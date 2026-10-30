Mustafa Sarıgül'den sürpriz istifa kararı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, hakkında yürütülen soruşturma tamamlanıncaya kadar partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Mustafa Sarıgül, yürütülen soruşturma sonuçlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
İSTİFA GEREKÇESİNİ AÇIKLADI
Sarıgül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Partimi bu soruşturma nedeniyle çıkan tartışmaların dışına çıkarmak amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum.
Hukukun üstünlüğü, hakikat, vicdan ve hakkaniyet çerçevesi içinde, adalet tecelli edecek ve ben partime döneceğim."
Gündem
Yılmaz Özdil’den Sarıgül için çarpıcı yorum… Rezaleti, skandal platformun ahlaksız dizileriyle özetledi