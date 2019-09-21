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Piyasa dolandırıcıları yargılanıyor!

21 Eylül 2019 Cumartesi

Bir yıl kadar önce..

Tam tarih 9 Ağustos 2018.

Merkez Bankası dolar kuru: 5,39 TL

Tarih 10 Ağustos 2018.

Merkez Bankası dolar kuru bir günde % 10 artıvermiş: 5,93 TL

Araya hafta sonu tatili giriyor.

Tarih:13.8.2018.

Dolar kuru 6.87 TL.

Burda da % 12 artıvermiş..

Hem de bir önceki işlem günü, % 10 arttığı halde..

Tarih 14.8.2018.

Dolar kuru geriliyor..

Yavaş yavaş: 6.54 TL.

Tarih: 15.8.2018.

Dolar kuru biraz daha gevşiyor: 6.13

Tarih 16.8.2018.

Dolar kuru biraz daha gevşiyor: 5.79 TL.

Bu tabloyu gördükten sonra, şunu söylemeli değil misiniz: “Burda bir hokkabazlık var!”

Demeniz gerekmez mi, “Burda bir sahtekarlık var!”

Haykırmanız gerekmez mi, “Burda bir puştluk var!”

Aynen öyle..

BDDK da, öyle demiş..

Ve, verdiğim tarihler içinde piyasayı dizayn etmek için yalan haber yazanlar hakkında şikayetçi olmuş..

Bloomberg muhabirleri başta olmak üzere..

Tayyip Erdoğan’a çelme takmak için sinip bekleyen nice isimler.

Mustafa Sönmez..

Sedef Kabaş..

Merdan Yanardağ..

Harun Odabaşı..

Yalan üzerine yalan üretmişler..

“Bankalar dolar işlemi yapmıyor” mu dersiniz..

“Bankacılık sistemi 2001 yılından bu yana karşılaştığı en ciddi döviz krizi ile karşı karşıya” yalanı mı dersiniz..

“İki banka, 10.08.2018 tarihinde döviz kabul etmedi” palavrası mı dersiniz..

“Bir banka 5 bin dolar çekilmesine ilişkin bir müşteri talebini yerine getiremedi”  şeklinde vatana ihanet ile bire bir eş yalan mı dersiniz..

“Mudilerin akın akın döviz hesaplarından para çekilmesine ilişkin taleplerde bulunduğu” iftirası mı dersiniz..

“BDDK, 11.08.2018 Cumartesi günü tüm üst düzey banka yetkililerini toplantıya çağırdı” şeklinde, adeta ülkenin ortasına atom bombası atma ile eşdeğer bir hainlik mi dersiniz..

“Ülkemiz bankacılık ve finans sisteminin acz içinde olduğu” mavalı mı dersiniz..

Neler neler..

(Lütfen bu söylemleri eleştirirken, beni bankacılık sistemini, faiz sistemini güçlü gösteren ahmak Müslüman olarak sıfatlandırmayınız.. Faize karşıyım.. Ama bu yalanları ortaya atanlar, hem faizi ikiz kardeşleri gibi görüyorlar.. Hem de bankacılık sistemi üzerinden, Türkiye’nin tüm emekçilerinin cebinden paraları cukkalamanın planlarını yapıyorlar.. Eleştirilerim, buna..) 

Bu yalanlar üzerine, Türk lirasının değerinin düşürülüp, yabancı paraların değerinin yükselmesi, geçici olarak yaşanacak bu değişim vesilesi ile yurtdışındaki para baronlarına milyarlarca dolarlık para kazandırma peşinde olanlar hakkında, BDDK şikayetçi olmuş..

Savcılık da.. “Piyasa dolandırıcılığı” sebebi ile iddianamesini hazırlamış..

Dün ilk duruşmaları vardı..

Şimdi hesap veriyorlar..

Hesap verirken, bakın nasıl savunmalar geliştirmişler..

Mesela Mustafa Sönmez..

Savunması şöyle:

“Bu dava politik bir davadır. Hem ekonomi medyasını hem de muhalifleri sindirmek ve korkutmak için açılmış bir davadır. SPK ve BDDK araç olarak kullanılmıştır!”

Ahlaksızlığa bakın..

Yalan yazmışsınız..

Halkı aldatmışsınız..

İnsanları tedirginliğe sevketmişsiniz..

Aslında doların değeri 6.87 olması mümkün değil iken..

Bugünkü değeri bile, 6,87 değil iken..

Siz bir yıl önce..

Attığınız yalanlarla, doların fiyatını 6,87 TL’ye çıkartmışsınız..

Sonra doların fiyatı, yavaş yavaş geriye dönmüş..

Bu tablo karşımızda dururken..

Adam utanmadan, sıkılmadan, “Bu dava politik bir davadır” diyor..

“Muhalifleri sindirmek için açılmış davadır” diyor..

Sadece Mustafa Sönmez değil.

Mesela, bir zamanlar hayli sükse yapan Sedef Kabaş..

O da savunmasını sosyal medyada şöyle yapıyor:

“Bu dönem gerçekleri dile getirenler ile gerçekleri manipüle edip, karanlığa gömmeye çalışanların savaşına şahitlik ediyor.. 

Sanmayın ki namuslu olanların sayısı az... Sanmayın ki hakikati görenlerin cesareti yok... 

Sanmayın ki bu memleket sahipsiz!”

İşe bakın..

hem suçlular..

Hem güçlü..

“Bankacılık sisteminde kriz var.. 2001’den daha beter durumdayız” demişsiniz..

Dolar birkaç günde % 20 değer kazanmış..

Sonra birkaç gün içinde, tekrar geri dönmüş..

Bugün itibari ile bir yıl geçmiş..

Dolar hâlâ o gerilediği seviyede duruyor..

Ama karşımızdaki kesim, “Sanmayın ki bu memleket sahipsiz” diyerek., memleketin parasını batırmak isterken, memleketin gerçek sahipleri kendileri imiş gibi ahkam kesiyorlar..

Ne demiş atalarımız, “Kork korkmayandan, utan utanmayandan..”

Sanık olmuşsunuz.

Piyasa dolandırıcılığı gibi..

Aslında ülkenize ihanet etmekle eşdeğer..

Amerikan, İngiliz, AB parasını değerlendirmek için gayret göstermek gibi çok vahim bir suçun sanığı olmuşsunuz..

Karşımıza geçip, “Memleketimize sahip çıkıyoruz” diye, laf ebeliği yapıyorsunuz..

Sizin memleketiniz neresi?

Onu söyleyin, piyasa dolandırıcılığı sanıkları..

Memleketinizi söyleyin, sonra “sahiplik iddiası”nda bulunun.

Devam ediyor, sanıklar savunmaya..

Bu da, Kanaltürk’te sabahtan akşama kadar FETÖ’ye küfür edip, sonra o televizyonu FETÖ’ye satan ekibin içindeki Merdan Yanardağ..

O da şöyle savunuyor, kendisini:

“Ekonomik darbe girişimiyle suçlanıyoruz. Bu davayla asıl sorumlular gizleniyor. Ekonomik kriz gizleniyor.”

Yalan yazmışsınız..

Palavra sıkmışsınız..

“BDDK hafta sonu toplanıyor” diyerek, uyduruk haberleri yaymışsınız.

Bir haftalığına başarılı olmuşsunuz.

Sonra ekonomik kriz falan olmadığı ortaya çıkmış. Bugün gelinen noktada, dolar kuru, geçene seneki fiyatla aynı..

“Özür dileriz, dış güçlerin oyununa gelmişiz” diyeceğinize..

Hâlâ yalana devam ediyorsunuz..

Hala, “yalanlarınızda ısrar” ediyorsunuz..

İzleyelim bu davayı..

Bakalım, “piyasa dolandırıcıları” kurtulacak mı?

 

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YORUM YAZ

  • tarıktarık23 dk önce
    türkiyede olmayan adalet ile bütün muhalifler yargılanıyor.gün gelir devran döner.sizede adalet lazım olur.kalemlerinizi kiralamayın.
  • ÖzgünÖzgün37 dk önce
    Ülkede adalet mi var birisi ne isterse o oluyor.Sizde haktan bahsetmeyin haybeden.
  • halim selimhalim selim1 sa önce
    Bizim yediğimiz tüm kazıklar, dış güçlerin oyunudur. Yoksa bizim hükümetimiz çok başarılıdır. Kırılgan bir ekonomimiz yoktur, ekonomimiz ithalat ağırlıklı değildir. Amerikaya göbekten bağımız yoktur. Bir gece yarısı dolar 3 tl indirilip bazı yandaşlar yüklü dolar alıp ertesi gün 2 katından bozdurmazlar. Üretime önem veririz, ithalatı sevmeyiz. Krizde dolarını 7 tl den bozdurup köşe dönen vatanseverlerimiz yoktur. Bunlardan biri de Bahçeli değildir. Kahrolsun dış Güçler. Allah seni bildiği gibi yapsın Mustafa Sönmez.
  • Tata TongaTata Tonga1 sa önce
    CHP nin hazırladığı kılıçdaroğluna suikast raporunu ve belgesini yayınlamayanlar da ayneno kişilerin piyasa dolandırıcısı olduğu gibi medya dolandırıcılarıdır. şimdi piyasa dolandırıcıları yargılanıyor ama konjoktür gereği medya dolandırıcıları yargılanamıyor.
  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    AB de bu tip adamlar ASLA tekrar o eski işlerine geri dönemezler. Türkiye ekonomi tv kanalı olarak bir YABANCI ortaklı tv ye müsaade etmemeliyiz. Kaldı ki yabancı ortağın yerli ortağı habertürkün sahibi gibi birisiyse. Türkiye’de suç ve ceza dengesi suçun artmasına göre, cezalar dengeli bir şekilde CAYDIRICI olasıya yükseltilmeli. Terör olarak belirlenmiş bir örgütle hiç bir bağı olmadığı halde dahi, terörü öven her söz AB de yasaktır. Danimarka deaş e bir tek dahi kurban vermeyen bir ülke ama, onbeş yaşında biri kızlar tuvaletinde “belki deaş lı birilerini de dinlemeden terörist dememek gerek”dedi diye 3 yıldırgözaltında. Türkiye pkk yandaşlarını CEZASIZ bırakıyor, sonra yandaşlar o kadar artıyor ki, hangi birini cezalandıracağını ŞAŞIRIYOR.
  • Ayşe Ayşe 1 sa önce
    Nerde o gözüpek hakimler adalet yok üstelik af peşinde koşuyor bu hükümet artık sokakta herkes adalet arayacak
  • DermanDerman2 sa önce
    Dolandiran kalpazan belki su,da var desen onada kizan.her yol mubah hirsiza ,uzay cagindayiz kimse dur demez boyle hiza gecen metrobuste yankesisi yasli adamin cebinden 400 tl caldi,yolcuyu tika basa pres gibi doldurursan boyle firsat dogar hele araba kiralayanlara ayreten haciz seneti imzatlatmasi bu bizim damarimizdaki asil kanda megcut, kocaindan siddet gordugunu ayri yasayip nakafa alarak dostuyla yasayanlarda.dolandiricilik
  • hercaihercai2 sa önce
    Foseptik cukurunda olduklari icin gercekleri soyleyemezler. Adam gibi bir hakim cikarsa karsilarina, o baska. Devleti ve milleti yalan atarak,tohmet altinda biraktiklari ve iftira attiklari icin iyi bir ceza almaliliar!
  • ÖZGÜR BEYİN VE PRANGASIZIM ÖNERİRİMÖZGÜR BEYİN VE PRANGASIZIM ÖNERİRİM3 sa önce
    Piyasa dolandırıcılarına asla müsade etmeyecek yapı kurulmalı Ak Partideki dolar savunucularndanda hesap sorulmalı,beklemedem yüreklice.,Tarikatlarda çok piyasa dolandırıcılı yaptı onuda ileteyim.
  • MehmetMehmet4 sa önce
    Kork kula kul olan paraya köle olan asalak insan müsvettelerinden.
  • sukrusukru5 sa önce
    Bunlar Avrupa'da bunu yapsaydı gün yüzü göremezlerdi.Bunlara döviz manipülatörlüğü yapmaktan okkalı bir ceza verilmezse kaldıkları yerden devam ederler.
  • MalatyalıMalatyalı5 sa önce
    Allahinizi. Severseniz sunlra oyle bir ceza virinizki memleketin sahipli. Oldugu. Basi. Bos. Olmadigi ni bu rezil. Insanlar gorsunler mumkunse bunlara hem ekonomik hem hapis yatma cezasi alirlarsa. Cok guzel olur
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer7 sa önce
    Yaptıkları..yanlarına..kar..kalmamalı..yasalar..düzeyinde..en..ağır..cezayı..almalılar.ki..ibret..olsun.
  • osman özkanosman özkan9 sa önce
    mustafa kardeşim vatan ve millet düşmanı bu piyasa dolandırıcısı izzet ve şereflerini satmış veya yıtırmış buçukur insanlar zaten fosfetik çukuru vazıfesi görduklerınden bu fosfetik çukurların yok edilmemesi için dişardaki işbirlikçileri ile içerdeki beşinci kolları bu onursuzları ölümüne koruyup kollayacaklardır bu nedenle bu şerefsizlerin mhkemelerıne bakan hakim ve savcılar özel olarak devletin koruma ve kollamasına alınmadan bu davadan milletimizi sevidirecek namuslu burokratlara ohbe dedirtecek bir karar çıkmaz diye duşünuyorum.zatı alınızı bu davayı gündeme getirip bizleride bu mutluga ortak ettiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. vatan hainleri hiç olmazsa bu vatanı hepten sahipsiz sanmasınlar.

Ali Karahasanoğlu

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