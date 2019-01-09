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Solcular edebiyatını yaptılar icraat ise Erdoğan’dan geldi!

09 Ocak 2019 Çarşamba

6. Filo’ya 50 yıl önce “Go home” pankartı açan solcular ne istiyorlardı?

ABD’nin kuklası olan..

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı ile, “ABD Başkanı’nın danışmanı”nı eşit sayan..

Müstemleke anlayışlı devlet kafasının sonlanmasını..

Kararlarını alırken, kimseye sormayan..

Kararını Ankara’da alan hükümetlerle yönetilmek istiyorlardı..

“Tam bağımsız Türkiye” sloganının hedefi de buydu..

Dün ne oldu?

ABD’den bir danışman geldi..

Eski Türkiye olsa idi..

Cumhurbaşkanı’ndan Başbakanı’na kadar herkesle görüşüp...

Hatta görüşmekle yetinmeyip..

Azarlayıp giderdi..

John Bolton aynı beklenti ile geldi..

Havasını aldı..

Cumhurbaşkanı ile değil..

İbrahim Kalın ile görüştü..

Diyeceksiniz ki, kimle görüştüğü önemli değil..

Ne görüşüldüğü önemli..

Orda da, 1968 solcularının hedefledikleri Türkiye’den farklı bir profil yok..

Türkiye taleplerini net olarak dile getirdi..

PYD terör örgütüdür, görüşmemiz mümkün değil..

Kürtler bizim vatandaşımız. Başımız üstünde yerleri var..

Bizim sınırımız dışındaki Kürtler, vatandaşımız Kürtlerin akrabalarıdır.. Onların da başımızın üstünde yeri vardır..

Ama Kürt demek PYD demek değildir..

Kürtlere ne kadar yakın isek..

PKK’ya, PYD’ye de o kadar uzağız..

Ve ilaveten..

PYD’ye verilen silahlar, DAEŞ ile mücadele bittiğine göre..

En azından ABD açısından bittiğine göre..

Bundan sonrası için, DAEŞ ile mücadele Türkiye’ye bırakıldığına göre.,.

PYD’nn elindeki emanet (!) silahları, ABD tekrar toplamalı..

Siz toplamazsanız..

Biz toplamasını biliriz..

Toplarken, silahı elinde tutanların hakkından da geliriz..

Nokta..

Bolton aklı sıra kafa karışıklığı çıkartacaktı..

Türkiye’nin, PYD’ye kaşı sert tutumunu..

Sanki sivil Kürtlere yönelik gibi gösterip..

“Kürtleri imha etmenize izin vermeyiz” algısı oluşturup, bir taşla iki kuş vuracaktı..

Hem Türkiye’yi Kürtlere yönelik katliam yapma hazırlığında gibi göstererek suçlayacaktı..

Hem de esas sorun olan PYD’yi gözlerden kaçıracaktı..

Öyle ki..

Bizdeki ulusalcı generaller bile..

Yıllardır, “Balyoz davası ile vatanperver generaller tasfiye edildi. Bu tasfiyenin arkasında, Amerika vardır..” nutukları ile bizi uyutmak isterlerken..

Son günlerde birden bire tam ters bir söylemle karşımıza çıkıp, ABD’nin açıklamalarını kulağımıza üfler olmuşlardı..

“Suriye’nin kuzeyine operasyon yapmayalım..” söylemi ile, ABD’ye paralel görüşleri dile getirir olmuşlardı..

Dünkü Kalın-Bolton görüşmesinde beklentileri şu idi:

“Bizim ‘ABD’ye gücümüz yetmez’ açıklamalarımızın da tesiri altında kalarak, Tayyip Erdoğan, ABD’ye eyvallah etsin.. Biz de, ABD’ye boyun eğildiğini söyleyip, siyasi iktidara tekrar saldırmaya geçelim..”

Ama istedikleri olmadı..

Türkiye, bu ülkenin ekmeğini yıllarca yiyen, o ulusalcı generallerin, ihanetse çok vahim.. İhanet değilse, kesinlikle bir eziklik kompleksi ile dillendirdikleri “ABD’ye rağmen bölgede bir şey yapamayız” söylemine rağmen.

ABD’li danışmanı, eli boş, ülkesine yolladı..

Türkiye’nin milli duruşu karşısında..

Bolton hayal kırıklığı ile ABD’ye dönerken..

O hayal kırıklığının bir benzerini de, bizdeki ulusalcı generaller yaşadılar.

Hiç mi olmasın, bu aşamadan sonra..Balyoz’cusu, Ergenekon’cusu..

Kim var ise..

Ülkelerini gerçekten seviyorlar ise..

Fitne çıkarmak yerine..

“Komşu komşu.. Biliyor musun.. Metin Temel Paşa, niye Ankara’ya çekildi, biliyor musun..” diye fitne çıkartmak yerine..

Televizyon ekranlarına çıkıp..

“BOP Eşbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD ile anlaşmaya varmıştı” şeklinde, artık kargaları bile güldüren iddialar yerine..

“Türkiye, ABD’nin isteğine boyun eğdi. Çok yakın tarihte, PKK’nın devletleştiğini göreceğiz” iftiraları yerine..

Bu söylemlerin hepsine tövbe edip..

“Helal olsun Tayyip Erdoğan’a.. Yıllardır beklediğimiz dik duruş işte budur.. Bir yandan PKK ile mücadele ederken, bir yandan PKK’ya kucak açan devletlerle kol kola giren yöneticilerimiz, bizleri oyalamıştır.. İlk defa PKK’ya karşı net bir tavır sergilenmiştir.. ‘PKK’sı, MKK’sı yok, hepsi aynı halt bunların’ denilmiştir.. Biz de bu siyasi iradenin arkasındayız” demelidirler..

Demiyorlar mı?

Ağakeyifleri bilir..

Halk nezdinde kalmayan itibarları, daha da sıfırlanır..

Bir gün, “Bizi TSK’dan ABD tasfiye etti” derken..

Ertesi günü, “ABD’siz yapamayız” diyenlerin, hiçbir sözüne, halk itibar etmez..

ABD’li danışman “Go home” sloganını fiiliyata dökerken..

Yani evine dönerken..

Şu gerçek de tescillenmiş oldu..

Solcular “Go home”un edebiyatını yapar..

Sokaklarda bağırır, afişler açar, pankartlar taşır..

Ama bu söylemde bir arpa boyu yol alamaz..

Bu yönde, küçücük bir icraata imza atamaz..

Solcuları suçladıkları dindar insanlar ise..

Adamı dövmüşten beter bir görüntü ile, evine yollar..

İşte somut örneği..

ABD’li danışman John Bolton’un ABD’ye dönüşü..

Hem işledikleri suçlar, yüzlerine vuruldu..

Hem de..

Bundan sonrası için teklif ettikleri tüm öneriler reddedildi..

Adam öyle abandone oldu ki..

“Başkan Trump ile görüşmemiz vardı.. Benim acilen dönmem gerekiyor” dedi..

Demek zorunda kaldı..

Hemen sıvıştı.. 

Şimdi ben beklerim ki..

Sol cenah..

Şöyle gönül rahatlığı ile..

Bir alkış tutsun..

“Biz edebiyatını yaptık.. Tayyip Erdoğan icraatını gösterdi. ‘Go Home’ hayata geçti” desinler..

Korkmasınlar..

Elleri birbirine yapışmaz..

Türkiye’nin birlik olduğunu gören dış güçler..

Hesaplarını-planlarını bu birlik görüntüsüne göre yapmak zorunda kalırlar..

 

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YORUM YAZ

  • Yaziyorum Yaziyorum 20 dk önce
    Yorumcu ziya cektim cakiyi demis ,acaba cektim rakiyimi demek istedin pek anlasilmadi onu yo sonu yok .
  • Salih Necmi GündemSalih Necmi Gündem23 dk önce
    Kıbrıs çıkarmasından sonra ABD Üslerinin kapatılması önemli bir iş değil mi?
  • MUZAFFER TANDOĞANMUZAFFER TANDOĞAN37 dk önce
    yeni yapılan havalimanına işçi alımı için giden vatandaşları sen sakallısın sen baş örtülüsün diye işe almamışlar.sizin gazetede haber yok.neden acaba ...cengiz-limak-kolin olunca haber yapmanız zor demi. adaletli ali bey..
  • TolgaTolga39 dk önce
    Sayin yazar simdi kuzey irakda askerlerimize yapilan nuamele israilde deki elci olayi alman gazeteci abd rahip olaylari ah bu chp nin zamaninda yasandi.saka akp nin doneminde oldu.siz 6.filoya karsi namaz kildiginiz da solcular o askerleri denize atti
  • hayatihayati43 dk önce
    Bekir- Tolga..........DEUCHLAND tan EUROkarşılığıyazan....gündüz ABİİ.....lik..taslayıp. gece..HELGA cılıkOYNAYAN........Bronsona HAKİMLER 3 sene CEZAyı KİTLEYİP.. öyleSALDILAR.....sizide ORALARDAyakalayıpTEKER-TEKER ..buraya GETİRECEĞİZ.
  • Birol Birol 46 dk önce
    Şimdi mi aklınıza geldi.Kimin kimin muhatabı olduğu.Barzani kimin muhatabıydı.Devlet başkanı mıydı.Her gelişinde Cumhurbaşkanı ile görüşüyordu.
  • hüseyinhüseyin47 dk önce
    Günlerdir beklenen Amerikan heyeti geldi..Başkan Trump'ın Güvenlik Danışmanı Bolton'un gelmeden önce ettiği sözler değil "laflar" sinir bozdu..Haklı olarak sinir bozdu..Ancak orada bir sıkıntı var.. Adam, "Kürt savaşçıların(") can güvenliği" dedi, bizimkiler, "Vaaaay biz Kürtleri öldürmeye mi gidiyoruz.. Hadsiz" diye hep bir ağızdan tepki verdi..Hadsizlik olduğunda hem fikirim.. Ama gargaraya gelmesin, diyor ki Bolton;- Ben, Amerika olarak, Kürt savaşçıların(!) güvencesiyim..Kim onlar? pkk-pyd..Yani adam "pkk-pyd'ye dokunamazsın" diyor.. Bizimkiler ayrı telden çalıp, "Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok" diyor..Adam, "pyd-pkk benim şemsiyem altında" diyor.. Bizimkiler ayrı telden çalıp, "onlar Kürt'leri temsil edemez" diyor..
  • hrnhrn1 sa önce
    Tamam diyelim senin dedigini söyledi peki ne cevap aldı ne elde etti?
  • ERDALERDAL1 sa önce
    Bay Ali sizin gibiler olmasa ne yapardık biz
  • ZiyaZiya2 sa önce
    Çektim çakıyı
  • BekirBekir2 sa önce
    Hangi dik durus? ABD Bronsonu göndereceksin dedi ve erdogan tamam efendim deyip gönderdi. Bence abd'nin karsisinda el pence divan durmaktan daha assalayici bi olay.
  • İbrahim akİbrahim ak2 sa önce
    Adamlar Erdoğan düşmanlığı yüzünden malûl hale geldi dünyanın en doğru işini de yapsa muhalefet ederiz diyecek derekede bir muhalefitimiz var sol zihniyet pespaye halde
  • ahmetahmet3 sa önce
    evet gerçek antiemperyalistin, gerçek istiklal aşığının, gerçek vatanseverin kimier olduğunu ortaya koyan tarihi bir olaydır dünkü onurlu ve milli tavır....arızalı BOP papağanlarına da kapak oldu...
  • TolgaTolga3 sa önce
    Yav he he he brunson olayinda gorduk
  • OkurOkur3 sa önce
    Neyin ne olacağı c.b bin nvt. Yazdığı makalede yazıyor.iyi bir değerlendirme ile anlaşılır.
  • ŞenolingŞenoling4 sa önce
    solcular böyle düşünüyor dediğiniz şeylerin bence onların düşündükleri ile alakası yok. Yorum yapmamalarının nedeni sizin seçmeninizden farklı olarak olayların biraz daha şekillenmesini beklemeleridir. Yoksa olay şuna dönüyor, arkadaşım esad diyelim alkışlayalım, katil esed diyelim alkışlayalım, rusya düşman deyip uçak düşürelim alkışlayalım, rusya müttefiğimiz diyelim alkışlayalım.
  • MemetMemet4 sa önce
    O amerikan filolarını kıble edinenlerin bu gün 50 yıl sonra, o günün solcularının ne kadar haklı olduğunu idrak etmesi de erdem olsa gerek, ne diyelim 50 yıl geriden geliyorlar ama geliyorlar,
  • Ali rızaAli rıza7 sa önce
    Keşke dediğin gibi olsa , allah yardımcımız olsun .
  • KatılıyorumKatılıyorum8 sa önce
    Yazının hiçbir kısmına katılmamakla birlikte bu iktidarın adamı evine gönderdiği kısmına katılıyorum. Bakınız rahip brunson! Adamı gerçekten ABD danışmanını evine gönderir gibi gönderdiniz, o konuda haklısınız. Doğru.

Ali Karahasanoğlu

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