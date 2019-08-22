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Şehit yakını atılınca “Yargıya gitsin”, başkan atılınca bildiri!

22 Ağustos 2019 Perşembe

“42 baronun, üç ilin belediye başkanının görevden alınması ve kayyım atanmasını protesto eden bildirisine destek veren 20 Yargıtay üyesi, Külliye’deki adli yıl açılış törenine katılmayacak” haberini okuyunca..

Gerek baroların bildirisi açıklandığında.

Ve gerekse sonrasındaki süreçte, düne kadarki görüşmelerimde, bana tespitlerini aktaran bildirici baroların yönetim kurulunda görev yapan bazı avukatların görüşlerini yazmak da, üzerime vazife oldu.

Dışardan bakıp 42 baronun bildirisini okuduğunuzda, sanırsınız ki, bu barolara üye tüm avukatlar, o bildirideki iddialara katılıyor.

Hayır..

Büyük çoğunluğu katılmıyorlar..

Hatta o barolara üye olan avukatlar bir yana.. 

Bildiriye destek verdiği açıklanan baroların içindeki bazı yönetim kurulu üyeleri de bildiriye  katılmıyorlar..

Bu bildiriye katılma noktasında oybirliği ile alınmış bir karar olmadığını açıkça hatırlatıyorlar..

“Bu bildiri, politize olmuş, daha önemlisi, PKK ile iş tutan kirli bir pazarlığın sonucudur” diyorlar..

Görüştüğüm değişik baroların yönetim kurulu üyesi avukatların görüşlerini aktaracağım için, bire bir ifadelerini veremeyeceğim..

Ama genel söylem şu:

“Yönetim kurulu usûlüne uygun toplanıp karar vermedi.. Başkan, kendi insiyatifi ile, diğer başkanlarla birlikte böyle bir açıklamayı tercih etti. Demokrasi diyorlarsa, önce kendileri, kendi yönetim kurulu üyelerine konuyu sorsa idiler.”

Şikayet böyle başlıyor ama.

Bununla sınırlı değil..

Şehit yakınlarının bu belediyeler tarafından işten çıkarılması, avukatların genel itiraz sebebi..

Hatta bir tanesi, “Başkana hatırlattım. ‘Şehit yakınını işten atan belediye başkanına biz niye destek veriyoruz ki?’ dedim. Bana, ‘Dava açsın, işine dönsün, o ayrı konu..’ dedi. Ben de kendisine, ‘O zaman belediye başkanları da, dava açsınlar, görevlerine dönsünler, biz niye bu tartışmaya müdahil oluyoruz ki?’ dedim. Suspus oldu” aktarımında bulundu.

Bir başka avukat da, benzer şeyler anlattı:

“PKK destekçisi bir kişinin, bir sokağa isminin verilmesi, benim açımdan o belediye başkanının görevden alınması için yeterli sebeptir.. Ama, bize bildirinin metni gösterilmeden, katılım açıklaması yapıldı. Bu ülkede hukukçu kimliği ile ortaya çıkan hiç kimse, mahkemenin terör desteği sebebi ile mahkum ettiği, cezaevinde yatarak mahkumiyet kararı infaz edilen bir kişinin isminin bir sokağa verilmesine onay veremez.. Bu bildiri sebebi ile hakkımızda iddianame düzenlenirse, ben bu hatırlatmayı yaptığımı, mahkeme nezdinde açıklarım!”  

Hatta bazı barolarda görevli avukatlar, bazı gelişmelere isyan eder şekilde konuştular.

Sonradan bildiriye destek veren barolardan birisinde görevli imiş.. Şöyle dedi:

“Bizde de bir görüşme olmadan destek açıklaması yapıldı.. Ben şahsi fikrimi söyleyeyim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 50 medya işçisinin işine bir çırpıda son verdi.. Bu baro yönetimlerinin hiçbirisi, bir açıklama yapmadı.. ‘Niçin bir şirkette 50 işçi birden, hem de medya mensubu, kapının önüne konuluyor’ denilmedi.. Ama, üç tane belediye başkanı kapının önüne konuldu diye, o illerle hiç ilgisi olmayan baro başkanlıkları, açıklama yapıyorlar.. 50 medya mensubunun işten çıkarılması da, üç belediye başkanının görevden alınması ile benzer bir uygulamadır. Biri yanlış ise, diğeri de yanlıştır.. Birisine gözünü kapatıp, diğerini bildiri yayınlayarak protesto edenler riyakarlık yapmaktadırlar” dedi.

Haksız mı?

Değil..

Dün görüştüğüm bir başka avukat ise, “Daha bugün, Silopi’de bir askerimiz şehit edildi. Bu bildiriyi yayınlayan baro başkanları, o bildirinin bu askere sıkılan kurşunları cesaretlendirdiği iddialarına ne diyecekler? Destek verilen belediye başkanlarının tavırları ortada.. Şehit ailelerinin belediyede görevlendirilmesine karşı çıkıyorlar. Ama teröristlerin yakınlarını, özellikle işe alıyorlar. Yakınları işe alınan teröristler de, askerimize kurşun sıkıyor.. Böyle bir ortamda, baro başkanlarının bildirileri, teröre açıkça destek vermektir” dedi..

Yanlış ise..

Çıksın baro başkanları, “Yanlış” desinler..

Gerçekten de..

Belediye başkanlarının görevden alınmaları, idari bir işlem..

Yargıya götürme imkanı var..

Yargıya götürme imkanı olan bir konuda, baro başkanlarının bildiri yayınlaması, yargıya müdahale değil de nedir?

Bir yandan “Adli yıl açılış töreni, Cumhurbaşkanlığı’nda yapılamaz” derler iken..

Aksi tutumun, “Yargı bağımsızlığı”na müdahale olduğu söylenirken..

Yargıya intikal edecek bir konu hakkında, barolar bildiri yayınlayıp, yargıya adeta sopa gösteriyorlar..

Bu nasıl mantıktır? Bu nasıl aymazlıktır?

Şuna da varım..

Barolar, hukuka aykırı olduğu kanaatinde oldukları her konuda bildiri yayınlarlar..

Örneğin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 50 gazeteciyi tek bir kararla işten çıkarttığında da bir bildiri yayınlarlar..

“Her konuda görüş açıkladıkları gibi, üç belediye başkanı hakkında da görüşlerini açıklamışlar” derim..

Ama..

Terörle bağlantısı olanlar hakkında destek açıklaması yapıp, terör suçlaması olmayan, hatta hiçbir suç isnadı olmayan gazetecilerin işten çıkarılmasına sessiz kalınıyorsa..

İşçileri kapının önüne koyan Mardin Belediye Başkanı kapının önüne konulduğunda.. Veya Diyarbakır Belediye Başkanı’nın kendisi, kapının önüne konulduğunda, “Demokrasi, hukuk bir kez daha askıya alınmış, yerle bir edilmiştir” deniyorsa..

Devam ediliyor, “YSK tarafından adaylıkları onaylanarak seçilen üç belediye başkanının, daha beş ay geçmeden devam eden ve henüz kesinleşmeyen soruşturma ve davalar gerekçe gösterilerek ‘idari karar’ ile görevlerinden uzaklaştırılmaları, idarenin yargı üzerindeki vesayetini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu uygulama ile Türkiye’nin idari yapısının yanı sıra, yargısı da ağır bir darbe daha almıştır” deniyorsa..

Ama.. 

“Kimseyi işten çıkarmayacağım” sözü verildiği halde, iki ay sonra “50 işçi birden kapının önüne konulduğu”nda, aynı açıklama yapılmıyorsa..

Hele hele.. 

Kanun gereği işe alınmış bir şehit yakını, PKK’ya şirin gözükmek için kapının önüne konulduğunda, hukuk devleti ilkesinin ihlal edildiği açıklaması yapılmıyorsa.. 

Bu baro başkanlarının da, yayınladıkları bildiri sebebi ile “teröre destek”ten yargılanmaları gerekir..

Yönetim kurulu üyeleri tek tek savcılığa çağırılıp, “Bu bildiri ile ilgili görüşünüz alındı mı? Alındı ise, itiraz ettiniz mi? Bir tartışma oldu mu?” soruları sorulmalı, ve alınan ifadeler kamuoyuna da açıklanmalıdır..

PKK’ya sahip çıkan belediye başkanları da..

O belediye başkanlarına destek veren baro başkanları da..

Yaptıklarının hesabını, mahkemede vermelidirler..

 

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  • ahmet koçakahmet koçak32 dk önce
    terörü destekleyenlerin,gencecik vücutları kahpe kurşunlarla yere düşürenlerin pkk-fetö ve diğerlerinin ALLAH c.c kökünü kurutsun.sayın ali bey ne güzel mağdurların haksız yere hiç bir suçları olmadığı halde işten çıkarılmalarına ,hukuksuzca haklarının yenilmesine karşı çıkıyorsunuz.biz müslümanların en çok dikkat etmesi gereken husus "KUL HAK kıyla "ALLAH ın c.c huzuruna çıkılmamasıdır.Hak konusunda ayetler çok net.yalnız sizden ricam sadece belli kişiler için değil tüm insanlar için hak kı savunmalıyız.hakkı yenen,emekleri çalınan sadece belediye işçileri değilki...2013 den beri ülkemiz hain,adi,katil,şerefsiz FETÖ örgütüylede mücadele etmektedir.bunları temizlek zor ve çok dikkat edilmesi gereken bir hususdur.ben 2017 den beri akit deki bir çok yazarları okuduğum için bu mücadeledeki gidişat ilgili sürekli yorumlara katılıyorum.halkımız bir şeyleri görsün diye.hiç bir suçu olmadan insanların ekmekleriyle oynanmasını haklı olarak kınıyorsunuz,ben sizden beklerdimki 8 temmuz 2018 de ihraç edilen 9000 polisin içindeki mağdurlarıda ki,bir çok hükümet taraftarı yazarlar,strateji uzmanları,miletvekilleri "bunların içinde hiç bir kriteri olmayan insanlarda mağdur edildi"diye uyarmalarına rağmen sizin gibi sağ medyamızda önde olanyazarlarbir defa bile gündeminize almadınız.benim evladımın 4 eylülde mahkemesi var ,yargılanma kısmında ne var biliyormusunuz sadece ismi flaş bellekte olduğu için yargılanacak.devletin şu kriteler varsa af etmeyeceğim dediği hiç bir kriter yok.çünkü bizim fetöyle eskilerdede işimiz olmadı hamdolsun.flaşa birileri isim ekliyor açıklama kısmında hiç bir bilgi yok,fetöyle ilişkisi olanlarda bilgilerde var.bizim gibi bir çoğunun sadece ismini girmişlerki,bizi hükümetimize,hükümetimizi bize küstürmek için.ali bey neden bir müslüman olarak hakkın önemine binaen bir kere bile bu mağdurları yazmıyor gerekli yerlerde dile getirmiyorsunuz.bizi kimler savunuyor(aslında savunmuyorlarda)birgün,sözcü,oda tv,t24 gibi kanallar dile getiriyor.ortada bir HAK ihlali olduğu için asıl bunu bizim medyamız yapmalıydı.bu olay 26 nisan 2017 de ortaya çıkarıldı.bizim sağ medya 9103 polis için daha ilk günden FETÖCÜLERE BÜYÜK OPERASYON 9103 FETÖCÜ POLİS GARSON DENİLEN(ŞEREFSİZ)BİR FETÖCÜ TARAFINDAN FLAŞ BELLEĞE FİŞLEDİĞİ LİSTEYİ EMNİYETE VERDİ)diye manşetler attınız.bir çok masumun hakkına girdiniz,helallik almazsanız ne olacak.sağ medya bizi gündemine almadıkça HAK kın katında vebalde olacaklar.hakkı herkes için savunun bizlerinde sesi olun samimi müslümanlık bunu gerektiri,ALLAH c.c. rızası için işinizi yapın ki diğerlerinden farkınız olsun.çevremde beni ve oğlumu tanıyan gönülden ak partili tanıdıklarım bize yapılanları gördükçe kahroluyor,fakat sizler bizi gündeme almıyor ve haber yapmıyorsunuz ki insanlar süreç nasıl işliyor bilsin,lakin siz uygulamaları yazsanız halkın tepkisi çoğalacak bunun için gerçekleri gizliyor veya görmezden geliyorsunuz.atalarımız masumun yanında yer aldığı müddetçe hep kazandı,...unutmayın bir mazlumun ahı nelere sebep olur...kalın sağlıcakla...
  • kibarcikkibarcik39 dk önce
    TC NINen karmaşık aklınıza gelcek har karaekterde ınsanın aşık attıgı bır barolar topluluğu mimarlar odası hekımler odası vb lerı bu yerlerde cöreklenen lerınalayı besmlesız zıhnıyetın tezahürleridir asla islah olmadılar vede ollmaya nıyetlerı yok cıkar yol soyları kurusun veselam
  • uyan tcuyan tc46 dk önce
    CHPKK YAHUDİLERİN VEDE HIRİSTİYANLARIN PARTİSİDİR. TRUVA ATI OLARAK İÇİMİZE SOKMUŞLARDIR. zaten orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede yahudistan abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir.(gerçi atatürk'de sebetay selanik yahudisidir) .chpkk bilhassa bu yahudilerin vede hıristiyanlar destekledikleri partidir. Bu gün yada 50 sene önce iş bankası atatürk hisseleri chpkk da olmasaydı bu gün yada 50 sene önce chpkk diye bir parti olmayacaktı. iş bankası ve bankanın ortaklıkları 450 küsur büyük fabrikalar chpkk nın en büyük arpalığıdır. Atatürk'e dışarıdan yahudilerden gelen emir üzerine , hazineye ait olması gerekirken atatürk hisselerini yönetmesi için chpkk ya devredilmiştir.Atatürk' yahudi olmasaydı zaten yahudilertc nin kurulmasınıda engellerlerdi.(osmanlıyı yıkaniçimizdeki ve dışımızdaki vatan haini yahudilerdir.)
  • KocasolakKocasolak58 dk önce
    Ali bey. Akit tv de aile bakanını MAĞDUR gösteren konuşmanı dinledim. O konuşmandançıkardığım netice şudur. Biz iktidarı boşu boşuna işgal ediyoruz, müşrikler o kadar güçlü ki, iktidar; bakanlar bir iş yapamaz. İyi, o vakit seçimlerde boşuna oy kullsnmayalım. Partimizi de lağv edelim, ÖYLE Mİ? YAZIK! ÇOK YAZIK! Bence sen ak partiyi, aile bakanını aklama İŞ ini abarttın. Hırsız hırsızdır, korkak korkaktır, tembel tembeldir, gurur ve kibir her insanda AYNIDIR. Ak partili korkaksa, tembelse, hırsız ise OLABİLİR mi? Bence sen başını yastığakoyunca, NE YAPTIĞINI mihenk taşına (İslam) bi sor.
  • Vahdet M.GVahdet M.G58 dk önce
    KIYMETLİ ***ALİ**** ABİ…GAZETEMİZİN….GÜNLÜK…BAŞ …YAZARISINIZ…..KÖŞENİZİN ….KONUSUİLGİLENDİRMYOR…ÇOK…. SAYGI… DUYDUĞUMUZ…SEVDİĞİMİZ…EĞİTİMCİ..YAZAR…ALİ…ERHAN…KAVAKLI…ABİ…OKULLARDA…FEN…BİLGİSİ….KİMYA….FİZİK…DERSLERİNE…..BİNAEN…GERÇEK…ELEŞTRİ …. YAPMIŞTI…YÜCE RABBİMİZİN…HALİK…SIFATLARINDAN…..ARINDIRLARAK…BASILMIŞ..YAZILMIŞ..FEN..BİLGİSİ..KİMYA..BİYOLOJİ…..FİZİK…COĞRAFYA….HATTA ..MATEMATİKTE…..DAHİL……BATILI…ADAMLARIN…..HAZIRLADIĞI….LATİNCE…SÖZLÜĞÜ…KULLANARAK…..İNANCI….. VAR…. BUNU …PRATİĞE…. DÖKMEYEN ….GENÇLİK…FEN..BİLGİSİ..ÖĞRETMENLERİ VARDI…ZAMAN ..GELECEK…İNSANLAR..UZAYDA…YILDIZLARA..SEYAHAT..EDECEK..DERDİ..BİZLERDE..İMAM-HATİPLİ ..OLDUĞUMUZ ..İÇİN..O …ZAMANA..KADAR KIYAMET ÖNCE ..KOPARSA..DERDİK… SÖZÜŞUNA GETİRİYORUM….ÇİN---HİNT---JAPON---KORE---HAYATLARINI…YAŞAM…TARZLARINI…TV..BELGESELDEN…AMERİKALI…AVRUPALI…HALKDAHİL..SEYRETMİŞSİNİZDİR…HAYAT …….TARZLARINI……….100………YIL….YAŞAMAYA..MONTE..ETMEK…BUNUN…İÇİN..HİNT..YAŞAMINI…İLKE..EDİNMEK…ONLAR …GİBİ…AZ…YEMEK…YOGO…MEDİTASYON…YAPMAK(ETBİLE ..KIRMIZI…YEMEMEK)…….HALBUKİ..1400 …ÖNCEYÜCE RABBİMİZ…..İSRAF….ETMEYİN…..SIRFO MÜBAREK..İÇİN …YARATILAN..DÜNYA..YÜCE HZ PEYGAMBERİMİZ..(S.AV)..SÖYLEMİŞTİR..YEMEKTEN …ÖNCE ….ELLERİNİZİ..YIKAYIN….MİDENİN…3..’TE…BİRİNİBOŞ..BIRAKIN…BUYURMUŞTU……CHPLİ –OLDUĞUYÜZÜNDEN ….. HER ….HALUKARDA…..BELLİ….OLAN…CANAN ..KARATAY….HİNT----ÇİN----KORE---HAYAT—TARZINI---KENDİNEFELSEFE—EDİNMİŞTİR…..UN..VE …ŞEKER….TUZDAN …UZAK…DURMALI…ALLAH(C.C) YARATTIĞI…..YİYECEKLERDEN …BUNLARI …ALMALI..DİYOR..OYSA BU ÜÇ..BEYAZ…ASIRLARCA..SOFRANIN..İNSAN …BEDENİN…HAMMADESİ …..OLMUŞTUR…CANAN—KARATAY…..ZİHNİNİ…GLUTENLE…BOZMUŞ….’’’CENNETTE..BUĞDAY AĞACINI…ADEM…ABABIMIZ VE..ANNEMİZİNHİKAYESİNDEN….BİLİRİZ…..UNA…ŞİDDETLE..KARŞI….(ŞU GÜZEL HADİSİ..SÖYLEYEMİYOR..MİDENİN3’BİRİNİ-BOŞ ..BIRAKMALI…)SÖYLEYEMEZ..SOSYETİK MEDYA..BUNU..REKLAM..OLARAK…SERVİSLİYOR….AHMETMARANKİ..ABİ…GERÇEK..YOLUNU BULDU….SOSYETE HİTAP..EDENTV..LERDEN AKİTEGELDİ…..EN..DOĞRUSUNU …YAPT..İSTANBULDA ..YAŞAYAN…YAHUDİ VATANDAŞLARIN…BU …KADINA… NEDEN..TEPKİ..GÖSTERMEZ..ONLARIN..KİTABINDADA..EKMEK…KUTSALDIR….UNDAN…YAPILIR..TUZLA..YENİR….BUNU…1980YILLARDA GERÇEK…HARUN…YAHYA…ABİDEN((((YAHUDİLİK..VE..MASONLUK)))KİTABINIKÜLTÜR…AMAÇLI..OKUMUŞTUK…ORADAN…ÖĞRENMİŞTİK………CANAN KARATAY...DİNİ KONUDAN.....UZAK....KONUŞMALARI....KİMLERE.............
  • DermanDerman59 dk önce
    Yazarin yanlisi diye yazan baska isteklerinizde bir liste yapin kandile yardimci olunsun.sizde az murekep deyil cok yalamissiniz, sizde durumun farkindasiniz Allahu teala birkula yapacini hayal ettirip sonra onu gercege donustururmus.sizler kipirdasdikcakendinizi ele veriyorsunuz yazmaya devam .
  • SeyfullahSeyfullah1 sa önce
    Selaymünaleyküm Ali Ihsan Bey, milli davayazarar veren TORPILLILER hakkinda bir yazi yazmadan, maalesef iyi niyetinize inanamayiz... AK partiyi icten kemiren bu sorun hakkinda... Ya da haklari yenen 3600 ek göstergeliler, ya da EYTliler gibi... Selametle...
  • serdengeçtiserdengeçti1 sa önce
    Şu habere bakın"""İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan ve yerine kayyım atanan HDP'li Van Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan’ın, TSK tarafından öldürülen PKK'lı Nuhari Yacan isimli teröristin defin işlemine katıldığı ortaya çıktı""" şimdi bu barolar çıkıp da bu terör destekçilerine destek veriyorsa söylenecek çok da bir şey yok.
  • GerçekGerçek1 sa önce
    Kim terorist partiye arka çıkıyor da asilmali artık bune böyle gitme, kes kellesini.
  • AhmetAhmet1 sa önce
    alçak bunlar. Barolara ayar çekilmeli
  • beytubeytu1 sa önce
    O Baro başkanlarından birini karşına alıp şçyle bir rezil etsen? Burada tek taraflı atıp tutuyorsunuz Ali Bey. Buradakiler de kaval dinler gibi sizin yazdıklarınızı okuyor. Tıpkı Kaz Dağları katliamını savunduğunuz gibi.
  • Nuri balıkçıNuri balıkçı1 sa önce
    ALİ İHSAN BEYÜYELERİ YÜKSEK OKUL MEZUNUVAKIF DERNEK ODALARDA YAPILAN SEÇİMLERDE ELEKTRONİK OYLAMA KULLANILMASINI BİR AN ÖNCE UYGULANMASI LAZIM.ÇÜNKÜ MUHAFAZAKAR ÜYELER OYKULLANMAYA GİTMİYORLARRRRR
  • ORHAN İNANORHAN İNAN1 sa önce
    ELLERİNE SAĞLIK..BİZ ONLARI BİLİYORUZ.NİYETLERİNİ DE ÇOK İYİ BİLİYORUZ
  • BAŞEĞMEZBAŞEĞMEZ1 sa önce
    Öncelikle şunu belirtmek istiyorum; Beşer ideolojisiyle toplumsal hayat ancak bu kadar düzenli yürütülebilir. Yorumcu arkadaşlardan birisinin dediği gibi "bize demokrasi fazla geldi". Aynen katılıyorum. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan özgürlük ülkemizde olmasına rağmen,solak ve hain tayfasının tüm cepheleri yırtına yırtına hak hukuk adalet özgürlük çığırtkanlığı yapıyorlar. Devletimiz güçlü ama tabii ki eksiğimiz var. Ama yeni dünya düzeninde başımızı kaldırmamıza izin verilmiyor adeta. Eskilerden kalma diz üstü sürünen Türkiye belleklerinde yer ettiği için, yeni haritaların çizildiği Ortadoğu da ayağa kalkıp meydan okuyan Türkiye yikabullenemiyorlar. Kıyamet kopana kadar devam edecek olan Müslüman kafir savaşında kanımızın son damlasına kadar Allah için savaşmaya hazır milyonlarca Müslüman genç olarak diyoruz ki;bu yolda şehadet şerbetini içmek var dönmek asla yok.Onlar her türlü desise ve entrikalarla bizi abluka altına almak istiyorlar, bize düşen firasetliolmak , her durumu analitik düşünmek ve çalışmak çalışmak çalışmak olsun. Esselamualeykum ve Rahmetullah.
  • Yazarın YanlışıYazarın Yanlışı1 sa önce
    Yazar "Belediye başkanlarının görevden alınmaları, idari bir işlem..Yargıya götürme imkanı var..Yargıya götürme imkanı olan bir konuda, baro başkanlarının bildiri yayınlaması, yargıya müdahale değil de nedir?" demiş.Yanlış demiş.İdari bir işlemle görevden alınanlar mevcut uygulamaya göre hemen yargıya gidemezler. Devletin bir İnceleme Komisyonu kurması lazım bunlar için. Ola ki; bu komisyonda idari işlemle görevden alınanlar aklanırlar. Ama komisyon da görevden almaları uygun bulursa ondan sonra yargıya gitme yolları açılır.Yargıya gitmek o kadar kolay mı sayın yazar !Lütfen bilmemezlikten gelmeyiniz. O kadarcık ta mürekkep yalamış olmanız gerekir.
  • VicdanVicdan2 sa önce
    Terörist Osman ÖCALAN'ı ekrana çıkaran TRT'ye kayyum atanacak mı?
  • LütfiLütfi2 sa önce
    Ekonomik kriz nedeniyle yüzbinlerce işçi işten atıldı.Bunların içinde hiçmi şehit yakını yoktu.Bu ülkede şehit yakını olmayan aile varmı?
  • DermanDerman2 sa önce
    Her kimadam gibi calisip bulundugu makama hizmet ediyorsabir sorun yok lakin demokrasi deyipher halti yapacakihtidar devlet giz yumacak siz yapin derken o yikacak aslinda ister kayyum ister ne olursa tipki trafikde maganda gibi hareket edecek ceza gormecekyapilan her yanlis ceza gerktirir futbol macinda kirmizi kart kimseye devletin aciklama zorunlugu yok bence baroyu temsil edenler bunun icinmi hukuku temsil ediyorlar tabi katilinde savunan avukati oldugu gibi vatana hainlik edenlerinde savunucusu oluyor elbet .devlet demokrasi hukuk burda bir haksizlik soz konusu varsa demokrasi deyip katili savunmak olmaz devlete zararli olanlari temizlemedikden sonra huzur olmaz.
  • halisdemirhalisdemir2 sa önce
    pkk nın adayları belediye baskanlarına seçimlerde onay veren ysk da yaptıklarının hesabını vermeli hepsi tutuklanmalı !2016 da ahmet türk yerine teröre destek veriyor diye kayyım atandı 31 martta yeniden ysk türke onay verdi :) komik trajik ve derhal tutuklanmalı hepsi. buradan çağrı yapıyorum herkese
  • AHMET AHMET 2 sa önce
    helallllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll cennetliksin.
  • VicdanVicdan2 sa önce
    Kaz Dağları kayyum haberleri ile nasıl da unutturuldu!
  • ULUSLARARASI BOS KAFALILAR CEMIYETIULUSLARARASI BOS KAFALILAR CEMIYETI2 sa önce
    Barolarin bildirileri Turkiyenin demografisinin ne denli hizli degistiginin en bariz gostergesidir.Gayri muslim nufusla birlikte Kurt nufusu inanilmaz bir hizla artmakta ve Turklerin nufusunu gecmektedir.Yoksa akli basinda hic bir Turk ya da bir insan PKK ya destek cikmaz.Aslinda Istanbul secimleri de bunu gostermisti.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN2 sa önce
    HEM DE ACİLEN TÜRK YARGISI GÖREVİNİ YAPMALI VE "DEĞİŞİK KILIFLAR UYDURARAK"TERÖR SEVİCİLİĞİ YAPAN KİM VARSA TAMAMINA ,MİLLET ADINA HESAP SORMALIDIR..BU HAİNLERİN DÖKTÜĞÜ KANLARIN,YIKTIĞI YUVALARIN HESABI DAĞDA SORULUR İKEN ,ONLARA HER TÜRLÜ DESTEĞİ ALENİ OLARAK VEREN ,BAĞDAKİLERE NİÇİN SORULMUYOR? HAİNE HAİN DEMEK BU KADAR MI ZOR?.İŞ MAZLUMA VE MÜSLÜMAN HAKKINA GELİNCE OLMAYAN SUÇLARI İSNAT ETMEDE PEK MAHİR OLANLAR, BU ELİ KANLI KATİL YANLILARINA SIRA GELİNCE NEDEN BİN DEREDEN SU GETİRME HALİNE GİRERLER? SORU SORMAM BİLMEDİĞİMDEN DEĞİL..CEVABI ÇOK BASİT VE BUNU HER VATANDAŞIMIZ ÇOK İYİ BİLİYOR..BU SEBEPLE ,MİLLETİN VİCDANI RAHATLATILMALI.ELLERİNİZE SAĞLIK..
  • Murat Baba Murat Baba 4 sa önce
    Kesinliklle anlattıklarınızdahaklısınız.Buülkeninbuodalardançekeceği var. Hepyazıpçiziyoruzaynı eksendedönenveaynıamaç uğrunaülkeninumutlarınasaplanmışpislikyuvalarıbu barolar veyaaltüstyandaşcandaşdiğerodalarsalonlar !!!!Hepsininmenziliaynıfrekanslarıaynıdestekolduklarışerodaklarıaynı.Öyle kiparazitgbiçe sinilerek ve etraflıcadestek alarakordayeni illegaloluşumlar kurmuşlaradeta devletiçindedevletolmuşlar..Düşünün Onlara dokunulunca mağdur olurlarhukukaadaleteaykırılıkbaşlar Mışşş....Herzaman dahaklılar...Ama birşehid yakınıvebirkahpeterörist kıyaslandığında onlar daimateröristinkucağında olurlar. Üstelik dediğinizgibi asla herkesesormazlarkendi bidon kafalarıylabukanıya varıyorlar. Eğer biri bu yazımı okuyorsa Allah rızası içinbukanun tanımaz ahlaktan yoksun milletinaklıyla alayeden bu odalarmuhabbetine birson versinler...Vatansever milletiçin kendiniadayan en önemlisiAllahtankorkaninsanlarıseçinoralara..Buvatansızveterörstsevgilerden bıktık. O makamdakı kıytırıkbaşkanlar yada başkan kılığındakiteröristler size sesleniyorum....EğerChpveya Hdp denilen teröristpartilerinitutuyorsanızolabilir çıkınsahneye havanızı alalımama Münafıklar gbriyakarlıkyapıyorsunuz taraf tutuyorsunuzteröristekınama yokamaBetonEkrem tarafindanişten atılan emekçiler içinsus pussunuz..Bu mu hukukculugunuz..Burdananlaşılıyorki siz de Teröristsiniz apaçık belli...Buyoldaolanların topunun Allahbelasını versin...Ya Rabbisen kabul etAmin.....
  • Zekeriya Gökçe Zekeriya Gökçe 4 sa önce
    Teröre ve teröriste - destekçilerine- acırsan acınılacak duruma düşersin. Devletin birliğine karşı yapılan her açıklamanın hesabı sorulmalıdır. Yoksa evlerimize ocaklarımıza ateş düşer. Biz hayalleri olan iddiası olan bir milletiz
  • latiflatif5 sa önce
    Galiba bu kadar demokrasi çok fazla.Avrupa ülkelerinde devletlerin araç gereclerini kullanarak,yollara menfezlere demiryollarina bubi tuzakları dosemek kur anı kerim yada İncil gibi kitapların arasına hassas bomba yerleştirmek ,kamu mallarını yagmalamak ,inanın bunları kim vurduysa getirip mahkeme bile cikarmazlar hallederler.Bizdeki örgüt üyeleri desteği sivil görünümlü sözde stk lardan alıyorlar ,galiba bu ülkede yeni dizayn edilmiş dgm yada derin devlete ihtiyaç var bunlarla Demokrasi hikayeleriyle bırakın baş etmeyi dahada pazlandirip beklersiniz ...Amma bu millet bunu hak ediyor Allahın dininden yüz çeviren bir topluluğa ,bela musibet hastalık düşman istilası ,bereketsizlik ,vb gibi illitlere yakalanirlar bu şekilde yok olup giderler bu kadar haram işleyen bir topluma bu az bile ,birde gidip batının pis feminizmini getirip bu topluma bela etti hükümet ,Allahın gazabına çekiyor hükümet toplumu dahada kimliksiz kişiliksiz hale getirmek için ellerinden geleni yapıyorlar ,Bu işlerin sonu hiçte Hayır değil Anayasa Mahkemesi bile terör destekcilerini Haklı bulmadimi ,Daha neye konuşuyorsunuz balık bile baştan kokmuş bunlar iyi günlerimiz,ak parti başkanlık sistemi ile yakın zamanda ülkeyi hızla parçalamaya götürecek ,Yazık çok yazık.
  • Cem Başoğlu. Cem Başoğlu. 5 sa önce
    Ne güzel yazmışsınız yine Ali Bey. Kaleminize sağlık. Bize tercüman oldunuz. Bir tanesiniz . Kimse sizin gibi yazamaz. İyi ki Akit var . İyi ki varsınız.
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer5 sa önce
    Gayet..güzel..okuma..yazması..olan..herkesin..anlayacağı..dilden..önemli..konuları..gündeme..getiriyorsunuz..Tebrikler..Ali..Beyefendi..Kardeşim..
  • Hasan kızılHasan kızıl5 sa önce
    Hak söz yazıyorsunuz.hakkın yanında oldugunuzu düşünüyorum.Sizi ölümüne destekliyorum.Bu Yahudi kalemlerine davamızdan asla vazgeçmeyin.
  • Dogan Dogan 5 sa önce
    Bu hukuksuzluklari, haksizliklari sadece Akit'mi dile getirecek, 28 şubatda inletilen muhafazakar medyanin, muhafazakar sendikalarin, kurumlarin, magdurlarin vs hep birklikte niçin sesi cikipta bu ahlaksizliga, haksizliga ve teröre destegi verenlerden hesap sorulmuyor? Yoksa herkesin tuzu kuru, herkes dünyaliga mi daldida bunlar köpeksiz köyde değneksiz geziyor?
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 5 sa önce
    Benim koca yürekli gardaş ım eline koluna sağlık iyiki varsın abim allah yokluğu vermesin yolun açık olsun allah sizlere uzun ömür versin inşallah
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 5 sa önce
    Yüreklihakimler ve savcılarnerde yaşıyorsunuz işte size delil aliihsan kardeşim ifade etmiş konu burda haydi gereğini yapın da güvenliğinizi görelim konu akitve ailesi olunca sesiniz hepsinden fazlaçıkıyor
  • mustafamustafa7 sa önce
    kem alat ile kemalat olmaz!
  • ahmetahmet7 sa önce
    ADIL baro, demokratik baro, ideolojik/siyasi kirlenmemis baro, alternatif orgutlenme hakkina sahip meslek odalari, onceligi meslek-adalet-yargi sorunu olan baro, adil hukukculardan olusan baro... bir yandan yargi reformu ile yuzyillik adalet sorununa nester atan kiymet bilen hukukcuklar , diger tararaftan tuzu kuru yargi reformundan oncelikli siyasi/vesayet aliskanliklari olan cozumun degil sorunun parcasi olmayadevam edenler...uzucu

Ali Karahasanoğlu

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