0553 313 94 23

Şok şok şok.. Belgesi çıktı!

19 Şubat 2019 Salı

Fetö’ye, üye olmamakla birlikte yardımcı olma suçlaması ile yargılanan Sözcü gazetesinin..

Patronu, 2 yıldır yurtdışında kaçak yaşayan.. Ama nasıl oluyorsa, Türkiye’deki günlük gazetenin patronluğunu da bir türlü bırakmayan Sözcü’nün.

Bir yazarı var..

Tahmin ettiğiniz gibi, muhalif yazar..

Hani doğruları yazsa da, muhalif olsa..

Yazdıklarının yarısı yalan, yarısı da yalana bulanmış..

Son yazısında da..

“Kamu hastaneleri ödeme krizinde” diye bir başlık kullanmış..

O bu başlığı kullanır da.

FETÖ’cü internet siteleri boş durur mu?

Sözcü gibi, “FETÖ’ye üye olmamakla birlikte yardımcı olma” suçundan yargılanan Cumhuriyet gazetesi boş durur mu?

Hemen başlığı atmışlar:

“Şok şok şok.. Belgesi çıktı!”

Neymiş olay?

Efendim, Türkiye’de ekonomik kriz yaşanıyormuş..

Her sektör, bundan nasibini alıyormuş..

Birçok şirket derin borç batağı içinde imiş..

Kamu sağlık kuruluşları da kriz nedeniyle zor günler yaşıyormuş..

At yalanı, varsa inananı..

İşkembeden salla..

Kim senden hesap soracak ki?

Küçücük bir sitem eden olursa...

Anında bastırırsın yaygarayı, “Özgür basın susturuluyor..”

Toplarsın Gazeteciler Cemiyetini..

Alırsın arkana Basın Konseyini..

Çağırırsın Avrupa’daki gazeteci kuruluşlarını..

“Türkiye’de gazeteciler öldürülüyor” diye kıyameti koparırsın..

Diyeceksiniz ki, “Ne ara, gazeteci öldürmeye geçtin? Basit bir yanlış haberden bahsediyorsun.. Yanlış haber sebebi ile soruşturma açılacak olsa bile.. Sonucu ölüm değil ya.. Verirler ifadelerini, yaparlar savunmalarını. Mahkeme ne karar verirse, herkes razı olur..”

Bu anlattığınız süreç, ahlaklı gazetecilerin olduğu ülkelerde yaşanan şüreçtir..

Türkiye’de gazetecilerin ahlakı mı kalmış ki..

Soruşturma açıldığında, “Soruşturma açıldı” demekle yetinsinler..

Savcı soruşturma açacak.

Onlar haberini, “Gazeteciler öldürülüyor” diye yapacaklar..

Aynen, başlıkta verdiğimiz haberde yaptıkları gibi..

Ne diyorlar, o haberin içeriğinde?

“Kamunun sağlık sistemi ciddi ödeme krizi içinde. Bakmayın AKP’nin yerel seçim propagandası uğruna, Bilkent Şehir Hastanesi’nin bitmeden açılmasına onay verişine.

Gerçekler farklı. 13 Şubat 2019 tarihli Trabzon Valiliği üst başlıklı yazı, kamu hastanelerinin içinde bulunduğu derin nakit darboğazını belgeliyor. Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi alım yapacak. Seyyar röntgen cihazı için 26 adet şarj edilebilir bataryaya ihtiyacı var. ‘Doğrudan temin yöntemiyle’ firmalardan teklif istiyor.”

Eeee.

Ne yapalım yani?

Şarj edilir batarya almayalım..

Bir kullanımlık batarya ile fabrikatörleri mi zengin edelim?

FETÖ’ye yardımcı olmakla suçlanan Sözcü’nün yazarı, algı operasyonu için hüküm cümlelerini kurduktan sona, sadede geliyor:

“3 bin TL altı ödemeler 90 gün, 3 bin TL üstü ödemeler için 240 gün süre veriliyor. Yani ihaleyi kazanacak olan firma, döviz üzerinden ithal edilen bataryaları hastaneye teslim edecek. Ama parasını Ekim 2019’da alacak.”

Eee?

Derdi de sana mı düştü, Çiğdem hanım..

Bataryaları döviz üzerinden ithal eden firmaların avukatlığı sana mı düştü?

Onlar haklarını savunamıyorlar da, gazeteci kimliklilerden mi yardım dileniyorlar?

Onlar yardım dileniyor..

Siz de..

“Ahan işte belgesi.. Devlet ekonomik krizde” diye sevindirik mi oluyorsunuz..

Hiç kendinizi zorlamayın Çiğdem hanım..

Okuyucunuz, sizin nasıl bir yanar döner olduğunuzu görüyor..

Bir gün, “Müteahhitlere para kazandırıyorlar. AK Parti, yandaş müteahhitlere voleyi vurduruyor” diye haberler yapıyorsunuz..

Şehir hastaneleri için, atmadığınız iftirayı bırakmıyorsunuz.

Ertesi günü de.. Üç kuruşluk batarya için..

“8 ay  vade mi olur” diyorsunuz..

Bir karar verin..

Zengin edilmek istenildiğini(!) iddia ettiğiniz müteahhitlerin adamı mısınız?

Yoksa milletin haklarını mı savunuyorsunuz?

Parayı peşin verseler..

“Bak bak.. Müteahhitlere nasıl para aktarılıyor!” diyen siz..

Para peşin verilmediğinde..

“Bak bak.. 8 ay vade yapıyorlar; demek ki iflas ediyorlar” diyen de siz..

Doğrusu ne?

Serbest piyasadayız.

İsteyen teklifini verir, 8 ay vadeye göre malını satar..

İşine gelmeyen de, “Yok bana yaramaz.. Ben enayi miyim, teslim ettiğim malın bedelini 8 ay sonra alayım” der, teklif vermez..

Devlet, “şeffaflık” gereği olarak, önceden hatırlatmış, “benden iki ayda ödeme alamazsın.. Fiyatını 8 aya göre ver” diye..

Suç mu işlemiş?

Ki..

30 milyar liralık ilaç piyasasında, sabah yazdınız, akşam yazdınız.. İlaç fiyatlarına zam gelmesi için, “İlaç yok” diye kıyamet koparttınız..

Yine de normal zamanından önce zam yaptıramadınız....

Şimdi üç kuruşluk şarj edilebilir bataryada, devlete diz mi çöktüreceksiniz?

Mümkün mü bu, Çiğdem hanım?

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    Bütün bunlar hükümetin PASİF korkak tutumundan kaynaklanıyor, CHP iktidarında sen yaz bakalım böylesi bir yazı. Batı’yı arkasına alan hainler, korkak hükümetten nasılsa eminler.
  • burakburak1 sa önce
    Bahçeli veya Erdogan gündeme dair bir şey söylediginde onlara chp den en az 2-3 vekil ne dedi tekrarlanarak sonra sp den sonra hdp den sonra ip den kim ne dedisonra tatmin olmazsa patlıcana domatese bibere olmazsa başka bir konuya dair hepsi menfi 6-7 vatandaş ne dedi haberi mutfagı ahçı bizden domates sogan biber bizden biz istegimiz şekilde servis ederiz haberi menemeni. Sonrada tarafsız objektif habercilikten dem vurma
  • halimhalim1 sa önce
    Vatan millet ümmet konusunu savunan havuz medyası dedikleri medyalar ile 150 yıldır türkiye türklere bırakılamayacak kadar önemli bir ülkedir diyenlerin mandası olmak için ideolojik veya toplumsal kamuoyu oluşturmaya çalışan haham medyaları kendilerinden gayrisine tukaka derler
  • ishakishak1 sa önce
    Pkk pyd deaş dhkpc yi kuran kurduran avrupada barındıran onlara tv ve gazete tahsis eden suriye ırakta tırlarla kargo uçaklarıyla yardım eden ülkelere chp hdp ip sp den bir tepki veren yönetici gördük diyen varmı. Guaido gibi ülkenin petrol gaz altın gelirinin üstüne çöreklenmek isteyenleri bağrına basan sömürge valisi gibi davranan hangi siyasetçinin ne faydası olur ülkesine milletine. Maduro petrol gaz altın gelirinin %80'i ni bize verin buyurun işletin tesisleri diyor ama haydut devletlerin küresel kartelleri musaddık dönemi iran gibi %80-85 bizim olacak derse maduro ne yapsın
  • yeneryener1 sa önce
    Patronun babasının eski patronu niye isviçreye kaçtı.
  • RTE53RTE531 sa önce
    Sn Yazar ; Fetö'ye yardım ettiği ile suçlanan yazarı cümlesindeki sizin "algı operasyonu " yapmadığınız iddia edilebilir mi? Ortada ispat edilmiş herhangi bir durum mu var ?Yoksa siz de yukarıda başkası için bahsettiğiniz türden, yani işkembeden mi atıyorsunuz?
  • hacıbekir genişerhacıbekir genişer2 sa önce
    2009 da samsun bafrada 25 doktor birleşip özel hastane açtık. hükümete güvendik. 15 yıl önce devlet tetkik ve usg dahil muayeneye 28 tl veriyordu halen artmadı. ameliyatlar ve yoğun bakımlar da paket fiyat ilaca zam geliyor paket sabit olduğundan bizden gidiyor . açıldığımızdan beri asgari ücret 5 kat arttı devletin bize ödediği artmadı . bizi kadroyla sınırladı fakat devlet hastanesine aşırı kadro verdi üstelik hergün değişen yönetmeliklerle bir sürü lüzumsuz masraf çıkardı. ayakta kalabilmek için hastadan fark alınca hasta bize 'soyguncu' diyor. devlet hastanesindeki doktorlara yaptıkları iş karşılığı sut ödemesi haricinde maaş ve ekstra devlet hazinesinden yüksek döner sermaye ücreti ödeniyor. çoluk çocuğumuzun rızkından kesip yatırım yaptık. amapişman olduk. bu krizde hasta da gelmiyor.25 kişi sekreter ve temizlik elemanı ilk önlem olarak işten çıkarmak zorunda kaldık. tüm maliyetler artmışken 15 yıl öncesinin ücretleriyle ayakta kalmak mümkün değil. hükümet bu konuda adil olmalı. 450 ailenin ekmek yediği bu yatırım batarsa bunun vebali olur.
  • İsa KESKİNİsa KESKİN2 sa önce
    Ali Bey hayırlı sabahlar:, söz hastanene varmışken, bu gece sabaha kadar acildeydim. Hanım safra kesesi taşından mustarip kıvranıyor. Doktor ilgisiz niye geldiniz der gibi, hemşire damara girecek iğneyi dikine kola saplıyor açıdan damar bulması mümkün değil, hastayı acil ihtiyaçlara götüren kimse yok. Su istedi su almaya çıktım içeri giremezsin deyip güvenlik nerde ise iki laf etsem üstüme çullanacak ve saire ve saire...Yeşilyurt İzmir Hast. kameralar ortada.Yıllar olduydu böyle kabalık görmüyorduk hastahanelerde. Sanki birileri düğmeye basmış,halkı hükümetten soğutma organizasyonu kurmuşlar.Allah Hükümetimize zeval vermesinİnşallah.
  • Cüneyt BeyazCüneyt Beyaz2 sa önce
    Ali bey,bir kaç hastane başhekimi ile konuş,sana samimi olarak durumu anlatsınlar
  • ORHAN İNANORHAN İNAN2 sa önce
    YILLARDIR HASTANE YÖNETİCİLİĞİ YAPARIM ,SAĞLIKTA SUNULAN İMKANLARIN BU KADAR GENİŞLEDİĞİ BİR DÖNEM GÖRMEDİM. HER TÜRLÜ İHTİYAÇ ,YASAL PROSEDÜR DAHİLİNDE ,YERİNE GETİRİLEBİLİYOR.HİÇBİR KISITLAMA SÖZ KONUSU DEĞİL.YAPILAN YATIRIMLARDAN VE HER GÜN GENİŞLETİLEN ,ÜCRETSİZ İLAÇ TEMİN LİSTELERİNDEN DE BU ANLAŞILIYOR. 34 YILLIK MEMURİYET HAYATIMIN TAMAMI SAĞLIKTA GEÇTİ.BU SÜRE ZARFINDA YAŞADIĞIM,ŞAHİT OLDUĞUMUTANÇ VE IZDIRAP MANZARALARININ BU GÜN ZERRESİ YOK..SAĞLIKTA GELİNEN NOKTA ,BÜTÜN DÜNYADA GIPTA İLE TAKİP EDİLİR İKEN ,KÖTÜLEMEYE GAYRET ETMEK, O KİŞİYİ KÜÇÜLTEN ,YALANCI DURUMUNA DÜŞÜREN BİR FİİL OLUR,İTİBAR DA GÖRMEZ..
  • erhanerhan3 sa önce
    Veonların, taraftarları, takipçileri, okuyucuları, bunları okuduktan sonra, hemen koşuyorlar sizin sitenize....
  • Nurullah Nurullah 3 sa önce
    ADALET bakanımız kendi bakanlığındaki işlerini halledikten sonra kalan vaktinde iktisatla ilgilenip “EKONOMİDE yaşanan sıkıntılar PSİKOLOJİK” demişti. Hâlâ kalkmışlar kriz var diye iftira ediyorlar.Bide batarya olmasa da olur fişe takip kullansınlar. Ver sanayiye o cihazları batarya yerine fiş sistemi yapsınlar. Maddi sıkıntı yaşıyorum diyenlere çok sinirleniyorum.
  • HarunHarun8 sa önce
    Evet gerçektende bir kriz var. Akp geçen seçimde Turkiye büyüyor artık bu dönemden sonra refah seviyemiz artacak. Bu seçimde hiç böyle şeyler duyamıyoruz.Varsa yoksa suriye meselesi kılıçtaroğlu feto hiç dargelirliye bişeyler yapacağız diyen varmı demekki ciddi kriz var

Ali Karahasanoğlu

Son Yazılar

Günün Özeti

Bugünkü Yazılar

Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
Almanya'nın sapkın 'kadın imamı' Türkiye'yi hedef aldı! "Bizi engelliyorlar"
En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun
Çalışanlara dikkat çeken uyarı… Bir ay içinde başvurun