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PKK’yı 40 yıl bitiremedik, bu kafa ile FETÖ’yü de bitiremeyiz

14 Aralık 2018 Cuma

Dili dönen herkes, şahitliğe gelmiş..

Hep birlikte tekrarlıyorlar: “Biz şahitiz.. Sözcü gazetesi FETÖ’cü değildir..”

Ama hiçbiri cevaplamıyor: “Sözcü’nün patronu Burak Akbay, iki yıldır yurtdışında niçin kaçak hayatı yaşıyor?”

Eli kalem tutan herkes, itiraz ediyor: “Emin Çölaşan  FETÖ’cü olamaz.”

O zaman cevap verseniz ya: “Şimdi cemaati savunma zamanı yazısını kim yazdı? Hangi gerekçe ile yazdı?”

Kafayı kaldıran herkes, yüksek sesle bağırıyor: “Necati Doğru, FETÖ’cü olamaz.”

Öyle ise onun adına buyrun savunma yapın:

“Naylon darbe yazısı, niçin yazıldı?”

Evet, size karmaşık gelebilir..

Kafanız karışabilir..

“Sözcü solakların gazetesi.. Dindar kimlikle yola çıkan FETÖ ile işleri olmaz” diyebilirsiniz..

Yukardaki sorulara cevap verirseniz..

“Evet, Sözcü’nün, yazarlarının, FETÖ ile işi yokmuş” derim..

Ama Burak Akbay’ın niçin iki yıldır yurtdışında kaçak olarak yaşadığını açıklayamıyorsanız..

Emin Çölaşan’ın, yıllarca aleyhine yazı kaleme aldığı Fetullah Gülen’i korumak için “Şimdi cemaati savunma zamanı” başlığı ile kaleme aldığı yazının sebebini izah edemiyorsanız..

Necati Doğru’nun, “Naylon darbe” diyerek, 251 insanın şehit olduğu, Özel Kuvvet’lerin savaş uçakları ile bombalandığı bir kanlı darbeyi tam da Fetullah Gülen gibi “tiyatro”ya benzetmesinin açıklamasını yapamıyorsanız..

Kusura bakmayın..

Bir savcı da çıkar, “Bunlar FETÖ’ye yardım etmişlerdir” der..

Bunun denilmemesini istiyorsanız..

“Tayyip Erdoğan’ı sevmeyiz.. Ama o sandıktan çıkmış bir siyasetçi.. Erdoğan’ı savunurum da.. Gülen’i asla ve asla savunmam” demeliydiniz..

“Erdoğan’ı eleştiririm.. Ama onun gitmesi için, önümüze konulan sandıkta mücadelemi yaparım. Erdoğan’ın tekrar seçilmemesi için mücadele ederim.. Gülen darbede başarılı olsa idi.. Kimbilir kaç sene, ne şekilde başımızda kalacaktı.. Erdoğan’ı devirmek için yapılan darbeye tiyatro diyenler ahlaksızdır.. Sahtekardır.” demeliydiniz..

Demediniz..

Bir savcı da çıktı..

Demediklerinizi ve dediklerinizi hatırlatarak, iddianameyi düzenledi..

“Canım ne diyeceğimize, ne demediğimize bakılarak, iddianame mi düzenlenir” itirazında mı bulunuyorsunuz..

O zaman buyrun..

Birisi de çıksın desin ki: “El Kaide terör örgütü değildir..”

Bir diğeri çıksın desin ki:

“DAEŞ kafa keserek, yapılması gerekeni hayata geçirmektedir..”

Ne oldu..

Hemen itiraz mı ediyorsunuz..

Öyle ise hatırlatalım, “Şimdi cemaati savunma zamanı” diye yazı kaleme almanın..

“Naylon darbe” diye yazı kaleme almanın. 

“DAEŞ kafa kesmekte haklıdır. Doğru yapmaktadırlar” demekten hiçbir farkı yoktur..

Emin Çölaşan’ın yazdığı suç değil ise..

DAEŞ’e hak vermek de suç değildir..

Verdiğim örneği abartılı buldu iseniz..

Örneği bire bir uyarlayalım..

Biri çıkıp da, “Şimdi DAEŞ’i savunma zamanı” diye yazı kaleme alsa..

Bir başkası, “Şimdi PKK’yı savunma zamanı” diye yazı kaleme alsa..

Savcı da, o kişi için “DAEŞ’e yardım etme veya PKK’ya yardım etme” suçlamasında bulunsa..

“OIur mu ya.. Yazıdan da, terör örgütüne yardım etme suçu icat edilir mi?” diye karşı çıkmakta haklı mı olursunuz?

Hani bu arkadaşlar çıkıp da..

“Bizim suçlandığımız yazılar, yaptığımız yayınların büyük kısmı, 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra, ancak 15 Temmuz darbe girişiminden önce idi.. Bizim, darbe girişiminden sonra, FETÖ hakkındaki kanaatimiz netleşti.. Dolayısı ile, biz Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da ‘Aldandık’ demesindeki gibi.. Aldanmışız.. Bugün olsa, o başlıkla bir yazı kaleme almazdık” deseler..

Veya..

“Naylon darbe” yazısının sahibi..

“Erdoğan düşmanlığı, bizim gözümüzü o tarihte kör etmişti.. Bir ihtimal olarak yazmıştım.. Ama darbe girişiminin üzerinden 2,5 yıl geçti.. Arada ByLock programları ile gizli haberleşmeler.. Ankesörlü telefonlarla iz bırakmadan haberleşme uyanıklıkları.. Darbeden üzerinden 2,5 yıl geçmiş olmasına rağmen, ABD’nin ısrarla FETÖ elebaşını Türkiye’ye iade etmemesi.. Bugün itibari ile darbenin dış destekli ve gerçek, kanlı bir darbe olduğunu bize gösterdi.. ‘Naylon darbe’ tanımlaması yanlış olmuştur. Ancak bundan FETÖ’ye yardım niyeti de çıkarılmamalıdır” dese..

Ben de..

“Bazı şeyleri abartıyor muyuz” diye, kendimi sorgulayacağım..

Ama adamlar, Rusya ile Türkiye’yi bir savaşa götürecek kadar gözlerini kararttıkları ve kripto elemanlarına bir Rus Büyükelçisi’ni öldürtecek kadar işi derinleştirdikleri halde..

Ulusalcı yazarlar..

Pişkin pişkin..

“Cemaati savunma zamanı diye yazdım.. Ne olmuş yazdıysam..” diyorlarsa..

“Naylon darbe demek suç mu? İster 251 kişi ölmüş olsun.. Beni ilgilendirmez. Bana göre darbe gerçek değil, naylon..” diyorlarsa..

Demeye devam ediyorlarsa..

Hiçbir pişmanlık açıklaması yapmıyorlarsa..

Yargıya da hesaplarını verirler..

Vermeleri gerekir..

Biz zaten PKK’yı da, bu söylemler yüzünden, 40 yıldır bitiremedik..

Biri eline silah alıp, askeri vurdu..

Ankara’daki uzantısı da..

“Hakları için mücadele veren gerilla” dedi, teröristleri savundu..

Dağdaki hainler, mayın döşeyip, polisi şehit etti..

Siyasi parti çatısı altındaki uzantıları, “Ben onlara ‘Terörist’ demeye mecbur muyum..” diyerek, yapılanı normal göstermeye kalkıştı..

Karakollar basıldı, sivil yerleşim birimlerinde onlarca insan, bombalarla öldürüldü..

Sözde bilim adamları, “Kürtlerin hak ve özgürlükleri için mücadele eden bir örgüt” tanımlaması yaparak, eli kanlılara destek çıktılar..

Hatta baro başkanları, “PKK’nın bazı eylemleri terör niteliğinde olsa bile PKK silahlı siyasal bir harekettir” diyerek katilleri legalleştirmeye, savunmaya kalkıştı..

Bunun içindir ki..

PKK gibi kanlı bir terör örgütünü, 40 yıldır bitiremedik..

Aynısını..

Emin Çölaşan’lar.. Necati Doğru’lar.. Sözcü’ler..

FETÖ için yapmak istiyorlar..

“Şunu şunu yaparlar ama.. Terör örgütü değildir” diyerek, aynen PKK’ya yapılan desteğin benzerini veriyorlar. 

Bunların terör örgütüne verdikleri destek kafasıyla gidersek, PKK’yı 40 yılda bitiremediğimiz gibi, FETÖ’yü de bitiremeyiz.

 

YORUM YAZ

  • kmlkml8 dk önce
    pkk ya güzelleme yapanlar da bu sol kafa değilmiydi yıllardır
  • Coskunakademi Coskunakademi 8 dk önce
    Ahmet ... Eger fetoyle gercekten mucadele edilse sizlwrin hicbirisi gunyuzu goremezsiniz fetocu ariyorsan once Tbmm ye bakacaksin ...
  • MOHAÇMOHAÇ10 dk önce
    Yazık ya! ..
  • AkınAkın10 dk önce
    ... dinin dostoğru ol korkma demiyormu ...
  • İkrarİkrar11 dk önce
    Onur behramoglu sayin devlet bahceliye,sari yelekcileri tehtidinden,dolayi devet bahceliye son uyari diye yazmis oda tv merak eden varsa buyursun meydan okuyor kendi kalemi dusuncesi bati edabiyati anlatimiyka.
  • AlperAlper11 dk önce
    FETO, yü kimin koynunda beslediği, h er isteğini karşıladı,kayıtlarda ortada.Amaç toplumu birbirine düşman edip iç savaş çıkarmak olabilir.Hangi medya organlarının İng. Para aldığı iddiaları medyada vardı.
  • AkiAki14 dk önce
    ... ta pensilvanyaya el öpüp resim çektirenleri mecliste hoca efendi diye yırtınsnları bankasını okulunu derneklerini açanlar ve işlem yapmayan bürokrat ve siyasetçileri ...
  • AhmetAhmet14 dk önce
    ... Mecliste 15 Temmuz darbesinin araştırılmasını isteyen kanun teklifleri her seferinde hangi parti ve neden tarafından engelleniyor ? Fetocuları siyasi ayağı nerede ?..
  • Coskunakademi Coskunakademi 15 dk önce
    Niye mi yurtdisinda aciklayayim cunku huseyin gulerceler fehmi korular ... bir numarali fetoculer fetoyu oven gazeteciler disardayken fetoyle mucadele edenlere sorusturma aciliyor ulkede adalet olmadigindan olabilir mi?Ergenekonda balyozda yillarca insanlari sucsuz yere hapiste yatirdilar insanlar olduler aileleri dagildi ne oldu kumpas denildi gecildi ...
  • ORHAN İNANORHAN İNAN19 dk önce
    FETÖ İLE MÜCADELE EDİLİYOR.ANCAK ULUSALCI GEÇİNEN KAFALARIN BU MİLLETE DUYDUKLARI KİN VE ÖFKE ONLARI HAİNLERİN YANINA İTİYOR.BİR DE TEMELİNDE HEPSİ MARKSİST OLDUKLARI İÇİN MAYALARI BİRBİRLERİYLE AYNI.BU SEBEPLE HA PKK LI HA ULUSALCI HA FETÖCÜ HEM DE SAYAMAYACAĞIM KADAR ÇOK ALT FRAKSİYONLARA MENSUP OLSUNLAR, HEPSİ MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR İNSANLARA KARŞILAR VE ÖYLE DE KALACAKLAR.BİZLERİN VARLIĞINA KAST EDEN KİM OLURSA OLSUN(AMERİKA BİLE OLSA) BUNLAR O TARAFTA YERLERİNİ ALACAKLARDIR. DEVLETİN MEŞRU SAVUNMASINI DAHA KALİTELİ BİR EKİP VE YENİ BİR ANLAYIŞLA YAPMASI ELZEMDİR.BU MİLLETİN VERDİĞİ DESTEĞİ KULLANIRKEN ÇEKİNİLMEMELİ,BU MİLLETİNGÜVENİ SARSILMAMALI.
  • VatanYahutSilistreVatanYahutSilistre20 dk önce
    Keşke daha alnımız secdeye varmadan hemen önce "ÖNCE İNSAN" olabilsek...Önce doğru !,dürüst!,adil!!!akıl ve vicdan sahibi bir insan!!! olabilsek....Ama Nerde?
  • BekirBekir20 dk önce
    ... bi makale bulmussun ...
  • bir akademisyenbir akademisyen27 dk önce
    https://scholar.google.com.tr/ adresine girip Ali Karabayır yazıp 2017 ve 2018 yıllarında yazılmış makaleleri çağırdığınızda bir sahtekarlıkla karşılaşacaksınız. Çünkü Kanatlı Hayvanlar Doçenti olan Ali Karabayır'ın hiç uzmanlığı olmadığı ve hatta beton agrega alanında bile makalede isminin yazılmak zorunda kalındığı durumlarla karşılaşacaksınız (http://dergipark.gov.tr/download/article-file/307826). Şimdi bu sahtekar doçent Ali Karabayır'ı Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Yücel Acer'in sırdaşı ve kara kutusu olduğu için rektör tarafından profesör kadrosuna atanacaktır. Lütfen bu hukuksuzluğa sessiz kalmayınız. Ali Karabayır'ın diğer makaleleri de sahtekarlıklarla doludur. Gıda mühendisi ve su ürünleri uzmanı olmadığı halde ismi makalede rektörün has adamı olduğu için yazmak zorunda kalmışlardır.
  • Mehmet AliMehmet Ali28 dk önce
    ... Bakın, Milat olarak kabul edilen, Yolsuzluk operasyonları 17-25 Aralık 2013ile 15 Temmuz 2016 arasındaki 2,5 yıl boyunca bu örgüte yönelik neden bir operasyon yapılmadı?..
  • yılmaz karayılmaz kara34 dk önce
    ... akp fetö konusunda samimi ise neden fetönün siyasi ayağının araştırılmasına izin vermiyor...
  • adem şenadem şen36 dk önce
    Bülent Arınç,Ahmet Davutoğlu,Melih Gökçek ........ yazmakla bitmez.Doğru olan şu ki ilk evvel kendi kapının önünü süpüreceksin.Bu kafayla yazarın dediği gibi Fetö 40 senede bitmez.
  • yaşar köseyaşar köse37 dk önce
    ferahlık dan yanalar...ver kurtul ...bunlardan ne istersen iste verip kurtulurlar...vatan şeref haysiyethuzur bunlariçin teferruat...
  • salimsalim39 dk önce
    doğru söze ne denir ağzına sağlık
  • yasaryasar41 dk önce
    çok doğru feto ile uzaktan yakından ilişkisi olmayan adamlara fetocu deniyor gerçek fetocular piyasada
  • MisafirMisafir48 dk önce
    Ben diyorum aldatilmisiz. banka nin sendika nin farklı amaçları olduğunu bilemezdim. 15 temmuzdan sonra bizde anladık. Ancak ne bankayla ne sendikayla talimatla işim olmadı terör vb kastimda yoktu hesabım ta fi tarihinden beri vardi diye ama ne ceza mahkemesi kabul ediyor ne komisyon.Böyle tabi bitmez feto alttaki ibadet tabelasının imanı gevrediliyor paralilar hatirlilar isinde gücün de bizim bebeler kucuk kök de yiyemiyor hocam. Selam ve dua ile.
  • FerhatFerhat50 dk önce
    ... Deaş'i masum gösteren kimlerdi acaba ...
  • yasin yumakyasin yumak52 dk önce
    adamlar daeş haklıdır dememiş ki... 
  • Mustafa KöseMustafa Köse59 dk önce
    Okumayan bir millete herşey mustehak günde kırk kez okuduğu Fatiha dan habersiz PKK dan fetö den haberi olurmu Allah CC kul olmayan Kula kul olması haktır . Cennet kolay değil cehennem lüzumsuz her kişiye yervar yerini hayata iken erken rezervasyonla ayarla
  • CECOCECO1 sa önce
    Sende biliyorsun ki onlar onu yazdıklarında, hırsızlıkları ortaya çıkarmak için basın özgürlüğünü savunmak için söylemişlerdi.Fetoyu savunmak için değil. Her ne olursa olsun bu ülkede basın özgür olmalıdır. İrtica odakları için bile. Öasgür basın olmadan demograsi olmaz. ..Bunu halk görüyor.Fetoccuların ortaya çıkarılamsını, 15 Temmuz kalkışmasıgerçeğinin ortaya çıkamsını istiyorsa siyasi irade niye mecliste red oyu veriyor...
  • ayhanayhan1 sa önce
    kısaca derler ki; biz bu fetoyu müslüman sanıyorduk yahu, meğerse değilmiş üstelik tam bir batıcıymış...resmen bizden be... hadi destekleyelim.
  • AdaletAdalet1 sa önce
    Benim ulkemdende bir gun adalet gecermi.adaleti hayata gecirmeden her sey ama her sey yalan.
  • dursundursun1 sa önce
    ...EĞER MECLİSTE 15 TEMMUZ KALKIŞMASI İÇİN KURULAN KOMİSYONUN BAŞKANLIĞINA BİR FETOCUYU GETİRİSENİZ, ARAŞTIRMA ÖNERGELERİNİ RED EDERSENİZ, HALA FETO ARTIKLARINI BAKAN BÜROKRAT M. VEKİLİ YAPARSANIZBU HALK HALA O DARBENİN ARAKASIDNA KİM VARDI ACABA KUŞKUSUNU TAŞIR. FETOYLA MÜCADE EDİYORUZ SAVINA İNAMAZ.CUMHURİYET DEMOGRATİK LAİK SOSYAL HUKUK DEVLETİ İLALEBED PAYİDAR KALACAKTIR.
  • aliagatutacanaliagatutacan1 sa önce
    ... parti içindeki fetöcüler temizlenmeden başkalarına fetöcü demek ne kadar mantıklı? ..
  • Vatan TuranVatan Turan1 sa önce
    ... millet bu gerçeği anladığı zaman kıyamet kopacaktır.
  • Engin TatlıEngin Tatlı1 sa önce
    Sayın yazar Fetöyü Sözcüde aramaya gerek yok ...
  • İbrahimİbrahim1 sa önce
    Fetö ile Adam Gibi Mücadele olsaydı,Bunlar Borazanlık Yapamazdı.Siyasette Hiç mi yok Ali abi?Sırtı Sağlam olanlara El atılmadıkça ,Asıl ZULÜM O ZAMAN BAŞLAR.CEHENNEM DAHİ LÜZUMSUZ DEĞİL
  • AhmetAhmet2 sa önce
    ... hesap verecegi gunler gelecektir.
  • ŞenolingŞenoling2 sa önce
    Ali Bey, sen gerçekten inanıyor musun Emin Çölaşan'ın veya Sözcü'nün Fetö'cü olduğuna ya da destek verdiğine? Sözcü'yü sevmezsin, nefret edersin anlarım. Ama işlenmeyen bir suç uydurmak ve iftira etmek ne devletimize ne de insanlarımıza yakışıyor.Sokakta 100 kişiye soralım Sözcü Fetöcü mü diye, belki 1 kişi inanır.
  • AHMETAHMET2 sa önce
    Kaleminize sağlık Ali Bey. Bu sözcü takımının ne olduğu belli değil. Aslında belli ya. Sol düşünce ,CHP zihniyeti olabilir. Ama FETÖ ile işbirliği yapmak, desteklemek, savunmak kanunlarımıza göre suç değil mi? Bizim ne kadar çok ve çeşitli vatan hainlerimiz var ya. Bu vatan hainleriöğrenci iken ANDIMIZI boşuna okumuşlar.
  • mantıksal izahı çok basit:mantıksal izahı çok basit:2 sa önce
    Çöl faresi, feto müslüman sanılırken onun düşmanıydı; gavur olduğu anlaşılınca bu sefer devdostu oldu. Yeter ki Erdoğan' a kıllık olsun. Sabahattin de, E. Oran' ın orasındaki kıldı mesela, şimdi ise komünist, farketmiyor ki; bu araba buraya parket miyor ki!
  • Turşusu da bi b' a yaramazTurşusu da bi b' a yaramaz2 sa önce
    "PKK’yı 40 yıl bitiremedik, bu kafa ile FETÖ’yü de bitiremeyiz" çünkü problemli bir çocuğumuz olmasından hoşlanıyoruz; feto bir p.ç ve bizim bi piç oğlanımız var, ele avuca sığmıyor ...!
  • şeref.....şeref.....3 sa önce
    pekiiii simdi deaşı savunma zamani diye yazı yazmış o bir gazeteciyazabilirr suclu ise asilsin devletin başındaki ne istedinizde vermedik dedi demekki devletin herşeyini teslim etmiş oylede olduğu belli oldubu akape gitmefikce fetö bitmez
  • MemetMemet3 sa önce
    Akit yazarlarının üstüne ...
  • İkrarİkrar5 sa önce
    Sozcunun bu kadar savunucusu,sozcudu varken sozcu gazeteye ne gerek var dun mehmet barlas da fotocu olamaz diyor baslik yazi yeterli baktim oda onlardan daha bakmadim.burak akbay yurtdisi kankalariyla isbirligi icinde yilmaz ozdil yazisini asrin lideri okusun diye yazmisokumaya tenezul etmedim bence bunca olanlara,Akp duraklama devri yasiyor hep oy hesabi yapiyor.ven pek hayir goemuyom her agzimizi actigimizda kapayiyorsa suc sayiyorsa agzi bantli beyni pirangali hur deyildir.
  • Lokman BeyLokman Bey5 sa önce
    Her şerefsizlik yapanı da şucu bucu diye alırsan inandırılıcılığı kalmaz.
  • koraykoray7 sa önce
    ... Kedi uzanamadigi cigere pis dermis... Herhalde bu kadar benzetme yeter..
  • Abbas MusaviAbbas Musavi7 sa önce
    Ülkemizin, birlik ve beraberliğimizin, istiklal ve istikbalimizintek düşmanı abd, burası kesin. Abd ile örtülü savaşımız cephede başlayınca, içimizde ki abd etki unsurlarıda bir bir etkisizleşecektir.. Şuan milletimizin, devletimizin, geleceğimizi tehdit eden bir abd-israil in güneyimizde oluşturmaya çalıştığı daimi terör devleti hesapları var, ona odaklanmalı, Mehmetcik bu alçaklığa Türk-İslam kılıcını kınından çıkartıp, Ya İstiklal, Ya Şehadet demişken çephede, bizlerde siyasi görüşlerimiz farklıda olsa milli unsurlar olarak, birlik halindearkasında durmalıyız, birlik ve beraberliğimizi sağlamalıyız.

Ali Karahasanoğlu

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