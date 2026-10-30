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Dünya Denizaltıyı çaldılar! İnternette 100 euroya satışa çıkardılar!
Dünya

Denizaltıyı çaldılar! İnternette 100 euroya satışa çıkardılar!

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Denizaltıyı çaldılar! İnternette 100 euroya satışa çıkardılar!

Fransa'da bir dalış mağazasının dekorasyonunda kullanılan sarı denizaltı, çalındıktan sonra internette 100 euroya satışa sunuldu. Polis ekipleri denizaltıyı ele geçirirken olayla bağlantılı 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Fransa'nın Ain bölgesinde bir dalış mağazasından çalınan dekoratif denizaltı, ikinci el eşya platformu üzerinden satılmak istenirken polis ekipleri tarafından bulundu.

Ferney-Voltaire kasabasında ekim ayında çalınan sarı renkli denizaltının sahibi, aracının internet üzerinden satışa çıkarıldığını fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Besançon polisi, ilandaki bilgileri takip ederek çalıntı denizaltının yerini tespit etti.

Polis ekiplerinin 26 Ekim'de düzenlediği operasyonla çalıntı denizaltı geri alındı.

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 27 ve 47 yaşlarındaki iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sıra dışı hırsızlık suçlamasıyla savcılığa sevk edildiği bildirildi.

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