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Gündem Denetim sırasında fena yakalandılar! Yeni partili belediyeden çevreye ihanet
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Denetim sırasında fena yakalandılar! Yeni partili belediyeden çevreye ihanet

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Denetim sırasında fena yakalandılar! Yeni partili belediyeden çevreye ihanet

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Fırtına Deresi yakınlarında vahşi depolama yaparak çevre kirliliğine yol açan belediyeye ağır yaptırım uygulandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Ardeşen Belediyesi'ne 2 milyon 346 bin lira idari para cezası kesti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan şikayetler üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Ardeşen ilçesi Fırtına Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi. Kamera kayıtları incelemesinde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kentte hizmetlerin aksamaması amacıyla Ardeşen Belediyesi'ne hibe ettiği çöp kamyonlarıyla toplanan atıkların usul ve esaslara aykırı olarak, söz konusu alana döküldüğü belirlendi. Alanda atıkların herhangi bir çevresel tedbir alınmadan vahşi depolandığı, bölgenin yakınında, Fırtına Deresi ile ev ve iş yerlerinin bulunduğu tespit edildi. Rize İl Özel İdaresi tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Rize İl Müdürlüğü'ne aylık olarak gönderilen Aktarma İstasyonu verilerinde, Ardeşen Belediyesi tarafından eylül ayı içerisinde tesise hiç atık gönderilmediği görüldü. Tespit edilen ihlaller nedeniyle Ardeşen Belediyesi'ne 2 milyon 346 bin TL idari yaptırım uygulandı

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