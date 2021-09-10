Not ettik Paçacı: “HDP, Millet İttifakı’nda olmayacak!”

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, “Kemal Bey son dönemde sürekli tekil konuşuyor, madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu?” açıklaması ile gündeme geldi.

Bence çok önemli bir açıklama değildi.

Ama tartışma başladı bir defa..

Ardından CHP’lilerin cevabı geldi.

Cihan Paçacı’nın açıklamaları için, CHP’liler şu cevabı verdiler:

“Şahsi görüş!”

Hani biz alışığız..

Bir partinin içinden, uçuk açıklama yapan olursa..

Bir grubun, bir derneğin içinden bir kişi, tepki çeken açıklamaya imza atarsa..

O kişinin söyleminin, partiye, gruba, derneğe mal edilmemesi için..

Tepkinin yumuşatılması için..

Özellikle de, ifadelerin sorumluluğunun parti tarafından üstlenilmediğinin açıklanması amacı ile..

“Şahsi görüşüdür” denilir.

Kamuoyunun tepkisi birazcık dizginlenir.

Ama hayatımda ilk defa..

Bir partinin genel başkan yardımcısının yaptığı açıklama için..

Bir başka partinin yetkililerinin..

“Şahsi görüşüdür” değerlendirmesi yaptığını gördüm.

O zaman bende şu kanaat oluşuverdi..

CHP ve İyi Parti’nin üstünde, bunların ikisinin de emir aldığı bir başka makam var.

Onun talimatı çerçevesinde..

CHP’liler, garantiyi aldı..

Ve..

Cihan Paçacı’nın açıklamasının, İyi Parti’nin değil, kendi şahsi düşüncesi olduğunu kamuoyuna duyurdular..

Yoksa..

İyi Partililer “Şahsi görüşüdür” demedikten sonra..

CHP’ye ne oluyor ki..

İyi Parti adına açıklama yapıp, “Cihan Paçacı’nın şahsi görüşü” diyorlar?

Tilkilik yapmaya kalkanlar..

Halkı aptal yerine koymaya çalışanlar..

İnsanların zekası ile alay etmeye kalkanlar..

“Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar” misali, kirli ilişkilerinizi gözlerden kaçırabilirsiniz ama..

Bir gün gelir, gerçekler ifşa olur.

Ve Cihan Paçacı’nın sözlerine, CHP’lilerin getirdiği tevil yollu izahat bir yana..

Şimdi kendilerini bağlayan bir söz daha çıktı ağızlarından.

Cihan Paçacı’ya soruldu:

“Millet İttifakı’nda HDP de yer alacak mı?”

Cihan Paçacı, çok net, çok kesin sözlerle, “Millet İttifakı’nda HDP hiçbir zaman yer almamıştır. Bundan sonra da yer almayacaktır” dedi.

Şimdi bu sözleri, kalın harflerle hafızamıza nakşettik.

Gelişmeleri takip edeceğiz.

Bakalım..

CHP’liler bu açıklamaya da hemen itiraz edecekler mi?

“Cihan Paçacı’nın şahsi görüşüdür” diyecekler mi?

HDP’liler bu cümleye ne diyecekler?

TBMM açıldığı gün, İyi Partili milletvekillerinin yüzlerine bakarak ve onları tahkir ederek, “Bu sıralarda, bizim sayemizde oturuyorsunuz” sözünü tekrarlayacaklar mı?

“İstenmediğimiz yerde biz de olmayız” diyebilecekler mi?

“Halkı aldatmak için, kendiniz bir oyun kurgulamışsınız. Bizi de oyununuza alet etmeyin” diyebilecekler mi?

Hatta..

“Bre yalancılar.. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda birlikte değil miydik? Siz CHP ile ittifak yaparak mı, seçimi kazandınız? Yoksa HDP’lilerin de sayesinde mi kazandınız?” diye soracaklar mı?

Bununla da yetinmeyip..

“Ankara’nın da içinde olduğu büyükşehir belediye başkanlıklarında, İyi Parti de, HDP de aday göstermedi. Bunun bir tesadüf olduğunu söyleyecek değilsiniz, herhalde.. Büyükşehirlerin hemen hepsinde, İyi Parti ve HDP aday göstermeyip, CHP’li adayları desteklediği halde. Siz şimdi nasıl, ‘Millet ittifakında, HDP yoktur’ diyebilirsiniz?” diye sorarlarsa..

Öyle sanıyorum ki, mantıklı bir cevap bulunamayacak.

Her şeye rağmen..

Biz yine de, bir anlığına Cihan Paçacı’nın açıklamasındaki, “Millet İttifakı’nda HDP olmadı” sözünü doğru kabul edelim.

Peki..

“Bundan sonra da, Millet İttifakı’nda HDP olmayacak” denildiğine göre..

Bu taahhüdü, “HDP ile aynı adaya, İyi Partililer oy vermeyecek” şeklinde, anlayabilir miyiz?

Mahalli seçimlerde, bir oldu-bitti yaşandı.

Millet ne olduğunu anlamadan..

HDP’nin başkan adayı çıkartmadığının farkına bile varamadan..

İyi Parti ile birlikte, ittifak gereği aday çıkartılmadığı gerçeğini görmeden..

“Biz CHP adayını destekliyormuşuz” deyip..

İyi Partililer de..

Sabahtan akşama kadar hakaret ettikleri HDP yönetiminin gösterdiği doğrultuda oy kullandılar.

Önümüzdeki seçimde..

Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda olur..

Eğer kalırsa, ikinci turunda olur..

İyi parti, HDP ile ittifak yaparsa..

Aynı adayı destekleme kararı alırsa..

Bizim Cihan Paçacı’nın yakasına yapışıp, “Seni gidi yalancı, seni” deme hakkımız doğmaz mı? Bence doğar.

Onun için, Sayın Paçacı’nın sözlerini, başlığa çıkardım.

Unutmayalım diye..

Her an hatırlayalım diye..

Halkın aptal yerine konulmaması gerektiği uyarımızı, muhataplarımıza yapmış olalım diye..

Günlük tartışma içinde, Cihan Paçacı’nın ağzından çıkan sözleri yakalayıp, kendisine haksızlık etmek de istemem.

Bu sorun, tüm İyi Parti yöneticilerinin sorunu.

“Cihan Paçacı bu açıklamayı yaptı, onu sıkıştıralım” mantığıyla yapılan, hem haksız, hem de vicdansız bir sorgulama olur.

İyi Partili yöneticilerin hemen tamamı..

Özel görüşmelerinde, seçmenle yaptıkları bire bir sohbetlerde..

“HDP ile ittifak yapılmayacağı” sözünü veriyorlar.

Ama, yukarılardan bir yerlerden emir gelmiş olmalı ki..

Kamuoyu önünde, Cihan Paçacı dışında hiç kimse..

Bu sözü tekrarlamadı..

Diğer İyi Partililere de çağrı yapalım..

HDP Genel Başkanı Mithat Sancar’ın son açıklamalarını da hatırlatarak..

“İttifaka hazırız” sözünü önlerine koyarak..

Açık açık soralım:

“Mithat Sancar’ın ittifak için uzattığı ele, ne diyorsunuz?”

Dürüstseniz..

İlkeli siyasetçiler iseniz..

Lafı dolandırmadan, cevap verirsiniz.

Ya, “Hiçbir dünyalık uğruna, terörist destekçileri ile ittifak yapmayız, yapamayız” dersiniz..

Ya da.. “Erdoğan’ı indirmek için, PKK ile bile işbirliği yaparız” dersiniz..

Karar, sizin.

Oy verip vermemek de, seçmenin takdiri.