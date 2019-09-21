Piyasa dolandırıcıları yargılanıyor!

Bir yıl kadar önce..

Tam tarih 9 Ağustos 2018.

Merkez Bankası dolar kuru: 5,39 TL

Tarih 10 Ağustos 2018.

Merkez Bankası dolar kuru bir günde % 10 artıvermiş: 5,93 TL

Araya hafta sonu tatili giriyor.

Tarih:13.8.2018.

Dolar kuru 6.87 TL.

Burda da % 12 artıvermiş..

Hem de bir önceki işlem günü, % 10 arttığı halde..

Tarih 14.8.2018.

Dolar kuru geriliyor..

Yavaş yavaş: 6.54 TL.

Tarih: 15.8.2018.

Dolar kuru biraz daha gevşiyor: 6.13

Tarih 16.8.2018.

Dolar kuru biraz daha gevşiyor: 5.79 TL.

Bu tabloyu gördükten sonra, şunu söylemeli değil misiniz: “Burda bir hokkabazlık var!”

Demeniz gerekmez mi, “Burda bir sahtekarlık var!”

Haykırmanız gerekmez mi, “Burda bir puştluk var!”

Aynen öyle..

BDDK da, öyle demiş..

Ve, verdiğim tarihler içinde piyasayı dizayn etmek için yalan haber yazanlar hakkında şikayetçi olmuş..

Bloomberg muhabirleri başta olmak üzere..

Tayyip Erdoğan’a çelme takmak için sinip bekleyen nice isimler.

Mustafa Sönmez..

Sedef Kabaş..

Merdan Yanardağ..

Harun Odabaşı..

Yalan üzerine yalan üretmişler..

“Bankalar dolar işlemi yapmıyor” mu dersiniz..

“Bankacılık sistemi 2001 yılından bu yana karşılaştığı en ciddi döviz krizi ile karşı karşıya” yalanı mı dersiniz..

“İki banka, 10.08.2018 tarihinde döviz kabul etmedi” palavrası mı dersiniz..

“Bir banka 5 bin dolar çekilmesine ilişkin bir müşteri talebini yerine getiremedi” şeklinde vatana ihanet ile bire bir eş yalan mı dersiniz..

“Mudilerin akın akın döviz hesaplarından para çekilmesine ilişkin taleplerde bulunduğu” iftirası mı dersiniz..

“BDDK, 11.08.2018 Cumartesi günü tüm üst düzey banka yetkililerini toplantıya çağırdı” şeklinde, adeta ülkenin ortasına atom bombası atma ile eşdeğer bir hainlik mi dersiniz..

“Ülkemiz bankacılık ve finans sisteminin acz içinde olduğu” mavalı mı dersiniz..

Neler neler..

(Lütfen bu söylemleri eleştirirken, beni bankacılık sistemini, faiz sistemini güçlü gösteren ahmak Müslüman olarak sıfatlandırmayınız.. Faize karşıyım.. Ama bu yalanları ortaya atanlar, hem faizi ikiz kardeşleri gibi görüyorlar.. Hem de bankacılık sistemi üzerinden, Türkiye’nin tüm emekçilerinin cebinden paraları cukkalamanın planlarını yapıyorlar.. Eleştirilerim, buna..)

Bu yalanlar üzerine, Türk lirasının değerinin düşürülüp, yabancı paraların değerinin yükselmesi, geçici olarak yaşanacak bu değişim vesilesi ile yurtdışındaki para baronlarına milyarlarca dolarlık para kazandırma peşinde olanlar hakkında, BDDK şikayetçi olmuş..

Savcılık da.. “Piyasa dolandırıcılığı” sebebi ile iddianamesini hazırlamış..

Dün ilk duruşmaları vardı..

Şimdi hesap veriyorlar..

Hesap verirken, bakın nasıl savunmalar geliştirmişler..

Mesela Mustafa Sönmez..

Savunması şöyle:

“Bu dava politik bir davadır. Hem ekonomi medyasını hem de muhalifleri sindirmek ve korkutmak için açılmış bir davadır. SPK ve BDDK araç olarak kullanılmıştır!”

Ahlaksızlığa bakın..

Yalan yazmışsınız..

Halkı aldatmışsınız..

İnsanları tedirginliğe sevketmişsiniz..

Aslında doların değeri 6.87 olması mümkün değil iken..

Bugünkü değeri bile, 6,87 değil iken..

Siz bir yıl önce..

Attığınız yalanlarla, doların fiyatını 6,87 TL’ye çıkartmışsınız..

Sonra doların fiyatı, yavaş yavaş geriye dönmüş..

Bu tablo karşımızda dururken..

Adam utanmadan, sıkılmadan, “Bu dava politik bir davadır” diyor..

“Muhalifleri sindirmek için açılmış davadır” diyor..

Sadece Mustafa Sönmez değil.

Mesela, bir zamanlar hayli sükse yapan Sedef Kabaş..

O da savunmasını sosyal medyada şöyle yapıyor:

“Bu dönem gerçekleri dile getirenler ile gerçekleri manipüle edip, karanlığa gömmeye çalışanların savaşına şahitlik ediyor..

Sanmayın ki namuslu olanların sayısı az... Sanmayın ki hakikati görenlerin cesareti yok...

Sanmayın ki bu memleket sahipsiz!”

İşe bakın..

hem suçlular..

Hem güçlü..

“Bankacılık sisteminde kriz var.. 2001’den daha beter durumdayız” demişsiniz..

Dolar birkaç günde % 20 değer kazanmış..

Sonra birkaç gün içinde, tekrar geri dönmüş..

Bugün itibari ile bir yıl geçmiş..

Dolar hâlâ o gerilediği seviyede duruyor..

Ama karşımızdaki kesim, “Sanmayın ki bu memleket sahipsiz” diyerek., memleketin parasını batırmak isterken, memleketin gerçek sahipleri kendileri imiş gibi ahkam kesiyorlar..

Ne demiş atalarımız, “Kork korkmayandan, utan utanmayandan..”

Sanık olmuşsunuz.

Piyasa dolandırıcılığı gibi..

Aslında ülkenize ihanet etmekle eşdeğer..

Amerikan, İngiliz, AB parasını değerlendirmek için gayret göstermek gibi çok vahim bir suçun sanığı olmuşsunuz..

Karşımıza geçip, “Memleketimize sahip çıkıyoruz” diye, laf ebeliği yapıyorsunuz..

Sizin memleketiniz neresi?

Onu söyleyin, piyasa dolandırıcılığı sanıkları..

Memleketinizi söyleyin, sonra “sahiplik iddiası”nda bulunun.

Devam ediyor, sanıklar savunmaya..

Bu da, Kanaltürk’te sabahtan akşama kadar FETÖ’ye küfür edip, sonra o televizyonu FETÖ’ye satan ekibin içindeki Merdan Yanardağ..

O da şöyle savunuyor, kendisini:

“Ekonomik darbe girişimiyle suçlanıyoruz. Bu davayla asıl sorumlular gizleniyor. Ekonomik kriz gizleniyor.”

Yalan yazmışsınız..

Palavra sıkmışsınız..

“BDDK hafta sonu toplanıyor” diyerek, uyduruk haberleri yaymışsınız.

Bir haftalığına başarılı olmuşsunuz.

Sonra ekonomik kriz falan olmadığı ortaya çıkmış. Bugün gelinen noktada, dolar kuru, geçene seneki fiyatla aynı..

“Özür dileriz, dış güçlerin oyununa gelmişiz” diyeceğinize..

Hâlâ yalana devam ediyorsunuz..

Hala, “yalanlarınızda ısrar” ediyorsunuz..

İzleyelim bu davayı..

Bakalım, “piyasa dolandırıcıları” kurtulacak mı?