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Gündem Türk dünyasında tarihi zirve! Türkiye, TDT Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı
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Türk dünyasında tarihi zirve! Türkiye, TDT Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı

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Türk dünyasında tarihi zirve! Türkiye, TDT Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı

Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a dönem başkanlıkları boyunca gösterdikleri çabalar dolayısıyla teşekkür etti.

Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi.

Türkiye toplantıda, TDT Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a dönem başkanlıkları boyunca gösterdikleri çabalar dolayısıyla teşekkür etti.

Türkiye'nin dönem başkanlığında teşkilatın bugüne kadar oluşturduğu kurumsal birikimi daha somut kazanımlara tahvil etmeyi hedeflediklerini aktaran Erdoğan, "Kardeşlik bağlarımızı pekiştirecek şekilde ortak dilin yaygınlaştırılması, spor başta olmak üzere kültürel etkinliklerin desteklenmesi, ülkelerimiz arasında seyahatlerin kolaylaştırılması gibi alanlarda ilerleme kaydedelim diyoruz." dedi.

Erdoğan, "Dönem başkanlığımızda yapay zekâ ve dijital kalkınma eylem planını sonuç odaklı ve mükerrerlikten uzak bir anlayışla ilerleteceğiz." ifadelerini kullandı.

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