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Sözcü savunma yaparken, mahkumiyet belgelerini yayınladı!

12 Aralık 2018 Çarşamba

Sözcü gazetesinin dünkü 1. sayfasını hazırlayan arkadaşa teşekkür ile başlayayım..

Kafamdaki gazetecilik, görsel ile mutlaka desteklenmiş haberciliktir.

Ne deniliyor ise, belgesini koyacak, yorumunu okura bıracaksınız..

Olsun olsun..

Okurun kafasında bir kıvılcım çakabilirsiniz..

Kıvılcım yeterli..

Sonrasını, o yorumlasın..

Yanlış da anlaşılmasın..

Sözcü’nün 1. sayfasını, kendilerini çok güzel savunmuşlar diye tebrik etmiyorum..

Tam aksine, suçlarını; somut delilleri ile birinci sayfadan afişe etmişler..

Tebriğim de, buna yönelik..

Beni, Sözcü editörünü tebriğe götüren sebep ne?

İstanbul Savcılığı’nın, Sözcü yöneticileri ve yazarları hakkında hazırladığı iddianame sonrasında, kendilerini savunma bağlamında hazırladıkları sayfada, tam da iddianameyi doğrulayan belgeleri yayınlamaları.. 

“FETÖ’cü hainlerin ipliğini pazara çıkarmak mı suç” başlığı atıp, altına sıraladıkları Sözcü’nün manşetleri..

Ne var bu başlık altında, aktardıkları belgelerin içinde?

Ergenekon soruşturmaları başladığında, kamuoyunda yüksek yüksek itibarlı kişi diye bilinen isimler ifadeye çağrıldığında, “Fetullah düğmeye bastı” şeklinde attıkları manşet..

Bir diğeri..

Ergenekon yapılanması ile ilgili somut belgeler medyada yer almaya başladığında, Sözcü’nün attığı “Belgeleri Fetullahçı basına sızdırıyorlar” şeklindeki manşet..

Ergenekon tutuklamaları yavaş yavaş görevdeki generallere geldiğinde, Sözcü’nün attığı “Ergenekon soruşturmasının ardında Fetullah var” şeklindeki manşet..

Ergenekon gözaltıları yapıldığında, iddianameler açıklandığında, bu manşetleri atan Sözcü gazetesi..

Suçlananlar, Ergenekon sanıkları olunca, ölümüne savunmaya geçen Sözcü gazetesi..

Ergenekon derin devlet yapılanmasında, Balyoz darbe girişiminde, “belgelerin ne olduğunu” değil, “belgeleri kimin kime sızdırdığı”nı yazan Sözcü gazetesi..

Derin suikastlerle ilgili soruşturmalarda, polisin bulduğu “bombaları yazacağına, bombaların bulunması için başlayan soruşturmada düğmeye kimin bastığını” manşetten açıklayan Sözcü gazetesi..

17 Aralık 2013’ten sonra..

Gazetecilik anlayışında..

Ben diyeyim “Keskin bir U dönüşü yapıyor..”

Siz deyin, “FETÖ, Ergenekon’la mücadele ettiğinde Ergenekoncu.. FETÖ, siyasi iktidarı devirmek istediğinde, FETÖ’cü olmuş!”

Nasıl mı?

Buyrun görelim.. 

Sözcü dünkü birinci sayfasında, “17-25 Aralık haberleri suç sayıldı” başlığı altında sıralamış..

Ne imiş, 17 Aralık’tan sonra, Sözcü gazetesinin manşet haberleri?

Onlar kupürlerini de yayınlamışlar, çok da iyi etmişler, nasıl bir riyakarlık içinde olduklarını belgelemişler..

Kupürü de verilen manşetlerin birisi şu:

“Rüşvet dolu ayakkabı kutusu!..”

Dikkat buyrun, “kimin düğmeye bastığı” ile ilgilenmiyor, Sözcü.. 

Kimin düğmeye bastığı, derin devlet örgütü Ergenekon suçlanırken lazım. Sözcü ekibi, Ergenekon’u savundukları için, o soruşturmada “kimin düğmeye bastığı” ile ilgileniyorlar..

Ama..

Tayyip Erdoğan’ın hiç ilgisi olmadığı bazı iddiaları kullanarak, siyasi iktidarı devirme girişimi söz konusu olunca... Düğmeye kimin bastığı Sözcü’yü hiç ilgilendirmiyor..

Bodoslamadan, “iddialar doğru imiş” gibi..

Direkt, “iddialar gerçek imiş” gibi..

“Rüşvet dolu ayakkabı kutuları” diyor..

Başka ne diyor?

Kupürünü kendileri yayınlamış: 

“Bakanların oğulları, Zarrab ve kutucu müdür hapse atıldı” diyorlar..

Oysa Ergenekon davasındaki tutuklamalarda ne diyorlardı: “Soruşturmanın arkasında Fetullah var..”

Sözcü kafasına göre.. 

Bir soruşturmada somut delillere karşı bir şey diyemiyorsanız.. “Arkasında Fetullah var” der, kurtulursunuz..

Soruşturmanın arkasında, Fetullah var ise, bombaların, patlayıcıların hiçbir anlamı yok.. 

Ergenekon söz konusu ise..

Sözcü, bombaları değil, soruşturmanın arkasında kimin olduğunu yazar..

Amaaa.. 

Tayyip Erdoğan ile yan yana gösterebilecekleri biri cezaevine girdi ise, bu soruşturmanın arkasında çok daha net şekilde ve tartışmasız olarak, herkesin ittifakla kabul ettiği üzere Fetullah’ın olduğu gözler önünde olsa bile..

Manşet, “Arkasında Fetullah var” olmaz.. 

Ya ne olur? 

Ergenekon’da atamadıkları “Darbeci general hapiste” başlığı, aktüelleştirilerek, “Bakanların oğulları hapiste” olur..

18 bin faili meçhul cinayetin sorumluları sorgulanırken, “Amerika’dan ahkam keseceğine Türkiye’ye dön” manşeti atarak, Gülen’i Türkiye’ye davet eden Sözcü..

17 Aralık’tan sonra, aynı daveti Gülen’e yapmaz, FETÖ’nün iftiralarını manşete taşır, “100 milyar dolarlık yolsuzluk” der..

Hani olaylarda bir takdim-tehir olsa idi..

Yani önce Tayyip Erdoğan’ın suçlandığı manşetler atılmış..

Arkasında FETÖ’nün olduğu görmezden gelinerek, Tayyip Erdoğan aleyhine haberler yapılıp..

Sonrasında, Ergenekon ile ilgili soruşturmalar açılmış ve Sözcü’nün FETÖ leyhtarı manşetleri de, Tayyip Erdoğan’ı devirmek istedikleri FETÖ yönlendirmeli manşetlerden sonra atılmış olsa idi..

“Adamlar Fetullah Gülen’in ne numaralar çevirdiğini bilmedikleri için, FETÖ lehine, Tayyip Erdoğan aleyhine manşetler atmışlar.. Ama, Sonra FETÖ’nün ne haltlar çevirdiğini öğrenince, Ergenekon soruşturmasında delillere mesafeli yaklaşmışlar” diyeceğim..

Ama olayların sıralaması tam aksi..

Yani Sözcü, 2008’de FETÖ’nün ne hain bir örgüt olduğunu bildiğini iddia ediyor..

Ergenekon’u savunurken, FETÖ’nün dış bağlantılı bir örgüt olduğunu manşetten haykırıyor..

Ama 2013’e geldiğinde..

O hain FETÖ’nün servis ettiği çarpıtılmış belgelerle, Tayyip Erdoğan’ı devirmeye kalkışıyor..

Buyursunlar, kendi yayınladıkları kupürler eşliğinde savumasını yapsınlar..

Bakalım, kimi inandırabilecekler?

 

YORUM YAZ

  • kibarcikkibarcik54 dk önce
    eyyy erkeklıgını dondduran adam bu senın ıfaden colasan adam gırıtlı yanıbesmelesıa bır neslın tezahürürüdür bak san tavsıyem misle gezen mis kokar pisle gezen pis sakın olaki o sözcü denen adamlardan uzak ol alımallah senı sakara yollcu ederler cunkıkendılerıde sakkarda veselam
  • emiremir57 dk önce
    NASIL BIR GAZETE YAVVV BU ...
  • hasanhasan1 sa önce
    Sizin adalet anlayisinizi  ..
  • hasanhasan1 sa önce
    Feto Ergenekon ve Bayloz iftiralarini attiginda ne yapti devletimiz? Yuzlerce ust rutbeli subayi, ulkenin genel kurmay baskani dahil olmak uzere, senelerce yargiladi. Kimisinin hapiste olmesine sebep oldu. Hadi diyelim ki Feto Erdogan'a ve yakinlarina da iftira atti. Peki arastirdiniz mi?
  • raşitraşit1 sa önce
    Sözcünün sahibi burak ın babası ertuğrul unutmayınsimavi medyasının eski çalışanı
  • zafer balkanzafer balkan1 sa önce
    ..... ile yorumları yayınlıysunuz hakaret ve küfür yok ...
  • abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddinabdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin2 sa önce
    ..." Emin Çölaşan’a zerre kadar sempatim olmadığını, bırakın şu ülkenin cümle âlemini, taşı toprağı bile bilir...O desen, bırakın hazzetmeyi, benden nefret eder... Ama insaf yahu..İnsaf...Ben Hürriyet’in genel yayın yönetmenliğini yaptığım sürede Emin Çölaşan’ın yazıları yüzünden az mı kavga ettim Gülen’in silahşorlarıyla" ... ..Ertugrul Özkök.. 12.12.2018- ALINTI -
  • İkrarİkrar2 sa önce
    İcte sec begen al.al,al,olmus sozcununde,sozcusu olurmus alayi buraya dolmus.yorumculara sormak lazim sizdemi, fotocu nasil anlayalim nerde olcu size ne soylesek anlamazsiniz gerci disi ataturkcu fotocu,ici.kimi ulkede kimi gecti gitti gocu.toplanmis hakimler dediler idam akil versin yaradan
  • ŞükûhŞükûh3 sa önce
    Berrin Aydın hanım,yorumunuzda ki üslubunuz hiç hoş değil.Her dinci,her solcu veya her bilmem neyin tamamı iyi olacak diye bir kâide mi var ki,solcu olmak böyle demek ki,neyse.Bakın Birgül Ayman GÜLER ne diyor ; Her ne kadar parti yönetimimiz inkar etse de 30 Mart seçimlerinde cemaatle ittifak yaptık.İl ve ilçelerde cemaatin çeşitli unsurlarının partimizle yürüdüğünü hepimiz gördük.Bir de Emin ÇÖLAŞAN'a bakalım "Bizim yapamadığımızı Fetullah ve ekibi yaptı ve Şimdi cemaati destekleme zamanı " Bu ifadeler O zat'a ait. Musul konsolosu iken Musul'da bulunan örgütün okullarını ziyaret eden Muhasebeci Kenan daha sonra CHP kulvarına kayarak siyaset yaptı.Kemal KILIÇDAROĞLU Fetö için biz mazlumun yanınızdayız dedi.Ve Kemalist geçinen,kırmızı çizgimizdir laf ettirmeyiz diyerek göz boyayan ve dâhikartvizitlerinde HUKUKÇU ! yazan üç beş avukat mahkemelerde Fetö üyelerini savunma derdindeler ve daha bir çok ayrıntı var bu konu ile ilgili,yorumunuzda ki hayvanlar sizden daha iyi ifadesini umarım tekrar gözden geçirirsiniz.
  • MOHAÇMOHAÇ3 sa önce
    NE KADAR İÇLER ACISI , ACINASI BİR DURUM...
  • melih53melih533 sa önce
    gazetecilik muhalif olmak değilmidir.sorun bu muhalifliğin dozajı ...iktidarla kavga etmeden yapıcı yön gösterici muhalif haberler olmadan olurmu habercilik...akiti yandaş medyadan ayıran bu değilmi..şimdi biz emekliler enflasyona göre zam alacağız.refah payıda yok vermiyor akp.**ve akp şimdi enflasyonu mücize şekilde kaata yazarak eksi bile çıkarıyor tüm dünya gıpta ediyor şimdi bize..biz işçi emeklileri şimdi akp li bu yeni ekonomi yönetiminin yarattığı yıkıcı tahribatı atlatabilmek için zam bekliyoruz..gerçek enflasyon zammını isteğinizi **yazdığınızda bir çok şey oluyorsunuz ama bu vatanı çok seven bir birey*olmuyorsunuz.**öyle değilmi..mesela intibak*hakkımız olan neden verilmiyor .davutoğlunun tahribatı neden düzeltilmiyor..soru çok cevap ve duyan yok .yani sürünmeye devam diyo akp bize...
  • BekirBekir3 sa önce
    Yorumlardaki ...'lara bakildiginda bütün isaretler iktidar ve en bastakini gösteriyor.
  • AdaletmiAdaletmi3 sa önce
    Ayni mansetleri akit atmis olsaydi yerlere goklere sigmazdi
  • AdaletmiAdaletmi3 sa önce
    ...musluman egip bukmeden dogruyu oldugu gibi soyleyendir.
  • SınırsızSınırsız3 sa önce
    Hocam yorumum yanlış anlaşılmasın Kripto Feto Gemiyi Fena Şekilde Azıya aldı Son 10 güne dikkat edilirse Türban tarışmaları Türkiş Başkanının açıklamaları sarı yelek dağıtılması gezinin tekrardan hortlatılmaya çalışılması vs Fetö ile mücadele Gerekirse Bence bu önerimi kesinlikle dikkate almanız lazım Sözcü ve Akit Yazarları istişare toplantısı yapmalı ortak bir basın açıklaması yapılmalı bu hemde Kutuplaşan Türkiyeyi biraz olsun rahatlatacaktır.
  • hayrettinhayrettin3 sa önce
    Ali Bey, bu küpürler, sözcünün, ne kadar kaypak ve işe yaramaz olduğunu gösterir ama, fetöcü olduğunu göstermez. Onlar fetöcülüğü dipte yaparlar, gazete manşetlerinde yapmazlar.
  • ramazanarıcıramazanarıcı3 sa önce
    15 temmuz başarılı olup Türkiye demokrasiden uzaklaşsaydı, 17 - 25 aralık başarılı olup Türkiye kaosa düşseydi, geziciler başarılı olup Türkiye bir bilinmezliğe sürüklenseydi, hülasa kelam milletin kötü duruma düşmesine sözcü avanesi sevinirmiydi, üzülürmüydü, her gün ülkeyi kaos içinde göstermeyi habercilik zannedenlerin üzüleceklerini sanmıyorum.
  • serdarserdar3 sa önce
    ...düzeltir işallah...
  • İbrahim akİbrahim ak3 sa önce
    Berrin denen şahıs .. buna değmezsin
  • abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddinabdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin3 sa önce
    siz galiba Cölasani yeteri kadar tanimiyorsunuz.ben 1974 'ten beri onun yazilarini okurum.. Tanidigim kadari ile O kimseye bas egmez ve devamli MUHALIF tir.. Demirel, Özal, Ciller hatta Ecevit.. Fakat onu en iyi HDA(herdevrinadami) popyazar Ertugrul tanir :)) ... selamlar..
  • AdabeyAdabey4 sa önce
    Selamunaleyküm , Hocam bizim köyde bir tabir var . Bu adam 10 koyunu güdemez ...
  • salihsalih4 sa önce
    ... Lütfen haklıya haklı haksıza haksız derken sansür yapmayın.
  • Onemli mi kiOnemli mi ki4 sa önce
    Biraz ...
  • sucuklu yumurtasucuklu yumurta4 sa önce
    Sayın yazar ... Allah büyüktür!!! Bu halk kimin ne olduğunu, nerelerden geldiğini çok iyi biliyor... Allah herkese vicdan rahatlığı versin. Saygılarımla
  • Mehmet GöktepeliMehmet Göktepeli4 sa önce
    Bakın tarlada, toprakta ''KÖSTEBEK'' vardır olur normal bir yaşamsal gelişme. FETÖ örgütü kurulmuş ve yaşamış, ülkemiz siyasetinde yer almış,ülkenin siyasetçileri bu FETÖ ye iyilik meti-yeleri dizilmiş. FETÖ 17- 25 SÜRECİ yaşanana kadar kimler bu şahsı yüceltmiş-ti? FETÖ ile mücadele edilecekse yücelten yetkili kişiler, siyasetçiler Silivri-ye konup yargılanmaz-sa alınan yollar yanlış yolculuk olur. Adalete gidelim derken, Cehenneme gidilir. Eski yazarlardan merhum Uğur Mumcu bazı konuşmalarında FETÖ ileride darbe yapacaktır Türk Askeriyesine sinsice sızıyor diye konuşmaları var. Bu adam bunu yıllar önce görmüş ve dillendirmiş, bu dillenişi duymayan beyinsizler nerede? Daha öncede demiştim ''KÖSTEBEK'' kitabını yazdı diye öldürülen adamın katillerini neden bulan olmadı? Ben diyorum-ki gerçek FETÖ birileri elinle özel olarak gizleniyor. Sürekli yapay gündemler yaratılarak gerçekler örtülüyor. Yeterin artık.
  • VicdanVicdan4 sa önce
    Vebali unutmamalı.Bu yapılanları vicdanlarına sığdıran bunun vebalini görür. Bu yapılanları şu veya bu diye vicdanına sığdıran da vicdan yoktur
  • BerrinAydinBerrinAydin4 sa önce
    Esas Fetocular ...
  • mustafa@hotmail.com[email protected]4 sa önce
    Müslüman doğruyu söylemeli, hak ne ise o. Yüce Yaradan bize akıl vermiş. Ve o akıl sorduruyor. Paralar hakkındaki iddanahmeyi fetö hazırlatmış olabilir...
  • CECOCECO5 sa önce
    Fetocular hala iş başındalar bunu sende biliyorsun. En baştakilerde biliyor... Atatürk sevdalılarına feto çamuru atarak cambaza bak cambaz aldatmacasını oynuyorlar. Altına pislik bulaşmaz. bu çamur Atatrükcülere yapışmaz. ..
  • TekinTekin5 sa önce
    ... Emin cölasanin karsisinaGel YILMAZ Özdilin karsisina ... her tv kabul eder ...
  • MemetMemet5 sa önce
    Ergenekon ve balyoz gibi 17/25 te yargı karşına çıksın nekadarı komplo nekadarı deĝil görelim, en azından ergenekon ve balyozun kumpas olduĝunu adalet tescil etti.
  • Ilhan baydarIlhan baydar5 sa önce
    Sen bizi sizleri okumaz ...saniyorsun ... allah yardimciniz olsun
  • ihsanihsan5 sa önce
    ... adalet gün gelecek size de lazım olacak
  • MülayimMülayim5 sa önce
    sözcü ile fetönün birlikte iş tuttuğunu anlamak için 17/25 Aralık sonrası zaman gazetesi ve sözcü gazetesi manşetlerine bakın. harfi harfine aynı nerdeyse. beraber hareket etmediklerini söylemek akla ziyan.
  • hayatihayati6 sa önce
    kimdir bizim AKİT...
  • CEMALCEMAL6 sa önce
    NE YANİ HIRSIZA FETO HIRSIZ DEDİ DİYE HIRSIZ DEMEYECEKMİYİZ. FETO HIRSIZ DEMİŞTİ O DA HIRSIZDED DİYE FETOCUMU OLDULAR...
  • hayatihayati6 sa önce
    RAHMETLİMUHSİNYAZICIOĞLU......'' Bizim tarla çoktan SÜRÜLMÜŞ demişti........butarlayıdamı SÜRÜYORLARyoksa !!
  • Coskunakademi Coskunakademi 6 sa önce
    ....
  • denizdeniz6 sa önce
    ... onlar fetöcü,!!!
  • hayatihayati6 sa önce
    ALİABİsana hergünYORUMadı altnda saldırılıyor.....
  • mustafa coşkunmustafa coşkun6 sa önce
    Çok güzel bir yazı elinize sağlık.
  • Ali karaAli kara6 sa önce
    Siz hala ergenekon var derken. ... demis oldunuz ?
  • Ismi MalumIsmi Malum6 sa önce
    ... Senin arkandan ne diyecekler acaba...
  • zafer balkanzafer balkan6 sa önce
    ali Karahasanoğlu ve bazı yazarlar ... yola devam
  • GulbahceGulbahce6 sa önce
    ... anlamak mumkun degil
  • Haksizlik karsisinda susan dilsiz seytandir.Haksizlik karsisinda susan dilsiz seytandir.6 sa önce
    Sozcu fetoyude tayyibide elestirir ...
  • ayhanayhan6 sa önce
    muhterem ali bey kardeşim....aklım erdiğinden beri ülkemin gündemini takip ederim...solun en takdir ettiğim yönü inandığı davasında hep sabit kalmasıdır. ben işçi vasıfsız memur dışında fukara bir solcu görmedim. bahsettiğiniz gazete ve onun siyah beyaz muadili çamuriyet gazetesi tek bir amaca hizmet eder. kendi iktidarı olsun ister bu gayet normaldir. düşünsene o yazarlar hep akıllıdır kül yutmazlar eğitimlidir. onlar aydınlatıcıdır..anadolu halkı terbiye edilecek maymun mesabesindedir onlar için...onlar medenidir...bu medeni takım olimpostan ateşi çalarak insanlığa hizmet eden prometeustur...aslında o da bir yarı tanrıdır...bunların tanrısı yoktur...ama tanrılı tanrısız dinlerle İSLAM DİNİ hariç hiç bir sorunları da yoktur...kısaca yaptıkları işledikleri işler boş ve boktur...ne diye gündeme getiriyorsun bu dangalakları? bak ben bile zırtapozlar yüzünden parmaklarımı yormak zorunda kaldım sen leşlerden bahsettikçe leş kargaları üşüşüyor buraya. ..bak o zaman leş yiyiciler köşeni rahatsız etmezler.
  • koraykoray6 sa önce
    Butun HUKUKSUZLAR ve yalancilar bir gun gelecek kendi dolap ve dumenlerinin enkazi altinda kalacak.... Onlari Tarih bile hatirliyamayacak..
  • serdar61serdar616 sa önce
    sayın yazar bu ülke vatandaşı kimlerin fetocuolduğunu çok iyi biliyor ...
  • AlperAlper6 sa önce
    Müslüman olduğunu iddia edenler,İslamIn öğretilerini çiğneyen tefecilerle, kolkola, bu nasıl iş.İslamı kirletenleri ,Allah yakar haaaaa.
  • HamzaHamza6 sa önce
    Helal olsun Ali bey , sözcünün ikiyüzlülüğünü hala anlayamayan (!), bu yazıyı okuyup anlayamayanlar (!)Fetö nün savunuculuğunu yapan sözcü paçavrasını okumayadevam etsinier.Biz desafız ya , yiyoruz burada yorum yapıpyazıyı sabote etmeye çalışankriptoların yazdıklarını. Hadi canım başka kapıya size sözcü yakışır , Fetöyakışır...
  • ŞaşkınŞaşkın6 sa önce
    Sanıyorum burada amaçlanan, olur olmaz herkesi FETÖ ile ilişkilendirip bir şekilde FETÖ'yü aklamak olsa gerek!.. Bir diğer olasılık "toplumun bariz yalanlara inandırılabilme ölçüsünü test etmek" olabilir...
  • Ahmet KulAhmet Kul6 sa önce
    Yazar sizce burada ne demek istemistir? ..
  • yasin yumakyasin yumak7 sa önce
    sayın yazar uzun uzun anlatmaya çalıştığın şey bir cümlelik: madem iddiaları fethullah servis etmiş o zaman niye iddiaları ciddiye almışlar? almışlar işte... fetöcü mü olmuş oluyorlar?
  • ibrahimibrahim7 sa önce
    ... fetoculerin isteyipde bulamadıkları fırsatıaltın tepside vermiş oluyosunuz.
  • DenizDeniz7 sa önce
    ... Fetö sümsükleri dirilir. İktidar ... ile kol kola girer. Akil adamlara kalır meydan...
  • Coskunakademi Coskunakademi 7 sa önce
    Tum muhalif yorumlara bakin...
  • Fethi yildiz Fethi yildiz 7 sa önce
    Boylesine ...
  • MüslümMüslüm7 sa önce
    Emin Çölaşani sevmeyebilirsiniz ama bu onu fetöcü olduğu anlamına gelmez.Sayin yazar elini yüreğine koy ve mertce gerçek fetöcüleri acikla ... 
  • mehmetmehmet7 sa önce
    Sayın yazar size karşı saygım var. Fakat ...
  • VatanYahutSilistreVatanYahutSilistre7 sa önce
    Allah akıl fikir versin.....
  • BekirBekir7 sa önce
    ... canak tutanlarin dünyasi
  • İlginçİlginç7 sa önce
    ... Bu başka ve bilinmeyen bir kategori.
  • şeref...şeref...7 sa önce
    ... elbet bir gün devran dönecek
  • BekirBekir7 sa önce
    Sen Sözcü ...
  • AndızAndız8 sa önce
    "Eğer benim emir komuta merkezim, papaz elbisesi giyeceksin derse giyerim" diyebilen birine iteati "farz" gören yazar'a tam yakışan bir yazı olmuş. Yakında Netanyahu'yu "halife" diye tanıtmaya kalkışırsanız ona bile şaşırmayız!..
  • İkrarİkrar8 sa önce
    Sayin birol bey, dunku yorumuna cevap veremedim verme mecmuriyetim,de yok aslinda .fakat daha iyi anlasilsin ,diye cevap niteliginde olsun.soyleki,her gonulde bir aslan yatar dogruyu yazmak insana batar .ihtidar calisir muhslefet yatar,boylece uretim Ekonimi nasil artar ilk once insan akli ile iyiyi kotuyu tartar ona gore taraf tutar yillardir chp her secimde kazanamaz secmeni hep ayni,davasini satmaz,sozcu cumhuriyet gazetesi hergun musluman aleyhinde yazar hic musluman leyhinde yazmaz bizler birkere bizi yaratani hatirlayip sukur etmezken hep sikayet 80 ,yasindaki yasli adami hastaneye kaldirirlar iki saat oksijen baglanir,2000 Tl hesap gelir hesabi goren yasli aglar bunu goren dr,lar niye agliyorsun fatura fazla geldiyse taksit yapalim derler.yasli adam ben faturaya aglamiyom 80 sene benden fatura istemiyen Rabbim ,bak iki saatligine 2000 Tl fatura istiyorsunuz der eger yaratani unutursaniz butun sikintilari belki o gonderiyor fakat biz kuldan biliyok ve ben Turkiyede yasamasamda,yasananlari takip ediyom iltifatina tesekurler,sayin,birol bey.
  • TurgutTurgut8 sa önce
    Ali bey ... siz bile bu yazarlar için neler yazdiniz ...
  • DenizDeniz9 sa önce
    ... SÖZCÜ fetöcüymüş. Yahu asıl fetöcüleri çıkarın. Kamuflaj olmak için SÖZCÜYÜ kullanmasınlar. Fetönün siyasi ayağı çözülmeden devletin içindeki hainler bitmeyecek! ..
  • MetinMetin9 sa önce
    ... yazdığına ...
  • koraykoray10 sa önce
    ... yazar...
  • koraykoray11 sa önce
    Pes vallahi yazar bey...
  • ŞarlatanŞarlatan12 sa önce
    Emin Çöle Şar müttüş yaa..
  • HassanHassan13 sa önce
    Bu yazıda...
  • Yusuf34@hotmail.com[email protected]14 sa önce
    Sözcü halktan ... yana ...
  • abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddinabdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin14 sa önce
    bu yazidan ben birsey anlamadim..

Ali Karahasanoğlu

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