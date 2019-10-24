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Şimdi salıverin Demirtaş’ı, mal mal baksın, PYD nasıl çekiliyor!

24 Ekim 2019 Perşembe

Şimdi işte..

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in sözlerine kulak verin..

Şimdi işte.. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun çağrısını dinleyin..

‘Fırat’ın diğer yakasına geçerse vururuz’ diyorlar. PYD’ye çıkmış ‘Terör örgütü’ diyorsunuz. Yok Fırat’ın diğer yakasına geçemezmiş. Geçecek.. Bak YPG, Fırat’ın ötesine geçecek ve sen de suyun bu tarafından mal mal bakacaksın” diyen HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ı şimdi serbest bırakın.

Serbest bırakın ki..

Fırat’ın isterse Batı yakasına.

İsterse Doğu yakasına..

“Mal mal baksın.”

HDP’nin diğer eşbaşkanı Sezai Temelli, üç-beş ay önce değil..

İki gün önce..

TBMM’de konuşuyor:

“Ateşkes imzaladınız. Hem de o kadar mecbur kalıp imzaladınız ki... Çünkü önünüze yolsuzluk dosyaları kondu, Halkbank dosyaları kondu, aile servetiniz kondu. Nasıl bir aile serveti ki uluslararası ilişkilerde en önemli meselelerden biri oluyor.”

Tayyip Erdoğan’ın önüne, ABD’li yetkililer, şantaj dosyalarını koymuşlar..

Erdoğan da eli mecbur, “Suruye’ye girmiştik ama. Bu dosyalar karşısında yapacağım bir şey yok. Harekatı durduruyorum” demiş..

Öyle diyor HDP’nin başındaki mal!

Hiç düşünmüyor..

Bugünün yarını var..

Kısa gün, geçer..

“120 saatin yarısı zaten gitmiş. Diğer yarısı da bitince, harekat kaldığı yerden devam ederse.. Ya da, YPG bölgeden çekilirse..

Halkın yüzüne nasıl bakarım?

ABD emperyalizminin bile seslendirmeye cesaret edemediği bir tehdidi, dillendiren bir kukla olarak, insan içine nasıl çıkarım?..”

Düşünmemiş.

Nitekim önceki akşam itibari ile, 120 saatlik süre doldu..

Hem YPG’nin başındaki adam. Hem de ABD, “Bölgeden çekildik” dediler..

Şimdi soru şu:

Erdoğan’ın sözümona var olduğu iddia edilen hukuksuz malvarlığı önüne konulmuştu da.. Halkbank dosyası önüne konulmuştu da. Hatta kendisi için ceza davası açılması sözkonusu idi de..

Bu tehditleri görünce Erdoğan, ABD’nin teklifini kabul etmiş, ateşkes ilan etmişti ya..

Şimdi ne oldu?

Topu topu 120 saat için miydi, malvarlığı dosyası?..

Hepsi hepsi 5 gün için miydi, Halkbank dosyası?.. Erdoğan’a yönelik ceza davası açılacağı tehdidi?..

120 saatin sonunda, Erdoğan’ın dediği olduğuna göre..

Tehdit dosyası açtığı iddia edilen ABD’nin açıklanmayan istekleri gerçekleşmediğine göre..

Operasyona ara verme, kalıcı hale dönüşmediğine göre..

Demek ki, bu isnatların hepsi palavra imiş.

Malvarlığı dosyası.. Halkbank.. Uluslarası mahkemelerde ceza davası..

Hepsi ama hepsi, HDP’lilerin, sözde bize Müslümanlık taslayan müftü eskilerinin, başörtü takan ırkçı ablalarımızın partisinin işkembeden salladığı yalanlarmış.

“Yalan” dersek..

Biraz masum olur..

“Yalan olduğunu bilerek attıkları iftira” imiş.

Sezai Temelli isimli HDP’li “mal” bu iftirayı atar da..

CHP’nin Ke-mal’i durur mu?

O da, salı günkü CHP grup toplantısında..

Aynı cümleleri sarfetti..

Adamda üç kuruşluk beyin yok.

Bir kuruşluk muhakeme kabiliyeti yok.

Grup toplantısı yaptığı günün akşamında, 120 saatlik süre dolacak..

ABD çekileceğini tekraren zaten beyan etmiş..

Dahası..

Aynı gün.. Ke-mal’in konuşması daha sürerken, Tayyip Erdoğan da, Rusya’nın başkanı Putin ile görüşüyor.

O an itibariyle düşünelim..

Putin de Erdoğan’ın teklifini kabul edecek olursa..

Ke-mal’in rezil olacağı aşikar..

Ama yine de adam..

Son bir cesaretle..

Daha doğrusu deli cesareti ile..

Çıkmış kürsüye, atıp tutuyor:

“Sopa gösterildi; senin, çocuklarının, ailenin mal varlığını araştıracağız diye. Neyi beklerdik? Şunu beklerdik: Hani Erdoğan çıkıyor ya bazen aslan kesiliyor, çıkıp aslan kesilmesini beklerdik. ‘Ey Trump, sen benim, ailemin, çocuklarımın mal varlığını mı araştıracaksın? Araştırmazsan namertsin’ diyecek ve şunu söyleyecekti: ‘Araştırmazsan namertsin, verilmeyecek tek kuruş hesabım yoktur. Ben hesap vereceksem Türk milletine hesap veririm’ diyecekti. Bunu söylemedi.”

Gerçekten, Erdoğan o sözleri söylemedi mi?

Duymayanlar için sözümüz yok..

Ama kulağı olanlar için hatırlatalım..

Erdoğan hem de öyle yüksek sesle söyledi ki o cevabı..

“120 saatte burayı boşaltacaksınız” ihtarını, son dakikaya kadar “Kesinlikle uzatmak sözkonusu değil” diyerek perçinledi.

Ve nihayet 120 saat bittiğinde.

Erdoğan’ın istediği oldu..

Bu ne demek?

Eğer gerçekten Erdoğan’ın önüne, şantaj dosyaları konulmak istenmiş ise..

Bu tam da Ke-mal’in istediği gibi, “Ey Trump, sen benim, ailemin, çocuklarımın mal varlığını mı araştıracaksın? Araştırmazsan namertsin!” denildiğinin delili..

Başka ne izahı olabilir, 120 saatin sonunda, ABD’nin silahlandırdığı PYD’yi kuzu kuzu bölgeden çıkartmasının?..

Ke-mal’in kendince başka delilleri (!) de var, Erdoğan’a şantaj yapıldığına dair..

Meğerse, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in “Bugün ateşkes olmasaydı çok büyük yaptırımlar gelecekti. Anlaşmanın içerisinde ateşkesin uygulanması sayesinde ABD’nin artık Türkiye’ye başka yaptırım yapmayacağı koşulu var. Ayrıca kalıcı ateşkes olduktan sonra şu an uygulanan ekonomik yaptırımlar da geri çekilecek!” açıklaması da, şantajın bir delili imiş..

Allah kimseyi şaşırtmasın..

Tayyip Erdoğan, bastırıyor, söylediğini hem ABD’ye, hem Rusya’ya kabul ettiriyor..

Bizim muhalefetin başındaki Ke-mal, “Erdoğan tehdit altında” diyor..

Ke-mal..

Sen ne “mal”sın, söyler misin?

“Mal”lık bir yana..

Bir de yabancı “mal”sın..

Yabancı “mal”sın ki..

ABD’nin itibarının yerlerde süründüğü bir fotoğraftan, onlara itibar çıkartmaya kalkışıyorsun!

Şimdi yapılacak iş..

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, Demirtaş’a özgürlük isteyen tüm parti liderlerinin..

Buluşup..

Fırat’ın doğusundan ve batısından..

Türkiye Cumhuriyeti’nin yedi düvele karşı kazandığı zaferi seyretmesidir..

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

  • TanerTaner8 sa önce
    sn. yazar bugun boyle yazarsiniz.. malum akp destecisi olmak yandas olmak boyle bisey. yarin baska yazarsiniz. sen ve senin gibilerin ,yazdiklariniz hic bir sorumlulugu yok. ne kadar iktidara yaranirsaniz o kadar o kadar iyisiniz. kimse de neden boyle demez. gecen on seneye bak. guya 'bu cesurca yazdiklarini' on seneki akp iktidarini cesurca elestirebilir misin? buradan kendi kalabaligini eglendiriyorsun. bu da bisey tabii.
  • hadi ordanhadi ordan9 sa önce
    trumpa gücünüz yetmedi yine döndünüz kemale dimi. 
  • ebrarebrar9 sa önce
    bu nasıl yazar la. bunlarmı okur yazar kitleniz sizin. mal ne la. 
  • Kadir olgacKadir olgac9 sa önce
    Yazan şahıs sen ne icmisin bilmiyorum.neyin kafasinida yasiyorsun onuda hic bilmiyorum 
  • FEVZİFEVZİ9 sa önce
    Mallara mal deyince bazı mallar mallık yapıp mallari savunuyorlar. Ali beybırakın malları trene bakmaya devam etsinler.
  • Baygolge Baygolge 9 sa önce
    Gerek yok, selo parmaklığın arkasından mal mal bakar. Ypg nın kaçışının, abd nin rusyanın bu terorıstlerı satışının filmini yapın selonun hucresıne koyun 7 24 izlesın
  • edipedip9 sa önce
    Kahrolsun bölücü yıkıcı mandacılar. Sn. Yazarın ülkesine milletine ümmetine ihanet edenlere kalemiyle karşılık vermesi hainleri kahrediyor 
  • Délicieux divaneDélicieux divane10 sa önce
    Hayatta selon gibi ........ yaratik gormedim
  • Mustafa MankaloğluMustafa Mankaloğlu10 sa önce
    Edep yahu.Birazcık edep.Bu ne biçim uslup.İstanbul ve Ankara yı kaybettikten sonra dilinin ayarı ve kaleminin ayarı iyice kaçtı.Bir psikiyatriye görünmende yarar var.Halin hiç iyi değil.
  • İbrahim akİbrahim ak10 sa önce
    Adamlarin yalanlarinin ortaya çıkması rezil olma sebebi değil ki onlara oy verenler de onlar gibi kuş beyinsiz olduğundan sorgulama yok
  • AlşAlş11 sa önce
    Bu iyi bir uslup değil işinize geldiği gibi yazıyorsunuz
  • MesutMesut11 sa önce
    Diyar yorumcu.kılıçtaroglununchp lilerindomuz yiyen canan kaftancıoglununuslubünediyeceğinbirşey varmı ? Yazar kendi laflarını kendilerine iade etmiş sizin niye zorunuza gideranladımAynı dinin laisiziminmensubusunuz.
  • Ömer güler Ömer güler 11 sa önce
    Sayın akit yazarı say erdoğan ne demişti 120 saat dolduktan sonra kimse bizi durduramaz nedn 150 saat daha beklemye alındı buna bi açıklama yaparmisin AKİT yazari
  • raufrauf11 sa önce
    Chp hdp ab abd israil pkk pyd ve sion medyası hem ittifaklı hemde müttefik gibiler
  • esereser11 sa önce
    Sezai temelli ile kemal kılıçtaroğlu aynı argümanlarla ithamlarda suçlamalarda bulunuyor. Belkide itham metnini aynı yerden alıyorlar.
  • MesutMesut11 sa önce
    Abdüllatifkayaal sana bir kayakafana daya . Kurandaesfele safilingeçerinsan için yani hayvandan daha aşşagılık demektir. Yazar bunlara mal demeklemallara hakaret ediyor. Bu mallar Dinine kuranınahakaret ederkenzoruna gitmiyordayazar kendi laflarını kendilerine iade edince niye zorunuza gidiyor anlıyorum aynı dindensiniz...
  • Esref gunEsref gun11 sa önce
    Sende bu beyinle yaşamaya ve beyni olmayanları etkilemeye devam et.
  • MesutMesut11 sa önce
    Türkıye ypg pkk itinin kuyruğuna basınca ses chp den geliyor.Her zaman diyorum chp ile pkk nın dini aynı diye . Yazarı ve müminleritehdit eden laiklerateistler28 şubaten güçlü zamanınızdızalimliginizive kefereliginiz en fazla 10 sene sürdü . Bu seferöyle olmazsuriye ortada . . .
  • DiyarDiyar12 sa önce
    Çok cahil bi insan olduğun beli üslubun sana yakişiyor
  • Zafer Zafer 12 sa önce
    Yazara hakaret eden düzgün yaz diyenler, adamlarülkenin Cumhurbaşkanına hakaret ederken niye aynı hassasiyeti gostermediniz. Sizin hakaret içerikli yorumlarınızı yayınlıyorlar sizin gazeteler normal yorumları bile yayınlamıyor yada yorum yapamıyorsun
  • SerelSerel12 sa önce
    ARKADAŞLAR MAL DEMEK....ALİNİP SATİLAN URUN DEMEK...NEDEN KUZİYORSUNUZKİ ULKEMİZDE ALİNİP SATİLAN MALLAR BUNLAR..
  • İftira ve yalana ağır ceza GELMELİİftira ve yalana ağır ceza GELMELİ13 sa önce
    Bu mallar kendilerine ne sallasalar,ne yalan söyleseler,ne iftira atsalar da inanacak ve gene de bu mallara oy verecek mallar olduğunu bildikleri için aptalların bile biraz akıl yürütmeyle anlayacağı iftiralar atıyorlar.Artık iftiraya kesinlikle ağır cezalar gelmeliki bu malların bazı malları mal yerine koymasının önü kesilmeli.Bu da mal yerine koyulan mallara en büyük iyilik olur
  • Cesur olunCesur olun14 sa önce
    Ah be sen hicmi adam olmicaksin. Ne bicim üslubun var.
  • Naci HozatlıNaci Hozatlı14 sa önce
    Dersimlisen viyaklama oradan sahibini gelsin. Unutma rüzgâratüküren yüzüne tükürür.
  • Cesur olunCesur olun14 sa önce
     yobaz
  • ÖgedayÖgeday14 sa önce
    Patronun oğlu Olmasaydın sen asla biryazar olamazdın!. Üslubu beyan ayniyle insan!
  • Dersimli Dersimli 14 sa önce
    Şimdi yazinda kullandığın dili sana karşı kullandım diyelim hemen şikayetci olursun ama sonra düşündüm yazmayacağım bu SENDEN ve senin gibilerden korktuğundan değil sadece seninle aynı seviyede olmamak için yazmıyorum fakat şunu yaxicam bu ülkede elbette birgün iktidar değişikliği olacak o zaman ne yapacak veya ne diyeceksin bunu Takip ediyor olucam eğer bu çizgini devam ettirirsen özür dilerim yok degisirsen işte o zaman yüzüne tükürürum demedi deme
  • DermanDerman14 sa önce
    Bu mufalefet yazanlar bir yerleri acimistirki bozuk plak gibi takinti yapiyor.bir gun peygamberimiz sav hz ebu bekirle sohbet ederken ,ebu cehil ordan gecerken peyganberimize cok cirkinsin deyince dogru soyledin demis bir baska sahabe seni coj seviyorum cok guzelsin demis.peygamberimiz sav dogru soyledin demis.daha sonra hz ebu bekir yaresulallah, her ikisinede dogru soyledin bunun asli nedir,deyince.peygamberimiz sav ben bir aynayim bana bakan kendini goruyor bende dogru soykedin diyiyorum demis,tesbih de hata olmazsa cirkin gorenler hakaret edenler kendilerini goruyorlar.
  • MustafaMustafa14 sa önce
    Arkadaş şu yazıları yazarken biraz seviye olsun. Anliz yapmak güzel fakat şu gerrksiz sıfatlardan kurtulmamız lazım.
  • kemal akalpkemal akalp15 sa önce
    Ne düşüneceğim !!!helal olsun diyorum,ancak bu kadar açık ve seçik ne kadar pespaye ve düşükvarlıklar oldukları ifade edilir.Adamların yalanı defalarca yüzlerine vurulduğu halde,belki üç beş keriz daha kandırırız diye yalan ve iftiraya devam ediyorlar,muhalefet değil çukurluk ediyorlar ve Erdoğan başarılı oldukça daha da küçülüyorlar,Allah ıslah etsin
  • TAYFUN YILDIRIMTAYFUN YILDIRIM15 sa önce
    Ali bey,yıllardır sizi takip ediyorum ve hislerime tercüman olduğunuz için size teşekkür ediyorum,sizden ve AKİT ailesinden ALLAH cc razı olsun.
  • AteşAteş15 sa önce
    Valla sizin alayınız yalancı hanginize inansın bu halk ezelden beri kandırılıyoruz
  • Recep DENGİZ Recep DENGİZ 16 sa önce
    Ali bey batı medeniyeti batı medeniyeti diye yıllardır bir tarafını yırtan. Geçmişlerini unutup ruhlarını batıya satan zavallılara kapak bir yazı olmuş.
  • Erhan önemErhan önem16 sa önce
     Sen o önce üslubunu düzelt sonra yazar ol.
  • 2023 Ekrem2023 Ekrem16 sa önce
    hiç mi aile sevgisi görmedin la ali. nedir bu kin nefret kutuplaştırma.
  • şenerşener16 sa önce
    sana kimse inanmıyor
  • Abdulatif KayaAbdulatif Kaya16 sa önce
    Sn.Karahasanoğlu; merhaba Dinimizde Allah'ın yarattığı eşrefi mahluk olan insanı aşağılamak var mı? yazdıklarınızda bir feyiz, bir olgunluk göremiyorum... Siz yazdıklarınızı tekrar gözden geçiriyor musunuz?...
  • Vanlı mehmetVanlı mehmet16 sa önce
    Çok güzel yazı olmuş sayın yazar eksik olan nedir bazı ahmaklar demirtaş çok iyi siysetci diyorlar mal mal konuşmalarını hiç düşünmüyorlar 
  • dumanlıdumanlı17 sa önce
    Türkiyenin beka sorunu kalmadıysa ben mal mal bakmaya razıyım. Yarın birileri çıkıp Türkiyenin beka sorunu var dediğinde bu gün sağa sola mal diyenler mal mal bakacakmısınız.
  • Ferhan yavuzFerhan yavuz17 sa önce
     sayin yazar o kalemin murekkebine yazik.
  • AhmetAhmet17 sa önce
    Helal kitabın tam ortasından konuştun hislerimize tercüman oldun varol sağol bunlar şimdi mal mal bakarlar bu yazıya
  • OzgurOzgur17 sa önce
    Yalan haberlerinizle Kalemleri vijdaniniza sorarak yazın.. 
  • MehmetMehmet17 sa önce
    Yazıların çok kötü. Akıcı değil. İnsanı okurken sıkıyor. Yılmaz Özdil Nerede sen Nerede .
  • nurinuri17 sa önce
    ÜSTADIM. Harikasın??!!.bir yazı 5 kez okunrmu ? OKUDUM!!! Şahane tespitler yaa.Gerçi biz MALLARI Çok iyi biliyoruz da? teyiden mükemmel oturmuş. cuukkkkk!!!.
  • Mehmet eminMehmet emin18 sa önce
    Hocam kaleminize yüreğinize sağlık...
  • misafirmisafir18 sa önce
    Başkanın ve Hükümetin aleyhinde konuşan mal lar kesin sesinizi konuştukça batıyorsunuz. Utanmaz arlanmazlar bir de güya yorum yapıyorsunuz. Dünya alem kabul ediyor Başkanın çok büyük bir zafer kazandığını. Art niyetli riyakarlar.
  • RecepRecep18 sa önce
    Eline,kalemine yüreğine sağlık.
  • turgut demirciturgut demirci18 sa önce
    yıllardır akit okuyorum sizi ve dilipakı çok beğeniyorum yazılarınızı s.a
  • AslanAslan19 sa önce
    Şu ömrü hayatta bir baltaya sap olamayacakmisin ey akit
  • A. ÇiçekA. Çiçek19 sa önce
    Yıllardır vakit i, akit i takip ediyorum ancak son zamanlarda sizin ve bazı yazarlarınizin üslubunu hiç begenmiyorum, bir müslümana bu üslup yakışmıyor.
  • Fahrettin güleçFahrettin güleç19 sa önce
    Allahım razı olsun hakkı haykırmaya devam.
  • Mehmet ayMehmet ay19 sa önce
    Kisa bir zaman sonra göreceksin kimin mal oldugunu, Ali karahasanoglu, bu lafini unutma.
  • İhsanİhsan19 sa önce
    Son cümle eksik‘’mal mal seyredin ‘’ olmalıydı
  • AdsızAdsız20 sa önce
    Maşallah nal mıdır mal mıdır yorumcularınız varmış
  • Hayrettin HatunoğluHayrettin Hatunoğlu20 sa önce
    Kemal SAZANOĞLU soy adı daha çok uyar.
  • NihalNihal20 sa önce
    HDP nin başındaki mal mış HDP lilerinde onlarla ittifak kuranlarında hepsi mal
  • Yusuf canYusuf can20 sa önce
    Bu hareketta yanılmıyorsam 790 tane .... grbertilmisti onlar orada gebertilirken icimuzdede ben diyeyim 2 .. siz deyin üç .. ....un ciğerleri yanıyordu ama ellerinde bir şey gelmiyor hızlı trene mal mal bakıyorlardı ama merak etmeyin dura içerideki ....larada gelecek veİyarinbelki yarındanda yakin
  • ÖzgünÖzgün21 sa önce
    Siz bu üslüpla kime hitap ediyorsunuz.
  • Perihan ozturkPerihan ozturk21 sa önce
    Aynen mal mal baksın demek istemiyorum çünkü o gerçekteki malların dünyaya insanlara çok fazla faydası var ben odaysa sadece mahluk derim ınşaallah hapiste kendi gibilerin olduğu yerde parca parca çürürse dışarı çıkmaz ölür yerinde bir binlercesinden birden kurtulur bu millet
  • YasinYasin21 sa önce
    Her zaman günlük olaylardan yazıyorsun.Her ne hikmetse hukukçu olarak85'lik Sivaslı masum, mazlum, hasta ve hapiste pisi pisine çürüyen bir dede hakkında kalem oynatmak aklına gelmez.Ayrıca onun gibi niceleri...Sivas Davası suçluları(!!!)
  • aladinaladin21 sa önce
    Küfür tek millettir, diye boşuna denmiyor. Küfüre destek için kendi vatanına bile ihanet edene mal denmez de ne denir. Allah razı olsun.
  • DemirDemir21 sa önce
    İşin en üzücü tarafı hakkı bildiğini iddia eden SAADET li lerinde bu iftiraya dahil olmaları 40 ton altın mı 40 tır altın mıkarar veremedikleri iftiraya dahil olmaları diğerlerinin utanacak ALLAH tan korkacak yanları yokya SAADET lilere ne demeli
  • Pusat Pusat 21 sa önce
    On numara biir yazı olmuş..Şimdi hep beraber baksınlar mal mal.
  • Ömer Ömer 21 sa önce
    Ne yapacaktı bunlar için yalan dolan iftira çamur atma her şey var hezimetlerini örtmeye çalışıyorlar eli kanlı teröristler artık belleri kırıldı artık sonları yakın inşallah
  • Nazım KARAMEHMETNazım KARAMEHMET21 sa önce
    Türkiye karşıtları bunlar, hem de yeminli.Millete anlatın, bunları artık hiç itibara almayın.
  • klmklm21 sa önce
    K. koğlu we temell. albirini vur ötekine...Sayın. Ali hc. bugün yine bana Rahmtl. Hasan karky. yi hatırlattınız..Bir yazsnd. adamın hanımı gazlaynca adam ayıp utan der. Hanımıda sende geçen sene baltanın sapını kırmıştınya .....teşbihte hata yokmuş..
  • ErsinErsin21 sa önce
    Allah razı olsun reis. Çok güzel bir yazı olmuş. Ama anlayana, anlamayana zaten sivrisinek saz. Rabbim ülkemi bunlardan korusun.
  • yusufyusuf21 sa önce
    ulan Türkiyeye basindan beri yaptiginiz 1 tane iyi bir sey söyleyin PUST iTTiHATcilar, ilk yaptiginiz 1909 da geldikten(adini Hayirli olay diyerek!!!!) sonra OSMANLI iMPARATORLUGUNUNTüm ZENGIN Topraklarini Köpegi olduklariniza peskes cekmek oldu. Sahiplerinizden aldiginiz Emir ile; Bunun icin ilk perde Balkanlarda Savas cikardiniz. Balkanlar gitti YetmediSadece OSMANLI iMPARATORLUGUNU Parcalamak icin cikartilan 1. ci dünya savasinin icine ittiniz PUSTLAR. Sonuc Savastan cikan Herkes karli OSMANLI iMPARATORLUGU YOK EDILDI. Sonra.... SÖZÜN KISASI; LAN PUSTLARTürkiyeye pislik yapmayi birakin Omurgasiz iTLER, Ancak Birakmazsiniz PUSTLAR. iTP.K yemekten vazgecermi? ULAN it itken P.K yemekten en azindan karni TOK iken vazgecer.ANCAKBu iTLER ABD ve SiYONiSTB.KU yemekten ASLA vazgecmezler.
  • Harun Harun 21 sa önce
    Memlekette ... da çok çocuğu da çok, bunları bir kazada ...NOKTA
  • Müslüman Türkler Müslüman Türkler 21 sa önce
    Biz yaparız onlar mal mal bakar...
  • SalihSalih22 sa önce
    Burda bazı yorumcuları hala erdoganin başarısınıçeke minor yok meri yok bilmemne diyerek işi şu landi r maya çalışıyorlar chp sp ip tribünlere oynamış destek verir gibi göründü ler ama eminim başarısız olmasi için b eklediler hdp zaten her zamanki gibi kan kasi pkkyi destekle di Marksist görünümlü emperyalist u sak lari erdogan bunların tonunun beklentilerini boşa çıkardımal mal bakmak zorunda kaldılar bütün bu iftira lari hazımsızlık bundan allahın mallari
  • ERDOĞAN ÇELİLERDOĞAN ÇELİL22 sa önce
    KALEMİNE SAĞLIK ÜSTAT
  • DADAŞDADAŞ22 sa önce
    aynen yazının altına üç nokta mühür ve imzamı atıyorum sağ ol ali bey
  • YORUM YORUM 22 sa önce
    Ali bey selamlar.Herkes herşeyin farkındadır.Bunlarda akıl vicdan muhasebe olsa bu iftiralara tenezzül etmezlerdi.Dedim ya akıl yok.Efendileri ne emir vermişse onu ifa ediyorlar.Nasılki ateşin madenleri ayırmasında güzel neticeleri oluyor aynen öylede bu zor ve acılı geçen günlerimizde hakiki madenler hakikatle insan evlatları pisliklerden ayrılıyor.Gecenin en karanlık zamanı Şafak vaktinin yakınlığını işarettir.Görelim Mevla ne eyler neylerse güzel eyler.Allaha emanet olun.
  • Leyla Leyla 22 sa önce
    Ya kardeşim bunların politikalarıyalan üzerine inşa edildiği içinbunlar kendilerini hayalen tramp,'ın yerine koyup meşhur yalancılık elbisesini üzerine geydirip akıl almaz ıftira ve yalanlarını döşemeyi siyaset yaptım diye utanmadan o kadar mal millet vekiline gurup toplantısında adeta haykırıyor onlarda yutup alkışlıyorlar. Bir taneside çıkıp baskanim fıratın doğuşundan abd ve pyd çekildi demiyor ve ke malın palavralarını yutuyorlar .Bunlarınvekillikleri sorgulanmalıdır. Bu meyanda bay ke malın CUMHUR Başkanımıza mahkeme kadariyleödeyeceği paraları hazırlamıştır diye düşünüyorum.
  • OvalıOvalı22 sa önce
    İki it karşı karşıya gelirse hirlar. Hirlamayi kesmeye az kaldı.
  • AlpAlp22 sa önce
    Düşmanın dahi VATANSEVER OLARAK ÖVGÜYE bahsettiği ERDOĞANa hasım olan VATAN daş ların SURETLERİNİ şöyle bir izlemek lazım. LANET OLSUN VATANA, MÜSLÜMANLARA DÜŞMAN OLANLARA... YÜZLERİ AK OLSUN DÜŞMANI HİZAYA GETİRENLERE...
  • iftiraiftira22 sa önce
    Kaleminize sağlık .Reisimiz yine büyük bir zafer kazanmıştır bunu tarih yazacaktır.Reisimiz on yedi yıldır ülkemizi yönetiyor para biriktirmiş olması gayet doğaldır Reisimize ifttira atıyorlar o dindar birisidir ve harama bulaşmaz ..
  • fetösavarfetösavar22 sa önce
    abi adama tükürüyorlar diyor ki ya senin de baya kalitesiz tükürüğün varmış. eğer birazcık insan olsaydın adam gibi tükürürdün ne bu böyle bi gıdım diyor... kalite sağlam yani...
  • GerçekGerçek22 sa önce
    Chpliler alamut kalesinde esrar çekiyor duymazlar seni.
  • Yusuf YENİÇERİYusuf YENİÇERİ23 sa önce
    Ne güzel bir yazı ve yerinde ifadeler. Hayranım izanınıza, ferasetinizeTeşekkürler İhsan hocam.
  • DermanDerman23 sa önce
    Sayin orhan inan bey size katiliyorum,yilanlar surunerek kartallar yuksekden ucar .vaad edilen topraklar onlara kazdiklari kuyular mezar oldu onlar dusmana,kucak acarken ,korjaklar meydandan kacarken,Allah cc bizimle oldu Turkiyenun dedigi oldu.
  • tuğrultuğrul23 sa önce
    İçimizdeki malların, kriptoların, vatan hainlerinin, gavur aşıklılarının şerrinden sen bizi koru ALLAH'ımız (C.C) (Amin)
  • HançerHançer23 sa önce
    Ali bey kardeşim; Millet ittifakı birleşenleri fıratın doğusuna, batısına, altına, üstüne, kenarına, köşesine mal mal bakıyorlar.
  • AlkanAlkan23 sa önce
    SAYIN yazar başına abd AB İsrail kadimdostluk ve sıtarejik ortaklıkları münasebetiyle kafana her taş düştügünde sp ve temel beyi hatırlayacaksın. İstanbul sözleşmesi ve etcepgibi uygulamalarla yıkılan aile yapısı yokedilmeye çalışılan gençliği gördükçe ak trenin çıkardığı dumanla bu ülkenin İslami değerler üzerinden silindir gibi geçtiğini seyredeceksin şu anda seyrettiği gibi.
  • hacı mehmethacı mehmet23 sa önce
    Ali İhsan bey ağzına, yüreğine sağlık.Tek kelime ile tebrikler. Anlayana!
  • erhanerhan23 sa önce
    boşuna umutlanma.göreceksinizyine bir şeyler bulup söyler ve yazarlar (belki de başlamışlardır)onların ağzının içine,yazdıklarınabakan kitle de , hemenAkit e koşarlar
  • ORHAN İNANORHAN İNAN23 sa önce
    OLANLARA MAL MAL BAKANLARI VE POZİSYONLARINDAKİ AYMAZLIKLARI YAZMIŞSINIZ..ÖYLE GÜZEL İFADELER İLE KONUYA İZAH GETİRMİŞSİNİZ Kİ,HAYRAN KALMAMAK ELDE DEĞİL..ALLAH(CC) VERMİŞ OLDUĞU BU KABİLİYETİNİZİ VE FERASETİNİZİ VE SABRINIZI DAHA ÇOK ARTTIRSIN..RAHMETLİ HASAN ABİNİN BOŞLUĞUNU DADOLDURDUĞUNUZU GÖRMEK BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR..UZUN VE HAYIRLI ÖMÜRLER DİLEYEREK SELAM EDİYORUM..YAZDIKLARINIZ BİLDİĞİNİZ GİBİ..DEĞİŞMEZLER..İLGİNÇ OLAN ŞU,AKLI FİKRİ YALAN DOLAN VE İHANET İÇERİSİNDE OLANLARIN İTİBARI VE TOPLUM İÇERİSİNDE KIYMETİ OLMUYOR..ANCAK BİRBİRLERİNİ PIŞPIŞLAYARAK ÖMÜRLERİNİ TÜKETİYORLAR..RUHLARI BİLE ONLARI REDDEDİYOR..
  • Sen hangi şantajla 10 yıldır O koltukta tutuluyorsun! Sen hangi şantajla 10 yıldır O koltukta tutuluyorsun! 23 sa önce
    Cia nato projesi fetö sayesinde paraşütle indirilen k kasetoğlu dağda siha ların geberttiği fistanrilla lara piknikçi diyor. Halkçı ayağı çekip rezidans larda dairesi çıkıyor bütün danışmanları fetöcü çıkıyor chp imamı enis berberoğlu kodese tıkılınca aniden çakma adalet yürüşü tiyatrosunu yaptın paça korkusumuydu alman sarayında tuvalet bekçiliği yapan Coni dündar a mit tırları Videoyu izleyip bombaları gördüm diyor ypg bize saldırmaz diyor kaç asker sivil şehit var Suriye gitsin diyor sonra niye operasyon yaptın diyor. Ne yani Suudi Arabistan ve Ürdün sınırına mı yapalım haaaa bizim sınıra dokunma pkk orda yuvlansın Eeeee Suriye leri havadan ÜRDÜN VE SUUD sınırına götürelim YETERKİ PKKYPG BURNUMUZUN DİBİNDE KALSIN istiyor bu ZAT..!.!.!
  • EminEmin1 gün önce
    "Ke-mal" böyle yazınca komik mi oluyor?İlkokul bebesimisin mübarek.
  • Mehmet AliMehmet Ali1 gün önce
    10 gün öncesine göre Türkiye çok önemli mesafe kat etti. Rusya ve ABD ile de bir şekilde anlaşarak, güney sınır güvenliğini artırdı. Üstüne proje PKK devletçiğine bir darbe vurmuş oldu. İşin magazin boyutu ise siyasilerin ABD deki paraları. Bunun doğru olup olmadığını bilemeyiz, manipülasyon yakışmazdı Temel beye. Eğer varsa bir belgesi, çıkarsın koysun ortaya. Yoksa susmayı öğrenmesi lazım.
  • Tata TongaTata Tonga1 gün önce
    kankaların arasına kara kedi girmiş... bir zamanlar mengri mengri nağmeleri fıslıyorlardı...
  • mal varlığımal varlığı1 gün önce
    Bizim siyasilerin bir kısmının Amerika da mal varlığı olduğu aşikar. Çünkü, kimse inkar etmiyor.Merak ediyorum zaten Türkiye de yeterince mal varlıkları var. Niye gidip elin ülkesinde mal varlığı elde etmek isterler. Hani biz milli ve yerli idik.
  • DermanDerman1 gün önce
    Her seyin bir gercegi birde cakma,sahtesi,birde takliti var,insanoglundada, ayni kafa yapisini kiraya vermis,seyetmiyor ayiplamasi,bazi yorumcular hakli once ulke icinden baslamak lazim birseyin coklugundan,ziyade aldigin urun bozuksa .geri vereceksin iyade.bu mallarla ugrasmaktansa,kimin davasini savunuyorlarsa onlarla olsun.mac yapan takm hicbir zaman rakibi takimin oyuncusunu,kendinden bilmez.oyuncusu azda olsa,mucadelesini surdurur bu catlak sesleri bizbir terapi olarak mi dinliyok bizim sinir uclarimizi tahris ediyor buna yetkililer seyrediyor.
  • Ayhan DüzAyhan Düz1 gün önce
    Mükemmel bir yazı kaleme almış sayın Karahasanoğlu... Bunun üstüne bir şey yazılmaz. Eline, gönlüne sağlık Ali Bey...
  • HayrettinHayrettin1 gün önce
    Bu üçü toplanıp, seçimde yaptıkları ittifakın gereği olarak Selo'ya : "sen şimdiki konumun gereği göremiyorsun ama, biz senin yerine mal mal bakıyoruz" demeliler
  • Zekeriya Gökçe Zekeriya Gökçe 1 gün önce
    Bütün terör örgütleri yenildi. En başta fetö neden mi bu kadar yalan bunların işi. Sahibinin sesini taklit edip iftiralar onların. Ya pkk deaş ve pyd ye bakın kuyruklarını kıstırdılar sahi sahiplerinin ödü kopmuşken köpeklere ne olur.. onlar kaçarkende havlar. İt işte.
  • SahinSahin1 gün önce
    "Mareemin karisini ve kendini albaylar kacirdi.santaj yapiyorlar"bu laflarida bu sapik cenah söylemisti.bunlarin isi gücü santaj montaj.bu kemal santaj kasediyle o koltuga oturmamismiydi.insan karsisindakinide kendi gibi bilirmis.inönüye ne santaj yaptilarki adalarin tamamini verdi?
  • BaşeğmezBaşeğmez1 gün önce
    Kitabın orta yerinden konuştun Ali bey. Ama bu mal-lar bunu da anlamaz.Bunların derdi ülkesini, bayrağını,namusunu elin gavurunun botları altında ezdirmek. Allah’a şükürler olsun ki bu kafir sevicilerinin önünde Uhud dağı gibi heybetiyle duran REİS gibi bir liderimiz var. Yüce Allah devletimizi milletimizi daim, ordumuzu muzaffer eylesin inşallah.
  • Murat gözükaraMurat gözükara1 gün önce
    Sezai temelli.... Seni elimize alırsak... TEMELDEN SARSARIZ.... BİLE ŞAŞAR...

Ali Karahasanoğlu

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