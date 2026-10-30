Evde kavga eden karı-koca birbirini bıçakladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kayseri’de dini nikahla birlikte yaşadıkları evde kavga eden Emine Ö.Z. ile Yılmaz Y., bıçakla birbirini yaraladı. Yaralılar aynı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Sıla Sokak’ta 13 katlı bir apartmanın görevli dairesinde dini nikahla birlikte yaşayan Emine Ö.Z. ile Yılmaz Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada çift birbirini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.