Çoluğunuzu çocuğunuzu CHP\YP zihniyetinden koruyun! Epstein’den farksızlar

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Zina kasetiyle genel başkanların değiştiği, taciz, tecavüz ve gayri ahlaki ilişkilerin sıradanlaştığı CHP’den kopan isimlerce kurulan Yeni Parti’deki ahlaksızlıklar mide bulandıran boyutlara ulaştı. Voleybolcu Derya Çayırgan’la aşk yaşadığı iddia edilen yolsuzluk zanlısı Ekrem İmamoğlu’nun, Uşak’ta 21 yaşındaki belediye çalışanı ile otelde bornozlu halde basılan Özkan Yalım’ın, iş vaadiyle aralarında 16 yaşındaki çocukların da olduğu 11 kızı fuhuşa zorlayan Muhittin Böcek’in, Öznur Ç. adlı belediye personeli ile şoförünün önünde zina yaptığı öne sürülen çakma Bolu Beyi Tanju Özcan’ın, İstanbul’da VIP otel odasında 10 eskortla “doktorculuk” oynadığı ifade edilen Murat Ongun’un, 36 yaş küçük sevgilisi Çağla Konat’ı paraya boğan Bayrampaşa eski Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun, cinsel içerikli yazışmaları deşifre olan “Azgın Boğa” lakaplı Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in ve CHP’li Seferihisar Belediyesi’ndeki “Aşkım”lı para trafiğinin ardından bu defa gündeme Mustafa Sarıgül’ün uçkur skandalları damgasını vurdu. Yakın koruma ekibinde çalışan Beşir Ömer Demir’i 3 yıl boyunca rızası dışında defalarca istismar eden, eski Şişli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Caner Dursun’u masaj yaptırma bahanesiyle odasına çağırarak cinsel amaçlı müdahalelerde bulunan, Ankara’da bir erkek berberini mağdur eden Sarıgül’ün, lise öğrencisi bir abla-kardeşi istismar etmesi ve Şişli Belediye Başkanı olduğu dönemde, “Liderlik Kampı” adı altında küçük çocukları toplaması “YP’liler Epstein’den farksızlar” yorumlarına sebep oldu.

“EN TEHLİKELİSİ SARIGÜL”

Yakın koruma ekibinde çalışan Beşir Ömer Demir’i 3 yıl boyunca rızası dışında defalarca istismar eden ve ortaya çıkan görüntülere 200 bin dolar karşılığında “montaj” raporu alan Sarıgül’ün uçkur sicili kabarık çıktı. Makamından aldığı gücü sapkın emellerine alet ettiği öne sürülen Sarıgül’ün eski Şişli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Caner Dursun’u masaj yaptırma bahanesiyle odasına çağırarak cinsel amaçlı müdahalelerde bulunduğu, Ankara’da bir erkek berberini mağdur ettiği, lise öğrencisi bir abla-kardeşi istismar ettiğine yönelik ifadeler ve Şişli Belediye Başkanı olduğu dönemde, “Liderlik Kampı” adı altında küçük çocukları toplaması mide bulandırdı.

ADETA UÇKUR PARTİSİ GİBİ

Özgür Özel’in genel başkanlığını yaptığı ve voleybolcu sevgilisi Derya Çayırgan’a Kameroğlu İnşaat’tan daire aldığı öne sürülen Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği YP’deki uçkur skandallarından bazıları şöyle:

İmamoğlu’nun kara kutularından Murat Ongun’un, Hüseyin Köksal’ın, firari Emrah Bağdatlı’nın Raffles Otel’in VIP dairesinde fuhuş ve uyuşturucu partileri düzenlediği sanık ifadelerine girdi.

Cinsel içerikli yazışmaları deşifre olan “Azgın Boğa” lakaplı Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in

Öznur Ç. adlı belediye personeli ile şoförünün önünde zina yaptığı öne sürülen çakma Bolu Beyi Tanju Özcan’ın

CHP’li Seferihisar Belediyesi’ndeki “Aşkım”lı para trafiğinin

l Sevgilisi Melek Kurukama’ya torpil üstüne torpil yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in iş vaadiyle aralarında 16 yaşındaki çocukların da olduğu 11 kızı fuhuşa zorladığı öne sürüldü.

Rüşvetten tutuklu eski Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun kendisinden 36 yaş küçük sevgilisi Çağla Konat’ı paraya boğarken, Konat’ın hesabında 5.5 milyon liralık para hareketi tespit edilmişti.

“BULANAN MİDEMİZ DELİNECEK HALE GELDİ”

YP’de patlayan uçkur lağımını değerlendiren Av. Mehmet Yıldırım şunları söyledi: “Mustafa Sarıgül’ün adası yoktu ama belli ki Şişli’yi adaya çevirmiş. Şişli adeta Epstein Adası olmuş. Belli ki orada yaptığı yolsuzluklarla elde ettiği maddi gücü kullanmış. Oradaki gelirlerle, bu ekonomik gücü kullanmak suretiyle ve şantajla beraber herkesi bir şekilde ahlaksız bir dünyanın içerisine çekmiş ve şantajlarla insanları sindirmiş. Sarıgül’ün en büyük özelliği buydu. Çoluk çocuk, hiç kimsenin gözünün yaşına bakmamış. Herkesi bir şekilde tacizle uğraştırmış. Bence Sarıgül’ün skandalları bununla sınırlı değil. Benim kulağıma çalınan başka iddialar da var. Onlar da yakında ortaya dökülür. Antalya’da Muhittin Böcek’le, Uşak’ta Özkan Yalım’la bulanan midemiz, muhtemelen Sarıgül’ün rezaletleriyle delinecek. Maalesef o seviyeye geldik. Dolayısıyla devlet bu iddiaların üzerine gitmeli, Sarıgül’ün bütün mal varlığına el koymalı. Ayrıca bu gibi insanların Meclis’i bırakın, toplum içinde de barındırılmaması lazım.”

“SARIGÜL; İMAMOĞLU VE ÖZEL’LE AYNI MEŞREPTEN”

AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise şu ifadeleri kullandı: “Mustafa Sarıgül’le ilgili duyduklarımız, bildiklerimiz vardı. Sarıgül’ün skandallarıyla YP’nin iç yüzü daha iyi anlaşıldı. Yani Sarıgül de Özkan Yalım, Tanju Özcan, Muhittin Böcek, İsmail Yetişkin, İlkay Çiçek, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu gibi eski CHP’nin ve yeni YP’nin canlı numunesi. Hakikaten belediyelerde büyük ahlâksızlıklar, edepsizlikler yapıldı. Hem kurumsal olarak hem bireysel olarak dev yolsuzluklara, arsızlıklara imza atıldı. Bunların ardında eski CHP’nin ana omurgasında bulunan yeni YP’liler vardı. Biz, bunların maskelerini düşürmeye çalışıyorduk. Geride olanları milletimize aktarmaya, halkımızı uyarmaya uğraşıyorduk. Umarım, Sarıgül skandalı bir milat olur. Bu skandaldan ibret alınır. Özel ve arkadaşlarının zararları daha iyi görülür. Seçmen de tecrübe edinir. Özel ve arkadaşlarına bir daha aldanmaz. ‘Vatana, millete bağlı’ diyerek bunlara oy vermez. Yoksa biz daha çok skandala şahit oluruz. Yoksa Sarıgül gibi daha çok vakaya tanık oluruz. Özel ve arkadaşları ise yollarına devam eder. Hâsılı YP’de bulunanların fıtratları, cibiliyetleri böyle. Özel, İmamoğlu ve Sarıgül aynı meşrepten. O nedenle Sarıgül’le ilgili ifadeleri, beyanları yadırgamıyorum. Sarıgül’ün Şişli’yi Epstein’ın Adasına dönüştürdüğü kati. Sarıgül’ün de Yalım’la, Özcan’la, Böcek’le, Yetişkin’le, Çiçek’le, İmamoğlu’yla aynı yolda olduğu açık. Ben, tüm bu karşı karşıya kaldığımız olayları doğal karşılıyorum. Belediyeleri, siyasi kurumları Epstein’i andıran uygulamalar yapanlardan kurtarmak gerektiğine inanıyorum.”