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Sizin de, partinizin de, tanıklık ettiğinizin de FETÖ’cülüğünün delilidir!

03 Ekim 2019 Perşembe

Hani bu hızla devam edip..

“Dün görüştüğünüz siyasi partinin bazı yöneticilerinin de..”

Yine devam edip..

“Görüştüğünüz siyasi partinin 23 Haziran milletvekili seçimlerinde ittifak yaptığı partilerin de..”

Hatta..

“31 Mart seçimlerinde ve 24 Haziran yenileme seçimlerinde aleyhinde hiç konuşma yapmadığınız belediye başkan adaylarının da..”

Diyeceğim ama..

Ben başlangıcı yapmış olayım..

Siz devamını getirirsiniz..

Tartışmamız ne?

Türkiye’deki yargı, bir avuç solcuya teslim iken..

“Bu ne ya.. % 36 oy alıyorsunuz. Yargıdaki hakimler size külhanbeyliği taslıyor. % 46 alıyorsunuz.. Bu yargı, resmen siyasete bulanmış bir yargı” diyor, isyan ediyoruz..

Bu tabloyu, kendi içinde değiştirmekten aciz olan Sadullah Ergin öncülüğündeki AK Parti iktidarı..

HSYK’yı baştan aşağıya revize eden Anayasa değişikliğini referanduma sunuyor..

Biz solculardan şikayetçi iken..

Solcuların, siyasilere yargı üzerinden çektikleri operasyonlardan şikayet ederken..

Sadullah Ergin aldı, yargıyı tümü ile FETÖ’ye teslim etti.

 Bugüne kadar, bu kadar açık, bu kadar net söyleyemiyordum..

Eleştiriyordum..

“Ama şu da sizin kusurunuz” diyordum..

“Bu da olmaması gereken bir hata ama” diyordum..

Geldik, geldik, geldik..

Hüsn-ü zan yapılması mümkün olmayan bir noktaya geldik..

Nedir, söyler misiniz lütfen..

Yargıdaki FETÖ’cüleri ilmik ilmik önemli noktalara işleyen Adalet Bakanlığı’nda yıllarca önemli bir görevde bulunan.. Sonrasında da HSYK’da daire başkanlığı yapan İbrahim Okur, FETÖ’cü olduğu gerekçesi ile tutuklanmış..

“Ben bir şey yapmadım, isterseniz o tarihteki Bakan Sadullah Ergin’e sorun” demiş.

Mahkeme önce, “Ne alakası var” diye tanıklığı kabul etmemek istemiş.

Nihayetinde, “Haydi dinleyelim” diye karar vermiş..

Sadullah Bey, Yargıtay’daki davaya, normal duruşma gününde gitmemiş..

“Çok önemli göz ameliyatım var, normal duruşma gününde yapmayalım, bir hafta önce vereyim, tanıklığımı” demiş.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi de..

“Olur güzelim. Olur sultanım. Olur Sayın Bakanım” demiş..

Duruşmadan bir hafta önce, eski AK Partili bakanın tanıklığını dinlemiş..

O tarihte not ettim..

“Yakında hararetli parti çalışmalarında görürsem, bu bir aldatmaca demektir” tespitimi yaptım.

Üzerinden aylar, yıllar geçmedi..

Gözümüzün içine baka baka..

17 Eylül’de tanıklık için duruşmayı erkene aldırdılar.

24 Eylül’de normal duruşma yapıldı.

Dün itibari ile, yani 2 Ekim’de, Sadullah Ergin Beyefendi, sapasağlam, Ali Babacan’ın yanında, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile yapılan görüşmede boy gösterdi..

Afedersiniz, beyler..

Siz motoru mu yaktınız?

Hani bazı şeyler, gizli gizli yapılıyordu da..

Artık bu kadar açıktan da FETÖ’nün emrinde olduğunuzu ilan etmeye mi geldi sıra..

İki hafta önce..

“Ameliyat olacağım.. Lütfen duruşmayı benim için özel olarak erkene alın” diyen sen..

Bir hafta sonraki duruşmaya gitmeyen sen..

FETÖ’den 3 yıldır tutuklu yargılanan İbrahim Okur için, tüm Yargıtay’ı FETÖ’cü ile doldurduğu halde, “FETÖ’cülüğünü bilmem” diyen sen..

Danıştay’ı tümü ile FETÖ’cülerle doldurduğu halde, “İbrahim Okur’un FETÖ’cülüğüne şahit olmadım” diyen sen..

HSYK bildirisi ile, siyasi iktidara sopa sallayan İbrahim Okur’un FETÖ’ye tehditle vaya isteyerek hizmet ettiği ortada iken, “Ben bilmiyorum” diyen sen..

Ameliyat gerekçesi ile katılmadığın duruşmanın bir hafta sonrasında, sapasağlam, hiç de aciliyeti olmayan, önemi olmayan bir siyasi görüşmeye katılan yine sen..

Bu kadar mı vicdansızlaştınız?

Bu kadar mı insafınız kurudu?

Bakın, ayağını çelmek istediğiniz Tayyip Erdoğan’a bakın da ibret alın..

Şu andan itibaren, hiçbir menfaati olmadığı halde..

Bütün dünya, “Unut, boşver” dediği halde..

Darbecilerin yargıladığı duruşma salonunda vefat eden Mursi’nin ismini, BM Genel Kurulu’nda yüksek sesle haykırması bir yana..

Sisi’yle aynı masada yer ayrıldığı için, Trump’la yemeğe oturmayan Tayyip Erdoğan’ın vefasına bakın..

Bir de..

Kendilerini 40’lı yaşlarda en önemli bakanlıklara oturtan Tayyip Erdoğan’a karşı, Ali Babacan ve ekibinin vefasızlığına bakın..

Hatay’da 2014 yılında büyükşehir belediye başkanlığına aday yapıldığı halde, kazanamayan Sadullah Ergin’in “büyük adam” iddiası ile takındığı şu tavra bakın..

Ha, Sadullah Bey şunu diyorsa..

“2014 seçimleri öncesinde, bir kadın üzerinden bana iftira atılacaktı, İbrahim Okur’u aradım, sorunu hemen çözdü” diyorsa..

“Bunun için de kendisine vefa borcum var, onun için FETÖ’cü olmadığını söyledim” diyorsa..

Bence..

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, şu dakikadan sonra..

Derhal ikinci bir davetiye çıkarıp..

Sadullah Ergin’i, tekrar duruşmada dinlemek üzere çağırmalıdır..

Önce..

“Hani çok önemli bir ameliyat olacaktınız? Tam da duruşmadan bir hafta önce iyisiniz. Duruşmadan bir hafta sonra sapasağlamsınız. Ne hikmetse, duruşma günü mü hastasınız?” diye sormalı..

Ardından da..

“Siz bu ülkede, yıllarca Adalet Bakanlığı yaptınız.. İktidarda olan partinin en yetkili isimlerinden birisi oldunuz.. Size bir kişi iftira atmak istiyorsa.. Bunu önlemek, tedbirlerini almak noktasında, siz mi daha güçlü olmalısınız, yoksa bir anlamda sizin emrinizde yıllarca çalışan İbrahim Okur mu?”

Yoksa..

Yoksa..

Hani diyorlardı ya..

“TSK’da general, altındaki çavuştan emir alıyor” diye..

Sizin ilişkiniz de, böyle bir ilişki miydi?

Ki..

Siz Adalet Bakanlığı’ndan daha bir ay önce ayrılmış iken.. İktidarda olan partinin en önemli illerden birisindeki belediye başkanı adayı iken.. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yıllarca yanında olan bir siyasi iken.. İbrahim Okur’dan, ne yardımı istediniz?

Efendim?

Duyamadım Sadullah Bey..

Gözlerim iyi görmüyor..

Kulaklarıma vuruyor..

Biraz yüksek sesle lütfen!

 

 

 

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YORUM YAZ

  • YORGUNYORGUN2 dk önce
    DÜN GECE CAN SIKINTISINDAN UYUYAMADIM. BİRDE NE GÖREYİM! ESKİDEN BİRLİKTE ÇALIŞTIĞIM, HÜKÜMET VE CUMHURBAŞKANIMIZIN AŞIRI MUHALİFİ VE ARA SIRA BU KONULARDA TARTIŞTIĞIMIZ BİR ARKADAŞ, KURUM DEĞİŞTİREREK AKADEMİSYEN OLMUŞ VE SOSYAL MEDYADAN FOTO PAYLAŞARAK SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN DAVETİ ÜZERİNE, AKADEMİK YILI AÇILIŞI DOLAYISIYLA KÜLLİYEDEYİZ. VAY BE!! BAK, DEMEK Kİ EŞİ TÜRBANLI BİR CUMHURBAŞKANI HERKESİ KUCAKLAYABİLİYORMUŞ. ÜLKE ELDEN GİTMİYORMUŞ. LAİKLİK ŞEMSİYESİ ALTINDA BİR SÜRÜ ŞEY ZIRVALAYIP, O ZAMANLAR ANAMIZI AĞLATMANIZA GEREK YOKMUŞ. ŞİMDİ Mİ!? BEN DE İŞTE BU ZIRVALIKLARIN YAŞANDIĞI ZAMANLAR CEMAAT DİYE GİTTİĞİM YAPININ SONRADAN YAPTIKLARI HAİNLİKLERİNDEN NASİBİNİ ALMIŞ BİRİSİ OLARAK İŞİMDEN GÜCÜMDEN OLMUŞ BİR HALDEYİM. O ARKADAŞ CUMHURBAŞKANIMIZIN SEVDALISI(!) BEN İSE SÖZDE DÜŞMAN(!) OLMUŞUM, ÖYLE Mİ! BU BİR TRAJEDİDİR. 17/25 ARALIK SÜRECİNDE BU HAİNLERLE YOLUNU AYIRMIŞ BİRİSİ OLARAK, BİR GÜN TÜM HAKLARIMIN İADE EDİLECEĞİ KONUSUNDA ÜMİDİMİ KORUMAKTAYIM. ONUN İÇİNDE HEM DEVLETİMİ HEM CUMHURBAŞKANIMI -ALLAH İÇİN- SEVMEYE DEVAM EDECEĞİM. BM KÜRSÜSÜNDEN ZALİMLERİN SURATLARINA ÇARPA ÇARPA "DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR" DEDİĞİ İÇİN SEVMEYE DEVAM EDECEĞİM. BUNU DUYGULARIMI FARKLI ŞEKİLDE ALGILAYANLARLA DA, MAHKEME-İ KÜBRA'DA YÜZLEŞECEĞİM. VE SEN, O ARKADAŞ, O ZAMANKİ DAVRANIŞLARINIZLA KİMLERİN EKMEĞİNE YAĞ SÜRDÜĞÜNÜZÜ UMARIM ŞİMDİ DAHA İYİ ANLAMIŞSINIZDIR. ŞİMDİ EĞER VERDİĞİN O GÖRÜNTÜLERİNDE SAMİMİYSEN SENİN ADINA SEVİNDİM GERÇEKTEN. NE DİYEBİLİRİM Kİ!! RABBİMİN HİKMETİNDEN SUAL OLUNMAZ. BENDE İBRAHİM HAKKI HAZRETLERİ GİBİ DERİM: Hakkîn olıcak işlerBoşdur gam u teşvişlerOl hikmetini işlerMevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler..
  • AlperenAlperen7 dk önce
    Ali bey Harika bir noktadan yakaladınız.İfadeye gitmiyor ama harıl harıl yeni parti için çalışıyor. Bu şahısın üzerine gidilmeli.
  • tuğrultuğrul19 dk önce
    Ali Hocam Erkek adam erkek gibin konuşur. Bu dediğin kişi bu vasıfa sahip mi acaba?
  • ORHAN İNANORHAN İNAN36 dk önce
    DÜRÜST OLAMAMA ,GÜVENİLİR OLAMAMA, KİŞİNİN FITRATINDAN KAYNAKLI BİR HUSUS GİBİ GELİYOR BANA..BİR İNSAN KENDİSİNİ BELLİ YERLERE GETİREN,MAKAMLARDA OTURTAN,İTİBARINI ARTTIRAN ,EN ÖNEMLİSİ DE DOST VE DAVA ARKADAŞI OLARAK KABUL EDEN BİR LİDERİN ARKASINDAN ,O NU DEVİRMEYE YÖNELİK PLANLARI NASIL YAPAR?.YAZIK..İTİBAR ÇOK ÖNEMLİ.DAHA DÜNE KADAR GIPTA İLE İSİMLERİNİ ANDIĞIM DAVUTOĞLU VE HELE HELE BABACAN,GÜNDEMDEKİ EYLEMLERİNDEN SONRA BİR ANDA KÜÇÜLDÜLER VE TAMAMEN GÖNLÜMÜZÜN EN GÜZEL YERİNDENKOPTULAR..ŞU FANİ DÜNYADA ,MADDİ ÇIKARLARIN DIŞINDA HİÇ BİR ÖNCELİKLERİNİN OLMADIĞINI GÖSTERDİLER..YA DA BİLMEDİĞİMİZ AMA TAHMİN ETTİĞİMİZ BİR EMRİ YERİNE GETİRİYORLAR..İNSAN İŞTE..KAYBEDEN ONLAR OLURLAR..BU MİLLET ONLARIN OYUNLARINI BU GÜNE KADAR NASIL BOZDU İSE,BU GÜN VE YARIN DA BOZACAK,İNŞALLAH..ELLERİNİZE SAĞLIK..
  • abdullahabdullah58 dk önce
    zevahire aldanmayalım, şer zannedilende hayr olamaz mı? dikkat ve tedbiri elden bırakmadan, kendimizi ıslah ede ede durmak yok yola devam...
  • YORUMYORUM1 sa önce
    Sayın Ali bey selamlar.Bizim itikadımız ne idi.Allah ın kudreti bütün kainatı kuşatan değil mi.O nun izni dairesi dışında hiç bir şeyim mümkün olacağı na itikadımız tam elhamdülillah.Ne var ki başımıza gelen musibetler inde müsaadesini Rabbim vermiyor mu.Çekirge taunu,hastalık taunu, deprem, terör, enflasyon,kıtlık,yaģmursuzluk......Bizler Allaha Kul olabilirsek vede bu yolda azami gayret gösterirsek inşallah herşey düzelecektir.Allaha emanet olun.
  • SEDAT KALFASEDAT KALFA1 sa önce
    SAYIN BAŞKANIM SELMA HANIMIN SESİNE KULAK VERİN .OĞLUNU LAYIK OLDUĞU GÖREVE ATAYIN .ÇOK ÜZÜLDÜM BÖYLE GENÇLERİN HARCANMASINA
  • Halim SelimHalim Selim1 sa önce
    Mecliste darbeyi ve Fetö'nün siyasi ayağının arastırilması icin oylama yapilıyor. Tum akepeliler evet derken Sadullah'in oyuyla reddediliyor. Allah seni bildigi gibi yapsin Sadullah. Sadeceyargiya değil, sağlığa, emniyete, milli eğitimede Fetöculeri sen yerlestirdin. Üstelikte bundan başbakanın da haberi yoktu. Yaktın ülkeyi Sadullah.
  • HasanHasan1 sa önce
    Tamam Mursi için haykırdı bizde üzüldük. Ergenekon diye bir örgüt yok derken mahkeme on yıl sonra buna ne diyeceksin . İntiha eden mi dersin hastalanıp ölenmi dersin ordudan atılan mı dersin daha sayayım mı bunlar ne olacak bunlar malesef bizim ülkamizde oldu Mısır'da değil ve bunların olması için senin şu anda toz kondurmadigin hükümet destek verdi ne çabuk unuttun bunlarıda yaz yazabilirsen tabi ama yazarken destekçilerinide yaz
  • hasanhasan1 sa önce
    bir zamanlar adı BİMER şimdi CİMER olanyere ( fetocularmış meğer sonradan meslekten atıldılar) birilerinişikayet etmiştim..herifler benim şikayet ettiğimi BİMER deki adamlarından öğrenmişler..bu nasıl oluyor her yeri sarmışlardı..şimdi hepsi bukelamun
  • Kimin eli kimin maklubesinde belli değilKimin eli kimin maklubesinde belli değil1 sa önce
    Sayın yazar fetö yü cemaat sanarken salyalar akıtarak saldıranlar nasıl ki cia nato projesi olduğunu anlayınca bedava avukatı kesildiler fetö yü kuran chp genel sekreteri Kasım gülek tohumu yeşerttiği fetö bugün Avrupa da pkk dhkpc tkpml tikko cu larla kolkoladır. İlk işaret fişeği Mavi Marmara olayı oldu Otorite beyanı..! Ve sonra 2011 haziran seçiminde fetö 150 vekil isteyip 10-15 alınca2011 Aralık sonu Uludere de kaçakçı köylüleri bombalatıp bir ay boyunca istihbaratı mit verdi mit verdi dşye yumuşatılıp yıpratıldı ve 7 şubat hakan fidan a operasyon haziran da f4 uçağımız bilerek Suriye ye düşürtüldü ilk gezi provası ve 31 mayıs 2013 de asıl çapulcu kalkışma ve sonrası malum 17-25 Mşt tırları vs vskimin eli kimin maklubesinde belli değil Türk solu dergisi darwin sakallı yazarı fetöcü çıkıyor. Jeans biri diye Solcu görünümlü bir fetöcü vardı 1.6 milyon solcu hıyarı takipçisi yapmıştı yalanlarla.! fetö dershanesinde öğretmen çıktı evinde 800k para ve para sayma makinesi çıktı...!.! Ah Maklube ahhh...
  • osmanosman1 sa önce
    ahhh,ahhh...söylenecek çok laf ama. işte
  • emrahemrah1 sa önce
    Yıllardır en önemli yerlere fetöcüler getirildi. Şimdi de işin içinden çıkılamıyor. Bırakın geçmiş dönemi 15 Temmuz Darbe komisyonunun başına bile yüce hocaefendi diyen biri getirildi. Memurlarda eski alımlara bakılıyor. Atılanlar fetönün yem olarak verdikleri ve gözden çıkarılan fetöcüler. Yeni alımlarda fetöcü yok sanki. Hala soru çalıyorlar, hala en önemli yerlerdeler, hala istediklerini yaptırıyorlar. A grubu fetöcüler gitti B grubu fetöcüler geldi. Maalesef bu haşhaşinlerle başa çıkılamadı. Geçmiş olsun.
  • gencoglugencoglu2 sa önce
    fetö'nün diyen şahıs sözlerinde haklı olsanda fetönünde amacı tamda senin söylediklerindi Türkiyeyi suriyeye çevireceklerdi bölüp parçalayacaklardı kamalistler başta olmak üzere bütün vatan hainleri de fetöye destek vermeye devam ediyorlar tabiki fetöcü aşşaşşağılııık yarrratıkllar anlatılacak
  • selmaselma2 sa önce
    Sayın yazar benim oğlum 2006 da uludağ üniversitesini onur belgeleriyle bitirdiği sene kpss den yuksek puanla idari hakimlik sınavına girdi,birinci olarak alınan gençle aralarında Sadece 6alan soru farkı olmasına rağmen feto cemaatine girmeyi kabul etmediği için fetocüler tarafından önü kesiliyor,2006 daki adalet bakanı uyuyor fetö imtihandan sonra alan soru kat sayısını 0.4 den 0.2ye genel kültürüde 0.2 den 0.4 çıkararak Cemaate girmeyen benim oğlum gibi kazananları eliyor yerlerine fetocuları yerleştiriyorlar(Nerdenmi biliyoruz oğlum ünüversitede okurken Bursa baş imamı oğluma cemaate girip hizmetin içide olması için devamlı başkı yapıyor oğlu kabul etmiyor,hakimlik sınavından sonra ismi osman çetin olan bu imam oğlumu tlf la arıyor bak biz kazandık sen kazanamadın neden acaba bir düşün diyor(.Arzu eden bu telefon konuşmasını dinleyebilir.) sene 2007 Kaymakamlık 2008 kaymakamlık sınavlarını yüksek puanlarla kazanıyor ama buseferde konteyanda dolayı mülâkata çağrılmadınız diye ösm den sonuç kağıdı geliyor. Asli belgeler elimizde biz mahkemelerden bir sonuç alamıyoruz hiç bir gerekçe gösterilmeden takipsizlik karsarı verilerek baştan savıyorlaradalete güvenmiyorum,çünki çok iyi biliyorumki hala yargıya fetocu hakimler alınıyor... hala kaymakamlar alınıyor.Oğlum kaymakamlik ve hakimlikten ümudini kestikten sonra kpss 89 puanla ZİRAAT bankası genel mudurlüğüne girdi ordaki fetocularında uyguladıkları mobing olaylarınıda yazı uzun olduğu için başka yazımda anlatacağım.İsimler ve belgeleri yalnız sayın CUMHURBAŞKANIMA ulaşabilirsem ona vereceğim 5,5senedir ulaşamıyoru vatanına,milletine faydalı hızmetler verecek bu genç fetocuların engellemsi yüzünden 5,5senedir işsiz,.. bu nasıl HAK bu nasıl ADALET EY DEVLET!!!! EY ADALET!!!!!
  • DermanDerman2 sa önce
    Ciddiyet,misalbir insanin hep ciddi resmi oldugunu goren,ona kimse laubali ve komik davranamaz.bir gun o ciddi kisiye dost oldunuz,o kisi birgun sadece dost gordugu kisiye resmi deyil mutevâzi davransa.bunun samiyetinden istifade eden baskalarinin yaninda laubali davransa dusumezlermi.adama bak bu ciddi kisiye laubali saygisiz davraniyor cunku herkese resmi olan dost olana mutevazi davranisi boyinu asan dalganin ustunden atlamaya calisiyor.
  • ali doğanali doğan2 sa önce
    FETOCU BOZUNTULARI HEMEN SAVUNMA REFLEKSİ İLE SALDIRIYORLAR.FETO BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR.BUNU BEYNİNİZE SOKACAKSINIZ.TARİHİMİZDE BÖYLE BİR İHANET GÖRÜLMEMİŞTİR.BU MİLLET BU BELAYI UNUTMAYACAKTIR.
  • VızıltıVızıltı2 sa önce
    Görünen o ki, 17-25 Aralık mağduru (!) 4 bakan dışında AKP'ye gönül veren kalmamış. Bu kadronun çok iyi değerlendirilmesi gerek!.. AKP iktidarında "birileri" tarafından Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan yapılanların neredeyse tamamı hain miş meğerse! (Gül, Babacan, Davutoğlu, Ergin, Çelik, Atalay vs vs). Bence Reis bundan sonra atamaları kendi yapmalı, tıpkı Manisalı Lowres'i YİK'e, makaracı'yı Prag büyükelçiliğine atadığı gibi. Kavakcıgiller, Dişlizadeler Reis'in doğal seçiciliğine iyi örnekler olsa gerek.
  • Muharrir Muharrir 2 sa önce
    Sayın yazar, %15’lik elektrik zammı sizin için haber niteliğinde olmadığından ben “Muharrir” mahlası ile bunu yazıyorum. Yıllık toplam elektrik artışı %60 oldu! Lütfen artık siz de eleştirinizi yapınız. Saygılar...
  • FETÖ nünFETÖ nün3 sa önce
    Allah cezasını versin. BIRAKIN FETÖ yü devlet uğraşsın. Devletteki israfı nasıl önlenir vatandaşın israfının önüne nasıl gecilir. SURİYELİLERİ KANBUR GÖRENLER BİLSİNLER Kİ TASARRUF EDERSEK BEŞ MİLYON DEĞİL 15-20 MİLYON FAKİR GÖZETECEK İSRAF VAR. Önca devlette ki sonra yerel yönetimlerde ki israf. Vatandaşın en büyük israfı sigara, say ki aldım, say ki yedim deyip kendini firenlese. Bir kesim hariç büyük bir vatandaş kitlesi 15 - 20 gün markete gitmese erzağı bitmez NE DİR BU AÇ KALMA KORKUSU. suriyede kedi köpek ve fare yenebilir diye acıklama yapıldı. Ne kadar çok erzağı olsa enkazın altında hiçbir işine yaramaz.
  • İsaİsa3 sa önce
    Sizler için herşey mübah beraberken sorun yok birazcık görüş ayrılığı olsun hemen hakaret iftira at
  • Ali kısa Ali kısa 3 sa önce
    Allah sonumuzu hayretsin.
  • İs-hakİs-hak3 sa önce
    Sevgili reisim sana canım Feda olsun busadece bir laf deyil samimi içden bir bağlılığın tezahürü Allah rızası için önce içerdeki bu kirliliği temizle partimizde her renkden insan var lütfen Ali Bey'in yazdıklarına kulak verin nebu kepazelik istisnalara selam olsun ama ayıklanacak çok mübtezel olduğu jesin
  • ABDURRAHİM ÖZCANABDURRAHİM ÖZCAN4 sa önce
    Aradan beş sene geçmiş şimdi farkına vardın derler adamaönemli olan görevden düşen yetkisi olmayan zatlara burada yazmaktan ziyade hala görevde olup yetkisi olanlara sesinizin cıkması dileğiyle.
  • Ömer TAYYAR Ömer TAYYAR 4 sa önce
    Fetonunsiyasi ayağına dokunmaz isen olacağı bu. O siyasilerönce Kendine yakın hakim savcı bürokratı göreve getirmek için önünü acar sonra hapisteki ayda mahkemesi olan fetihler tek tek berat alır birde bunlar göreve döner 5 yıllık birikmiş maaş ve birde tazminat alırlar ondan sonra biz veto ile mücadale ettik ne işi var bülent arının cumhurbaşkanı danışma kurulunda ne işi var bu şahsın oğlunun mecliste bir de ak partiden. Feto den atılan bir tanıdık polis sigortalı ışte çalışmıyor 3 veya 5 sene içinde emekli olacağım diye sigortalı çalışınca ikramiye alamıyor muş. Çocuğu üniversite de oluyor bursa baş vuruyor haliyle geliri yok diye karşılıksız burs alıyor geri ödemesiz 180 m2 kalorifetli evde oturuyorlar güya ev babasının3 katı da yaptı bu arada geliri yok. Yarın bir de buna 3600 ek gösterge den emekli olur bunlar ondan sonra biz feto ile mücadele ettik asıl mücadeleyi biz inananlar yapıyoruz kaymağını f etoculer solcular yiyor. Üstüne üstlük mücadele fetoculere değil de bizlere yapılıyor. Varsabir hainlik hemen çözülmeli bir arkadaş darbeden bu yana açıkta suçluya atarsin buna her ay çalışmadığı halde 3 de 2 maaş odemezsin suçsuz da gelsin çalışsın ben 4 evet lenf kanserini 12 yıl önce atlattım çalışıyorum şu anda tiroid kanserinden tiroidlerim alındı atom tedavisi için izmir e geliyordum dün de mesaide çalıştım 5 30 işten çıktım 3 45 arabasıyla izmir e geldim.Doktor istirahat görmez ise yarin da 8 30 mesai de olacağım insaallah. Bunları duyun ve sağır kulaklara duyurunun.
  • Gariplikler SilsilesiGariplikler Silsilesi5 sa önce
    Yani gerçekten çok garip bir yazı. Eski Akpli dediğiniz Sadullah, o dönemin Akp Adalet Bakanı. Birileri bu adamı adalet bakanı yapmış. Fetöcüler yargıyı ele geçirmiş. 40 yaşında adamlar haketmedikleri halde çok önemli pozisyonlara getirildi diyorsunuz. Peki bunu kim yaptı? Bu işin sorumlusu kim? İşte zaten fetönün siyasi ayağı bu yüzden temizlenemiyor, çünkü sıkışırlarsa beni bu pozisyona şu kişi getirdi, herşeyin farkındaydı haberi vardı diyecekler. O yüzden en iyisi haberimiz yokmuş gibi davranmak. Sizin anlayamadığınız nokta da bu, tabi ki Sadullah’cığım mahkemeye istediğin zaman gel, ameliyatın varsa istersen hiç gelme diyecekler. Çünkü iş hesap verme noktasına gelirse, hesap başkalarına da dokunacak.
  • Suphi pamukSuphi pamuk5 sa önce
    Eğer Sadullah efendi bunları yapmışsa ve hala hakkındabir işlem yapılmıyorsa, Feto davası sadece garibanları perişan eden bir davaolmaktan başka bir şey değildir.... Yazık...
  • Yasin Yasin 5 sa önce
    Sizce eski Adalet bakanı bunları tek başına mı yaptı. Ali Bey Ak parti size ve görüşlerinize sırt çevirdi farz edelim. Ölene kadar siyasetten uzak mı durursunuz. Babacan bence damattan daha iyi ekonomi bakanlığı yapardı. Görevden niye alındığını da bilmiyorum ama. Geçmişle yüzleşme yazısı olmuş bu da bir nevi özeleştiri. Tebrik ederim
  • MardinliMardinli6 sa önce
    Sayın Ali bey dilinize sağlık.Ali bugün bir sadullah ergini eleştirdin halbuki onlarca onun gibi devletin en yüksek makamlara ulaştılar.Ama maalesef hepside nankörlük yaptılar hayinlik yaptılar bunlar açık açık küfür güçlerin usaklaridir ister kabul edin ister kabul etmeyin fikirleri
  • DermanDerman7 sa önce
    Evet bazilari bu ulkede ,herkese esit olmadigini soyler,adaletin.iste buyur .asilsiz bahanelerle.kitabina uydurmak,bir nevi kumar oynamak,dir adamina gore muamele,sunu unutmamak lazim,iste neniyorki surda sunu yaptik,cunku hak etmemistir,ona yapilan hak etmedigi destek ,bize ihanet olarak donuyor,ya haksiz yere hapis yada haksiz yere oluyor.
  • O.ural.O.ural.10 sa önce
    Kaleminize yüreğinize sağlık Ali bey.Böyle satılık ve kişiliksiz adamalardan her şey beklenir edepleriyle düzgüncene yaşamazlar gizli gizli ahlaksız işler yaparlar işte böyle feto gibi itlerde bunları kuyruğundan yakalar be adamlar peki siz edebinizle topluma karşı kendinizi nasıl muhafazakar dindar iyi bir aile reisi diye tanıtıpda niçin öyle yaşamazsınız bilmezmisinizki Allah sizi kayda aldırttırıyor hadi bunu önemsemediniz hiç düşünmezmisiniz benim üzerimde bir çift göz var (feto) Allah'tan korkmazsanız edebinizle inancınızla gerçek bir müslüman gibi yaşamazsanız işte böyle kuyruğu kaptırırsınız ben inanıyorum ki nankörlük edip reisin karşısına geçenlerin hepsi A.gül,A davut,A.babacan sen ve senin gibi vb.lerin hepsi kuyruğu fetoya yani dolaylı olarak büyük şeytan Amerika'nın istihbarat örgütlerine kaptırmışsınız ve ne yazıkki onlara bu diyet borcunuzu ödemeyi karektersiz bir nankörlük örneği sergileyerek ödemek istiyorsunuz daha doğrusu mecbursunuz elhamdülillah bizler ölümüne pazara kadar değil mezara kadar reisimizin yanındayız eminimki reisimiz sizin gibi pislikleri temizleyecek ve Allah'ın izniyle Allah onu çıktığı bu kutlu yolda muzaffer eyleyecektir sizin gibi satılık karekterlerde hem bu dünyada hem Ahir hayatta hüsrana uğrayacaksınız inşallah sizin yaptığınız bu parti kurma olaylarının ana hedefi úmmedi bölmek onun için Allah sizi tarümar edecek etsin inşallah.nokta
  • HEMSINLIHEMSINLI10 sa önce
    Sadullah Ergini CHP mi adalet bakani yapti sayin yazar...

Ali Karahasanoğlu

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