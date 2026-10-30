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Yerel Diyarbakır'ı sağanak vurdu! Menfezler çöktü
Yerel

Diyarbakır'ı sağanak vurdu! Menfezler çöktü

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Diyarbakır'ı sağanak vurdu! Menfezler çöktü

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar nedeniyle derelerin taşması sonucu Kuşlukçayırı Mahallesi’ndeki iki menfez köprü yıkılarak ulaşımda aksamalara yol açtı.

Meteorolojinin uyarısının ardından Diyarbakır ve çevresinde sağanak yağış etkili oldu. Çermik ilçesinde gece saatlerinde aniden bastıran yağmur, Kuşlukçayırı Mahallesi Adalar mezrasında derelerin taşmasına, iki menfez köprünün de yıkılmasına neden oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, uzmanlar muhtemel sel ve taşkınlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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