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Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
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17 Ocak 2021

Sen hacısın da biz neyiz bacı?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener,  hassasiyet göstermiş, halka örneklik olma açısından, ilk aşı olanlar arasına girmiş.

Yine bir hassasiyet göstererek, haca gittiğini,  dirseğinin üzerinden aşı yapılırken (her ne kadar dirsek altı, dirsek üstü veya baş açık olsun ama dirsek üstü gösterilemez’ şeklinde bir ayrım olmasa da) fotoğraf çektirmek istemediğini belirterek, aşı olmuş.

İki alkışlanacak tavır ile birlikte..

Gerek İyi Parti’nin faaliyetleri.

Gerekse İyi Partililerin söylemlerinde de alkışlanacak güzellikler arıyoruz..

Göremiyoruz..

Öncelikle belirteyim..

KRT gibi, kimlerle iş kotardığı bilinen tv’lere bile, daha dün koşarak giderken, milliyetçi iddiasıyla siyaset yapan Meral Akşener’in muhafazakar medya organlarına mesafe koymasını bu ülkenin genel çoğunluğu değil, alkışlasa alkışlasa, CHP’liler alkışlar..

Evet, şehidlere yönelik yaklaşımını bu millet takdirle anar..

Ama, daha bu hafta içinde PKK terörüne şehid verdiğimiz Mehmet Çelik’in anısına, “Diyabakır Lice’de teröre şehit verdiğimiz yiğidimiz Mehmet Çelik’e Yüce Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Dualarımız yaralı askerlerimizle... Türk Milleti’nin başı sağ olsun” derken, bir yandan da o şehidimize kurşun sıkanlarla kol kola giren Selahattin Demirtaş’a kahvaltı hazırlarsanız, sizi alkışlasa alkışlasa, Selahattin Demirtaş’ın abisi, Kandil’deki Nurettin Demirtaş alkışlar..

Hacısınız..

Eyvallah.

Hatta döndüğünüzde bir süre, başınızı bile açmamıştınız..

Eyvallah..

Ama ucuz politik manevralar için, HDP’lilerle kurduğunuz işbirliği, ne hacılığa yakışır, ne milliyetçiliğe, ne de ülkücülüğe..

Öylesine HDP ile işbirliği içindesiniz ki..

Bunu işbirliği diye masumlaştırmak da doğru değil..

Yaptığınız, işbirliğinin ötesinde, HDP’nin yörüngesine girmek.. HDP’nin çizgisinde hareket etmek..

Evet, HDP’yi HDP yapan keskin konularda açıktan onların çizgisinde görüntü vermiyorsunuz ama..

Dolaylı konularda, HDP’lilerle birebir örtüşen politikalar üretiyorsunuz..

Mesela mı?

Buyrun, son iki haftanın konusu Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan rektör..

Sağır sultan biliyor ki..

Boğaziçi Üniversitesi’nde, yoğun bir HDP yapılanması var.

Hem öğrenciler arasında.

Hem de öğretim üyeleri arasında.

Onun içindir ki, PKK’lılar hendek operasyonuna başladığında..

Onlara destek verenler, Boğaziçi Üniversitesi’nden kıvılcımı çaktılar..

Öğrencileri ile öğretim üyeleri ile..

Atıan öğretim üyeleri oldu. Tutuklananları oldu..

Bunları bilmez mi, bu ülkede 22 yıl önce, İçişleri Bakanlığı yapmış Hacı Meral ablamız?

Bilir, bilir de..

Ömrünün son çeyreğinde,  “daha yüksek koltuklara oturabilir miyim” hırsı ile Boğaziçi’ndeki HDP yapılanmasını kıracak rektöre karşı çıkar..

Ve şu paylaşımı yapar:

“Boğaziçi Üniversitesinde rektörlüğü hakkedecek donanımda bir hoca kalmamış mıydı?

Ayrıca madem bu kadar kıymetli ve donanımlı bir arkadaşınız vardı;

Bu arkadaşı, niye partinizin milletvekili adayı bile yapmadınız?”

Tamam anladık, solcuların mekanı odatv’ye, yaptıkları casusluk yanlısı yayınlara rağmen destek veriyorsunuz, vereceksiniz.

Peki..

Partinizin hem de disiplin kurulu üyesi bir avukatın..

Adını da verelim..

Saadet Partisi eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak’ın..

Bu vesile ile, yeni nesilden okuyanlar var ise.. Onlara Mustafa Kamalak’ı da hatırlatalım..

17-25 Aralık sonrasında, FETÖ’nün yayın organı Samanyoluhaber’e çıkıp, onların arzu ettikleri şekilde siyasi iktidara saldıran Mustafa Kamalak’ın oğlu Furkan Kamalak..

Daha üç gün önce..

Hacı Meral Akşener’in isminin de geçtiği şöyle bir tivit atıyor:

“Bırakın, Ak İt kafalar salyalarıyla saldırsın...

Halkın lideri @meral_aksener”

Bu ne, Hacı abla?

Tamam hacısın, biliyoruz bacı..

İyi de bacı, partinizin disiplin kurulu üyesinin bu terbiyesizliğine ne diyeceksiniz?

Partinize avukatlardan disiplin kurulu üyeleri belirlemişsiniz..

Güzel..

Hukuk bilmeleri lazım ki, disiplini hakim kılsınlar.. 

Ama bakın disiplin kurulu üyelerinizin sosyal medya hesaplarına..

Hemen hepsi hakareti normalleştiren tipler..

Nitekim Ümit Özdağ olayında, sizi de mahcup duruma düşürdüler.

En basit mevzuat maddesini görmezden geldiler..

Ümit Özdağ’ın ihracını, on dakikada iptal ettirecek karara imza attılar.

Hacı Meral ablanın işi zor..

Disiplin kurulu üyeleri bile..

Herkese küfreden isimler..

Siz bu adamlarla, herkesi nasıl kucaklayacaksınız Hacı Mreal abla?

Siz nasıl, PKK’lılara alkış tutan HDP’lilerle kol kola iş kotarırken, “Onlar da bu ülkenin çocukları” söylemi ile bize ders vermeye kalkarken..

Sıra bu ülkenin % 52.5’luk çoğunluğuna gelince, AK Partililerin tamamına “Ak İt” diyen bir adamı, nasıl partinizde tutacaksınız?

Hacısınız, anladık..

Ama, hacca gitmeyi; “Araplara para kaptırmak” olarak tanımlayan Önder Sav gibi genel sekreterlerin görev yaptığı CHP ile iktidara yürüme uğruna, yüzbinlerce AK Partili hacıya o hakareti yapan partililerinizle, nereye kadar gideceğinizi sanıyorsunuz?

Hacısınız, bazı konularda hassasiyetiniz sürüyor, alkışlarız..

Ama..

Milyonlarca AK Parti seçmenine, bu hakareti yapan kişi, sizin partinizde disiplin kurulu üyeliğini sürdürürken, sizi kim alkışlar?

Alkışlasa alkışlasa..

Dindar, muhafazakar insan karşıtı ateistler alkışlar..

 

 

 

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Yorumlar

Kadir başhoruz

İsyan etmmek boşuna, bakmaz geçmiş yaşına ülkemin tek bir çakıl taşına şşehidimin öksüz yetim evladına, kulaklarını tıkayan, hala merhammet varmıdır. ak partiye ak it diyenden zelil, rezil varmıdır. hala bu ip oy verenler, devatan sevgisi varmıdır ister hacı ister hoca, yakkantısı kendine memlekete faydası varmı ben bakarım sonuca menfat senide katıyor suça geceleri rahatmısın uyuyunca af dile Allahdan uyanınca nasıl olsa birdaha gidersin haçca anlarsın öldükden sonra hesap sorulunca.
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Mefküre

Ali İhsan Bey, ifade ettiginiz gibi meral akşener eski bir içişleri bakani olarak, üniversitelerin karıştırılmaya çalişılmasini ve ögrencilerin aynen 80 öncesi ortama çekilmeye çalisılmasinin ne anlama geldiğini çok iyi bilenlerdendir. Yaşi da buna müsaittir. Bende size katiliyorum. Seksenli yillarda üniversite talebesi olan farklı görüşten birçok insan, o yillarda universitelerde yasanan olaylarin bir kurgu oldugunu ve darbeye zemin hazirlamak icin sahneye konan adeta bir oyun olduğunu, defalarca ifade etmislerdir.. İçisleri bakanligi yapmiş bir sahsin, tekrar sahneye konulmaya çalisilan benzer universite olaylarina yaklasimi çok manidar... Memleketimizde içisleri bakanligina kadar yükselebilmiş olan bu şahis, son 45 yilda bizzat taniği oldugu olaylarin tekrar sahneye konulmasi hadisesini analiz etmekten aciz ise ve böyle bir şahis yıllar sonra ülkemizde muhalefette söz sahibi bir konuma gelebiliyorsa, sade vatandaslarin bile esas mahiyetini bildigi ögrenci olaylarinin prövakatorlerin işi oldugundan da bi haber ise veya olaylarin iç yuzunu bildigi halde siyaset gereği böyle bir yol izliyorsa vah..vah.. yaziklar olsun.
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