  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu
TÜM YAZILARI
Abdurrahman Dilipak
Abdurrahman Dilipak

Abdurrahman Dilipak

10 Eylül 2021

Kendi partine, cemaatine, devletine laf anlatamıyorsunuz!
Ahmet Gülümseyen
Ahmet Gülümseyen

Ahmet Gülümseyen

10 Eylül 2021

Sporu batılılaştırma ve fonlama çalışması
Ahmet Varol
Ahmet Varol

Ahmet Varol

10 Eylül 2021

Fas seçimleri
Ali Karahasanoğlu
Ali Karahasanoğlu

Ali Karahasanoğlu

10 Eylül 2021

Not ettik Paçacı: “HDP, Millet İttifakı’nda olmayacak!”
Hüseyin Öztürk
Hüseyin Öztürk

Hüseyin Öztürk

10 Eylül 2021

Bengü Devlet
Murat Alan
Murat Alan

Murat Alan

10 Eylül 2021

Bırakın U’lumayı M’elemeyi… Uçak nerede uçak..
Prof. Dr. Ahmet Maranki
Prof. Dr. Ahmet Maranki

Prof. Dr. Ahmet Maranki

10 Eylül 2021

CYBORG’laşmaya hayır! Türk bayrağı altındayız!
Şevki Yılmaz
Şevki Yılmaz

Şevki Yılmaz

10 Eylül 2021

İktidarımıza Mutfak Uyarısı!
Vehbi Kara
Vehbi Kara

Vehbi Kara

10 Eylül 2021

Son Haçlı Seferi Afganistan da Yok Edildi
Yaşar Değirmenci
Yaşar Değirmenci

Yaşar Değirmenci

10 Eylül 2021

Allah’tan isteme usûlü
Fehmi Koru'dan Millet İttifakı'na Cumhurbaşkanı adayı önerisi
Gündem

Fehmi Koru'dan Millet İttifakı'na Cumhurbaşkanı adayı önerisi

Fehmi Koru, Millet İttifakı'na bir kez daha Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Abdullah Gül'ü önerdi.
Ölüm yıldönümünde unutulmadı! 'Yılmaz Güney Türkiye'ye Abdullah Öcalan'dan fazla zarar vermiştir'
Gündem

Ölüm yıldönümünde unutulmadı! 'Yılmaz Güney Türkiye'ye Abdullah Öcalan'dan fazla zarar vermiştir'

PKK terör örgütüne yakın Mezopotamya Haber Ajansı, Yılmaz Güney'in ölüm yıldönümünde, onu, "Halkın savaşçısı, halkın sanatçısı" diyerek andı..
Ovit Tüneli'ni kullanan vatandaş adeta kendinden geçti! Görüntüler sosyal medyayı salladı
Gündem

Ovit Tüneli'ni kullanan vatandaş adeta kendinden geçti! Görüntüler sosyal medyayı salladı

Erzurum’da yaşayan Nevzat Makas isimli vatandaşın Ovit Tüneli'nden geçerken çektiği video ve söylediği sözler haftanın en çok izlenen görünt..
Darbeci hain general Semih Terzi'nin oğlu yurt dışına topukladı!
Gündem

Darbeci hain general Semih Terzi'nin oğlu yurt dışına topukladı!

Darbeci hain Semih Terzi’nin oğlunun operasyondan 20 gün önce yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.

İtalya'dan 3.doza yeşil ışık
Dünya

İtalya'dan 3.doza yeşil ışık

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, İtalya İlaç Ajansının (AIFA) koronavirüs aşısında 3. doz için onay verdiğini açıkladı...
Fransa'daki o terör saldırısının baş şüphelisinden ilginç iddia: Saldırı hakkında hiçbir şey bilmiyoruz!
Avrupa

Fransa'daki o terör saldırısının baş şüphelisinden ilginç iddia: Saldırı hakkında hiçbir şey bilmiyoruz!

Fransa’da Kasım 2015'te başkent Paris'teki saldırılarla ilgili davanın baş sanığı olan Salah Abdeslam, diğer 3 zanlının terör saldırısı hakk..
Herkes bilmiyor! Sağlıklı diyerek yiyoruz ama hayatımız için büyük tehlike saçabiliyor
Sağlık

Herkes bilmiyor! Sağlıklı diyerek yiyoruz ama hayatımız için büyük tehlike saçabiliyor

Sağlıklı diyerek yediğimiz bazı sebzelerin hayatımız için büyük tehlike oluşturduğunu biliyor muydunuz? Havuç, ıspanak, kereviz gibi bazı se..
Eski Yargıtay tetkik hakimi FETÖ firarisi çift yakalandı
Gündem

Eski Yargıtay tetkik hakimi FETÖ firarisi çift yakalandı

Ankara'da FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonda, görevlerinden ihraç edilen ve 4 yıldır firari olan eski Yargıtay tetkik hakimi çift, saklandı..
Yağış sonrası İstanbul'da trafik kilitlendi
Gündem

Yağış sonrası İstanbul'da trafik kilitlendi

İstanbul'daki yağmur trafiği kilitledi. İBB trafik haritasına göre saat 07.00 itibariyle yoğunluk yüzde 55 olarak ölçümlendi.
15 kişiye mezar olmuştu! Doğanlar Apartmanı ile ilgili çarpıcı ifadeler
Gündem

15 kişiye mezar olmuştu! Doğanlar Apartmanı ile ilgili çarpıcı ifadeler

İzmir'de, geçen yıl 30 Ekim'de yaşanan depremde, 15 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı Doğanlar Apartmanı ile ilgili dav..

Not ettik Paçacı: “HDP, Millet İttifakı’nda olmayacak!”

10 Eylül 2021


Ali Karahasanoğlu İletişim: [email protected]

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, “Kemal Bey son dönemde sürekli tekil konuşuyor, madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu?” açıklaması ile gündeme geldi.

Bence çok önemli bir açıklama değildi.

Ama tartışma başladı bir defa..

Ardından CHP’lilerin cevabı geldi.

Cihan Paçacı’nın açıklamaları için, CHP’liler şu cevabı verdiler:

“Şahsi görüş!”

Hani biz alışığız..

Bir partinin içinden, uçuk açıklama yapan olursa..

Bir grubun, bir derneğin içinden bir kişi, tepki çeken açıklamaya imza atarsa..

O kişinin söyleminin, partiye, gruba, derneğe mal edilmemesi için..

Tepkinin yumuşatılması için..

Özellikle de, ifadelerin sorumluluğunun parti tarafından üstlenilmediğinin açıklanması amacı ile..

“Şahsi görüşüdür” denilir.

Kamuoyunun tepkisi birazcık dizginlenir.

Ama hayatımda ilk defa..

Bir partinin genel başkan yardımcısının yaptığı açıklama için..

Bir başka partinin yetkililerinin..

“Şahsi görüşüdür” değerlendirmesi yaptığını gördüm.

O zaman bende şu kanaat oluşuverdi..

CHP ve İyi Parti’nin üstünde, bunların ikisinin de emir aldığı bir başka makam var.

Onun talimatı çerçevesinde..

CHP’liler, garantiyi aldı..

Ve..

Cihan Paçacı’nın açıklamasının, İyi Parti’nin değil, kendi şahsi düşüncesi olduğunu kamuoyuna duyurdular..

Yoksa..

İyi Partililer “Şahsi görüşüdür” demedikten sonra..

CHP’ye ne oluyor ki..

İyi Parti adına açıklama yapıp, “Cihan Paçacı’nın şahsi görüşü” diyorlar?

Tilkilik yapmaya kalkanlar..

Halkı aptal yerine koymaya çalışanlar..

İnsanların zekası ile alay etmeye kalkanlar..

“Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar” misali, kirli ilişkilerinizi gözlerden kaçırabilirsiniz ama..

Bir gün gelir, gerçekler ifşa olur.

Ve Cihan Paçacı’nın sözlerine, CHP’lilerin getirdiği tevil yollu izahat bir yana..

Şimdi kendilerini bağlayan bir söz daha çıktı ağızlarından.

Cihan Paçacı’ya soruldu:

“Millet İttifakı’nda HDP de yer alacak mı?”

Cihan Paçacı, çok net, çok kesin sözlerle, “Millet İttifakı’nda HDP hiçbir zaman yer almamıştır. Bundan sonra da yer almayacaktır” dedi.

Şimdi bu sözleri, kalın harflerle hafızamıza nakşettik.

Gelişmeleri takip edeceğiz.

Bakalım..

CHP’liler bu açıklamaya da hemen itiraz edecekler mi?

“Cihan Paçacı’nın şahsi görüşüdür” diyecekler mi?

HDP’liler bu cümleye ne diyecekler?

TBMM açıldığı gün, İyi Partili milletvekillerinin yüzlerine bakarak ve onları tahkir ederek, “Bu sıralarda, bizim sayemizde oturuyorsunuz” sözünü tekrarlayacaklar mı?

“İstenmediğimiz yerde biz de olmayız” diyebilecekler mi?

“Halkı aldatmak için, kendiniz bir oyun kurgulamışsınız. Bizi de oyununuza alet etmeyin” diyebilecekler mi?

Hatta..

“Bre yalancılar.. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda birlikte değil miydik? Siz CHP ile ittifak yaparak mı, seçimi kazandınız? Yoksa HDP’lilerin de sayesinde mi kazandınız?” diye soracaklar mı?

Bununla da yetinmeyip..

“Ankara’nın da içinde olduğu büyükşehir belediye başkanlıklarında, İyi Parti de, HDP de aday göstermedi. Bunun bir tesadüf olduğunu söyleyecek değilsiniz, herhalde.. Büyükşehirlerin hemen hepsinde, İyi Parti ve HDP aday göstermeyip, CHP’li adayları desteklediği halde. Siz şimdi nasıl, ‘Millet ittifakında, HDP yoktur’ diyebilirsiniz?” diye sorarlarsa..

Öyle sanıyorum ki, mantıklı bir cevap bulunamayacak.

Her şeye rağmen..

Biz yine de, bir anlığına Cihan Paçacı’nın açıklamasındaki, “Millet İttifakı’nda HDP olmadı” sözünü doğru kabul edelim.

Peki..

“Bundan sonra da, Millet İttifakı’nda HDP olmayacak” denildiğine göre..

Bu taahhüdü, “HDP ile aynı adaya, İyi Partililer oy vermeyecek” şeklinde, anlayabilir miyiz?

Mahalli seçimlerde, bir oldu-bitti yaşandı.

Millet ne olduğunu anlamadan..

HDP’nin başkan adayı çıkartmadığının farkına bile varamadan..

İyi Parti ile birlikte, ittifak gereği aday çıkartılmadığı gerçeğini görmeden..

“Biz CHP adayını destekliyormuşuz” deyip..

İyi Partililer de..

Sabahtan akşama kadar hakaret ettikleri HDP yönetiminin gösterdiği doğrultuda oy kullandılar.

Önümüzdeki seçimde..

Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda olur..

Eğer kalırsa, ikinci turunda olur..

İyi parti, HDP ile ittifak yaparsa..

Aynı adayı destekleme kararı alırsa..

Bizim Cihan Paçacı’nın yakasına yapışıp, “Seni gidi yalancı, seni” deme hakkımız doğmaz mı? Bence doğar.

Onun için, Sayın Paçacı’nın sözlerini, başlığa çıkardım.

Unutmayalım diye..

Her an hatırlayalım diye..

Halkın aptal yerine konulmaması gerektiği uyarımızı, muhataplarımıza yapmış olalım diye..

Günlük tartışma içinde, Cihan Paçacı’nın ağzından çıkan sözleri yakalayıp, kendisine haksızlık etmek de istemem.

Bu sorun, tüm İyi Parti yöneticilerinin sorunu.

“Cihan Paçacı bu açıklamayı yaptı, onu sıkıştıralım” mantığıyla yapılan, hem haksız, hem de vicdansız bir sorgulama olur.

İyi Partili yöneticilerin hemen tamamı..

Özel görüşmelerinde, seçmenle yaptıkları bire bir sohbetlerde..

“HDP ile ittifak yapılmayacağı” sözünü veriyorlar.

Ama, yukarılardan bir yerlerden emir gelmiş olmalı ki..

Kamuoyu önünde, Cihan Paçacı dışında hiç kimse..

Bu sözü tekrarlamadı..

Diğer İyi Partililere de çağrı yapalım..

HDP Genel Başkanı Mithat Sancar’ın son açıklamalarını da hatırlatarak..

“İttifaka hazırız” sözünü önlerine koyarak..

Açık açık soralım:

“Mithat Sancar’ın ittifak için uzattığı ele, ne diyorsunuz?”

Dürüstseniz..

İlkeli siyasetçiler iseniz..

Lafı dolandırmadan, cevap verirsiniz.

Ya, “Hiçbir dünyalık uğruna, terörist destekçileri ile ittifak yapmayız, yapamayız” dersiniz..

Ya da.. “Erdoğan’ı indirmek için, PKK ile bile işbirliği yaparız” dersiniz..

Karar, sizin.

Oy verip vermemek de, seçmenin takdiri.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ŞUAYIP

Kaptansız gemi gibi boşlukta dolaşip sağa sola çarpıp duruyorlar. Bazen de gemi su alıyor
  • Yanıtla

DOĞRU

ALLAH cc, razı olsun. Ali Bey, kardeşim, üst, akılplan, yapıyor, vatan hainleri, oynuyor, benzemezler, Kemal'in, aklı yok, gitsin de, p alıngan, ileyarışsın, Ermeniler, BENİM Meclisine girmesin, siyaset, mühendisliği, yasaklansın, engellensin, önlemler alınsın, kanunlar çıkarılsın. Milletin, demokratik hakları, elinden, alınmasın. Afrika, ülkelerini, aç, Kurtlar gibi beklıyorlar, Türkiye yi bekledikleri gibi, REİS imizi, yedirmeyiz, kurumlarda, MESCİT LERİ ve namaz kılanların çoğaldığını, gördükçe, çağ,atlatan, yapılan, projeler bile unutuluyor., o anda.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay