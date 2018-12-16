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Öt... Öt ki seni daha iyi tanıyalım Çölaşan!..

16 Aralık 2018 Pazar

Hakkında FETÖ’ye yardım suçlaması ile iddianame düzenlenen Emin Çölaşan lehine şahitlik yapan yapana..

“Olmaz, mümkün değil. FETÖ’ye Çölaşan gibi birisinin yardım ettiği nasıl iddia edilir” diyen diyene..

Biz bir-iki yazdık ama..

Nefesimiz yetmedi.

Kalemimiz eksik kaldı.

Neyse ki..

Bizzat Emin Çölaşan’ın kendisi yetişti imdadımıza..

Bakın, Emin Çölaşan, sadece FETÖ’ye değil..

Kendi anlattıkları ile sadece Ergenekon’a değil..

12 Eylül darbecilerine de, nasıl yardım etmiş.

Darbecilerin dümen suyunda, gencecik insanların idam edilmesini normalleştirmek için neler yapmış, birlikte okuyalım..

10 Aralık 1980’de Milliyet gazetesinde yazıyor, darbecilerin izni ile girdiği Mamak Cezaevi’nden izlenimlerini aktarıyor, Emin Çölaşan..

İzlenimlerin aktarıldığı yazının başlığı şu:

“Mamak’ta şimdi pişmanlık hakim..”

Pişmanlık hakim ise..

Benim bir itirazım olmaz..

Ama..

Yaşı küçülterek idam edilecek Erdal Eren’in cezasının infazına, kamuoyundan itiraz gelmemesi için gündem oluşturulmaya çalışılıyorsa..

Bunu da gözler önüne sermek gerekir..

Nereden mi çıkartıyorum, Erdal Eren’in idam edilmesine itiraz gelmemesi için kamuoyunun hazırlandığını..

Emin Çölaşan, o tarihte kendisi yazıyor:

“Tutuklulardan çoğu kendilerinin yanıltıldıklarından ve aldatıldıklarından söz ediyor.. ‘Yoksa bu duruma gelmezdik’ diyorlar..”

Yani, “Cezaevindeki herkes suçlu” denilmek isteniyor..

Düşünün.

12 Eylül 1980’de darbe yapılmış..

Bu yazı, 12 Aralık 1980’de kaleme alınıyor.

Yani henüz daha üç ay olmuş..

Ama Emin Çölaşan’ın kaleminden, darbeciler aklanıp, cezaevine tıkılanların hepsi suçlu ilan ediliyor..

“Pişmanız” diyorlar ya..

Artık devamı gelecektir.

Nitekim, o yazının yayınlanmasının ertesi günü, Erdal Eren idam edilmiş..

Bu noktaya döneceğim..

Ben, Emin Çölaşan kaleminden, kimilerinin “işkence merkezi” olarak nitelendirdiği cezaevi için yapılan güzellemeleri aktarayım:

“A Bloku’ndaki hücrelerde idam hükümlüleriyle beraber bir Kore gazisi de bulunuyor. Oğluyla birlikte kalan yaşlı gazi madalyalarını göğsünden hiç çıkarmıyor.”

“Alelade bir cezaevi yani” denilmek isteniyor.

İnsanların, madalyalarını göğsünde takılı bulundurabilecekleri kadar özgür bir cezaevi..

Daha ne var, o cezaevinde?

İşte bunların yazılmış olunabileceğine inanamayacaksınız.

Buyrun birlikte okuyalım:

“Gerçekten de görüntü ve ‘rahatlık’ açısından hücreler koğuşlara oranla daha aydınlık, ferah, rahat ve sessiz. Hücrelerde uygulanan günlük programın koğuşlara oranla fazla bir farkı yok..”

Hani bir suç uydurup, insanın gidip yatası geliyor, darbeci askerlerin kontrolündeki o  Mamak Cezaevi’nde..

Bitmedi..

Belki bugünlerle kıyaslamanız için bir veri olabilir..

Bakın işkence merkezi Mamak’ta, başka ne özgürlükler varmış:

“Hücrelerde kalanlar koğuşlardaki gibi gazete okuyabiliyorlar.. Kantin olanaklarından yararlanıyorlar..”

Düşünün.. 1980 darbesi olmuş..

Değil cezaevindekiler..

Sokaktaki insanlar bile..

Hürriyetlerinin derdine düşmüşler..

O tarihlerde ben daha yeni lise mezunuyum ama..

Ağabeyim Mustafa Karahasanoğlu Milli Gazete’nin başında olduğu için..

Bire bir biliyorum..

Sıkıyönetim komutanı emrediyor: “Milli Gazete’nin 1 gün kapatılmasına..”

Milli Gazete kapanıyor..

Tehditler de, ardı sıra geliyor.

“30 gün de gelir.. Süresiz kapatma da.. Haberiniz olsun..”

Ve böyle bir Türkiye’de..

Hem de cezaevinde..

Hem de Mamak Cezaevi’nde.

Hem de koğuşta da değil..

Hücrede..

Tutuklular günlük gazete okuyabiliyorlarmış!

Kim diyor bunu?

O tarihte 12 Eylül darbecilerine yalakalık eden..

Şimdi de FETÖ’ye yardım emekten hakkında iddianame düzenlenen Emin Çölaşan..

Emin Çölaşan hatırlattı da.. Biz de Milliyet’in arşivine girip, okumuş olduk..

12 Eylül darbesinden daha üç ay yeni geçmiş iken..

Darbecilerle ne kadar kol kola ise..

Cezaevinde, idama mahkumlarla konuşabilen bir gazeteci!

Samimi olarak söyleyeyim..

Ben bugün, Adalet Bkaanlığı’ndan talep etsem..

“Şu veya bu tutuklu ya da mahkum ile görüşmek istiyorum” desem..

İzin vereceklerinden emin değilim..

Düne göre bugün özgürlüklerin kısıtlanmasından kaynaklı değil..

Bugünkü Adalet Bakanlığı’nın, hukuk kurallarını daha düzgün işletmesinden kaynaklı..

Hani bugünkü siyasi iktidarı ölümüne destekliyoruz gibi bir görüntü veriliyor ya..

Benim bugünkü Adalet Bakanlığı ile yakınlığım..

Emin Çölaşan’ın 12 Eylül darbecilerine yakınlığının fersah fersah gerisinde..

Somut örneği de..

Emin Çölaşan’ın, 12 Eylül darbesinden üç ay sonra, işkence yuvası Mamak Cezaevi’ni gezip, “Şununla da fotoğraf çektirdim, bununla da fotoğraf çektirdim” diye anlatıp..

“Hücrelerdeki insanlar bile çok rahatlar” diye yazı kalem alması..

O tarihteki darbecileri aklayıp paklaması..

Ve bugüne geldiğimizde..

12 Eylül darbecileri için dahi yapmadığı hakaretleri..

12 Eylül darbecileri hakkındaki gerçekleri bile gizlediği halde..

Bugün cezaevinden bir FETÖ’cü kadının yazdığı iftiraları..

“Sabah eşimi almak üzere eve geldiler. Onu bulamayınca, beni cezaevine koydular” yalanını..

Köşesine taşıyıp..

Ondan sonra da..

“Benim nerem FETÖ’cü” diye milletle alay ettiği bir tablo ile karşı karşıyayız..

Burdan, Erdal Eren için üzülen, “Yaşı küçültülüp, idam edildi” diye, suçu gerçek olsa bile, hukuken idam edilmemesi gereken bir gencin ardından gözyaşı döken solculara da seslenelim..

Açın, Milliyet’in 10 Aralık 1980 tarihli haberini/yazısını okuyun..

Bir de dünkü Sözcü gazetesinde Emin Çölaşan’ın yazısını okuyun..

Mamak işkencehanesinden geçen rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’na inanmazsanız..

“Mamak işkence laboratuvarıydı” diyen solcuları okuyun..

Cezaevindeki biri tabii ki halinden şikayet eder diye düşünüyorsanız..

“Mamak’ta işkence yaptım, yıllarca tedavi gördüm” diyenlerin itiraflarını okuyun..

Emin Çölaşan’ın FETÖ’ye yardımın dışında, daha başka hangi görevleri üstlendiğini görün..

 

YORUM YAZ

  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer10 dk önce
    Deşifreye.. devam..Bu Alçakların..ipliğini..pazara..çıkardığınız..için..teşekkürler.
  • HayatHayat11 dk önce
    ... Çölaşının söylemlerini arşivden çıkardığınız gibi Erdoğanın fetö ile ilgili söylemlerinide arşivden çıkarın ki adil olduğunuz inanalım.
  • AdemAdem14 dk önce
    Nasıl bir kafaysa fetoyu besleyip buyutenler TSKne emniyete devletin bütün kilit yerlerine yerlestirenler , ona methiye diyenler değilde 50 yıldır fetove benzeri irtica odağı cumhuriyet dusman larıyla mücadele edenlere fetoyla yardım yataklık yaptı diye dava açılıyor. Sende bir feto artigi olarak alkualiyorsunuz. Soyadınız gibi beyninizde kapkaranlik.Hitler stalin ISIDturevi. Sizi okumaya da yorum yapmaya da degmez Aklini vicdanini ortacag karanligina teslim etmis zihniyeyler sozofrenik vakadir.
  • şenay doğanşenay doğan27 dk önce
    ben ceza evinde pişmanlık hakimken idamın infazı meselesini anlamdım yoksa pişman olanları idam edenler allahın mağfiretinden müstağni mi oldular kafama takıldı allaha emanet olun
  • Yusuf canYusuf can27 dk önce
    Solcular katillerini aşık oldular Emin'i dersen o kafesteki minik kuş gibi sahibi neyi ogrettiyse onu otuyotr
  • mahmutmahmut28 dk önce
    Bende türkiyeyi ve reisi uluslararası mahkemelerde yargılatmak isteyen siyasetçilerle gazetelerle gazetecilerle ne işi olabilir eski ak partili bazı insanların diye düşünüyorum
  • MOHAÇMOHAÇ41 dk önce
    ... yazın!
  • DemetDemet53 dk önce
    (Editörden: Mesajınız alınmıştır.)
  • vatandaşvatandaş1 sa önce
    O kadar uzağa gitmeye gerek yok .5 yıl öncesi ... araştır.
  • DemetDemet1 sa önce
    Sizi ve gazetenizi Okumaya calısıyorum ...
  • MüslümMüslüm1 sa önce
    Sayın yazar siz hiç fetö için ... diye yazdinizmi
  • HmdHmd1 sa önce
    Fasıklik ve münafıklık ta devam edenın yüzündeki nur ve merhamet yavaş yavaş yok olur gider. ve bunlar simalarından da kolayca tanınırlar. Hayır çıkmaz kelam ı da bunlar için söylenir. Ve bunlar şeytanın hazır kıt'a sıdır lar.
  • HmdHmd1 sa önce
    Fasık lik ve münafık lık ta devam edenın yüzündeki nur ve merhamet yavaş yavaş yok olur gider. ve bunlar simalarından da kolayca tanınırlar. Hayır çıkmaz kelam ı da bunlar için söylenir. Ve bunlar şeytanın hazır kıt'a sıdır lar.
  • RTE53RTE532 sa önce
    Sn Yazar ; Sizin bir konuda görüşünüzü öğrenmek istiyorum.Sizce Necati Doğru ve Emin Çölaşan mı Fetö'cü , yoksa Hüseyin Gülerce,Fehmi Koru mu Fetö'cü ?
  • TunahanTunahan2 sa önce
    ... ADALET herkeze lazim
  • ŞenolingŞenoling2 sa önce
    Ali Bey ... Hemen araştırıyorsun Çölaşan’ı Fetöcü gösterecek yazılarına bakıyorsun diye?..
  • SINANSINAN2 sa önce
    Yaw siz 5 sene once...
  • EbrarEbrar2 sa önce
    Bir,arkadasim surekli huriyet gazetesi okurdu,onuda emin colasani okudugu icin aldigini soykerdi ,gazeteyi oldugu gibi okumadan cope atardisorduk daha okumadan neden atiyon bu colasan sirf Akp ,ye hakaret ettiginden dolayi derdi Akp soz acilsa nerdeyse bize de kufredecek agzi salyali idi ve bir gun oldugunu duydukuzuldunmu desen,yok cunku bir pislik eksik oldu .
  • misafir birolmisafir birol2 sa önce
    elbette geçmişimizden de cemaziyelevvellerinden de söz edilecek. 80 de 90 lı yıllarda adana da bir cumhur başkomiser vardı emniyet birinci şubeye toplanan şüphelileri hele de kavga etmişseniz nöbeti esnasında öyle bir sopa atardı ki adamcağızın adı kibarca yazayım ilahsız(siz anlayın)cumhur namıyla anılırdı o zamanlar ülkede sivil idare vardı düşünün artık 3 yıllık darbe dönemini. yahu kürtçe kaset yüzünden tutuklanan kürtleri yurtdışına kaçan Şiwan perveri ve benzerlerini unuttunuz mu? yani sağcı kimlikliysen kötüsün solcuysan melek mi oluyorsun yuh olsun sizin gibi solaklara solcu falan değilsiniz dinsizlikte solcusunuz siz sahtekarlar...de gidin başımızdan beğenin beğenmeyin gavurlarla bir olup ülkeyi ele geçiremezseniz bu halk bu millet size asla iktidar vermeyecek çatlayın patlayın darbecilerin yavruları utanmadan bir de solcuyuz diyorlar solcuyuz demeyin  her şeyi yozlaştırıyorsunuz.
  • RenasRenas3 sa önce
    İnsan senin gibi ...
  • CoskunakademiCoskunakademi3 sa önce
    ... Ali bey1980 lere gitmeye gerek yok ... o donrmdeki gazeteciker kenan evrene sekam duruyorkardi simdide Tayyip Erdogani yere goge sigdiramiyorlar kimler mi mehmet barlaslar fehmi korular ...
  • Mehmet özkanMehmet özkan3 sa önce
    Ali bey fırıldak bunlar fırıldak her tarafları oynar ağzına sağlık Allaha emanet
  • CengizCengiz3 sa önce
    Tarih biraz erken olmus 1923 darbesinden ornek verseydin bari :)
  • koraykoray4 sa önce
    ... ama cok gec.. zaten okudun.. Optum seni..
  • Başeğmez Vanly Başeğmez Vanly 4 sa önce
    Ali bey Allah sizden razı olsun. Bu solakların ne kadar izansız ve yalancı olduklarını birkez daha günyüzüne çıkardınız. Hani devrimciler ya ,bir ideolojileri var ya , çok dürüstler ya, hepsi boş hepsi safsata, tek amaçları islam düşmanlığı.Bu arada bir düzeltme yapayım. Yazıda belirtilen: Yaşı küçültülerek değil yaşı büyültülerek idam edildi olmalı.
  • temeltemel5 sa önce
    Emin Colasan ...
  • Ali ekberAli ekber5 sa önce
    Ne ...
  • GolgeAdamGolgeAdam5 sa önce
    Bence ... daha belirgin,
  • ŞaşkınŞaşkın5 sa önce
    Suç üretmek için taa 1980 lere gitmeniz, hatta (sizin deyiminizle) "solak" görüntüsü vermeniz bir hayli ilginç! Geriye dönük FETÖcü arıyorsanız 17-25 Aralık "milat"ının hemen öncesine yani 5 sene öncesine bakmanız yeterli. Yoksa Çölaşan'ın 38 yıl önceki bir yazısından, "solcu" görünmek pahasına, suç üretmeye çalışmanız sizi yüceltmiyor sayın yazar. Bu arada Çölaşan hayranı falan da değilim, ûslubunu sevmem.
  • DenizDeniz7 sa önce
    Yav geçmişteki konuşmalardan bahsedeceksek ...

Ali Karahasanoğlu

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