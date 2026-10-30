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Gündem Suç örgütlerine 16 ilde operasyon! 198 şüpheliye adli işlem, 55 tutuklama
Gündem

Suç örgütlerine 16 ilde operasyon! 198 şüpheliye adli işlem, 55 tutuklama

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Suç örgütlerine 16 ilde operasyon! 198 şüpheliye adli işlem, 55 tutuklama

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 16 ilde suç örgütü operasyonunda 198 şüpheli 140 silah ile birlikte ele geçirildi. 16 ilde “Organize Suçlarla Mücadele” kapsamında düzenlenen operasyonlarda 198 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden; 55'i tutuklandı. 29'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 16 ilde suç örgütü operasyonunda 198 şüpheli 140 silah ile birlikte ele geçirildi.

16 ilde “Organize Suçlarla Mücadele” kapsamında düzenlenen operasyonlarda 198 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden; 55'i tutuklandı. 29'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu;

-Silah ve mühimmat ticareti yaparak örgütlere lojistik destek sağlamak,

-Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve bu örgüte üye olmak,

-Tehdit ve cebir yoluyla vatandaşlarımızdan haksız kazanç sağlamak suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik 16 ilde operasyonlar düzenlendi.

 

Operasyonlar sonucunda;

-140 adet tabanca,
-61 adet av tüfeği,
-23 adet kurusıkı tabanca,
-2 adet uzun namlulu silah ile çok sayıda fişek, şarjör ve silah parçası ele geçirildi.

Tehdit ve cebirle vatandaşlarımızın hakkına göz dikenlere ve silah kaçakçılığı yaparak suç odaklarına lojistik destek sağlayanlara yönelik operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.

Kahraman Polislerimizi, KOM Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

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