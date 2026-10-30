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Gündem Yasa dışı yaban keçisi avlayanlara geçit yok: Yasağı delen 4 avcıya 1 milyon 354 bin TL ceza
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Yasa dışı yaban keçisi avlayanlara geçit yok: Yasağı delen 4 avcıya 1 milyon 354 bin TL ceza

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Yasa dışı yaban keçisi avlayanlara geçit yok: Yasağı delen 4 avcıya 1 milyon 354 bin TL ceza

Erzurum İspir’de yasa dışı yaban keçisi avlayan 4 kaçak avcıya toplam 1 milyon 354 bin Lira para cezası kesilerek avda kullandıkları silah ve ekipmanlarına el konuldu.

Konuya ilişkin “Yasa Dışı Avcılıkla Mücadelemiz Sürüyor” başlığıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabında yapılan açıklamada; “Ekiplerimizin kolluk kuvvetleriyle birlikte gerçekleştirdiği denetimlerde, yasa dışı yaban keçisi avladığı tespit edilen 4 şahıs yakalandı.

Şahıslara, ilgili mevzuat kapsamında toplam 1 milyon 354 bin TL idari para cezası uygulanırken, yasa dışı avda kullandıkları ekipmanlara da el konuldu. Yaban hayatını korumak ve doğal yaşamın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla koruma ve kontrol faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz” bilgisine yer verildi.

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