. Cemaatlerin zekkat fitre,sadaka ve adak parası TOLAYAMADIĞI bir ülke için, kurmalıyız. Edinilen her kuruşun KAYDA geçtiği, nerden buldun yasasının İŞLEDİĞİ bir ülke için, ADİL DÜZEN PARTİSİNİ kurmalıyız. Ak parti de reis de bizi UYUTMUŞ bu zsmana kadar. Yalancı HAİN fettoş ve proje sp chp ip pkk adayına oy vermeyeceğiz, Binali yıldırım onlar karşısında pırlantadır. Seçim sonrası Reis adil bir DÜZEN kurarsa ne alà, yoksa biz kuruluyoruz. Duyduk duymadık demeyin................
  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    28 şubat dahil müslümanlara KAN KUSTURAN aydın doğan, cezasız kalırken, TEK KELİME etmeyen ak partiye oy mu istiyorsun.................. Tabiki chp adayına oy vermeyelim, Binali yıldırım varken. Ama ak parti bitmiştir. Yepyeni bir İSLAM adalet ve özgürlük partisi kurulmalı. Gül davutoğlu giller değil, hakk, özgürlük ve şeffaflık partisi kurulmalı. Başkanlar dahil milletin kullanacağı TERCİHLİ oy ile seçildiği, ADİL düzen partisi kurmalıyız. İdamın getirilmesi, rüşvet ve rantın cezasının veridiği, makam araçlarının, korumaların olmadığı, devlet parası dağıtılmadığı için, yalakaların olmadığı bir Türkiye için. Bu partiyi kurmalıyız. Cemaatlerin zekkat fitre,sadaka ve adak parası TOLAYAMADIĞI bir ülke için, kurmalıyız. Edinilen her kuruşun KAYDA geçtiği, nerden buldun yasasının İŞLEDİĞİ bir ülke için, ADİL DÜZEN PARTİSİNİ kurmalıyız. Ak parti de reis de bizi UYUTMUŞ bu zsmana kadar. Yalancı HAİN fettoş ve proje sp chp ip pkk adayına oy vermeyeceğiz, Binali yıldırım onlar karşısında pırlantadır. Seçim sonrası Reis adil bir DÜZEN kurarsa ne alà, yoksa biz kuruluyoruz. Duyduk duymadık demeyin................
  • ataata1 sa önce
    bizim ordan üç osmanlı tokadı geliyor...
  • Zekeriya GÖKÇEZekeriya GÖKÇE1 sa önce
    Her sözü yalan olanlar genelde "ben çok dürüstüm, ben şöyle iyiyim, ben böyle iyiyim" toplum da bu tip insanlardan uzak durmamız gerektiğini bildirir. acip acayip isimlerde vermiştir. bu insanlara eğer onlarla bir işe kalkışır da sonra ayrılırsanız sizin hakkınızda da olmadık yalanlar söyler çevrenize sizi kötüler. Şimdiden Sayın Kılıçtaroğluna acıyorum. ben derim ki Allah bizi korusun böyle biriyle karşılaşırsak siz beni tanırsınız-( onu da) kendiniz karar verin bu gün benim başıma açtığı bu olumsuzluğu yarın sizin başınıza da açar unutmayın. demekle kurtulur muyuz? :)) zor. Allah İstanbullunun yardımcısı olsun
  • ibrahim Saatyapanibrahim Saatyapan2 sa önce
    Allahımızın İzniyle Küskünler, Sandığa Gitmeyenler, Son Yaşanan Olaylardan Ders Çıkarttı.Bu İş Patates, Soğan Meselesinin Çok Ötesinde 1453 e dayanıyor.Bu Anlamda İstanbul Atamız Osmanlının Bize Emaneti Olarak Kalacak İnşaallah !
  • KüstahKüstah2 sa önce
    Sülün Osman dolandırıcıları dolandırıyor e iyi
  • temel çeküçtemel çeküç2 sa önce
    Akçeli işlerde hiç sesi solugu çıkmayan solcu geçinen ama yedi sülalesinin geçimini garantiye almış arkadaşlar etrafınıza bakın başka ülkelerde solcular kul hakkı yemeyen insanlar olarak bilinir ve saygı görürler siz ise siyaseten söyleyecek sözü kalmamış ismet inönünün bir cümlesiyle solcu oldunuzbankalar büyük sanayi size ait para desen hak getire bu durumda sizin solculugunuz nerede kaldı çok çalıştınız bula bula bir yagmacıyı buldunuz daha önce denenmiş bir yolu sonuna kadar zorluyorsunuz ama adayınız bir erdogan degil hele cıa ya baglı atlantik basını sizi destekliyorsa siz 6 ncı filoyu denize dökmekle övünen insanlar olamazsınız temennimiz türk solununda dünyadaki solcular gibi kendiülkesinin menfaatlerini önceleyen bir yapıda olmasıdır bu inandırıcı olmanın ilk şartıdır erdogana oy verenler ne boyalı basına bakar nede atlantik ötesine orada vicdanlar agır basar darısı başımıza
  • Kafkas Kartalı ŞamilKafkas Kartalı Şamil2 sa önce
    Özellilke Muhafazakarım diyipte Eİ'ye oy verenler 2 defa düşünsün.
  • AlperAlper3 sa önce
    Kim yalancıysa, k amu malı yemişse, İ slam düşmanı, münafık bir tiptir, p eygamber kamu malı yiyenin de cenazesinin kıldırmamış tır. Elin Pagan filozofu bile yoneticilerin,yönetimden zenginleşmesini nu reddetmiş.
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 4 sa önce
    İnşallahabim allah yokluğu vermesinağzından bal damlıyoryolun açık olsun allah sizlere uzun ömürversin
  • DermanDerman4 sa önce
    Verziyon,derken,konunun birbaska cesidi.ben kucuk,ken duyardik,adi ismet fakat karakter tam firildak,sizinle konussun hic yakistiramazsin kotulugu ancak bire bir her firsatda yapacagini yapar bir nail adinda dolandirici,istanbulda tapu kadasro,da calisan akrabasi vasitasiyla cok insani perisan etti,tapusu olmayan ailelerinevine sahde tapu cikararak haksiz para kazandi.eline aldigi ornek bugdayla bir vagon geliyor,diye almak isteyenlerden ,ilk odenen parayla kayip olurdu cunku senet yok itiraz edende yok.ben sene 1980 de almanyadan para gonderip bir evimiz bir dairemiz olsun diye para gondeririz ,daire alinir,fakat hesap vermez.bunu yapan ya kayin yada kardes ayrica alinan evede ilk kendi tadinir niye diye sorunca bir ay izin deyilmi sende otur bizde oturalim.sulun osman herzaman olmustur.sulun osman,hakki olmayana sahip cikmistir halkimiz boyle insanlardan bikmistir.insan elde edemiyecegini ,anlayinca hileye bas vurmustur her defasinda anlatilir ,yinede aldatilir.
  • Sülün’e uyar mı? Uyar. FETÖ’ye? Uyar Sülün’e uyar mı? Uyar. FETÖ’ye? Uyar 7 sa önce
    “Üç haslet vardır. Kimde bu üç haslet bulunursa o oruç da tutsa, namaz da kılsa ve ben müslümanım da dese yine münafıktır: 1.Konuştuğu zaman yalan söylerse, 2.Söz verdiği zaman sözünü yerine getirmezse, 3.Emin sayıldığı zaman hainlik yaparsa! (Müslim, Buhari)
  • güncegünce7 sa önce
    Ali kardeş nerden aklına gelir sülün osman.Yine harikasın.
  • Celal ölmezCelal ölmez8 sa önce
    Selamun aleykum.ALi abe inan sülün osman daha sempatik ve fırsat düşkünlerini tırtiklamistir.bu basitin o tarafı da yok.

Ali Karahasanoğlu

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