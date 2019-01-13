Solcu Çolak, ağzındaki baklayı nihayet çıkarttı!

Tarih: 10 Ağustos 2018..

Solak internet sitelerinin, yurtdışından yayın yapan FETÖ’cü internet sitelerinin hemen tamamında yer alan başlık ise şöyle: “Kur krizi ilacı da vuracak!”

O tarihte kur, günübirlik, hatta saatlik değişiyor.

Yukarıya doğru tırmanıyor..

Kur değişir de, solaklar bu işten nemalanmak istemez mi?

Hemen kafayı çıkarıyorlar:

“Yüksek kur artışı nedeniyle ürün girişi olmayan ilaç depolarında 10-15 günlük stok kaldı!”

Bu yorum, haberin ilk yer aldığı emperyalizm karşıtı(!), işçi dostu solak gazetenin kendi yorumu..

Bir de, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak’a vaziyet yorumlattırılmış:

“İlaç firmaları, ilacı piyasadan çekmiyor ama limitli bir şekilde dağıtıyor. Sahadan aldığımız veriler, 503 kalem ilacın piyasaya kısıtlı bir şekilde verildiğini gösteriyor.”

Not ettik..

Geçtik..

Tarih: 16 Ekim, 2018

Aynı mecralarda, bu seferki başlık ise şöyle:

“Hayati önem taşıyan ilaçlar dolar kuruna takıldı.”

2 ay önce, en yetkili ağızlardan yapılan açıklamada, 10-15 günlük ilaç stoğu kalmıştı.

O günden sonra, dolarda operasyon daha da büyümüş iken..

Eczacıların en yetkili adamı, Ağustos’a 503 ilacın piyasaya kısıtlı olarak verildiğini açıklamış iken..

Aynı adam, bu sefer şunu söylüyor:

“İlaç firmaları limitli bir şekilde dağıtım yapıyor. Piyasada sıkıntılı olan ilaçlar için net bir sayıdan bahsetmek mümkün değil. Çünkü hemen her gün ve hatta gün içerisinde bile değişiklik gösterebiliyor.”

Aslında durum daha vahim hale gelmiş olmalı ama..

İki ay önce “503 kalem” diyerek, net bir ifade kullanılır iken.

Ne hikmetse, iki ay sonra..

“Net sayı veremem” diyor, solak Çolak!

Aslında sayı daha da artmış gibi bir izlenim veriyor ama..

Uyanıklığı da elden bırakmıyor..

“Say bakayım, hangi ilaçlar” denilse..

Üçü-beşi bile sayamayacağı için..

Yuvarlıyor konuyu..

“Günübirlik, hatta saatlik olarak, erişilemeyen ilaç sayısı değişiyor” diyor..

Ama dikkat edin..

“Artıyor” demiyor..

Demeye getiriyor..

Sıkıştırırsanız..

“Artıyor demedim ki.. Azalabilir de yani!” diyecek..

Kendini kurtaracak..

Plan bu..

Hesap bu..

Bir ay sonrasına gelelim...

Tarih: 23 Kasım 2018.

Bu sefer solak ve FETÖ’cülerin başlıkları şöyle:

“Grip ve zatürre aşılarının temin edilmesinde sıkıntı olduğu şikayetleri başladı!”

10 Ağustos’taki, “15 gün sonra bitecek olan ilaç stokları”ndan, nereye geldik?

3 ay sonra..

“Grip ve zatürre aşıları”nda şikayetlere geldik..

Konuşan yine Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak..

Solak Çolak bu sefer, Ağustos ayındaki sert açıklamasının çok çok gerisinde..

Kurdaki kötüye gidiş yönüne göre..

Biz solcu Çolak’tan da, daha sert açıklamalar bekliyoruz.

O daha ılımanlaşıyor.. Daha bir yumuşaklaşıyor..

Bakın ne diyor:

“Sorun firma kaynaklı, az az veriyorlar, piyasada ‘yok’ olunca tekrar sürüyorlar!”

Ağustos’ta, 503 kalem ilaç yok..

Ekim’de, saat başı olmayan ilaç sayısı değişiyor..

Kasım sonunda, nihayet sıkıntı yaşananlar belli oldu..

Ne imiş?

Mevsimi geçen grip aşısı ile, kimin kullandığı belirsiz zatürre aşısı!

Dikkat buyrun..

İlacı değil..

Aşısı..

Kasım ayı açıklaması ile, 2018’i bitirdik..

Solak Çolak’ın bakış açısı ile..

Tabloyu şöyle bir özetleyecek olursak..

Kendi içinden şöyle geçirmiş olmalı:

“Ağustos’ta ilaçları ay sonu itibari ile bitiriyorduk.

Bunun müjdesini(!) vermiştik..

Ama Ağustos bitti.. İlaçlar bitmedi..

Ekim bitti.. İlaçlar bitmedi..

Ben kahroluyorum.. Bu ülke ne münbit imiş.. Ne uyanık yöneticilerin elinde imiş, anlayamıyorum..

Kasım ayı da bitti.. Biz en temel ilaçlardan vazgeçtik.. Kala kala aşı spekülasyonu yapar duruma düştük..

Nihayet Aralık ayı da bitti. Ama ilaçtaki stok bitmediği gibi..

Zehir gibi yöneticiler varmış ki.. Kuru bir sabitlemişler.. Kurdaki %60’a varan oynaklığın esamisini bile, hayati kullanımı olan ilaçta hissetmedik..

Biz bu hükümeti, nasıl yıkacağız, anlamadım ki..”

Vee. Geldik..

Tarih: 11 Ocak 2019

Türk Eczacıları Birliği, 2018 yılını değerlendiriyor.

Haydi bakalım, kulaklarımızı temizleyelim, gözlerimizi açalım.. Solak Çolak’ın, 2018 değerlendirmesini takip edelim..

Neler olmuş, yukarıya verdiğimiz açıklamalar niye gerçek çıkmamış, Çolak’dan öğrenelim:

Diyor ki Erdoğan Çolak:

“Reel Euro kuru ile sabit kur arasındaki makas bir hayli açılmış durumda. Bu açıdan 2019 yılı için yapılacak yeni kur oranı ayarlaması benzer sıkıntıların yaşanmaması adına önemli. Kur düzenlemesinin yılda bir kez yapılması doğru değildir..Söz konusu ayarlamanın yıl içerisinde belli periyotlarla ilaç fiyatlarına yansıtılması gerekir.”

Hah işte..

Şöyle niyetinizi açıktan söyleseniz ya birader..

Bizi ne uğraştırıyorusnuz?..

Yok “İlaç stoğu 15 güne kadar biter”miş.

Yok “503 kalem ilaçta sıkıntı var”mış.

Yok “Grip ve zatürre aşısı bulunamıyor”muş..

Siz derdinizi söyleyin arkadaş..

Derdiniz şu..

Hükümet uyanık, bu tür kur operasyonlarına karşı, önceden tedbirini almış.

Kuru, sabitlemiş..

O büyük dolar operasyonunda bile, vatandaşın sırtına küçücük bir yük yüklenmemiş..

Bunun sıkıntısı, solak Çolak’ı vurmuş.

“İlaç patronları bu işten çok zarar gördü.. Reel kur ile, sabitlenen kur arasında makas hayli açık.. Kuru böyle sabitlemeyelim” diyor, solak Çolak..

Yanlış anlaşılmasın..

Bu Çolak, solak Çolak..

İşçilerin dostu olan gazetelerde, bol bol reklamı yapılan Çolak..

6 ay boyunca izledik..

En sonunda ağzından baklayı çıkarttı da..

Niyetini öğrendik..

Meğerse bizim solak Çolak, ilaç fabrikatörlerinin sözcülüğünü yapıyormuş..

İşçi dostu solak gazeteler de..

Böylece, burjuva sözcülüğüne soyunmuşlar..

Ne diyelim, hayırlı uğurlu olsun!