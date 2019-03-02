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Refahyol’un RP’li bakanları niye susar?

02 Mart 2019 Cumartesi

28 Şubat darbesi ile hükümetten indirilen bakanlar, niçin susarlar?

Doğru Yol Partili bakanları es geçelim..

Ama..

Milletin emanet ettiği oylar sayesinde, bakanlık koltuğuna oturan Refah Partili milletvekilleri, niye sessiz kalırlar?

O darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlatmazlar..

Anlatanlar da, kısa kısa, genel anlatımlarla yetinirler..

Bakın, Refahyol hükümetinde Milli Görüş çizgisindeki bakanlar kimler imiş?

Başbakan Necmettin Erbakan.

Devlet Bakanı ve Hükûmet Sözcüsü Abdullah Gül.

Devlet Bakanı Fehim ADAK.

Devlet Bakanı Prof. Dr. Sabri TEKİR.

Devlet Bakanı Mehmet ALTINSOY.

Devlet Bakanı Lütfü ESENGÜN.

Devlet Bakanı Ahmet Cemil TUNÇ.

Devlet Bakanı Gürcan DAĞDAŞ.

Devlet Bakanı Teoman Rıza GÜNERİ.

Devlet Bakanı Prof. Dr. Sacit GÜNBEY.

Devlet Bakanı Ahmet DEMİRCAN.

Adalet Bakanı Şevket KAZAN.

Maliye Bakanı Abdüllatif ŞENER

Bayındırlık ve İskân Bakanı Cevat AYHAN.

Tarım ve Köy İşleri Bakanı Musa DEMİRCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati ÇELİK.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Recai KUTAN 

Kültür Bakanı İsmail KAHRAMAN.

Çevre Bakanı Ziyaettin TOKAR

Başta Başbakan Necmeddin Erbakan olmak üzere, bu isimlerin bir kısmı vefat etti..

28 Şubat sürecinde yaşadıkları, artık sır oldu..

Yeni nesillere, 28 Şubat sürecinde neler olduğunu anlatma imkanları kalmadı.

Bu bakanların diğer bir kısmı, AK Parti’de görev yaptılar..

Hatta birçoğu, tekrar bakanlık koltuğuna oturdu..

Bir kısmı ise, ya Saadet Partisi çatısı altında siyasete devam ediyor.. Ya da, siyasetten el etek çekmişler.. Veya yeni parti kurma girişimine soyunmuşlar..

Hayatta olanlara yeniden çağrı yapalım..

İster AK Parti’de görev yapıyor olsunlar..

İster Saadet Partisi’nde..

İsterse siyasetten çekilmiş olsunlar..

Bildiklerini anlatmaları gerekmez mi?

O bildikleri, sadece kendilerinin yaşadıkları haksızlıklar değil, aynı zamanda ümmetin yaşadığı haksızlıklar değil mi?

“Mağdur olan benim.. Size ne?” deme hakları var mı?

O bakanların yaşadıkları baskılar sebebi ile, onbinlerce üniversiteli kız, kazandıkları fakültelerde okuyamadılar..

Sonraki senelerde, çocuklarını İmam Hatip’e yollayarak, onların hem dinini öğrenmesi, hem de istedikleri alanda meslek sahibi olmasını isteyen anne-babalar, bu arzularını gerçekleştiremediler..

Çünkü katsayı denilen zalimlik icat edildi.. 

Çocuklarımız, ya dinlerini tam öğrenmeden, doktor, mühendis, hukukçu olarak meslek hayatına atıldılar..

Ya da İmam Hatip’e yolladı isek, dinlerini öğrendiler, ama puanları çalındığı için doktor olamadılar, mühendis olamadılar, hukukçu olamadılar.

Tabii ki bunun sorumlusu, Refah Partili bakanlar değil..

Ama millet görevini yapmış..

Oyunu vermiş..

Hükümeti kurmuşsunuz..

Diğer milletvekilleri yerine, sizler tercih edilmiş, bakanlık koltuklarına oturmuş, icracı olmuşsunuz..

İcra görevini ifa ederken, ülkeyi yönetirken yaşadıklarınızı aktarmanız, karşılaştığınız engelleri anlatmanız, yapamadıklarınızın sebeplerini izah etmeniz gerekmez mi?

“28 Şubat’ta darbe mağduru olduğumuz için, kimse nasıl olsa bizi suçlamıyor.. Biz de kimseyi suçlamayalım. Bu arada, suçlu darbeciler de, ‘biz bir şey yapmadık ki!’ diyerek kendilerini kurtarsınlar.. Ne şiş yansın, ne kebap” diye mi düşünüyorlar?

Evet, 28 Şubat geride kaldı..

Şu generalin cezaevine girmesi ile.. Şu kuvvet komutanının mahkum olması ile..

Yaşanan mağduriyetler ortadan kalkmış olmayacak..

Ama en azından..

Tarihe ışık tutmak için..

Zalimler ile mazlumların ayırdedilmesi için..

Her bakan, kendi başından geçenleri, haydi mahkemeye gelip anlatmadılar..

Bir kitap yazarak..

Bir videoya çekim yaparak..

Bir gazeteye, veya televizyona konuşarak..

Gerçekleri kayıt altına almamız gerekmiyor mu?

“Canım, benim anlattığım ile mi, 28 Şubat’ın darbe olup olmadığına hükmedilecek” diyenlere hatırlatalım..

28 Şubat’ın darbe olmadığını iddia edenler..

Gazete sayfalarında boy gösterdikleri yetmiyormuş gibi..

Televizyon televizyon dolaşıp..

Arada bir sopa da göstererek..

Erbakan Hoca’ya hakaret de ederek..

“Ne darbesi canım.. Darbe böyle kansız olur mu” diyecek kadar vicdansızlaşabiliyorlar..

Döktürdükleri gözyaşları yetmemiş..

Kazanılan diplomaları iptal ettikleri yetmemiş..

Psikolojik travmaya düşürdükleri gencecik çocukların yaşadıkları yetmemiş..

Bir de “kan akıtmaları” gerekirken, akıtmamışlar.. Dolayısı ile, 28 Şubat’a darbe denilemezmiş!

28 Şubat’ta, Başbakan’ı değiştirdiniz mi?

Değiştirdiniz..

İktidardaki partiyi kapattırdınız mı?

Kapattırdınız..

Temel hak ve özgürlükleri, özellikle de eğitim hakkını kısıtladınız mı?

Kısıtladınız..

Eeee?

Bir de Sisi’nin yaptığını mı yapacaktınız?

Sokaklarda insanların üzerine ateş açıp, toplu katliamlar mı yapacaktınız?

Onu da mı, yapmayı düşündünüz?

Tam bu noktada..

Sormadan edemiyorum..

Küçücük bir fırsat yakalasaydılar..

Örneğin İmam Hatiplerin orta kısmı kapatılmasına yönelik kanun çıkartılırken..

Örneğin, başörtü yasağı, İmam Hatip liselerine bile yayılırken..

Refah Partisi, hukuksuz bir şekilde kapatılır iken..

Sokakta küçücük bir lokal eylem gerçekleşmiş olsa idi..

Darbeci Sisi’nin Mısır’da yaptığını, 28 Şubat darbecilerinin de Türkiye sokaklarında yapacaklarından benim hiçbir zaman kuşkum olmamıştır.

“Gerekirse silah bile kullanırız” manşetlerinin arka planında yatan da, zaten budur..

O halde?

Gerçekleri bilenler, niçin susar?

Halkın namus bildiği oyu alıp, bakanlık koltuğuna oturanlar, niçin anlatmazlar?

28 Şubat darbecilerini, sokağa çıkamaz hale getirecek gerçekleri niçin yazmazlar?

Niçin?

 

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YORUM YAZ

  • Mehmet Mehmet 6 dk önce
    Yapma ali bey.28 subatcular ve arkasındaki perincekler şimdi devlet kademelerine yerleştirildi.Hemde metinerin canlı yayında aynı gemideyiz sözleriyle.Ak parti koltugu bırakmamak için Her şeyi caiz görüyor.28 şubatta zenci olan bizler şimdide zenciyiz.
  • YaziyorumYaziyorum9 dk önce
    Haydi soyle refahyol kimi sevdigini,susma soyle,bildigini.unutma bugune nasil geldigini yasaklari nasil deldigini nasil unuttun oy isterken halki sevdini haydi soyle kime boyun egdigini nasil unuttun,darbelerde oldugunu, boyle vekil olmaz benim vekilimdin neden kuytulara cekildin haydi soyle ahiretde vebali sorgusu cesursan kimsrden olmaz korkusu birazda onlarin kacsin uykusu.
  • müslümmüslüm9 dk önce
    Ali bey olanlar hepsi açıkve belli boşuna yazma bu iktidar 16 senedir 28 Şubat mağdurları ve 28 Şubatı yapanlar için kılını kıpırdatmadı. Çünkü onlar iktidarlarını 28 Şubata borçludurlar. Fetücülerden suçlu olsun suçsuz olsun hepsinin defterni dürenler mal varlıklarına el koyanlar neden 28 Şubatçıların hiçbir şeylerine dokunmadılar. ŞimdiçıkmışlarSaadet Partisinisuçluyorlar geçmişte Fetü ile işbirliği yapanlar şu 28 an Şubattan sonra 28 Şubatçıların işaret ettiği hükümete ortak olanla ittifak yapanlar, HDP/PKK/PYD lilere tümkapılarını açanlara neden hiç gıkınız çıkmiyor..
  • HarunHarun35 dk önce
    ALLAH CC RAZI OLSUN, IMANINI arttirsin,IHLASINI/AMELI SALIHINI artırsın AMIIIN A.S.A.S.MUHAMMED
  • Ataturkculeri Dusundurme ,Egitme,Gelistirme,Koruma ve Kollama Dernegi Mus SubesiAtaturkculeri Dusundurme ,Egitme,Gelistirme,Koruma ve Kollama Dernegi Mus Subesi38 dk önce
    Karahasanoglu,bu siraladigin isimler senin istediklerini yapamazlar cunku hepsi suphesiz korkak bir kismi ise zaten hem korkak hem kisiliksiz hem de hainler.(Abdullatif Sener,Abdullah Gul ve M.Aksener gibiler).Turk irkinda sizin olmasini umdugunuz cesaretin ve karakterin birazi olsaydi hic olmazsa yuanan generalinin cizmesinin altinaecdadinin kafasini ezdirmezdi ve 100 sene kafasi o cizmenin altinda kalarak yasamazdi.Yani milletin yasadigi hayat ona en layik olanidir su anda da.Yani Turkleri bir hamburgere herseylerini satma noktasina getirdiler emperyalistler.Ustelik sadece Turkleri de degil,butun dunyayi.!
  • BilalBilal39 dk önce
    Şunu anladimki insan değişebiliyor, misal seçim meydanında kurr-an sallayip tek basina ülkeyi yıllarca yöneten biri lüx ve konfor ile tanişinca paranin tadini alinca en küçük ihaleden trilyon kazandigini farkedince tüm verdiği sözleri unutuveriyor. Erbakanin ekibinde öyle oldu bence, Karun servetini görünce birde çocuk torunlarin gelecek kaygisi içine düştüler sonrada gerçek İslami birakip ABD menşeli çakma ligt ilimli içi boş islama sarildilar. Yani artik eski mücahitlerimizin kaybedecek çok şeyleri var, zerre riske girmek istemiyorlar. İslam düşmani bati ve içimizdeki kuklalar (özellikle TSK ağaları) paraya tapan siyasetçilerimizi saymiyorum onlar sadece saraylarda lux içinde yasamayi biliyorlar zerre siyasette bilmiyorlar ama adi siyasetci., işte bunlar yüzünden Türkiye ayağa kalkamiyor. ABDnin mülteci deposu unvanından ileriye gidemiyoruz, ne ilim ne bilim okullar kiz erkek buluşma yeri olmuş, hocalara da eğlence.
  • misafirmisafir49 dk önce
    maziyi birak gelecege bak!..domates biber patlican sogan patates hala cok pahali beyefendi...A LA MI YO RUZ !..
  • hamidohamido51 dk önce
    Arada bir söylediğimi gene tekrar edeyim. Bu memlekette basta siyaset olmak üzeretüm kamu çalışanlarının % 98 i işini yapmak memlekete millete hizmet için değil, öngayesi cebi için olunca da işte böyle oluyor. Başkan malesef yanlız kaldık 'dememişmşydi? Maakesef
  • kibarcikkibarcik54 dk önce
    ever refah partısının peşinden gıden bınlerce ınsanın 28 şubatta ki magduruyıetlerını adeta dılsız ŞEYTAN misali susanlar bumıllet sıze hakkınıhelal etmıyor eyyy kazan denen adam kazanlarda kaynasın emiii ne demek ben 28 şubattan şikayetci degılım demek alayınızı cenabıhak nasıl bılıyorsa oyle etsın veselam
  • Hüseyin DURMUŞHüseyin DURMUŞ1 sa önce
    Çok haklısınız. Sizi destekliyorum. Milletin oyunu almış, bakanlık yapmış kişiler sadece kendileri değildir. Milletin adına konuşma yükümlülükleri vardır.
  • Ergin YAŞARErgin YAŞAR1 sa önce
    Saadetçiler Reisin işine yarar diyeinadından, kimisi ilde ettiği makamların hatırına susuyor,kimisi Reis'in yoluna taş koymuş olur muyuz diye tereddüt ettiğinden,kimisi arşiv,kayıt ve tarih bilinci olmadığından konuşmuyordur.
  • Kemsl ergunKemsl ergun1 sa önce
    A.latif sener mi konusacak. Sevket abinmi.
  • ilyas ilyas 1 sa önce
    Mehmet Ali2 sa önceOlaya adam gibi bak !asıl algı operasyonu yapan sensin yazıyı adam gibi okubaşka bir amacın varsa adam gibi yaz....yazar Çanakkale buğazı diyor.sen yandı bilmem nerem diyorsun.
  • OkurOkur1 sa önce
    Millet seçti belediye başkanı yaptı. Bir emirle görevden alındılar. Millet oy verdi meclis başkan yaptı. Bir emirle bırakıp ( gönülsüz) gittiğinden olabilir.
  • Yunus 16 Yunus 16 2 sa önce
    DEVLET YETKİLİLERİ BİLGİ VE TECRÜBELERİNİ GENEL OLARAK MEZARA GÖTÜRÜYORLAR. DEVLETİN MENFAATİ İÇİN SUSUYORLARSA AMENNA. LAKİN KONUŞMALARI DEVLETİN MENFAATİ İSE, KONUŞMADIKLARI İÇİN CEHENNEMİN DİBİNE GİDİYORLAR
  • ayhanayhan2 sa önce
    söylememe gerek kalmadı TEMEL ÇEKÜÇ KARDEŞ YAZMIŞ ZATEN...Yaraya bir parmak tuz da ben çalmayayım...eski bir MGV li ve REFAH partili olarak...taban olarak cansiperane çalıştık...kazan gibiler iyi kazandı...
  • AbdullahAbdullah2 sa önce
    Konuşurlarsa AKPye çakacaklar o yüzden. Silivriden korkuyorlar.
  • Haluk yıldırımHaluk yıldırım3 sa önce
    O dönem refah partisi seçmeni olarak ismini yazdığınız bakanlardan hayatta olanlarından bende açıklama bekliyorum .Türk kanı taşımayan şu rütbeliler bari halen bizim paramızı alamasınlar
  • temel çeküçtemel çeküç3 sa önce
    Hocamızın elinden tutup bir yerlere getirdigi bu insanlar öylesine savruldularki kimin nerede oldugu bile belli degil ortalıkta olmayanlar ne yaparlar kendilerini unutturmayamı çalışıyorlar bilmiyoruz ben kara derililerdenim eger beyaz olmayı hayal ediyorlarsa çok beklerler üç devirde yaşadımsiyah gene siyahtı beyaz gene beyazdı selamlar
  • turanturan3 sa önce
    ali bey varsa allah korkun yazsana milli gorusculeri devlet kadrolarindan atip. onu yerine fetoculeri alanlari, 28 subatin cefasini ceken dava adamlarini dislayan oteleyenleri de yazarmisin,
  • MelikeMelike3 sa önce
    Susarlar tabi çünkü onlarda zillet ittifakının bir parçası oldular kimi kime şikayet edecekler ne söyleyecekler onlarda artık onlardan oldu.İngiliz Temel DEĞİŞTİR formülü ile.
  • avbavb3 sa önce
    haksızlık karşısında susan dilli şeytanlar
  • Kocasolak Kocasolak 4 sa önce
    28 şubat davasına müdahil olup suçluların cezası kesilseydi, maddi manevi mağdurolanlar,suçlulara TAZMİNAT davaları açarak mallarına ve maaşlarına el koydurur, hakkını alırdı. O suçlular kadar suçludur SUSUP oturanlar. Türkiye düzelecekse ADALET üzerinde düzelecek, yapanın yanına kaldığı sürece de düzelmeyecek.
  • Mehmet AliMehmet Ali4 sa önce
    Olaya bir de şöyle bak. O dönem cefayı çeken çekti, amenna! Peki, Sefasını kim sürüyor? 28 şubat'tan sonra Türkiye'deki siyasal yapı nasıl değişti? Neredeyse, o tarihten beri iktidarı bırakmayan bir AK Parti var. 20 sene dile kolay! Mücahitiz siye mazlum edebiyatıyla gelip, Mütahit olmadı mı bunlar? Neyin peşindesin hala. Saadet partisinin AK partiye neden bu kadar hınçla baktığını anlayamıyor musun? Başörtüsü, İHL edebiyatı ile ihaleleri kapanları görmüyor musun? Al katsayı zulmü biteli 15 sene olmuş, nedir İHL''yi bitirip Hacettepe Tıp kazanan kişi sayısı? Varsa yoksa algı operasyonundan başka bir amacın yok işte. Allah ıslah etsin.
  • Ali haksöylerAli haksöyler5 sa önce
    ..işte böyle.dilsiz şeytanlar susar.erbakan ın hatalarını görmezden gelmeyin.ibret almalı.hesap görücü olarak şahit olarak Allah yeter.fetö yıllarca taviz verilerek aymazca gaflete le başa bela olmadı mı?Hazreti Allah ın kesin hükümmerine rağmen.erbakan ın tavizlerine hatalarına ne demeki.fırsat bulamadı.ille 15 temmuz lar mı yaşanmalı.bir musibet bin nasihata bedel misali.Demek emredildiği gibi Müslüman olmalı.güya değil.fetö gibi erbakan gibi.Selam hidayete tabi olanlara selam ve Dua ile
  • GhjklGhjkl7 sa önce
    Bence ne kadar çoklarsa o oranda sayida sebep sayilabilir.Kimi koltuga yapısmıstir imani kurtulmuşcasina dunyasini kurtarmıştır rahattir.Kiminin imani sorunu vardir.Kimi korkuyordur ,tepeye çikinca birileri ooop bu dunyanin gizli malikleri var görmesende demiştir. Tanimasanda....Dunya mayin tarlasi demiştir ve göstermistir.Kimi unutmuştur insan unutkandir.iyigi kötülüğü çabuk unutur, tabi bu sıradışı elit insan vasfi degildir.Bu sorunlarin başinda en belirgin şekilde imamsızlık akla gelebilir. Eee imam olsa nolcak? Yolda giderken en seckin az bir topluluk icinden bile korkankar,ümidi kırilanlar, sevenlerim sevdiklerim hayallerim diyenler olur.Aksi durumda çileyi mucadeleyi ,rahata tercih edenker olur,lüksten ziyade zuhdu tercih edenker olur.Hayattan öte ölumu ozleyen seven atlayanlar da olur.Ruhum bedenim parcalanip kainata serpilse tekrar tekrar toplanip cenge devam diyenlerde olur.Allahin vaadi vakti gelince mutlak olur.
  • DayıDayı9 sa önce
    Türkiye de hangi olayda gerçekler açıklandı tarih baştan sona yalan.

Ali Karahasanoğlu

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