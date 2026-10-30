Diyarbakır'ı sağanak vurdu! Menfezler çöktü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar nedeniyle derelerin taşması sonucu Kuşlukçayırı Mahallesi’ndeki iki menfez köprü yıkılarak ulaşımda aksamalara yol açtı.
Meteorolojinin uyarısının ardından Diyarbakır ve çevresinde sağanak yağış etkili oldu. Çermik ilçesinde gece saatlerinde aniden bastıran yağmur, Kuşlukçayırı Mahallesi Adalar mezrasında derelerin taşmasına, iki menfez köprünün de yıkılmasına neden oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, uzmanlar muhtemel sel ve taşkınlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.