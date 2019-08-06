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Nur topu gibi bir “Kaz”ımız oldu!

06 Ağustos 2019 Salı

Bu göstericilerin samimiyetine azıcık inansam..

Koşa koşa gider, onlardan önce eyleme başlarım..

Ama samimi değiller..

Dürüst değiller..

“Yaban hayata dokunma” diye yazdıkları el afişi eşliğinde yürüyorlar..

Kendilerini oraya getiren ise, yanıbaşlarına park ettikleri koca koca otobüsler..

Fotoğrafa bakıyorum..

“Yan yana dizilen  sıra sıra otobüsler, ‘Yaban hayata’ da çok yakışıyor” diyorum.. Başka bir şey diyemiyorum..

“Su ve Vicdan Nöbetindeyiz” sloganı ile yürüyen göstericiler..

Plastik şişedeki suyu kafaya dikip, iki metre ileriye fırlatmakla, çevreyi temiz tuttuklarını, su nöbeti tuttuklarını sanıyorlar..

“Kaz dağlarına dokunma” pankartı altında yürüyen göstericiler..

Yüzlerce özel araçla bölgeye gelip, benzin-mazot artıklarını ağaçlara ikram ediyorlar..

Okurlarımızın bazıları diyecekler ki, “Sen de bu Gezi’ci artıklarına kıl kapmışsın, eften püften eleştirilerle, çevre amaçlı gösteriye karşı çıkıyorsun!”

Çevre amaçlı hareket etseler. Dış merkezlerin piyonu olmasalar..

Hepsine canım kurban..

Ama bu gösterileri organize eden medya grupları, daha bir hafta önce, “S-400 yaptırımları kapıda” diye haberler yaparak, Amerika’yı Türkiye’ye karşı kışkırtıyor idiyseler..

“Yaptırımlar Trump’ın masasında” başlıkları ile, “Patriot konusunda Türkiye’ye yanlış yapıldı” diyen ABD Başkanı’ndan bile daha fazla Amerikancılık yapıyorlarsa..

Ben bunların nelerine inanacağım?

“Yaşasın tam bağımsız Türkiye” diye afiş açtılar diye, gerçekten “Tam ve bağımsız Türkiye” istediklerine nasıl inanacağım?

“Halkbank’a 20 milyar dolar para cezası kapıda” diye yazarak, ABD’yi Türkiye’ye karşı tahrik eden ahlaksızların, Türkiye’nin yeşilini koruma niyetinde olduklarına nasıl inanacağım?

Bergama’daki altın madenini hatırlayın..

Bir dönem yoğun olarak organize edilen gösteriler vardı..

“Siyanürle altın aranıyor” diyerek meydana çıkartılan, üstü çıplak, pijamalı amcaları hatırlayın..

Sonra o gösteriler birden bire kesildi..

Ne olmuştu, siyanürle altın aramaktan mı vazgeçilmişti?

Yoksa..

Altın aramada yepyeni bir usul mü icat edilmişti?

Yıllar sonra öğrendik..

Ben Türkiye’nin yeraltı zenginliklerinin yabancı şirketler tarafından sömürülmesine karşıyım..

Dolayısı ile, Bergama’daki Alman şirketinin Türkiye’de altın aramasına da karşıydım ama..

Bu karşıtlığım üzerinden, Alman gidip, yerine CIA merkezli FETÖ geliyorsa..

Kimse kendisini kandırmasın..

Ha “Ali-Veli..”

Ha da, “Veli-Ali!”

Bergama’da olan da o idi..

Alman şirketten, FETÖ’cü Akın İpek şirketine geçince..

Gösteriler bitti..

Sorun kalmadı..

Şimdi de..

Bir benzer kazık yemeyelim..

Kanadalı bir şirketin Kaz Dağları diye tanıtılan, ama 40 kilometre mesafedeki bir alanda altın aramasına karşıyım ama..

Altın çıkartılacak ise, bu işin yerli firmalar vasıtası ile yapılması gerektiğini söylerim ama..

1996’lardaki oyunun tekrar edilmesini de istemem..

Kimbilir, belki de.

Türkiye’deki büyük holdinglerden birisi..

Ordaki altın madenine göz koymuştur..

Kanadalı şirketten ucuza kapatıp.

Aynen Bergama’da Akın İpek’in yaptığı gibi.

Kanadalı şirketin bile yapamayacağı istismarı, hayata geçirmek için planlar devşiriyordur..

Uyanık olmamız için söylüyorum..

Yoksa..

Üç kilo altın çıkaracağız diye..

Üzerinden devletimiz de bir miktar para kazanacak diye..

Yeraltında öylece yatan altınlar, ABD’de çıkarılırken..

Türkiye’deki kadar tartışma çıkmıyor iken..

Venezuela’da çıkarılır iken..

Kanada’da çıkarılır iken.

Afrika ülkelerinde bile çıkarılır iken..

“Kaz Dağları’nın üstü, ‘altın’dan değerlidir” sloganları ile..

Anca ABD’ye hizmet ederiz.. Batı’ya hizmet ederiz..

“Kaz dağları da önemlidir, ‘altın’ da önemlidir” buluşmasını hayata geçirmenin yollarını aramalıyız..

Elin gavuru ABD, Irak’a girdiği yetmemiş. Suudi Arabistan’ı kafakola aldığı yetmemiş. 

Suriye’deki petrolleri de toplamak için.. 

Doğu Akdeniz’e gelip, petrol üzerinden operasyonlar yürütürken..

Biz kendi topraklarımızın altındaki “altın”ı çıkartmayacak isek..

Nasıl “Tam ve bağımsız Türkiye” olacağız, bunu izah etmeli, solak arkadaşlar..

Özellikle de..

“Betona karşıyız” diyen.

“Kaz Dağları’nda ağaçlar kesildi” diyen..

Ama sorsak..

Sarıyer’deki ormanın talan edilmesi ile açılan alanlardaki betonlarda hayatlarını sürdüren sözde çevreciler..

Beykoz’daki Acarkent villalarında, Beykoz Konakları’nda oturan sahte çevreciler..

Bodrum’u beton yığını haline getiren riyakar yeşil dostları..

Kendi hayatlarındaki bu riyakarlığı izah edemezler..

“Çevre” ise..

“Yeşil” ise..

“Ağaç” ise..

Ormandan bozma Acarkent’te niye oturuyorsunuz?

Beykoz Konakları’nda niye villa sahibisiniz?

Sarıyer’deki deniz manzaralı ormanlık alanın nimetlerini niye sömürüyorsunuz?

Tekrar altını çizmek zorundayım..

Yerin altı da bizim, yerin üstü de bizim..

Yerin altındaki “altın”nın da çıkarılması lazım.

Ağaçlarımızın da kesilmemesi lazım..

Bu ikisini buluşturmanın metodlarını aramalıyız..

Sahtekarlıklarla değil..

Samimi yaklaşımla olayı çözmeliyiz..

“Biz Gezi’ciyiz siz gidici” diyenler, 2014 seçimlerinde kimin gidici olduğunu gördüler..

Sonraki yıllardaki seçimlerde de, tekrar tekrar “gidici” olduklarını gördüler..

“Altında ölüm var” diyerek, parmaklarına taktıkları altın yüzükleri, kimse gizleyemez..

Lütfen biraz dürüstlük..

Birazcık samimiyet..

 

Günün Özeti

YORUM YAZ

  • FeritFerit16 dk önce
    "Altın çıkartılacak ise, bu işin yerli firmalar vasıtası ile yapılması gerektiğini söylerim ama.."Ne zsman söylediniz ben duymadım? Bu arada, ha kanada çıkarmış ha abd. Ne farkı var?
  • BurdurluBurdurlu19 dk önce
    sen ülkeni yağmalattır, yer üstünün ağzına edip, yer altındaki n'met sana ufak bir bahşiş bırakarak yabancı memlekete alıp götürecek yabancı şirketlere razı ol, protesto eden ülke vatandaşını da terörist ilan et.. şu ülkeye zararsınız zarar, Allah'tan üç beş aklı havada hariç insanlar uyandı, neyin ne olduğunu görüyor.
  • CanCan20 dk önce
    Ali abi seni severim. Lakin Hakkın hatırı âlîdir. Her yaz altınoluğa giderim. Havası suyu güzel biyer. Elin kanadalisinin ne işi var da altın arayıp memleketimizi kirletiyor.
  • BalkesliBalkesli24 dk önce
    Bu kaz dağlarında kesilecek ağaçların gürültüsünü yapanlar Edremit körfezinin bütün bölgesinde kesilip sitelere binalara kurban giden milyonlarca zentin ağacının hiç lafını etmediniz acaba belediyelerin CHP li olmazından dolayımı
  • GöktuğGöktuğ34 dk önce
    Yaş kesen baş keser demiş atalarımız. Bir ağaca kıyan bin cana kıyar.Çöle dönen ülkemizde bir ağaç kesmek ülkeye en büyük ihanettir. Ne altın ne elmas bahane olamaz elin oğlu ormana dokunmadan üstünden altından yol geçiriyor. Birileri kesmiş de villa yapmışmış. Kestirmeseydiniz. Kim ögz yumuş kim müdahale etmemişse haindir ortaktır ranta.Oy hesabı yapmakta rantcılıktır hainliktir.Bak direnenlerin içinde hiç burjova varmı yobaz varmı, syasl islamcı varmıyok. Niye çünkü bunlar sadece rantını düşürde ondan. Senin gibi sende yalakalık yaparak kendi rantını düşünüyorsun ülkeyi değil. Ülkenin insanların ı değil.
  • Abidin Abidin 36 dk önce
    Ali abi ben şunu anlamıyorum. Niçin yer altı zenginlerimizi biz değilde yabancı şirketler arıyor. Kanada lı şirket bu altını bulunca Türkiye ‘ye karı ne. Tüm altınlar şirketemi kalıyor. Bizim burada karımız nedir bilmek istiyorum
  • HarunHarun38 dk önce
    Bu arkadaşlar madem bu kadar doğa seçici o zaman bunları icanadolunun boş dağlarına fidan dikmeyede bekleriz
  • TURANTURAN39 dk önce
    Tamda bu anda diyesi geliyor insanın ..Gezi operasyonu yapıldığı esnada yabancıya toprak satışıve yabancı şirketlerin türkiyede maden ve petrol arama yasası çıkartılmıştı.Şimdi yine aynı seneryo ve hangi yasaların el altından insanlar göğe bakarken çıkartılacak.
  • mehmetmehmet44 dk önce
    Aliş bey ALLAH sizden razı olsun lütfen bu konuya sizler bir araştırırmısınız kaz daglarının tepesiyok edilmşi dagda orman kalmamış deniyor sizden ricam bu konuyudevleten araştırıp gercekleri yazarsanız inanın o kadar çok makbule gecerki..Agzını acan bu hükümetkaz daglarını yabancılara sarı siyanürle altın aradılar tonlarca altını alıp gittiler her yagmur yagdıgındamillet siyanürü cigerlerine çekiyor oksijen tükendi kaz daglarında diyorlar..BİR ALLAHIN KULU HÜKÜMETEKİ KOCA KOCA ADAMLAR TELVZİYONLARA ÇIIKIP BU ŞEREFSİZ İNSANLAR YALAN SÖYLÜYOR SAHTEKARLAR MİLLETİN MORALİNİ BOZUYORLA BUNLARA DEVLET OLARAK GEREKLİ CEZANIN VERİLMESİNİ O KADAR ÇOK İSTERİMKİ ARTIK ŞU KORKAKLIK BIRAKILSIN.TERÖRLE NASIL İNİNE GİREREK SAVAŞILIYORSA BU İFTİRA PİÇLERİNİNDE İNİNE GİRİLSİN YALANLARI YÜZLERİNE VURULSUN GEREKLİ CEZAYI ALSIN.BU HÜKÜMET BU İFTİRALARA CEVAP VERMEDİĞİ İÇİN BİR ÇOK YERDE OY KAYBEDİYOR BUNU BİLSİNLE.
  • SadberkSadberk46 dk önce
    Evet evet haklısın İstanbul havalimanında uçaklara çarpan kuşlar da fetöcüymüş yakalanmış, masal anlat da buradaki saftirikler de inansın.
  • hakanizmirhakanizmir47 dk önce
    ... altının sadece %4 ünün türkiyeye kalacağı... siyanürü pisliği bize kalacak altının çoğu kanadaya gidecek bu nasıl anlaşma
  • abdullahabdullah57 dk önce
    bugün SN.Mahmut övür yazmış...Bergamadaki Asteriksli ALMAN VAKIF TİYATROSUNU...bunu deşifre eden Rahmetli Necip HABLEMİİTOĞLUNUN kahpece katledilişini.... FETÖ cü KOZA-İPEK Grubuna geçince bergama ve arsenikli altına hayır diyen sözdeSTK shovlarının, sürüleştirilmiş güruh gösterilerinin veprovokasyonlarının nasıl bıçak gibi kesildiğini, asteriksin emekli olduğunu...Almanyanın 1990 raporlarında bergamadaki altın rezervlerine ilgisini! Midemiz bulanıyor AYNI SENARİSTLERİN yeni oyunlarından ve yeni oyuncularından, kullanışlı yerli ama milli olmayan aptallarından
  • İsmail AGARİsmail AGAR1 sa önce
    Kaz olursan tüylerin kalmaz kaz olmaya devam etmi diyorsun.Benim yuvamı boz, çıkardığını da al götür ne güzel memleket... 
  • Mehmet21Mehmet211 sa önce
    İktidarın bazı icraatlarını da ama’sızca ve net bir şekilde eleştirebilin artık!
  • AhmetAhmet1 sa önce
    Doğa katliamlarına Toplumun her kesiminden ciddi tepki var, topluma rağmen iş yapılmaz, yapmaya kalkarsanız toplumun hakkını gasp etmiş olursunuz, oyla gelenler ülkenin sahibi değildir yine oyla giderler
  • yhtyht1 sa önce
    bu örgütler, örgütlemeler,ülkeyi baskı altına almak için. GREENPİİİİSSS harbiden pis bir operasyon örgütüdür. Tüm nükleeer silahlaramarika da iken, Türkiyede nükleeri protesto ediyor.
  • KURŞUNlu yorumKURŞUNlu yorum1 sa önce
    Bu yalandan çevrecilerin esas derdi, masum bir gerekçeyle milyonları sokağa indirmek, önce hükümeti, sonra devleti işlemez hale getirmek. Bu kesin böyle... Ancak, madenleri biz niye çıkarmıyoruz. Neden yabancı firma... Ve diyelim ki bin kg. altın çıktı. Ne kadarı bizim... Yüzde 4 deniyor, doğru mu? İş bittikten sonra oranın eski halinden güzel yapılması için garantimiz ne? Bu uluslararası sülükler Güney Amerika yönetimlerini, çeşitli vaat ve çıkar karşılığı kandırıp koca kıtayı delik deşik ettiler, yetmedi zehirli atıklarını bırakıp döndüler. Güney Amerika hala fakir, hala pisliğinde boğuluyor. Demek ki bu şerefsizlerin verdikleri bir işe yaramıyor.
  • turgayturgay1 sa önce
    ahhh hocam ahhhh nerde onlarda sendeki zeka, feraset, kalp gözü açıklığı varsa yoksa sosyete işler ama sen sakın doğru bildiğin yoldan şaşma aman diyim bunlara karşı sizin gibi cesur yürekli baktımı her şeyi özellikle büyük oyunları şıp diye gören büyük insanlara ihtiyacımız var selam ve dua ile
  • RTE53RTE531 sa önce
    Sn Yazar, işte tam da sizin dediğiniz gibi Afrika'da,Venezuella'da,III.dünya ülkelerinde altın çıkarılırken Kanada'da neden doğa talan edilmiyor ve altın çıkartılmıyor ?Elin Gavuru olarak...cümlenizden sadece ABD'yi mi anlayacağız ? Kanada elin dostu mu bu durumda?Bergama'daki altını elin Alman'ından alarak elin Türkü ne verildiği beyanınıza göre sahi bu Akın İpek kimdi ve Bergama altın işletmesine nasıl sahip oldu, onu da bize anlatsanız...Bu arada Kanada şirketi Kazdağlarından çıkartacağı altının ne kadarını Türkiye'ye bırakacak ( % 2 mi ) Özel başka anlaşmalar var mı ?BU şirkete yaptığı yatırım ( 980 milyon )karşılığı ne kadar teşvik verildi ? ( 895 Milyon olabilir mi)
  • dadaşdadaş2 sa önce
    Ali bey bu altınlar bizim. niye gavura %80 i gidiyor. mta ne güne duruyor. bu altını ileride kurulucak son teknolojiye sahip milli mta ile hepsi bizim olacak şekilde çıkartırız. ağaçları altın çıkardığımız yerlere tekrar dikeriz. aradan ağaçsız 50 yıl geçer. sen ölürsün ben ölürüm torunlar da bize bol bol sallar. sallar deyince salda gölü sırada, bence koruma adına bir çaba göstermesinler, hiçbir şey yapmasınlar, yapmadığımız için o göl bu kadar güzel, anla artık, yazınıza katılmıyor da değilim, altını çıkartacağız desen,çıkartma diye meydana çıkıyorlar, çıkartmayacağım desen, niye çıkartmıyorsun diye meydana çıkarlar. bence çıkartmayalım. çünkü bir laf vardır. Nerede birgüzellik, şeref, bir değer varsa havassa peşkeş çekerler, nerede bir seyyiat (zorluk), bir dert varsa onu da halka taksim ederler.
  • ORHAN İNANORHAN İNAN2 sa önce
    BAZILARININ BİLİNEN RİYAKARCA DAVRANIŞLARINI TEKRAREN HATIRLATMIŞSINIZ..İYİ DE OLMUŞ ELLERİNİZE SAĞLIK..
  • MuratMurat3 sa önce
    Ağzınıza sağlık ali bey teapitler muhteşem işte sizin yazınızda dahil günlerdir farklı mecralarda konuşulan ama hep aynı kapıya çıkan tespit acizane benimde en az 23 yıldır söylediğim mesele ülkedeki azgın azınlık ve bunların arkasından giden ama kendini de halkçı sanan kazlar 28 şubatta 70 yaşında laiklik diye yürüyen taytlı ka...lerle bugün farklı mecralarda bir araya gelen gezinşn p....leri aynı tornadan çıkmıştır bu ülkenin tek ve en büyük derdi bu kesimdir başka sorunu yoktur demokrasi vs hikayedir bunlara batının kucağındaki bu alçak kancıklar herşey kendilerine verilse yine durmaz faiz artaın isterler ekonomi kötüye gitein isterler vatandaşın refahından mutsuz olan zındık larda bunlardır ülkenin kaynağını ve kaymağını yerler bitirirler doymazlar işte hükümetin en büyük hatası budur reis eğer birgün iktidarı kaybederse bunlara merhamet ettiğinden dolayı olacaktır ben bu kesime karşı öfke ve nefret doluyum çünkü bunlar bu olay vb olaylarda hep meseleyi getirip gariban vatandaşın aleyhinde kullanırlar ama sorsan halkçıdır gezici mobil şerefsizleri mesela albatros büyükçekmecede görmemiştik aynen 15?temmuzda gıkı çıkmayan kancıklar gibi neticede bu axınlık ülkede kökü kazınmadıkça ülkeye rahat yok mesele ne ağaçtır ne altındır menfaat kendine oldumu tek haber çıkmaz ama ülke menfaatine oldumu kıyamet kopar bence şu an eylem yapanların hepsi tespit edilmelidir ali beyin yazdığı gibi akın ipek denen hain gibi bir numara çıkarsa ilerde etlem yapanlar ortaya çıkmazsa bulunup anasından doğduğuna pişman edilmedilir adalet ve huzur işte böyle gelir
  • DermanDerman3 sa önce
    Adam yetistirmek,altinmi aranacak bu meslek de yetersizmiyiz bu careyi devlet bulacak,bir faprikada hangi insan gelirse gelsin birgunde bir ayda alti ayda bir vasifli insan yetisir oyle kolaycilik yok biz elaman yetistirme yerine elin kanadalisina avrupa sevdalisina kapiliyok bizde ogrenme ogretme azmi hirsi yok bir arkadas kendini iyi usta bilerek patrona agir satmaya kendisi gibi biri olmadigini sezdirince patron demiski bak faruk belki senin gibi bulamak fakat alti ay icinde bir elamanyetisdiririz demiz ne eksigimiz var bunu devlet tesbit etmeli bizim insanimiz,kendi imkanlari ile define ariyor bu bir misal bundan ibret ve ornek al,ayrica devlete zarar verenide dikkate al.
  • Bu Soldeğil mi Ormanlarımızı yakan PKK nın siyasi Bu Soldeğil mi Ormanlarımızı yakan PKK nın siyasi 3 sa önce
    gölgesi HDP ile kolkola seçimlere girenler. Bunlar değil mi TC ye ekonomik yaptırım yap diye ABD nin ABnin kapısını aşındıran FETÖya kol kanat gerenler! Bunlar değil mi 1970 yılında Boğaz a ilk köprü yapılırken gazetelerde boy boy “İstanbul’un zenginlerine köprü yapacağınıza gidin zap suyuna köprü yapın diyenler”. Bu sol değil mi yıllarca faşist diyerek ülkücüye kurşun sıkan marksist örgütlerin avukatlığını yaptığı halde şimdi İP’e toz kondurmayanlar , bunlar değil mi takunyalı şeriatçı deyip sakallı müslümanlara mürteci diyen şimdi varsa yoksa SP diyen Bu solun neyine inanalım dostlar. Hürriyet hürriyet deyip başörtülü milletvekilineTBMM de saldıranlar bu sol değil mi?Bu sol değil mi sela okuyan müezzine saldıranlar! Bunlara yaklaşanın vay haline.
  • SulumanSuluman4 sa önce
    Butun heryer delik deşik oluyor mermer kum altın ocağı vs ...otuz sene sonra en değerli şeyin su olacağını herkes biliyor petrolden bile değerli biz doğayı böyle katletmeye devam edersek petrol bağımlısı olduğumuz gibi suyada petrol gibi para oderiz
  • İktidarı devirmek için heryol mübahtırİktidarı devirmek için heryol mübahtır4 sa önce
    FETÖ-CHPCHP-HDP FETÖ-PKK FETÖ-CIA FETÖ-İsrail işbirliklerinin tek hedefi TC de ipleri ele almaktır. BUNLARIN Allah Peygamber edebiyatı sanaldır. Türkiye ağlarsa bunlar güler. Bu uğurda Marksist örgüt PKK Amerika’nın askeri olur,evlere ABDbayrağını çeker. TC batsın diye FETÖ milletini satar.“Hizmet” diye diye yola çıkanlar Erdoğan düşmanlığı adı altında büyük Türk Milletinin altını oyar.
  • F, demirF, demir4 sa önce
    Yahu insaf be kardeşim bende AKP ye oy attım, avazım çıktığı kadar da kaz dağlarına dokunma diyeceğim hiç mi eliştirmez insan onca ağacı kestiler, dememiş mi peygamber kıyamet kopuyor olsa bile elinde ki fidanı dik. ..
  • AlperenAlperen4 sa önce
    Ülkenin dört bir yanındaki orman doğa katliamına ses çıkarmayan destekleyen fırsat veren izin veren kim varsa ...
  • mesele ağaç ve vatan mı?mesele ağaç ve vatan mı?4 sa önce
    Amerikan/siyonist lobi gazeteleri olduğunu düşündüğüm amerkansözcüsü, amerikancumhuriyeti, amerianınbirgünü adlı sözde gazetelerin ortak manşetlerini anti-amerikancı 6.filo ve vatan gibi kelimelerle atması çok ilginç, farkedilmelerini sağlamış... aynı hassasiyetler, aynı hassasiyetsizlikler ve aynı hedeflere vuran ortak ses! keşke samimi olabilseler ve her durumda aynı samimi tepkiyi verebilseler, yerli-milli olabilselerdi
  • İlhan Aydınİlhan Aydın4 sa önce
    Yazınız mükemmel Ali Bey... Elinize sağlık. Ayrıca Bu gün yayınladığıniz HEDEF TÜRKİYE'Yİ YiKMAK başlıklı haberiniz de çok çarpıcı. F. Da
  • MuratMurat4 sa önce
    kıyametin koptuğunu bilsen bile elindeki fidanı dik diye vasiyet eden peygamberin ümmeti hiç umursamadan devasa ormanları talan ediyor, gavur dediklerimiz ormanlarına gözü gibi bakıyor, peygamberimizin vasiyetine daha çok sahip çıkıyor
  • En büyük takiyyeci siyasal solEn büyük takiyyeci siyasal sol4 sa önce
    Diğeri daha da ustası FETÖ dür. FETÖ takiyyecilikten öte gizli örgütlenme
  • AhmetAhmet4 sa önce
    Devlet kaz dağlarından yıllarca odun kereste elde etti, dünyanın en kaliteli oksijeni oradaydı, şimdi çırıl çıplak ne ağaç kalmış ne hayvan, kanadalı şirket altını çıkarıp def olup gittiğinde kaz dağlarının kime ne faydası olacak, geride bıraktığı zehirli toprak ve sular kaç insanımızı zehirleyerek, kanadanın üçte ikisi orman, devletten izinsiz bir ağaç kes gör başına ne geliyor!
  • vatandas sabrivatandas sabri4 sa önce
    EHEM ANALITIK ANGUMANLARA SAHIP ORGUTSEL HALKLAR RASYONEL VE ELITIST OLMAKTADIR...EEEEEHEM BATI RELATIVIZMI MUTLAK ENTELLEKTUEL INSAN,EVRENSELDEMOKRASI HEGOMANYASININ HALKIN OZGUN ULUSAL DUTTURUSUNUN YARARLARI IRDELENIP, HALK KITLELERININ CALISTAYLARI YUKSELTILERI CEVRE AGAC TUTKUSU YENIDEN ALGISI URETILMELIDIR. EHEMMM SEYYYYCART CURT NASIL ENTEL BIRYAZI YAZDIM.BENDE ESKIDEN BUSOLYANDANCARKLITAKIMDANIDIM.BAKTIMZIRVA KIRIKLAR,TAHTASI EKSIKLER BALOSU YURTTAN SESLER DAYANAMADIM.BIR MAHALLE HALK CALISTAYINDAKACTIMDAGLARA DOGRUKOSTUMKOSTUMKOSTUMYORULDUM.UYUYAKALMISIM.UYANDIGIMDA GERCEKLE KARSILASTIM .O YAPAY SAHTE.SANAL DUNYADAN KURTULMUS GERCEK DUNYA AVUCLARIMDAIDI..YASASIN HALKLARINPARDON YINE DILIM SURCUYOR ISTEMESEMDE.YASASINHAYATDIYE HAYKIRDIM.........
  • abdullahabdullah4 sa önce
    İmar kaçağı da çevre katliamıdır. Karanlık Odatv ci SOnerin Çeşmedeki kaçak villası çevrecilerin ilgilsini neden çekmez acaba
  • aa4 sa önce
    Şimdi bu 90 yıldır adaletsizlk, darbeler, parti kapatmaları, müslümanlara 28 şubat eziyeti, Zekeriyaköy ormanlarının talan edilerek holdingüniversitesi yapılması, yalova-batman-chp belediyelerinin AĞAÇ VE İŞÇİ KIYIMI vs gibi adalet ve hukuk ile doğrudan ilgili konularda sesi soluğu çıkmayan İSTANBUL BAROSUNUN; doğrudan veya dolaylı siyasi konularda topa girip ota-bota dahil olması ve meslektaşlarından topladığı paraları buralara harcamasına ne demek lazm? Koç Üniversitesiyle RTE belediye başkanıylen ormanları korumak için yaptığı mücadele sırasında Baro Yönetimi mensuplarından herhangi biri ne yapmış, neden yapmamaış? İmamın oğlu Ekrem beyin, B.Çekmece Şehremini Hasan Akgün le birlikteKAZ DAĞLARI DEVAMINDAKİ ZEYTİNLİKLERE CHP Lİ YEREL BELEDİYELERDEN İMAR ÇIKARTMASI VE BETONA GÖMME PLANLARI İÇİN DE AYRICA EYLEM YAPMAYI veya KINAMA-BİLDİRİ-PROTESTO yapmayı düşünüyor mu? yoksa oradaki ağaçlar CHP lilere FEDA MI OLSUN?
  • KemalKemal5 sa önce
    Biz akp iktidarının hayvanat ile bir bütün olarak talan ettiği ormanları sana sayalım sende bize kuşuyla böceğiyle diktiği bir orman söyle
  • OsmanlıOsmanlı5 sa önce
    Ali bey çıktığından beri gazetenizi ve özellikle sizi farklı düşüncelerinizden dolayı takip ederim.Son zamanlarda sizi anlamakta zorluk çekiyorum.Hükümetin her yaptığı doğrudur mantığı size yakışmıyor.Fikir solcudanda gelse doğru ise desteklememiz gerekmez mi.Para kazanma hırsı ile çevreyi perişan etmek hangi ahlaki değerlerle izah edilebilirBu gün şehirlerimizin ormanlarımızın halini görüp üzülmemek mümkünmü.Kaz dağları bir küçük dağ değil çok büyük dağ silsilesidır.Oksijen açısından dünyanın ikinci büyük alanıdır.Buralara zarar verirsek geleceğimize büyük darbe vurmuş oluruz ve telafisi olmaz.Zenginleşmenin yolu topraklarımızı peşkeş çekmek değil üretmekle olur.Bu arada yıllar önce bölge de zeytin ağaçlarını keserek imar vermeye çalışamfa yine bu hükümetti tepkiler sonucu vaz geçmiştilerAynı sonucu bekliyoruz inşaallah.
  • HaticeHatice5 sa önce
    Bergamadaki olayda akin ipek aldi ama allah nasip etmedi devamini getiremedi ve akin ipek diye birisi ulkesine hasret ,simdide demekki oyun icinde oyun var bu ise artizler karisti ise yine bir holding veya bir yerin baskani olup o baskanin boyle bir girisimi olabilir bunlardan hangisi bilemem bir ara kaz daglarinda bir orman yangini olmustu belki orayi kasitli yaktirilmis olabilir orda altin madeni oldugu tesbit edildigi icin yangin cikarilmistir bu herseye nane olan artizler iyi bir reklam parasiyla yeni bir gezi olaylarina hazirlik yapiyor olabilirler obur tarafta batmanda 179 agac kesti hdp li belediye baskani daha once yalovada agac kesildi daha dun bursada dokuz yerde yangin cikardilar istanbul tuzlada ondan once sultanbeylide sancaktepede kucuk ormnacik alanlarinda yangin cikardilar tik yok bu artizlerde kopekler insanlari param parca eder insanlar olur bunlarda cit yok eger diger olaylara sessiz kalip kanadali altin arayacak diye ses cikariyorlarsa kesin kes bilhassa bunu gezici takimi yapiyorsa ali beyin dedigi gibi bu iste is var deyip iskinleseceksin yalniz sunu ilave edeyim eger o ortaligin karismasini isteyip buralari ele gecirmek isteyen kimse allah onuda bir sekilde bu ulkeden siler ve o holding sahipleri kimse allah tarafindan bu ise niye girdim diye pismanlik duyacak bugune kadar tum kazanimlarini kaybecektir yine kanada denirse bir dusunmek lazim yine bu iste ftonun parmagi vardir ve tahmin ettigim holding ise ki dogru dusundugumu saniyorum bu herseye nane olan artizler onlarin kankalari oyuzden bu kanka artizler cikarlari varki sesleri fazla cikiyor ulan bunlarin 18 yil once acliktannefesleri kokuyordu simdi binkerce agaclarin kesildigi villalarda yasiyorlar ama allah asla akin ipege hayir etmeyen bu holdingede hayir etmeyecek perisanlari oynayacak ve bin pisman olacaklar her gunleri kabus olacak
  • ahmetahmet5 sa önce
    Sn.Haşmet BAbaoğlunun dünkü yazısından sonra bu zaman zaman hassasiyet duyan diğer zamanlar ise duyguları nasırlaşmış-körleşmiş-sağırlaşmış- düşünemez olmuş türedi ve "kullanışlı aptal" sözde çevrecileri ifşa etmeniz iyi olomuş ALi bey. Bunlar arasında "aidat zengini, adalet fakiri siyasi arka bahçe" meslek kuruluşu ve baroların da olmasından çok üzüldüm ve adeta tiksinti duydum
  • pınar demirpınar demir6 sa önce
    Vardır mutlaka bir yolu sizinde söylediğiniz gibi hem doğa hem ekonominin mutlu olacağı bir yol....insanlar hayvanlar tarafından öldürüldüğünde susup hayvana bir şey olduğundaortaya çıkan....ağaçlandırma had safhada yapıldığında görmemezlikten gelip trafikten şikayeti alışkanlık haline getirip yol için ağaçlar kesildiğinde ortaya çıkan...asker polis şehit edildiğinde susup işlerine geldiğinde aydın sanatçı kisvesi altında barış havarisi kesilip çaktırmadan teröre göz kırpmaya ortaya çıkanlar var...yeraltı yer üstü zenginliğini kelle koltukta yaşayıp bu toprakları bize miras bırakan atalarımızdan ALLAH razı olsun....ihtiyaç varsa lazımsa diğer ülkeler gibi bizde bu madenleri çıkaracağız kullanacağız...yaptığı hizmetlerle açtığı tesislerle bu ülkede yaşayan halka insan muamelesi yapan sayın başkanımıza -daha dün bursa devlet hastanesi açtı -teşekkür ederiz...ALLAH razı olsun...sanatçı tarkan bile kazı mazı bahane edip ona ve arkadaşlarına laf dokundurabiliyor...bu ülkenin konserlerinden sahnesinden parayı kazanıp elin almanyasında amerikasında yatırım yapan ev alan fırsat bulduğunda ortaya germek karıştırmak için çıkan adamları ne yapalım...gezide varız 15 temmuz da da ağzımızın ucuyla varız değilmi..bunu söylüyorsunuz....
  • Mehmet Mehmet 6 sa önce
    Türkiye de altin çıkaracak şirket olmadığından kanadalı şirkete verilmiş kaz dağları.Bizde ne varsa satıldı yakında kaliteli insan transfer ederiz
  • Başeğmez Başeğmez 6 sa önce
    Ali kardeşim bu münafıklara anlayacağı dilden konuşarak kitabın tam ortasından anlatmışsın. Allah senin eksikliğini veremesin.
  • Hasan DoganHasan Dogan7 sa önce
    Yerin altındaki madenler ekonomiye kazandırılsın, evet. Ama elin kanadalısı gavuru gelip vergi teşviği alıp 1 liralık yatırımla 10 lira kazanamasın.

Ali Karahasanoğlu

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