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Gündem Mustafa Sarıgül'den sürpriz istifa kararı
Gündem

Mustafa Sarıgül'den sürpriz istifa kararı

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Mustafa Sarıgül'den sürpriz istifa kararı

YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, hakkında yürütülen soruşturma tamamlanıncaya kadar partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Mustafa Sarıgül, yürütülen soruşturma sonuçlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

İSTİFA GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Sarıgül, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Partimi bu soruşturma nedeniyle çıkan tartışmaların dışına çıkarmak amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum.

Hukukun üstünlüğü, hakikat, vicdan ve hakkaniyet çerçevesi içinde, adalet tecelli edecek ve ben partime döneceğim."

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